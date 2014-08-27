"Бабушка рассказывала, что души недавно похороненных гуляют по кладбищу"Как-то мы были в гостях у друзей, живущих в сельской местности. Рядом с их домом находится кладбище. Денек выдался погожим, солнечным, и, залюбовавшись цветением ирисов во дворе хозяев, я решила сделать фото. Уже дома, рассматривая снимок, увидела нечто странное. В правом углу снимка виднелось небольшое облачко. Не знаю, что это было, но друг, к которому мы ездили в гости, уверяет, что он и его родные и знакомые часто видят такие облачка. И он считает, что это души умерших людей так «гуляют».
Призрачный силуэт, заснятый на кладбище Сиднея в 2015 году
Друг рассказывал, как однажды вечером припозднился, возвращаясь с работы. Путь его лежал мимо кладбища. Уставший и голодный (хочу отметить - и трезвый!), он шел домой. Когда он подходил к кладбищу, увидел впереди темный мужской силуэт.
Казалось, незнакомец не идет, а плывет над землей - так плавно он двигался. Другу стало жутковато, хотя он не из пугливых. Он остановился и не решался идти дальше. В этот момент у него зазвонил мобильный. Друг поговорил с женой, поднял глаза, - а дорога пустая. Нет никого.
Он перекрестился и побыстрее побежал домой. Там все рассказал жене, но она ему не поверила.
А я верю другу, потому что и в моей жизни была похожая история, связанная с кладбищенской мистикой. Как-то мы с дочкой решили проведать могилки родственников. Сначала зашли на могилки дедушки и бабушки. Все вокруг густо заросло травой, и я стала выпалывать ее. Дочка сначала мне помогала, а затем села отдохнуть на скамейку.
И тут я краем глаза заметила, что через ряд от нас кого-то хоронят.
Толпа людей, тихий плач. Все это происходило минут пятнадцать, затем люди стали расходиться по автобусам, и вскоре никого из них не осталось. Но потом я заметила, что возле свежей могилы стоит и озирается мужчина в темном пиджаке. Я почему-то запомнила его лицо, но не придала его поведению особого значения. Мало ли, может решил остаться в одиночестве и поскорбеть об умершем.
Когда я снова взглянула туда, мужчины уже не было. «Видимо, ушел», - решила я, хотя мужчина исчез как-то внезапно.
Мы с дочкой продолжали убирать могилки. Потом сели на лавочку, перекусить и помянуть наших родных. И тут дочка меня спрашивает, не видела ли я странного мужчину у свежей могилы. Говорит:
- Непонятно, что он там делал. И исчез внезапно, как будто испарился! Что за наваждение?
Переглянувшись, мы с дочкой решили посмотреть на свежую могилу, собрали вещи и двинулись к ней.
Около могилки было много цветов, венки от родных и друзей. У свежего крестика стояла фотография покойника. Со снимка смотрел улыбающийся мужчина в темном костюме. Точно тот, которого я видела, когда убирала на могилке родных!
Нам стало не по себе, и мы, положив на его могилку печенье с конфетами, побыстрее ушли. Не думаю, что это была галлюцинация, ведь дочка тоже заметила его. Думаю, мы видели душу умершего.
В свое время бабушка рассказывала, что душа недавно похороненного человека бродит по кладбищу, пока туда не привезут нового покойника. Я всегда считала, что это просто выдумки. Так, может, бабушка была права?
Автор - Наталья ШИШКИНА, г. Симферополь.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:33
Сегодня, 06:33 by Сделано_в_СССРПросмотров: 356Комментарии: 3
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