Им запрещено рассказывать нам о смерти

Сделано_в_СССР Просмотров: 229 Комментарии: 2 +8 Сегодня, 09:24 by

Терять близких очень тяжело. Каждый переносит это по-разному. Кто-то плачет и стенает. Кто-то замыкается в себе. Кто-то пускается во все тяжкие. Лишь бы не болело, лишь бы не сойти с ума.Мне болело страшно, я бегала к батюшке, отец Игорь долго меня напутствовал. Говорил много правильных слов, да, я понимала, что с Богом не поспоришь, обратно не выпросишь. Он не вернёт, это Его воля. Да я и не просила, смирилась и с потерей, и с болью, просто выжить бы, у меня маленький ребёнок. Значит, мама выполнила своё предназначение и её забрали. Я даже на кладбище долгое время не могла ходить.Первую пару месяцев она мне страшно снилась, именно страшно, просто сны ужасов. Дошло до того, что я боялась засыпать. И тут, выискивая любое спасение, я вступила в группу в ВКонтакте. Администраторы мне лично написали — двое мужчин, которые, похоже, в этом очень хорошо разбираются. Далее цитирую: «Это не ваша мама вам снится. Это низшие сущности, вы сейчас очень энергетически ослаблены, они питаются вашей энергетической силой. Отпустите её, она должна идти дальше». «Отпустите» говорят, а как? Я очень мамина дочка была, даже когда сама мамой стала.Вправляли мне мозги хором, батюшка мой, админы группы, подписчики той самой группы меня в тонусе пытались держать. Знаете, у меня получилось. Нескоро, но я дала ей уйти, отпустила.И вот однажды мне приснилась именно мама, она пришла во сне попрощаться.Нас четверо: отец, я, мой муж и (почему-то) моя младшая племянница. Именно в таком порядке идём по узкой тропинке к маминому дому. Во сне нам надо было завернуть за постройку (гараж) в частном доме. Чешем гуськом, папа завернул, я следующая, захожу во двор, первое, что вижу, — папа валяется без чувств. Мама. Стоит, облокотившись о стену дома, скрестив руки.Дальше диалог, который я никогда в жизни не забуду.Я:— Мама, ты же умерла!Мама:— Да, я умерла!— Но ты ведь есть где-то? Ты существуешь?— Конечно, я есть.— Мамочка, где ты?— Нам тут запрещено говорить об этом.— Умирать страшно?— Страшно лететь.Я не знаю, почему «страшно лететь», но этот диалог я не забуду никогда.Автор - Avena.

Ключевые слова: Мама смерть потеря боль сон диалог загробный мир запрет

Другие, подобные истории: