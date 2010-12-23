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Истории из жизни

Мертвый мальчик и его душа

У меня в Одессе живут близкие родственники, мы с семьей к ним каждый год на курорт наведываемся, а я так и вообще в этом городе-герое выросла, так уж получилось. То странное, что произошло со мной и моим маленьким сыном, имело место буквально пару лет назад. Тогда в Одессе у меня умер дедушка. Он был уже в годах, но довольно крепкий, особенно ни на что не жаловался. Просто схватило сердце. Пока родственники нас с мамой известили (а мы живем в Беларуси), на похороны мы уже не успевали. В результате приехали поездом неделю спустя — я, мама и мой маленький двухлетний сыночек.

Прибыли на место, отдохнули пару дней, и тут мою маму, естественно, потянуло на кладбище, прибраться, конфетку положить и т.д. В общем, все по стандартной схеме. Ребенка оставить было не с кем, пришлось с собой на кладбище тащить, благо он в этих грустных делах еще ничего не понимает.

В общем, приехали мы на кладбище. Сказать, что оно заросшее — ничего не сказать. Погост этот очень старый, еще советских лет, там уже давно никто не хоронит, да и вообще мало кто его посещает. Моего любимого деда там похоронили только потому, что он захотел «лежать» рядом со своей женой, которая умерла двадцать лет назад. А так как хоронить в общей ограде места не было, тетке пришлось деда кремировать и в урночке сверху подхоронить к покойной супруге. Исполнить его волю получилось только таким образом. Но суть моей истории не в этом.

Как только мы прибыли на кладбище, мама моя, естественно, заголосила, а я постояла немного с сыном возле могилы, почтила память покойного и решила пройти вглубь погоста, просто посмотреть. Пройти, однако, оказалось сложно, скорее пришлось продираться через кусты сирени, которые сдуру кто-то посадил около могил, но выкорчевать их уже не представилось возможным. В общем, иду с сыном на руках, под ноги смотрю, чтобы не навернуться, и в какой-то момент возле одной могилы остановилась. Фотографии на ней не было, был небольшой надгробный камень и маленькая оградка. Стою, уставилась на могилку без определенных мыслей, а сын мой в этот момент пальчиком на надгробный камень показывает и на своем ломаном детском языке говорит: «Мама, там мальчик!».

Я вошла в ступор. Присмотрелась, но никого, конечно, не увидела. Начала читать надпись на надгробном камне. Дословно воспроизвести написанное не могу (просто не помню), но суть заключалась в том, что когда-то в 70-х годах похоронили в этой могиле мальчика лет четырех-пяти. Имя его тоже, к сожалению, не запомнила. Фотографии на надгробии размещено не было, вот я и думаю, каким образом мой маленький сын, который не умеет читать, смог увидеть этого мальчика? Может, просто душа умершего ребенка привязана к этому месту?

Автор - tatti.
Источник.

Сегодня, 07:06 by Сделано_в_СССРПросмотров: 454Комментарии: 3
+9

Ключевые слова: Одесса родственники отдых дедушка смерть кладбище сын видение мальчик

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 07:41
+2
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Что не ребенок то ясновидящий.Плюс
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#2 написал: акжана
Сегодня, 08:07
0
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Публикаций: 3
Комментариев: 1 219
Мальчик говорит: «Мама, там мальчик!», еще не значит, что он увидел умершего мальчика.
Могло быть совпадение или скорее всего это тот случай , когда устами младенца глаголет истина.
А за историю плюс! Простая, немного наивная, но милая история !
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#3 написал: Jako tako
Сегодня, 14:46
0
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Публикаций: 2
Комментариев: 496
Интересная история. Возможно ребёнок и правда увидел что-то из другого мира.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
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