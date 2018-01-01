Кладбище

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:10

Причина: Изменён раздел.

Алексей Андреев 2007 Просмотров: 70 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:10 by

Один раз я с другом отправился на кладбище. Дело было ночью. Вокруг были одни могилы. Это наводило ужас. Но нас это особо не пугало.Вдруг мы наткнулись на странную могилу, где не было имени покойника. Такого на нашем кладбище практически не бывает. Тут даже цветов не было. Видимо, про эту могилку-то все уже давно забыли. Но рядом мы нашли ещё одну точно такую же могилу. Там, пригнувшись, стояло какое-то существо. Это был явно не человек. Он был очень тощий и издавал непонятные звуки, примерно такие: "Уа-уа-уа..."Мы подошли к нему, но оно набросилось на меня. Почему именно на меня, толком я не знаю до сих пор. Так вот, в глазах всё потемнело, и где-то секунд через 6 я открыл глаза, и это существо, вцепившись в меня, издало истошный, протяжный громкий крик и исчезло. Я не на шутку перепугался. Друга моего уже не было. Но на той самой безымянной могиле было написано имя моего друга и даты жизни. И возле могилы лежали цветы."Обыкновенное совпадение", - думаю я. Но вдали я разглядел какие-то яркие глаза. Складывалось впечатление, что кто-то следил за мной. Я решил, что мне пора идти отсюда. Пришёл к выходу, но эти глаза продолжали за мной наблюдать. Когда я отвернулся, передо мной встал тёмный силуэт. У него было 6 глаз, 3 рта, а в глазах было ещё несколько глаз. Я зажмурился. Спустя полминуты я открыл глаза и увидел, что очутился около своего дома. Я пулей забежал в свою квартиру, включил свет, но, посмотрев в зеркало, увидел, что тот силуэт смотрел на меня...

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