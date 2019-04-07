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Истории из жизни / Сны

Предупреждающие сны

Здравствуйте, Дорогие Читатели!
В этот раз мне хочется затронуть тему сновидений, несущих в себе предупреждающую и даже спасительную информацию для сновидца.
Кто-то склонен не верить в вещие сны...
Но мне кажется, что есть сновидения, приходящие из Царства Морфея, которые действительно могут коренным образом повлиять на ход дальнейших событий в жизни каждого из нас...

История первая.

"Темнота приходит и пугает!"

Сниться мне как-то сон.
На улице ночь.
Горят фонари, освещая дорогу тусклым светом.
Граница света и тьмы, строго ограничена незримой стеной.
Я стою под фонарём, не зная куда идти.
Из темноты ко мне выходит папа.
Его уже нет на этом свете.
Царство ему Небесное!
Завязываем непринуждённый разговор о жизни, идя в свете фонарей...
Я ведомый, путь указывает папа.
Тут он резко останавливается со словами:
- Мне пора, но тебе со мной нельзя.
Держись света и не вздумай шагнуть во тьму, я буду твоим проводником!
С этими словами папа уходит в ночь, и темнота захлопывается за ним, в прямом смысле слова.

Я одиноко иду по дороге, под светом фонарей, ошарашенный увиденным.
Ощущение полной реальности.
Дохожу до конца дороги, и моему взору открывается бескрайнее заснеженное поле, покрытое ослепительно белым снегом.
На поле виден одинокий след, начинающийся у моих ног и уходящий к белоснежному горизонту.
И тут слышу голос папы:
- Беги по следу! Беги!!!
Я оборачиваюсь назад и вижу, что фонари на дороге, где я только что проходил, начинают гаснуть один за одним.
Тьма приближается ко мне.
Жуть!
Меня охватывает неимоверная Жуть!!!

Вспомнив Фиддипида, мчавшегося в Афины, чтоб сообщить о Победе, срываюсь с места и бегу по полю, держась одного лишь единственного следа, уходящего вдаль...
Дорога позади меня, по которой я недавно проходил, поглощена тьмой.
Её больше нет!
Снова слышу голос папы:
- Внимательно смотри под ноги!
Бегу по следу, всматриваясь в каждый отпечаток.
И тут мне отчётливо бросается в глаза, что след которого я держусь, на мгновение прерывается, оставляя снег на пару метров нетронутым.
Делаю прыжок на грани своих возможностей.
Приземляюсь на тот же след, чувствуя земную твердь под ногами.
Оборачиваюсь назад и вижу позади себя глубокую яму, которая чёрным провалом уродует весь белоснежный покров поля.
Бегу дальше, не оглядываясь, а впереди Свет.
Белый Свет!
И снова голос папы:
- Молодец!!!
Резко просыпаюсь.

Сердце в груди отбивает барабанную дробь!
Но на душе у меня чувство неимоверного облегчения!
Спустя месяц мне удалось избежать череды событий, которые могли закончиться для меня весьма плачевно, во всех отношениях...
Вдаваться в подробности не стану, но буду откровенен, что непредвиденные и мрачные события обрушились на меня, словно Торнадо, появившийся из ясного и безоблачного неба...

И что удивительно, во мне была полная уверенность, что я не пострадаю!
Меня не покидало чувство, что я нахожусь под защитой Высших Сил!
Спустя время, решил проанализировать происходящие события.
Как же мне удалось оградить себя, от возможности стать очередным застывшим персонажем на известной картине "Последние дни Помпеи"?!
Подходя к завершению анализа, перед моими глазами появилось улыбающиеся лицо папы.
И тут я вспомнил сон, темноту и яму которую перепрыгнул, устремляясь к Свету...
- Молодец!!! - снова я услышал голос папы в душе...
Спасибо тебе, папа, что стал моим проводником во сне!
Бог отвёл меня от беды!
Темнота живёт и поджидает каждого из нас...
Нужно стремиться к Свету!!!

История вторая.

"Выстрел в ночи".

Эту Историю я услышал от родной тёти моего папы - Марии. Царство им Небесное!
Прошло уже более 20 лет с того момента, когда эта история была мне рассказана.
Постараюсь передать её максимально точно...
Мария всю жизнь проработала учительницей в сельской школе.
Жизнь прожила долгую и далеко не простую...
Украинская земля, ещё не успевшая затянуть язвы от недавно отгремевшей ВОВ, только начала наслаждаться мирной тишиной в первые послевоенные годы.
Мария во время войны потеряла единственную 14 летнюю дочь - Неллю.
Разорвавшаяся бомба, сброшенная с немецкого самолёта, навсегда закрыла Нелли глаза, а материнские наполнила горькими слезами.
Следом пришло известие, что её супруг пропал без вести на фронте.
Мария осталась одна в деревенском доме.
Ненавистная война завершилась Победой!.
Нужно Дальше Жить!

Вновь заработала школа, собравшая под своей крышей как педагогов, так и детей, которым нужно было давать путёвку в жизнь, подкрепляя её знаниями.
Мария день проводила в школе, вечером, дома, при свете керосиновой лампы проверяла тетради учеников.
Времена на дворе были голодные и непростые...
Мария в школе старалась не задерживаться допоздна без надобности и, по возможности, спешила вернуться домой при свете дня.
Школа, в которой она работала, находилась в соседнем селе.
Всякие слухи по сёлам ходили в первые послевоенные годы, связанные с бесследным исчезновением людей.
Одни страшнее других...

Напротив дома Марии, через дорогу, стоял одинокий дом, в котором поселились мать и двое взрослых сыновей.
Люди они были пришлые, неизвестно откуда явившиеся и неизвестно чем жившие ранее?!
- Погорельцы мы! - вот и весь ответ был у них на все расспросы местных жителей...
Как они в этот дом заселились, не ведаю, полагаю, власти дали добро.
У Органов к ним вопросов не возникло, видимо, документы были в порядке.
Дом, в котором они поселились, пустовал. Война его не тронула, а прежние хозяева, эвакуировавшись, так и не вернулись.
Что ж, живите, раз погорельцы, но если хозяева вернутся, извольте уступить место.
На том и решили.

Всё бы ничего, но, по меркам того времени, слишком уж Широко начали свою жизнь новые соседи...
Вокруг голод, а у них каждый выходной звон стаканов и песни под гармонь до утра...
Люди по селу начали шептаться между собой, мол, не на свои кровные пришлые гуляют. Размах больно велик.
Так, а доказательства-то где?!
Наведался к ним однажды участковый.
В дом зашёл, побеседовал, да так и вышел ни с чем, бросив на прощание ожидавшим его в конце улицы селянам:
- Голытьба они! Зря наговариваете...
На том и разошлись селяне.

А слухи по району множились...
То в одном селе ночного сторожа в магазине убили и товар вынесли, то в другом.
Но поймать убийц и грабителей не могли.
Как песок сквозь пальцы уходили...
А Мария тем временем всё так же в школу ходила и тетрадки учеников в свете керосиновой лампы до поздней ночи дома проверяла.
Та ночь выдалась на удивление тихой...
Закончив с проверкой тетрадок, почувствовала она усталость.
В сон клонить стало.
Пора на боковую...
Погасила Мария керосиновую лампу и на кровать прилегла, только подушки коснулась, не заметила, как заснула.
Снится Марии сон...

Сидит она за столом в своём доме, а по бокам стола сидят все её покойные родственники, в полном молчании, и глаз с неё не сводят, словно ждут чего-то.
И такая вдруг жуть охватила Марию, словами не передать.
И рада она покинуть дом, выбежав на улицу, а пошевелиться не может. Словно сила неведомая приковала её к стулу, не давая подняться.
Смотрит она на покойных родственников и начинает до неё доходить, что неспроста они собрались.
Такое чувство появилось, словно за ней они пришли.
«Рано мне ещё к вам», - единственная мысль у Марии в голове промелькнула.
И тут кто-то невидимый, схватив её сзади за плечи, сильным рывком выдернул её из-за стола, отбросив к входной двери.
С этим рывком Мария резко проснулась.

Это был сон...
Какой странный сон?!
Осмотрелась по сторонам.
Комната окутана ночной темнотой.
И тут её взгляд приковало окно в комнате, выходящее на центральную улицу.
По словам Марии, из окна повеяло Страхом и Могильным Холодом, сковывающим Душу.
Дальнейшие действия она объяснить не могла, видимо, инстинкт самосохранения взял верх или же свою руку приложили Высшие Силы.

Почти бесшумно Мария спустилась с кровати на пол. Стараясь как можно тише, на четвереньках перебралась в соседнюю комнатку, поменьше, и там, прижавшись к стене спиной, затаилась лёжа на полу...
И вдруг звон разбитого стекла, и грохот выстрела разорвали тишину!
Донеслись они из той комнаты, где она только что спала на кровати.
Обеими ладонями Мария закрыла себе рот, чтоб подавить крик от испуга и нахлынувшего ужаса.
Сразу после выстрела она услышала быстро удаляющиеся шаги за окном, в сторону дороги...

До утра она так и просидела в маленькой комнатке, путаясь в догадках и боясь пошевелиться. И лишь дождавшись рассвета, осмелилась заглянуть в комнату.
Стекло в окошке у одной из створок отсутствовало. Осколки лежали на полу.
Она подошла к кровати, подняла подушку. Осмотрела её: целая и невредимая.
Рядом с подушкой лежала её кофточка, в которой она проверяла тетради и которую положила на кровать, перед тем как лечь спать.
Взяла в руки кофточку, осматривая её со всех сторон, и обнаружила на ткани свежую пробоину от пули...
Сама пуля, пробив кофточку и пройдя сквозь сетку кровати, угодила в стену, оставив в штукатурке входное отверстие.
Так и поселилась пуля в стене на долгие десятилетия, застряв в дубовых брёвнах...

- А кто же в вас стрелял и за что?! - не выдержал я.
- Соседи, те самые погорельцы, что в доме напротив поселились.
Они решили, что я за ними слежу, поэтому и керосиновая лампа у меня долго по ночам горит, а я на самом деле тетради учеников проверяла...
Вот за это и решили они меня убрать.
А соседей этих в скором времени ВЗЯЛИ!
Это они сторожей убивали и магазины грабили.
Они и про стрельбу в моё окно, и по какой причине стреляли, на допросе сами рассказали.
Надеялись на чистосердечное признание...
Не помогло. Много крови ими пролито было...
В доме они ничего не держали, кроме выпивки и закуски.
Всё украденное в лесу прятали, продавая потом партиями.
Часть нашли, а часть украденного так и осталась лежать в лесных тайниках...
Мать у них атаманшей была и наводчицей, а сыновья были исполнителями её воли.
Всех к стенке поставили...

Видишь, как получается?!
Выходит, что мне сон жизнь спас!
- Останься я на кровати - не проснулась бы, - закончила свой рассказ Мария.
Вот как тут не поверить в вещие сны после такого?!

Берегите Себя и Близких!
С Огромным к Вам Уважением!


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:20
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 18:20 by Славянин777Просмотров: 1 130Комментарии: 13
+29

Ключевые слова: Сон предзнаменование предостережение авторская история

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Комментарии

#1 написал: Зимчик
Вчера, 19:04
+5
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1
Добрый вечер, верю в вещие сны и сама видела один раз что-то подобное, ещё в детстве. Уверена что кто-то или что-то предупреждает нас об опасности, не всегда конечно. Иногда через сон, иногда по другому, уверена что у многих в жизни бывают такие случаи. Очень интересные истории.
P.S. Очень нравятся все Ваши рассказы, напишите ещё что-нибудь...
Зарегистрирован: 7.04.2019
#2 написал: az.ecmb
Вчера, 19:53
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 3
Комментариев: 1 332
Дружище, я, конечно, поставлю плюс за активную жизненную позицию, но, блин, весь текст не осилил...
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#3 написал: Славянин777
Вчера, 20:11
+1
Группа: Посетители
Репутация: (224|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 303
Цитата: Зимчик
Добрый вечер, верю в вещие сны и сама видела один раз что-то подобное, ещё в детстве. Уверена что кто-то или что-то предупреждает нас об опасности, не всегда конечно. Иногда через сон, иногда по другому, уверена что у многих в жизни бывают такие случаи. Очень интересные истории.
P.S. Очень нравятся все Ваши рассказы, напишите ещё что-нибудь...

Здравствуйте!
Спасибо Вам Огромное!
Непременно напишу!)
Только сейчас немного отдохну.
Признаюсь честно, мне вторая история связанная с Марией, далась с великим трудом.
Казалось бы подумаешь 20 лет прошло с того момента как я её услышал, а не тут-то было!
Я вроде бы пятый десяток недавно разменял, а память уже подводит, замедляя свой бег в чертогах памяти.)
Пришлось потрудиться, чтоб вспомнить историю рассказанную Марией.
Марии на момент рассказа было больше 80 лет.
Я диву давался!
Она могла забыть куда 20 секунд назад положила свои очки, но молодость свою помнила досконально, вплоть до мельчайших подробностей.
Много интересного она мне рассказывала из своей жизни.
Царство ей Небесное!
Зарегистрирован: 21.12.2019
 
#4 написал: Славянин777
Вчера, 20:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (224|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 303
Цитата: az.ecmb
Дружище, я, конечно, поставлю плюс за активную жизненную позицию, но, блин, весь текст не осилил...

Здравствуйте!
Спасибо Вам Огромное за Откровенность и плюс!
Соглашусь, текст действительно великоват.)
Зарегистрирован: 21.12.2019
 
#5 написал: daytaler
Вчера, 21:09
+2
Группа: Посетители
Репутация: (44|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 410
Если через сон тебе лично пришло уведомление об опасности, то о чем это говорит?А о том, что есть Тот, кто готовит нам отдельно порцию известий на кухне информации, так еще и лично отправляет для ознакомления.Не может информация сама себя сфабриковать, а тем более проявится перед нашим внутренним взором в виде фильма.Это уже прямое доказательство Разумного Сознания, которое оперирует информацией во время сновидения, при этом не забывает учитывать содержимое нашей памяти.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#6 написал: Холодная роса
Вчера, 22:16
+1
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Комментариев: 41
Мне очень понравились истории. Спасибо
Зарегистрирован: 25.05.2020
#7 написал: Мария Сайгина
Вчера, 23:34
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Замечательные истории. Про Марию очень понравилась.
Зарегистрирован: 22.05.2017
    
#8 написал: Баба Клава
Вчера, 23:58
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Комментариев: 2 789
Крутые истории и очень интересные. Пишите еще. Плюс.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#9 написал: Kinigos
Сегодня, 05:17
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Комментариев: 997
Спасибо за истории, очень содержательные интересные сны.
Сама брльшой любитель и поклонник сновидений, но, к сожалению, мне ничего эпического не виделось, только в отдельных сюжетах, которые я так и смогла не расшифровать.
Вот почему в одних случаях это целые конкретные повествования, а в других- краткие зашифрованные аллегории? Наверное, не дано..
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#10 написал: акжана
Сегодня, 08:50
+1
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Комментариев: 1 228
Истории изложены ярко, достойно, энергетика спокойная и сильная.
Вторую историю прочитала - как видео посмотрела. Предупреждающие сны, всегда имеют особый смысл и неминуемо сбываются как пророческие. Сняться редко, очень редко, когда душа страдает, есть жизненные проблемы или человек сам интуитивно чувствует приближение какой-либо беды. Еще можно увидеть во время голодовки Все-таки для таких снов наверное необходимо особое духовное состояние, ведь увидеть пророческий сон это то же самое, что контактировать с высшими силами.
Истории замечательные! Автор, ловите плюс!
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#11 написал: Tigger power
Сегодня, 10:51
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Замечательные истории. Сны яркие и максимально понятны для сновидца, всегда бы так) +
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#12 написал: NEMO 1
Сегодня, 13:36
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Спасибо автору, вновь порадовал своими историями.... и тема жизненная и с жизнью связанная! Буквально на днях сам с данным явлением столкнулся)))
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#13 написал: Jako tako
Сегодня, 15:23
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Хорошие истории! Спасибо.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
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