Предупреждающие сны

Предупреждающие сныЗдравствуйте, Дорогие Читатели!
В этот раз мне хочется затронуть тему сновидений, несущих в себе предупреждающую и даже спасительную информацию для сновидца.
Кто-то склонен не верить в вещие сны...
Но мне кажется, что есть сновидения, приходящие из Царства Морфея, которые действительно могут коренным образом повлиять на ход дальнейших событий в жизни каждого из нас...
История первая.
"Темнота приходит и пугает!"
Сниться мне как-то сон.
На улице ночь.
Горят фонари, освещая дорогу тусклым светом.
Граница света и тьмы, строго ограничена незримой стеной.
Я стою под фонарём, не зная куда идти.
Из темноты ко мне выходит папа.
Его уже нет на этом свете.
Царство ему Небесное!
Завязываем непринуждённый разговор о жизни, идя в свете фонарей...
Я ведомый, путь указывает папа.
Тут он резко останавливается со словами:
- Мне пора, но тебе со мной нельзя.
Держись света и не вздумай шагнуть во тьму, я буду твоим проводником!
С этими словами папа уходит в ночь, и темнота захлопывается за ним, в прямом смысле слова.
Я одиноко иду по дороге, под светом фонарей, ошарашенный увиденным.
Ощущение полной реальности.
Дохожу до конца дороги, и моему взору открывается бескрайнее заснеженное поле, покрытое ослепительно белым снегом.
На поле виден одинокий след, начинающийся у моих ног и уходящий к белоснежному горизонту.
И тут слышу голос папы:
- Беги по следу! Беги!!!
Я оборачиваюсь назад и вижу, что фонари на дороге, где я только что проходил, начинают гаснуть один за одним.
Тьма приближается ко мне.
Жуть!
Меня охватывает неимоверная Жуть!!!
Вспомнив Фиддипида, мчавшегося в Афины, чтоб сообщить о Победе, срываюсь с места и бегу по полю, держась одного лишь единственного следа, уходящего вдаль...
Дорога позади меня, по которой я недавно проходил, поглощена тьмой.
Её больше нет!
Снова слышу голос папы:
- Внимательно смотри под ноги!
Бегу по следу, всматриваясь в каждый отпечаток.
И тут мне отчётливо бросается в глаза, что след которого я держусь, на мгновение прерывается, оставляя снег на пару метров нетронутым.
Делаю прыжок на грани своих возможностей.
Приземляюсь на тот же след, чувствуя земную твердь под ногами.
Оборачиваюсь назад и вижу позади себя глубокую яму, которая чёрным провалом уродует весь белоснежный покров поля.
Бегу дальше, не оглядываясь, а впереди Свет.
Белый Свет!
И снова голос папы:
- Молодец!!!
Резко просыпаюсь.
Сердце в груди отбивает барабанную дробь!
Но на душе у меня чувство неимоверного облегчения!
Спустя месяц мне удалось избежать череды событий, которые могли закончиться для меня весьма плачевно, во всех отношениях...
Вдаваться в подробности не стану, но буду откровенен, что непредвиденные и мрачные события обрушились на меня, словно Торнадо, появившийся из ясного и безоблачного неба...
И что удивительно, во мне была полная уверенность, что я не пострадаю!
Меня не покидало чувство, что я нахожусь под защитой Высших Сил!
Спустя время, решил проанализировать происходящие события.
Как же мне удалось оградить себя, от возможности стать очередным застывшим персонажем на известной картине "Последние дни Помпеи"?!
Подходя к завершению анализа, перед моими глазами появилось улыбающиеся лицо папы.
И тут я вспомнил сон, темноту и яму которую перепрыгнул, устремляясь к Свету...
- Молодец!!! - снова я услышал голос папы в душе...
Спасибо тебе, папа, что стал моим проводником во сне!
Бог отвёл меня от беды!
Темнота живёт и поджидает каждого из нас...
Нужно стремиться к Свету!!!
История вторая.
"Выстрел в ночи".
Эту Историю я услышал от родной тёти моего папы - Марии. Царство им Небесное!
Прошло уже более 20 лет с того момента, когда эта история была мне рассказана.
Постараюсь передать её максимально точно...
Мария всю жизнь проработала учительницей в сельской школе.
Жизнь прожила долгую и далеко не простую...
Украинская земля, ещё не успевшая затянуть язвы от недавно отгремевшей ВОВ, только начала наслаждаться мирной тишиной в первые послевоенные годы.
Мария во время войны потеряла единственную 14 летнюю дочь - Неллю.
Разорвавшаяся бомба, сброшенная с немецкого самолёта, навсегда закрыла Нелли глаза, а материнские наполнила горькими слезами.
Следом пришло известие, что её супруг пропал без вести на фронте.
Мария осталась одна в деревенском доме.
Ненавистная война завершилась Победой!.
Нужно Дальше Жить!
Вновь заработала школа, собравшая под своей крышей как педагогов, так и детей, которым нужно было давать путёвку в жизнь, подкрепляя её знаниями.
Мария день проводила в школе, вечером, дома, при свете керосиновой лампы проверяла тетради учеников.
Времена на дворе были голодные и непростые...
Мария в школе старалась не задерживаться допоздна без надобности и, по возможности, спешила вернуться домой при свете дня.
Школа, в которой она работала, находилась в соседнем селе.
Всякие слухи по сёлам ходили в первые послевоенные годы, связанные с бесследным исчезновением людей.
Одни страшнее других...
Напротив дома Марии, через дорогу, стоял одинокий дом, в котором поселились мать и двое взрослых сыновей.
Люди они были пришлые, неизвестно откуда явившиеся и неизвестно чем жившие ранее?!
- Погорельцы мы! - вот и весь ответ был у них на все расспросы местных жителей...
Как они в этот дом заселились, не ведаю, полагаю, власти дали добро.
У Органов к ним вопросов не возникло, видимо, документы были в порядке.
Дом, в котором они поселились, пустовал. Война его не тронула, а прежние хозяева, эвакуировавшись, так и не вернулись.
Что ж, живите, раз погорельцы, но если хозяева вернутся, извольте уступить место.
На том и решили.
Всё бы ничего, но, по меркам того времени, слишком уж Широко начали свою жизнь новые соседи...
Вокруг голод, а у них каждый выходной звон стаканов и песни под гармонь до утра...
Люди по селу начали шептаться между собой, мол, не на свои кровные пришлые гуляют. Размах больно велик.
Так, а доказательства-то где?!
Наведался к ним однажды участковый.
В дом зашёл, побеседовал, да так и вышел ни с чем, бросив на прощание ожидавшим его в конце улицы селянам:
- Голытьба они! Зря наговариваете...
На том и разошлись селяне.
А слухи по району множились...
То в одном селе ночного сторожа в магазине убили и товар вынесли, то в другом.
Но поймать убийц и грабителей не могли.
Как песок сквозь пальцы уходили...
А Мария тем временем всё так же в школу ходила и тетрадки учеников в свете керосиновой лампы до поздней ночи дома проверяла.
Та ночь выдалась на удивление тихой...
Закончив с проверкой тетрадок, почувствовала она усталость.
В сон клонить стало.
Пора на боковую...
Погасила Мария керосиновую лампу и на кровать прилегла, только подушки коснулась, не заметила, как заснула.
Снится Марии сон...
Сидит она за столом в своём доме, а по бокам стола сидят все её покойные родственники, в полном молчании, и глаз с неё не сводят, словно ждут чего-то.
И такая вдруг жуть охватила Марию, словами не передать.
И рада она покинуть дом, выбежав на улицу, а пошевелиться не может. Словно сила неведомая приковала её к стулу, не давая подняться.
Смотрит она на покойных родственников и начинает до неё доходить, что неспроста они собрались.
Такое чувство появилось, словно за ней они пришли.
«Рано мне ещё к вам», - единственная мысль у Марии в голове промелькнула.
И тут кто-то невидимый, схватив её сзади за плечи, сильным рывком выдернул её из-за стола, отбросив к входной двери.
С этим рывком Мария резко проснулась.
Это был сон...
Какой странный сон?!
Осмотрелась по сторонам.
Комната окутана ночной темнотой.
И тут её взгляд приковало окно в комнате, выходящее на центральную улицу.
По словам Марии, из окна повеяло Страхом и Могильным Холодом, сковывающим Душу.
Дальнейшие действия она объяснить не могла, видимо, инстинкт самосохранения взял верх или же свою руку приложили Высшие Силы.
Почти бесшумно Мария спустилась с кровати на пол. Стараясь как можно тише, на четвереньках перебралась в соседнюю комнатку, поменьше, и там, прижавшись к стене спиной, затаилась лёжа на полу...
И вдруг звон разбитого стекла, и грохот выстрела разорвали тишину!
Донеслись они из той комнаты, где она только что спала на кровати.
Обеими ладонями Мария закрыла себе рот, чтоб подавить крик от испуга и нахлынувшего ужаса.
Сразу после выстрела она услышала быстро удаляющиеся шаги за окном, в сторону дороги...
До утра она так и просидела в маленькой комнатке, путаясь в догадках и боясь пошевелиться. И лишь дождавшись рассвета, осмелилась заглянуть в комнату.
Стекло в окошке у одной из створок отсутствовало. Осколки лежали на полу.
Она подошла к кровати, подняла подушку. Осмотрела её: целая и невредимая.
Рядом с подушкой лежала её кофточка, в которой она проверяла тетради и которую положила на кровать, перед тем как лечь спать.
Взяла в руки кофточку, осматривая её со всех сторон, и обнаружила на ткани свежую пробоину от пули...
Сама пуля, пробив кофточку и пройдя сквозь сетку кровати, угодила в стену, оставив в штукатурке входное отверстие.
Так и поселилась пуля в стене на долгие десятилетия, застряв в дубовых брёвнах...
- А кто же в вас стрелял и за что?! - не выдержал я.
- Соседи, те самые погорельцы, что в доме напротив поселились.
Они решили, что я за ними слежу, поэтому и керосиновая лампа у меня долго по ночам горит, а я на самом деле тетради учеников проверяла...
Вот за это и решили они меня убрать.
А соседей этих в скором времени ВЗЯЛИ!
Это они сторожей убивали и магазины грабили.
Они и про стрельбу в моё окно, и по какой причине стреляли, на допросе сами рассказали.
Надеялись на чистосердечное признание...
Не помогло. Много крови ими пролито было...
В доме они ничего не держали, кроме выпивки и закуски.
Всё украденное в лесу прятали, продавая потом партиями.
Часть нашли, а часть украденного так и осталась лежать в лесных тайниках...
Мать у них атаманшей была и наводчицей, а сыновья были исполнителями её воли.
Всех к стенке поставили...
Видишь, как получается?!
Выходит, что мне сон жизнь спас!
- Останься я на кровати - не проснулась бы, - закончила свой рассказ Мария.
Вот как тут не поверить в вещие сны после такого?!
Берегите Себя и Близких!
С Огромным к Вам Уважением!
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:20
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 18:20 by Славянин777Просмотров: 1 130Комментарии: 13
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