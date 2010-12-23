Мертвый мальчик и его душа

Сделано_в_СССР Просмотров: 454 Комментарии: 3 +9 Сегодня, 07:06 by

У меня в Одессе живут близкие родственники, мы с семьей к ним каждый год на курорт наведываемся, а я так и вообще в этом городе-герое выросла, так уж получилось. То странное, что произошло со мной и моим маленьким сыном, имело место буквально пару лет назад. Тогда в Одессе у меня умер дедушка. Он был уже в годах, но довольно крепкий, особенно ни на что не жаловался. Просто схватило сердце. Пока родственники нас с мамой известили (а мы живем в Беларуси), на похороны мы уже не успевали. В результате приехали поездом неделю спустя — я, мама и мой маленький двухлетний сыночек.Прибыли на место, отдохнули пару дней, и тут мою маму, естественно, потянуло на кладбище, прибраться, конфетку положить и т.д. В общем, все по стандартной схеме. Ребенка оставить было не с кем, пришлось с собой на кладбище тащить, благо он в этих грустных делах еще ничего не понимает.В общем, приехали мы на кладбище. Сказать, что оно заросшее — ничего не сказать. Погост этот очень старый, еще советских лет, там уже давно никто не хоронит, да и вообще мало кто его посещает. Моего любимого деда там похоронили только потому, что он захотел «лежать» рядом со своей женой, которая умерла двадцать лет назад. А так как хоронить в общей ограде места не было, тетке пришлось деда кремировать и в урночке сверху подхоронить к покойной супруге. Исполнить его волю получилось только таким образом. Но суть моей истории не в этом.Как только мы прибыли на кладбище, мама моя, естественно, заголосила, а я постояла немного с сыном возле могилы, почтила память покойного и решила пройти вглубь погоста, просто посмотреть. Пройти, однако, оказалось сложно, скорее пришлось продираться через кусты сирени, которые сдуру кто-то посадил около могил, но выкорчевать их уже не представилось возможным. В общем, иду с сыном на руках, под ноги смотрю, чтобы не навернуться, и в какой-то момент возле одной могилы остановилась. Фотографии на ней не было, был небольшой надгробный камень и маленькая оградка. Стою, уставилась на могилку без определенных мыслей, а сын мой в этот момент пальчиком на надгробный камень показывает и на своем ломаном детском языке говорит: «Мама, там мальчик!».Я вошла в ступор. Присмотрелась, но никого, конечно, не увидела. Начала читать надпись на надгробном камне. Дословно воспроизвести написанное не могу (просто не помню), но суть заключалась в том, что когда-то в 70-х годах похоронили в этой могиле мальчика лет четырех-пяти. Имя его тоже, к сожалению, не запомнила. Фотографии на надгробии размещено не было, вот я и думаю, каким образом мой маленький сын, который не умеет читать, смог увидеть этого мальчика? Может, просто душа умершего ребенка привязана к этому месту?Автор - tatti.

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