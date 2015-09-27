Странности после смерти сына

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:51

Сделано_в_СССР Просмотров: 292 Комментарии: 4 +10 Вчера, 21:51 by

Там, на кладбище, очень много могил совсем молодых людей. Проходя мимо них, большинство из нас задает вопрос: «Что случилось? Почему они умерли? Какие причины?» А причины могут быть самыми разными и даже такими, которые навсегда остаются тайной.Эту историю мне рассказала подруга детства моего брата, Ольга. Она произошла, а точнее, и сейчас происходит лично с ней.В середине июня у Ольги погиб сын, Артем. Никто толком не знает, как это случилось и что произошло на самом деле. Парень ушел утром на работу и все. Вечером домой он не вернулся. Тело обнаружила полиция под железнодорожным мостом. По заключению экспертизы смерть наступила от травмы тела, полученной при падении с высоты. Мобильный телефон был при нем, побоев не было. Полиция списала все на самоубийство, только вот с какой стати ему идти на такой поступок? Парню всего двадцать шесть лет, проблем в жизни не было, работал, собирался жениться, никакую дурь не принимал.Все, кто его знал, не могли поверить в версию о самоубийстве, склоняясь к тому, что его убили. Но и явных врагов у Артема не было. Может, из хулиганских побуждений? Подошли, взяли за ноги да отправили в полет с моста? Тоже не укладывалось в голове, Артем не был безрассудным, увидев непонятную компанию, он бы обошел ее. Не совсем ясно, как он оказался на мосту, почему шел пешком, а не ехал на автобусе? Все эти вопросы так и остались без ответа.Артема похоронили, а его мать не находила себе места. Еще бы, ведь она осталась совершенно одна на белом свете, все ее родные умерли: муж умер еще в конце девяностых, а отец, когда Ольга была совсем маленькая. Мать умерла в 2005, а теперь погиб и единственный сын.Еще не минуло сорок дней, когда начались некоторые странности. Как-то раз я пришел к брату, и едва мы заговорили про Артема, как на кухню залетел воробей. Балкон застеклен, створка была приоткрыта сантиметров на пятнадцать, так птица именно в это пространство между открытой створкой и рамой пролетела. Я распахнул балконное окно на полную, а брат с племянником попытались выгнать воробья. Птичка села на холодильник, некоторое время разглядывала нас поочередно то одним глазом, то другим, а потом выпорхнула на улицу, причем, не искала выход, а прямиком вылетела в окно.— Душа Артема прилетала проститься, — сказал я.По правде говоря, я сказал это в шутку, но брат с племянником восприняли это на полном серьезе. Переубеждать их я не стал.Прошло сорок дней, пролетело лето. Однажды я решил навестить Ольгу, все-таки это не чужой человек. После смерти ее сына, я ни разу у нее не был. Ольга живет на первом этаже трехэтажного двухподъездного дома, расположенного в отдаленной части города. Я решил идти пешком и когда добрался, время уже перевалило за обед.За окном уже вечерело, мы сидели на диване и разговаривали на разные темы. Я всеми силами пытался хоть как-то отвлечь от ее мыслей и ее горя, но в душе понимал, мне это не удастся. От меня не скрылось, что она постоянно бросает взгляд в темный коридор, находящийся за моей спиной. Я тоже туда оглянулся, но ничего кроме сгущающейся темноты там не увидел.— Наверное, я схожу с ума, – сказала Ольга.— Что случилось, почему ты так думаешь?— В моем доме живут призраки, – отвечала Ольга.От этих слов у меня холодок пробежал по спине, я не поленился встать и включить люстру. Комнату залило теплым светом.— Так будет лучше, – сказал я.— Я видела облако, – Оля смотрела мне прямо в глаза, – вот на том самом месте, где ты стоишь.Я быстренько подвинулся с этого места.— Еще сорок дней не прошло. В тот вечер я готовилась спать, — продолжала Оля, – выключила бра, легла в постель, натянула одеяло до подбородка и тут увидела… будто туман. Белое облако, вытянутый сверху вниз овал. Оно появилось посреди комнаты и приближалось ко мне. Этот овал застыл прямо надо мной. Я моргнула, и вот это уже не овал тумана, а полупрозрачная девушка смотрит мне в глаза и протягивает ко мне руки. Я видела окно сквозь нее.Прокричав: «Матерь Божия спаси мя!» - я подскочила на кровати и включила бра. Никого и ничего странного. Просто комната. Из угла на меня смотрели иконы, на столе — фотография Артема, перевязанная черной лентой. Привычная обстановка. Свет выключать побоялась, спала со светом.Второй раз уже сорок дней прошло. Ночью я сидела за столом и читала книгу при свете лампы. Раздался стук в окно, моя первая мысль была «Артем пришел», но затем вспомнила: на кладбище Артем. Кого же это принесло ночью?— Открывай, — это прозвучало глухо, невнятно.Я встала со стула, от стола видно окно и улица, за окном никого не было, если бы там кто-то был, то в окно была бы видна голова стоящего под окном человека. Под окном никого не было. Я уж было хотела сесть на стул, как стук повторился. В этот раз я подошла к окну. Никого.— Открой мне. Впусти меня, — эти слова донеслись с улицы, и от них у меня сердце в пятки ушло.В голову полезли мысли о всяких домовых, привидениях, вампирах и прочей нечисти. Снова раздался стук, я видела, как содрогалось стекло, но за окном по-прежнему никого не было.Я принялась включать свет по всей квартире, выбежала в прихожую, щелкнула выключателем и тут же увидела, как дверь в ванную открывается сама по себе, а оттуда высовывается страшная косматая голова. Свет до ванной не доставал, я плохо разглядела эту голову, заметила только, что вместо глаз — темные провалы, и волосы на голове торчат во все стороны. Я заорала во всю глотку, молитвы из головы вышибло, и я орала матом. Голова тут же исчезла. Первая моя мысль – бежать из квартиры на улицу, вторая мысль – на улице сидит тот, кто стучал в окно. Я думала, что свихнусь той ночью. До утра я сидела при свете на диване, обхватив ноги руками.От Ольгиного рассказа мне стало неуютно, и я начал ерзать на диване.— Несколько раз ко мне во сне Артем приходил, — продолжала Оля, — вел себя естественно. Снилось, будто он приходит с работы, раздевается, идет ужинать и после непродолжительного разговора со мной отправляется в свою комнату. Такие вот странности у меня здесь. Теперь ты будешь считать меня сумасшедшей!— Не буду, – ответил я, у меня у самого появилось чувство, что мне в спину кто-то смотрит.— Днем я на работе, за работой забываю все это, а вечером… Я боюсь возвращаться домой.— Освяти квартиру, – посоветовал я.— Уже дважды освящала, после облака и после головы. Но все равно мне кажется, что кто-то обитает в этих стенах.— Поживи у знакомых.Что я мог еще посоветовать?— Все равно придется вернуться сюда.В тот вечер я ушел, взяв с нее слово: если что, она позвонит мне или брату, придумаем что-нибудь, как это дело поправить и как этих сущностей разогнать. Хотя, что тут можно придумать?Автор - Сергей.

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