"Бабушка рассказывала, что души недавно похороненных гуляют по кладбищу"



Призрачный силуэт, заснятый на кладбище Сиднея в 2015 году Призрачный силуэт, заснятый на кладбище Сиднея в 2015 году

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:33

Сделано_в_СССР Просмотров: 356 Комментарии: 3 +8 Сегодня, 06:33 by

Как-то мы были в гостях у друзей, живущих в сельской местности. Рядом с их домом находится кладбище. Денек выдался погожим, солнечным, и, залюбовавшись цветением ирисов во дворе хозяев, я решила сделать фото. Уже дома, рассматривая снимок, увидела нечто странное. В правом углу снимка виднелось небольшое облачко. Не знаю, что это было, но друг, к которому мы ездили в гости, уверяет, что он и его родные и знакомые часто видят такие облачка. И он считает, что это души умерших людей так «гуляют».Друг рассказывал, как однажды вечером припозднился, возвращаясь с работы. Путь его лежал мимо кладбища. Уставший и голодный (хочу отметить - и трезвый!), он шел домой. Когда он подходил к кладбищу, увидел впереди темный мужской силуэт.Казалось, незнакомец не идет, а плывет над землей - так плавно он двигался. Другу стало жутковато, хотя он не из пугливых. Он остановился и не решался идти дальше. В этот момент у него зазвонил мобильный. Друг поговорил с женой, поднял глаза, - а дорога пустая. Нет никого.Он перекрестился и побыстрее побежал домой. Там все рассказал жене, но она ему не поверила.А я верю другу, потому что и в моей жизни была похожая история, связанная с кладбищенской мистикой. Как-то мы с дочкой решили проведать могилки родственников. Сначала зашли на могилки дедушки и бабушки. Все вокруг густо заросло травой, и я стала выпалывать ее. Дочка сначала мне помогала, а затем села отдохнуть на скамейку.И тут я краем глаза заметила, что через ряд от нас кого-то хоронят.Толпа людей, тихий плач. Все это происходило минут пятнадцать, затем люди стали расходиться по автобусам, и вскоре никого из них не осталось. Но потом я заметила, что возле свежей могилы стоит и озирается мужчина в темном пиджаке. Я почему-то запомнила его лицо, но не придала его поведению особого значения. Мало ли, может решил остаться в одиночестве и поскорбеть об умершем.Когда я снова взглянула туда, мужчины уже не было. «Видимо, ушел», - решила я, хотя мужчина исчез как-то внезапно.Мы с дочкой продолжали убирать могилки. Потом сели на лавочку, перекусить и помянуть наших родных. И тут дочка меня спрашивает, не видела ли я странного мужчину у свежей могилы. Говорит:- Непонятно, что он там делал. И исчез внезапно, как будто испарился! Что за наваждение?Переглянувшись, мы с дочкой решили посмотреть на свежую могилу, собрали вещи и двинулись к ней.Около могилки было много цветов, венки от родных и друзей. У свежего крестика стояла фотография покойника. Со снимка смотрел улыбающийся мужчина в темном костюме. Точно тот, которого я видела, когда убирала на могилке родных!Нам стало не по себе, и мы, положив на его могилку печенье с конфетами, побыстрее ушли. Не думаю, что это была галлюцинация, ведь дочка тоже заметила его. Думаю, мы видели душу умершего.В свое время бабушка рассказывала, что душа недавно похороненного человека бродит по кладбищу, пока туда не привезут нового покойника. Я всегда считала, что это просто выдумки. Так, может, бабушка была права?Автор - Наталья ШИШКИНА, г. Симферополь.

Ключевые слова: Покойник кладбище призрачный силуэт похороны мужчина могила дочь призрак

Другие, подобные истории: