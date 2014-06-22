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Истории из жизни

Перевоспитание Барона покойником

На данном прекрасном сайте прочитал очень интересную историю, где есть такой момент: "Когда в могилу опускали гроб, он сорвался одним краем и чуть не упал.

— Заберет кого-то, – прошептали в толпе".

А я знаю историю, где мужик прямо на похоронах шлепнулся в могилу и что из этого получилось. Ее мне в конце девяностых рассказал коллега по работе, большой балагур и выдумщик, но, как мне кажется, данная история правдива процентов на 75 точно.

С Вашего позволения начну. Как к этому парню приклеилось прозвище «Барон», уже не помнил никто, но весь двор так его звал. Он меньше всего был похож на барона, маленький, щупленький, любитель выпить, а потому с лицом сероватого оттенка. Одно у него было от барона — острое нежелание работать, от слова совсем. Его любимые поговорки были: «От работы кони дохнут» и «Пусть Ленин работает, он бессмертный».

Но во времена СССР была статья «тунеядство», и наш Барон, чтобы не сесть, вынужден был коротать трудовой день во всевозможных шарашках (по принципу: «где бы ни работать, лишь бы не работать»). Но СССР канул в лету, а вместе с ним и данная статья, и Барону делать вид, что он работает, стало не нужно. У Барона не было ни жены, ни детей, и он крепко сидел на шее у старенькой мамы, а так как это был ее единственный и любимый ребенок, она с таким положением вещей мирилась. Но у мамы была маленькая пенсия, и она могла предложить Барону максимум тарелку супа, не более, но он еще хотел выпивать, причем каждый день.

Сначала Барон промышлял у пивнушек, то стреляя мелочевку, то прося, чтобы «капнули 50 грамм». Но посетители данных заведений «граммами» делились неохотно, а за особую надоедливость еще и поколотить могли. В общем, предаться любимому занятию на полную катушку не получалось. И тогда Барон отыскал «Клондайк».

Дело в том, что у нас на поминки после кладбища персонально не приглашают, а туда приходят родственники, друзья, коллеги покойного, в общем, те, кому он при жизни был дорог и кто хочет его проводить в последний путь. Более того, считается большим грехом не пустить человека помянуть покойного.

Вот наш Барон и дежурил на кладбище, высматривая нужную похоронную процессию, чтобы к ней примазаться. Старался выбирать ту, где больше автобусов и людей. По опыту зная, что такие процессии заканчиваются хорошей выпивкой и закуской, да и вопросов, кто ты покойному, меньше задают.

Надо отдать должное, присоединяясь к процессии, он помогал нести гроб, закапывать могилу, устанавливать памятник или крест, в общем, на поминальный обед старался заработать. Ну а потом в столовой по полной программе выпивал и закусывал за помин души безвременно ушедшего. А если везло, то и прихватывал с собой бутылочку с пирожками или «падал на хвост» мужикам, идущим «догоняться». В общем, как и хотел, был сыт-пьян каждый день, кроме воскресения.

Стоял самый обычный слякотный осенний день. Барон, как всегда на своем посту, у ворот кладбища. Вот подъезжает процессия, та, что надо, катафалк и три автобуса. Все как положено, катафалк проехал через ворота, автобусы встали на стоянке, из них вышли люди и потянулись на кладбище, а с ними и Барон, смешавшись с толпой.

Мужчин было много, и участвовать в опускании гроба в могилу было необязательно, но Барон влез не вовремя. Скользкая земля, да еще его состояние «после вчерашнего» сделали свое дело. Барон встал на краю могилы и стал принимать гроб, но вдруг его ноги поехали, он не удержался и упал в могилу.

Ладно, другие мужики сумели удержать гроб, а то бы еще и гроб сверху упал на Барона. Барон упал по полной программе, на спину, и как жук задергал конечностями, пытаясь подняться. Молодежь со смеху прыснула в кулаки, старушки закрестились: «Свят, свят, плохая примета, в течение года покойник забрать может». Ну что делать, Барона вытащили из могилы, отряхнули, гроб опустили в могилу и закопали, женщины поплакали, и все поехали в столовую, усопшего поминать.

В столовой расселись за столиками, минута молчания, выпили за упокой, потом еще, потом еще несколько раз, в общем, как надо помянули.

По окончании безутешная вдова выделила Барону, за особое участие и на помин души, бутылку водки и кулек расстегаев. Но Барону с этим сокровищем одному уйти не удалось, мужик к нему прицепился, а что поделать, поминки ведь, не откажешь. Где-то Барон этого мужика раньше видел, но где, вспомнить не мог, да и до того ли, водка киснет! Пить на улице погода не позволяла, пошли к Барону домой, разговорились, мужика звать Иван, мужик хороший, понимающий с полуслова, в общем, подружились.

Единственное, мать на кухню заглянула:

— Чего раскричался?

— Не видишь, я с Иваном разговариваю!

Так Иван с Бароном и сдружились и стали промышлять на кладбище вместе. У Ивана нюх оказался, безошибочно определял похороны, где больше нальют и еще с собой дадут, очень ценный талант! Так закончилась осень, наступила зима. Иван с Бароном как всегда на своем посту.

Подъезжает процессия, а Барону уже не терпится (после вчерашнего «трубы горят»). Барон и говорит: «Пошли, сейчас начнется». А Иван на удивление: «С этими не пойду, другой процессии дождусь». Они даже ругнулись на этой почве, Барон плюнул, сам пошел. Та могила была далеко от дороги, и гроб пришлось тащить вручную мимо других могил. Вот взгляд Барона упал на свеженький крест, и он обомлел.

Эта была та самая могила, куда он осенью упал, а с креста на него глядела фотография его друга Ивана, вот где он раньше его видел!

Барону стало не до поминок, он быстро побежал к входу на кладбище, где должен был стоять Иван, но его там не было. Тогда он побежал домой, у матери про Ивана спрашивать.

А мать ему и говорит:

— Совсем ты, сынок, допился, уже сам с собой разговариваешь, все какого-то Ивана поминаешь. Хотела тебя в психушку отдать да побоялась, что там до смерти уколами заколют.

И еще, после этого случая Барон не смог пить спиртное, в смысле он пить хотел, но не мог. Как нальет водки или вина в стакан, возьмет в руки, захочет поднести к губам, а руки его и не слушают и стакан не поднимают. С водой или чаем сколько хочешь, а со спиртным никак, чудеса, да и только!

И еще, однажды Иван Барону приснился, весь довольный, радостный, говорит: «Ты как в мою могилу упал, между нами какая-то связь появилась. Пока ты сильно пил, и моей душе неспокойно было, вот я за тобой везде и таскался. Это я подстроил, что ты спиртное пить не можешь. Только сил моих хватит на год, не дольше. А там уж сам решай, но помни: если снова пить начнешь, то и сам раньше времени погибнешь и мать свою в могилу сведешь, и никто тебе больше не поможет. Так что остепенись и на мир трезвыми глазами посмотри, много чего интересного увидишь. И помни: ты не пьешь, и мне комфортней, и душа моя спокойна. Ты уж постарайся больше не пить, а меня иногда поминай, за упокой в церкви свечку ставь».

Вот и пришлось Барону на мир трезвыми глазами посмотреть, а там нет ничего хорошего. Мать едва сводит концы с концами, за коммуналку долги, свет грозятся отключить. Вот Барон на работу и устроился, без образования, но грузчиком взяли. Зарплата, конечно, негустая, но ведь и запросы у них с матерью скромные (в «Версаче» не одеваются, в «Метрополях» не обедают) — у мамы пенсия, у Барона получка, вот тебе и деньги. Так с коммуналкой потихоньку и рассчитались.

Еще есть у матери дачный участок, маленький, 4 сотки, но хоть овощи свои. Да только опять беда, без мужских рук совсем все развалилось: и забор прогнил, и колодец осыпался, да и у домика крыша протекает. Вот пришлось Барону и садом заняться. Новый забор поставил, теплицу остеклил, с мужиками договорился, они крышу перекрыли, а потом деньжат подкопил и скважину с электронасосом сделал.

В общем, привел участок в надлежащее состояние. Мало того, Барон на права сдал и машину купил, старенькую, конечно, подержанную, но ездит, для сада самое то. «Хватит тебе, мама, по электричкам с рассадой мотаться. Буду тебя в сад на машине возить!». И надо сказать, мама Барона расцвела, даже похорошела, женщиной себя почувствовала. Ведь и муж у нее алкаш был, пока не сбежал, да и сын с молодости пил сильно, десятки лет не было мужской опоры, а тут так сын изменился.

Она уже совсем старухой стала, умирать собиралась, а теперь говорит: «Рано мне на тот свет, только жить и начала, эх, еще бы внуков понянчить». А Барон ей в ответ: «Будут внуки, мама, вот покрепче на ноги встану и обязательно женюсь!».

Ну, вот и все, рассказ закончился. Почему плохая примета не сработала, и Барон в течение года не умер?

Возможно, права присказка о том, что «везет дуракам и пьяницам» или молодежь на кладбище, после конфуза Барона, своим хихиканьем нарушила потустороннюю логистику, или просто Иван при жизни был незлой человек, или вообще это не примета, а глупые выдумки, версий много, попробуй найди верную!

Да и сам факт, что Барон с покойником общался, у многих парней из нашей бригады вызвал сомнение. Один сказал: «Да знаю я этого Барона, соврет, недорого возьмет», другой: «Типичная белая горячка, допился, вот покойники и мерещатся».

Но были и такие, кто поверил, а некоторые рассказали свои мистические истории про кладбища и умерших, в основном байки, конечно, но есть несколько весьма любопытных. Как бы то ни было, но падение в могилу пошло Барону на пользу и он из беспробудного пьяницы и лодыря превратился в трудягу и любящего сына.

Автор - Юрий Васильевич.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:08
Сегодня, 16:08 by Сделано_в_СССРПросмотров: 118Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Прозвище Барон парень кладбище похоронная процессия падение в могилу помин души знакомство дружба призрак примета любящий сын

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Комментарии

#1 написал: Бастинда
Сегодня, 17:15
0
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Репутация: (11|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 471
Вполне себе даже милая история, не знаю,почему ей минус дали. Я, вон, плюс поставила. Выдумка? Возможно. Но написано красиво
Зарегистрирован: 22.06.2014
  
#2 написал: angeldeath666.92
Сегодня, 18:27
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 24
Эх..лучше бы к свадьбам пристраивался. В процессе веселья и опьянения гостей и молодых, никто бы и не заметил чужака sunglasses
Зарегистрирован: 18.03.2020
#3 написал: Баба Клава
Сегодня, 18:27
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Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2946|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 825
Почему плохая примета не сработала, и Барон в течение года не умер?

А почему какая то идиотская примета должна сработать? Бабки такого навыдумывают, хоть стой хоть падай. Вот не далее как сегодня, собралась я на кладбище. До этого все дни погода была мерзкая, дожди шли. Ну не попала я на могилу к маме до Покрова 14 числа. Ну не вышло у меня. Я сегодня сестре сказала куда ухожу. А она мне знай твердит, что нельзя дескать. После Покрова убираться на кладбище строго запрещается. Спрашиваю, мол, почему?Она объяснить не может. Говорит, что все наши бабки и прочие родственники говорили.Никто на кладбище не ходил. Типа Богородица покровом покрыла землю и трогать ее нельзя. Блин... Сама сестра чеснок сажает на даче во всю, грядки все перекопала, огородные работы в самом разгаре. А на кладбище нельзя. Покровом все укрыто. Вот объясните мне, народ, кто в этом понимает? Почему после 14 октября на кладбище нельзя убираться? И что будет с теми кто ослушался?
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#4 написал: Летяга
Сегодня, 18:41
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Публикаций: 900
Комментариев: 9 273
Цитата: Баба Клава
Почему после 14 октября на кладбище нельзя убираться?

Цитата: Баба Клава
Почему после 14 октября на кладбище нельзя убираться?

Потому же, почему после 3 августа - купаться. Раньше холодно становилось уже. А теперь - глобальное потепление))) Снега опять до января не будет, копайся, сколько влезет. Но мне уже надоело. Копаться, имею ввиду)
Зарегистрирован: 3.08.2014
                               
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