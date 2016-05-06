Муж с того света

Liana787 Просмотров: 384 Комментарии: 1 +6 Сегодня, 03:39 by

В одном старом переулке жила пара. Занимались они коммерцией и помогали друг другу. Муж в жене души не чаял. Так бы они и жили, но супруг сильно заболел, не хотел он умирать, много дел не доделал, детей не завели.Стал он лежачим, жена ухаживала за ним, скорую вызывала. За две недели перед смертью он поседел. А когда выносили с ним гроб, то у него потекли слезинки, это видели все. Анжела после его смерти стала горевать, как в таких случаях происходит, винить себя, ночами думать, что она сделала не так. Может, врачи плохие были или лекарства не подошли, надо было ехать к другим докторам, искать новые больницы и так далее.Знакомые пытались её успокоить, но не получалось. Плакала она ночью и страдала. И вот в окошко кто-то постучал и позвал её, это был голос её мужа. Он шептал: " Анжела, Анжела..." В следующую ночь все повторилось. Стал к ней муж ходить и под окнами звать, в двери стучать, бегал вокруг дома, говорил с ней. Она в страхе отвечала: "Уходи". Начала молиться в церкви. Поп дал ей свечи, отслужили молебен, всё как положено. Но дух не уходил. За полночь пришел к ней в комнату и стал душить. Утром у Анжелы было всё тело в синяках и царапинах. Спина, шея, губы синие. Она не знала, что делать. Он кусал её больно, повторялось такое каждую ночь, просила оставить её в покое, не причинять страдания. Из молодой женщины превратилась в измученную, перестала есть.Никто ей не верил. Засыпала с алкоголем, но всё повторялось, она видела его и он продолжал давить, сжимать ей тело. Она рассказывала в отчаянии всем, показывала синяки в форме зубов, и в местном магазине посоветовали ей пойти к бабке. Это был старый переулок, жили там и знахарки. Бабушка дала женщине травы и молитвы, написанные от руки. Сказала, не муж это к ней ходит вовсе, пусть она насыпет травы под дверь на порог, чешет волосы расчёской, вроде вшей бьёт, и читает по ночам. В следующие ночи Анжела снова видела мужа, он злым голосом говорил: "Что ты сделала, пусти, я не могу зайти". Она чесала волосы и не прекращала молиться. Это продолжалось не один день, но в конце концов он громыхнул в стену и перестал ходить к ней. Хотя кто знает...Эту историю много лет тому назад рассказала моей родственнице сама Анжела.

Ключевые слова: Дух умершего нечистая сила привидение смерть авторская история

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