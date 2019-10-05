Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Уход в вечность был очень скорбным

Десять лет назад умер мой муж. Дочка только пошла в первый класс. Мне было очень тяжело и морально и материально и я часто плакала, ездила к мужу на могилку и в тот раз взяла с собой дочь.

Когда мы уже везде убрали, поставили цветы и собрались уходить, на кладбище привезли хоронить покойника и мы, чтобы не идти навстречу похоронной процессии, решили задержаться. По причитаниям родственников я поняла, что умер кто-то молодой, как и мой муж и расстроилась еще больше.

После похорон люди разошлись, рабочие быстро закидали могилу и мы двинулись к выходу, но проходя мимо свежей могилы, я не удержалась и посмотрела в ту сторону. Возле холма стояла молодая женщина в легком платье, я очень удивилась, ведь на дворе был ноябрь. Но, похоже, холодно ей не было, только в глазах стояла такая тоска, что мне стало страшно и одновременно жаль ее.

Тут дочка что-то мне сказала, я обернулась к ней, а когда снова посмотрела на могилу, там уже никого не было. Я не поверила своим глазам, ведь прошло всего несколько минут, куда же так быстро могла деться женщина? Спросила дочку, видела ли она ее, та ответила, что никого там не было. Я спросила, может она не смотрела туда, но дочь ответила, что как раз разглядывала фотографию возле креста, на которую я сразу не обратила внимания, а когда посмотрела, то просто не поверила своим глазам. На меня с этого фото смотрела та самая женщина, которую я только что видела стоящей возле могилы.

Я долго не могла забыть этот взгляд, полный отчаянной тоски, даже в церковь ходила, чтобы заказать для нее заупокойную службу. Приходя на могилу мужа, я постоянно подходила и к этой могиле, на которой уже был красивый черный памятник с выбитым фото все той же женщины. Однажды я не удержалась и обратилась к фотографии, сказав, что я видела, как ей было тяжело уходить, и что я желаю ей Царствия Небесного.

И однажды в день общего поминовения умерших, я увидела возле той могилы молодого мужчину с двумя детьми дошкольного возраста. Мужчина сидел опустив голову, а девочки бегали между могил, наверное, не помнили мать совсем, ведь прошло уже года три со дня похорон. Мне почему-то подумалось, что это душа покойной ответила на мой вопрос, почему ей было так тяжело уходить. А может это просто совпадение.

Автор - Алла.
Источник.

Сегодня, 09:37 by Сделано_в_СССРПросмотров: 683Комментарии: 8
+21

Ключевые слова: Смерть мужа кладбище могила похороны молодая женщина видение призрак фото

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Kinigos
Сегодня, 09:47
+3
Группа: Посетители
Репутация: (104|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 033
Ещё один брачный союз на том свете образовался. Это живым тоска- печаль, а они там быстро пары слагают.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#2 написал: daytaler
Сегодня, 10:10
+2
Группа: Посетители
Репутация: (45|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 454
Потому и надо молится друг о друге, а нем скандалы затевать.Молитвой беду отводят, и молитвой в жизнь вечную вводят.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#3 написал: Kinigos
Сегодня, 10:14
+2
Группа: Посетители
Репутация: (104|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 033
Цитата: daytaler
Потому и надо молится друг о друге, а нем скандалы затевать.Молитвой беду отводят, и молитвой в жизнь вечную вводят.

А потом за гранью тебе другого подсунут, кого при жизни и не знал.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#4 написал: daytaler
Сегодня, 10:51
+1
Группа: Посетители
Репутация: (45|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 454
Цитата: Kinigos
А потом за гранью тебе другого подсунут, кого при жизни и не знал.

А разве при жизни знаешь в кого втюришься?
Жизнь такая вещь, что не знаешь на кого влезть.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#5 написал: Kinigos
Сегодня, 12:34
+3
Группа: Посетители
Репутация: (104|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 033
Цитата: daytaler
Цитата: Kinigos
А потом за гранью тебе другого подсунут, кого при жизни и не знал.

А разве при жизни знаешь в кого втюришься?
Жизнь такая вещь, что не знаешь на кого влезть.

С кем поведешься, с тем и наберёшься.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#6 написал: акжана
Сегодня, 12:48
0
Группа: Посетители
Репутация: (1095|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 244
Уход в вечность действительно был скорбным. Плюс+
Комменты подняли настроение+
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#7 написал: Eifersucht
Сегодня, 15:39
+1
Группа: Посетители
Репутация: (61|-1)
Публикаций: 14
Комментариев: 1 748
Тут, скорее, не скорбь, а эмоциональный шок. Ты, оказывается, не умерла, а перешла в другое состояние, где не можешь уже контактировать с окружающими, физически плотными, людьми. Ты их видишь, они тебя - нет. Ты им кричишь, что жива, никто не реагирует, все льют слёзы. Твоё тело уже чужое, твоё я уже не в теле, а в энергии, бытие преобразовалось в другую форму, неизвестную людям. Надо бы уже осваивать это бытие, которое знакомо тебе по миллиардам твоих же смертей. Но нет, нужно верить именно в плотную жизнь и зубами держаться за своё тело в земле и быть привязанным к могиле.
Умереть - это достаточно мощная шокирующая вещь, но остаться жить после смерти - это ещё более опустошающая вещь.
Революционерка ты, домбработница или высокий научно-политический деятель в "вечном" земном теле - для твоей вечности это всё не имеет никакого значения, включая и твоё, когда-то живое, а теперь чужое, тело.
Всё дело в потенциале, убери его ещё при жизни и будешь открыт или открыта для вибрации своей вечности. Не держись зубами за деньги, а просто имей их; не гордись, что достиг невероятных высот в жизни - это всё потеряет актуальность после смерти, а лучше не цени высоту и будь открыт для диалога с ничего не значащими людьми.+
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#8 написал: Serg2001
Сегодня, 18:20
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 9
Комментариев: 30
Тоже плюсик
Зарегистрирован: 12.10.2020
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.