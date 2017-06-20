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Истории из жизни

Им запрещено рассказывать нам о смерти

Терять близких очень тяжело. Каждый переносит это по-разному. Кто-то плачет и стенает. Кто-то замыкается в себе. Кто-то пускается во все тяжкие. Лишь бы не болело, лишь бы не сойти с ума.

Мне болело страшно, я бегала к батюшке, отец Игорь долго меня напутствовал. Говорил много правильных слов, да, я понимала, что с Богом не поспоришь, обратно не выпросишь. Он не вернёт, это Его воля. Да я и не просила, смирилась и с потерей, и с болью, просто выжить бы, у меня маленький ребёнок. Значит, мама выполнила своё предназначение и её забрали. Я даже на кладбище долгое время не могла ходить.

Первую пару месяцев она мне страшно снилась, именно страшно, просто сны ужасов. Дошло до того, что я боялась засыпать. И тут, выискивая любое спасение, я вступила в группу в ВКонтакте. Администраторы мне лично написали — двое мужчин, которые, похоже, в этом очень хорошо разбираются. Далее цитирую: «Это не ваша мама вам снится. Это низшие сущности, вы сейчас очень энергетически ослаблены, они питаются вашей энергетической силой. Отпустите её, она должна идти дальше». «Отпустите» говорят, а как? Я очень мамина дочка была, даже когда сама мамой стала.

Вправляли мне мозги хором, батюшка мой, админы группы, подписчики той самой группы меня в тонусе пытались держать. Знаете, у меня получилось. Нескоро, но я дала ей уйти, отпустила.

И вот однажды мне приснилась именно мама, она пришла во сне попрощаться.

Нас четверо: отец, я, мой муж и (почему-то) моя младшая племянница. Именно в таком порядке идём по узкой тропинке к маминому дому. Во сне нам надо было завернуть за постройку (гараж) в частном доме. Чешем гуськом, папа завернул, я следующая, захожу во двор, первое, что вижу, — папа валяется без чувств. Мама. Стоит, облокотившись о стену дома, скрестив руки.

Дальше диалог, который я никогда в жизни не забуду.

Я:

— Мама, ты же умерла!

Мама:

— Да, я умерла!

— Но ты ведь есть где-то? Ты существуешь?

— Конечно, я есть.

— Мамочка, где ты?

— Нам тут запрещено говорить об этом.

— Умирать страшно?

— Страшно лететь.

Я не знаю, почему «страшно лететь», но этот диалог я не забуду никогда.

«Смерть — не тушение Света,
Она задувание лампады,
Потому что настал час рассвета…»

(Рабиндранат Тагор)


Автор - Avena.
Источник.

Сегодня, 09:24 by Сделано_в_СССРПросмотров: 229Комментарии: 2
+8

Ключевые слова: Мама смерть потеря боль сон диалог загробный мир запрет

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Комментарии

#1 написал: Vologodskaya
Сегодня, 11:30
+2
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Публикаций: 2
Комментариев: 10
Все-таки если знать, что там что-то есть.. хотя бы немного спокойнее от того, что где-то , но они все-таки живы..и когда-то ты с ними все же увидишься, чем думать , что просто тело в могилу и все...и конец, ни снов, ни жизни..ничего. И даже той заботы откуда-то сверху.
Зарегистрирован: 20.06.2017
#2 написал: Jako tako
Сегодня, 12:21
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Комментариев: 489
На последних абзацах у меня пошли мурашки.
Поставила истории плюс.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
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