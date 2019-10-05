Уход в вечность был очень скорбным

Сделано_в_СССР Просмотров: 683 Комментарии: 8 +21 Сегодня, 09:37 by

Десять лет назад умер мой муж. Дочка только пошла в первый класс. Мне было очень тяжело и морально и материально и я часто плакала, ездила к мужу на могилку и в тот раз взяла с собой дочь.Когда мы уже везде убрали, поставили цветы и собрались уходить, на кладбище привезли хоронить покойника и мы, чтобы не идти навстречу похоронной процессии, решили задержаться. По причитаниям родственников я поняла, что умер кто-то молодой, как и мой муж и расстроилась еще больше.После похорон люди разошлись, рабочие быстро закидали могилу и мы двинулись к выходу, но проходя мимо свежей могилы, я не удержалась и посмотрела в ту сторону. Возле холма стояла молодая женщина в легком платье, я очень удивилась, ведь на дворе был ноябрь. Но, похоже, холодно ей не было, только в глазах стояла такая тоска, что мне стало страшно и одновременно жаль ее.Тут дочка что-то мне сказала, я обернулась к ней, а когда снова посмотрела на могилу, там уже никого не было. Я не поверила своим глазам, ведь прошло всего несколько минут, куда же так быстро могла деться женщина? Спросила дочку, видела ли она ее, та ответила, что никого там не было. Я спросила, может она не смотрела туда, но дочь ответила, что как раз разглядывала фотографию возле креста, на которую я сразу не обратила внимания, а когда посмотрела, то просто не поверила своим глазам. На меня с этого фото смотрела та самая женщина, которую я только что видела стоящей возле могилы.Я долго не могла забыть этот взгляд, полный отчаянной тоски, даже в церковь ходила, чтобы заказать для нее заупокойную службу. Приходя на могилу мужа, я постоянно подходила и к этой могиле, на которой уже был красивый черный памятник с выбитым фото все той же женщины. Однажды я не удержалась и обратилась к фотографии, сказав, что я видела, как ей было тяжело уходить, и что я желаю ей Царствия Небесного.И однажды в день общего поминовения умерших, я увидела возле той могилы молодого мужчину с двумя детьми дошкольного возраста. Мужчина сидел опустив голову, а девочки бегали между могил, наверное, не помнили мать совсем, ведь прошло уже года три со дня похорон. Мне почему-то подумалось, что это душа покойной ответила на мой вопрос, почему ей было так тяжело уходить. А может это просто совпадение.Автор - Алла.

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