Предупреждающие сны

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:20

Причина: Стилистика автора сохранена.

Славянин777 Просмотров: 1 130 Комментарии: 13 +29 Вчера, 18:20 by

Здравствуйте, Дорогие Читатели!В этот раз мне хочется затронуть тему сновидений, несущих в себе предупреждающую и даже спасительную информацию для сновидца.Кто-то склонен не верить в вещие сны...Но мне кажется, что есть сновидения, приходящие из Царства Морфея, которые действительно могут коренным образом повлиять на ход дальнейших событий в жизни каждого из нас...История первая."Темнота приходит и пугает!"Сниться мне как-то сон.На улице ночь.Горят фонари, освещая дорогу тусклым светом.Граница света и тьмы, строго ограничена незримой стеной.Я стою под фонарём, не зная куда идти.Из темноты ко мне выходит папа.Его уже нет на этом свете.Царство ему Небесное!Завязываем непринуждённый разговор о жизни, идя в свете фонарей...Я ведомый, путь указывает папа.Тут он резко останавливается со словами:- Мне пора, но тебе со мной нельзя.Держись света и не вздумай шагнуть во тьму, я буду твоим проводником!С этими словами папа уходит в ночь, и темнота захлопывается за ним, в прямом смысле слова.Я одиноко иду по дороге, под светом фонарей, ошарашенный увиденным.Ощущение полной реальности.Дохожу до конца дороги, и моему взору открывается бескрайнее заснеженное поле, покрытое ослепительно белым снегом.На поле виден одинокий след, начинающийся у моих ног и уходящий к белоснежному горизонту.И тут слышу голос папы:- Беги по следу! Беги!!!Я оборачиваюсь назад и вижу, что фонари на дороге, где я только что проходил, начинают гаснуть один за одним.Тьма приближается ко мне.Жуть!Меня охватывает неимоверная Жуть!!!Вспомнив Фиддипида, мчавшегося в Афины, чтоб сообщить о Победе, срываюсь с места и бегу по полю, держась одного лишь единственного следа, уходящего вдаль...Дорога позади меня, по которой я недавно проходил, поглощена тьмой.Её больше нет!Снова слышу голос папы:- Внимательно смотри под ноги!Бегу по следу, всматриваясь в каждый отпечаток.И тут мне отчётливо бросается в глаза, что след которого я держусь, на мгновение прерывается, оставляя снег на пару метров нетронутым.Делаю прыжок на грани своих возможностей.Приземляюсь на тот же след, чувствуя земную твердь под ногами.Оборачиваюсь назад и вижу позади себя глубокую яму, которая чёрным провалом уродует весь белоснежный покров поля.Бегу дальше, не оглядываясь, а впереди Свет.Белый Свет!И снова голос папы:- Молодец!!!Резко просыпаюсь.Сердце в груди отбивает барабанную дробь!Но на душе у меня чувство неимоверного облегчения!Спустя месяц мне удалось избежать череды событий, которые могли закончиться для меня весьма плачевно, во всех отношениях...Вдаваться в подробности не стану, но буду откровенен, что непредвиденные и мрачные события обрушились на меня, словно Торнадо, появившийся из ясного и безоблачного неба...И что удивительно, во мне была полная уверенность, что я не пострадаю!Меня не покидало чувство, что я нахожусь под защитой Высших Сил!Спустя время, решил проанализировать происходящие события.Как же мне удалось оградить себя, от возможности стать очередным застывшим персонажем на известной картине "Последние дни Помпеи"?!Подходя к завершению анализа, перед моими глазами появилось улыбающиеся лицо папы.И тут я вспомнил сон, темноту и яму которую перепрыгнул, устремляясь к Свету...- Молодец!!! - снова я услышал голос папы в душе...Спасибо тебе, папа, что стал моим проводником во сне!Бог отвёл меня от беды!Темнота живёт и поджидает каждого из нас...Нужно стремиться к Свету!!!История вторая."Выстрел в ночи".Эту Историю я услышал от родной тёти моего папы - Марии. Царство им Небесное!Прошло уже более 20 лет с того момента, когда эта история была мне рассказана.Постараюсь передать её максимально точно...Мария всю жизнь проработала учительницей в сельской школе.Жизнь прожила долгую и далеко не простую...Украинская земля, ещё не успевшая затянуть язвы от недавно отгремевшей ВОВ, только начала наслаждаться мирной тишиной в первые послевоенные годы.Мария во время войны потеряла единственную 14 летнюю дочь - Неллю.Разорвавшаяся бомба, сброшенная с немецкого самолёта, навсегда закрыла Нелли глаза, а материнские наполнила горькими слезами.Следом пришло известие, что её супруг пропал без вести на фронте.Мария осталась одна в деревенском доме.Ненавистная война завершилась Победой!.Нужно Дальше Жить!Вновь заработала школа, собравшая под своей крышей как педагогов, так и детей, которым нужно было давать путёвку в жизнь, подкрепляя её знаниями.Мария день проводила в школе, вечером, дома, при свете керосиновой лампы проверяла тетради учеников.Времена на дворе были голодные и непростые...Мария в школе старалась не задерживаться допоздна без надобности и, по возможности, спешила вернуться домой при свете дня.Школа, в которой она работала, находилась в соседнем селе.Всякие слухи по сёлам ходили в первые послевоенные годы, связанные с бесследным исчезновением людей.Одни страшнее других...Напротив дома Марии, через дорогу, стоял одинокий дом, в котором поселились мать и двое взрослых сыновей.Люди они были пришлые, неизвестно откуда явившиеся и неизвестно чем жившие ранее?!- Погорельцы мы! - вот и весь ответ был у них на все расспросы местных жителей...Как они в этот дом заселились, не ведаю, полагаю, власти дали добро.У Органов к ним вопросов не возникло, видимо, документы были в порядке.Дом, в котором они поселились, пустовал. Война его не тронула, а прежние хозяева, эвакуировавшись, так и не вернулись.Что ж, живите, раз погорельцы, но если хозяева вернутся, извольте уступить место.На том и решили.Всё бы ничего, но, по меркам того времени, слишком уж Широко начали свою жизнь новые соседи...Вокруг голод, а у них каждый выходной звон стаканов и песни под гармонь до утра...Люди по селу начали шептаться между собой, мол, не на свои кровные пришлые гуляют. Размах больно велик.Так, а доказательства-то где?!Наведался к ним однажды участковый.В дом зашёл, побеседовал, да так и вышел ни с чем, бросив на прощание ожидавшим его в конце улицы селянам:- Голытьба они! Зря наговариваете...На том и разошлись селяне.А слухи по району множились...То в одном селе ночного сторожа в магазине убили и товар вынесли, то в другом.Но поймать убийц и грабителей не могли.Как песок сквозь пальцы уходили...А Мария тем временем всё так же в школу ходила и тетрадки учеников в свете керосиновой лампы до поздней ночи дома проверяла.Та ночь выдалась на удивление тихой...Закончив с проверкой тетрадок, почувствовала она усталость.В сон клонить стало.Пора на боковую...Погасила Мария керосиновую лампу и на кровать прилегла, только подушки коснулась, не заметила, как заснула.Снится Марии сон...Сидит она за столом в своём доме, а по бокам стола сидят все её покойные родственники, в полном молчании, и глаз с неё не сводят, словно ждут чего-то.И такая вдруг жуть охватила Марию, словами не передать.И рада она покинуть дом, выбежав на улицу, а пошевелиться не может. Словно сила неведомая приковала её к стулу, не давая подняться.Смотрит она на покойных родственников и начинает до неё доходить, что неспроста они собрались.Такое чувство появилось, словно за ней они пришли.«Рано мне ещё к вам», - единственная мысль у Марии в голове промелькнула.И тут кто-то невидимый, схватив её сзади за плечи, сильным рывком выдернул её из-за стола, отбросив к входной двери.С этим рывком Мария резко проснулась.Это был сон...Какой странный сон?!Осмотрелась по сторонам.Комната окутана ночной темнотой.И тут её взгляд приковало окно в комнате, выходящее на центральную улицу.По словам Марии, из окна повеяло Страхом и Могильным Холодом, сковывающим Душу.Дальнейшие действия она объяснить не могла, видимо, инстинкт самосохранения взял верх или же свою руку приложили Высшие Силы.Почти бесшумно Мария спустилась с кровати на пол. Стараясь как можно тише, на четвереньках перебралась в соседнюю комнатку, поменьше, и там, прижавшись к стене спиной, затаилась лёжа на полу...И вдруг звон разбитого стекла, и грохот выстрела разорвали тишину!Донеслись они из той комнаты, где она только что спала на кровати.Обеими ладонями Мария закрыла себе рот, чтоб подавить крик от испуга и нахлынувшего ужаса.Сразу после выстрела она услышала быстро удаляющиеся шаги за окном, в сторону дороги...До утра она так и просидела в маленькой комнатке, путаясь в догадках и боясь пошевелиться. И лишь дождавшись рассвета, осмелилась заглянуть в комнату.Стекло в окошке у одной из створок отсутствовало. Осколки лежали на полу.Она подошла к кровати, подняла подушку. Осмотрела её: целая и невредимая.Рядом с подушкой лежала её кофточка, в которой она проверяла тетради и которую положила на кровать, перед тем как лечь спать.Взяла в руки кофточку, осматривая её со всех сторон, и обнаружила на ткани свежую пробоину от пули...Сама пуля, пробив кофточку и пройдя сквозь сетку кровати, угодила в стену, оставив в штукатурке входное отверстие.Так и поселилась пуля в стене на долгие десятилетия, застряв в дубовых брёвнах...- А кто же в вас стрелял и за что?! - не выдержал я.- Соседи, те самые погорельцы, что в доме напротив поселились.Они решили, что я за ними слежу, поэтому и керосиновая лампа у меня долго по ночам горит, а я на самом деле тетради учеников проверяла...Вот за это и решили они меня убрать.А соседей этих в скором времени ВЗЯЛИ!Это они сторожей убивали и магазины грабили.Они и про стрельбу в моё окно, и по какой причине стреляли, на допросе сами рассказали.Надеялись на чистосердечное признание...Не помогло. Много крови ими пролито было...В доме они ничего не держали, кроме выпивки и закуски.Всё украденное в лесу прятали, продавая потом партиями.Часть нашли, а часть украденного так и осталась лежать в лесных тайниках...Мать у них атаманшей была и наводчицей, а сыновья были исполнителями её воли.Всех к стенке поставили...Видишь, как получается?!Выходит, что мне сон жизнь спас!- Останься я на кровати - не проснулась бы, - закончила свой рассказ Мария.Вот как тут не поверить в вещие сны после такого?!Берегите Себя и Близких!С Огромным к Вам Уважением!

Ключевые слова: Сон предзнаменование предостережение авторская история

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