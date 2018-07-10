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Истории из жизни

Дом на месте старого кладбища

Случилось это, когда мне было 15. К слову, я очень сильно тогда и, собственно, до сих пор увлекалась мистикой и мечтала, чтобы со мной случилось что-нибудь из этой серии. Мечтала до некоторых событий.

Мы жили втроём в маленькой двухкомнатной квартире на втором этаже: я, моя мама и отчим. Одна комната была лично моей, а другая — родителей. Моя мама и отчим работают вместе, и так случилось, что в эту ночь я должна была ночевать дома одна, так как они уходили на смену, которая заканчивалась около 8 утра. Мне не впервой случалось ночевать дома одной, поэтому я не волновалось, а после ухода родителей засела за компьютер и после легла спать, предварительно закрыв дверь в свою комнату.

Не помню, сколько точно было времени, но ложилась спать я всегда за полночь. Проснулась посреди ночи, чему я не удивилась, так как для меня это было вполне нормально. Проснувшись, я тут же закрыла глаза и попыталась уснуть. Но не тут-то было, стоило мне закрыть глаза, как я почувствовала, что моё одеяло кто-то стягивает. Моему ужасу не было предела. Ведь из домашних животных у меня была только золотая рыбка. Одеяло медленно стягивали с меня до тех пор, пока я не схватила его со всех сил (даже ухватила его зубами). Одеяло ещё несколько раз попытались у меня отнять, но попытки всё же прекратились. После этого я мгновенно вырубилась.

То ли уснула, то ли попросту потеряла сознание, мне не было это важно в тот момент. Наутро я всё рассказала своим подругам, которые лишь пошутили надо мной, что это был домовой–извращенец, который решил меня раздеть. Я же списала всё на разыгравшуюся фантазию, так как сном это быть не могло.

Я забыла про тот случай, прошло около недели, и всё повторилось вновь. Только на этот раз меня просто-напросто долбили кулаком по плечу. Я была настолько охвачена ужасом, что не могла проронить ни слова. В тот момент мне не столько было больно, сколько страшно. Дальше темнота.

Наутро я рассказала всё маме и сказала, что не могу больше находиться в этой квартире. Мама же, в свою очередь, рассказала о том, что ночью слышит чьи-то шаги в коридоре, но каждый раз боится выйти и посмотреть. Успокоив меня тем, что мы вызовем батюшку освятить квартиру, мы забыли об этом инциденте. Как выяснилось, ненадолго.

В эту ночь родители были дома, но это не спасло меня от очередной встречи с незваным гостем. Я проснулась посреди ночи и села на кровати, прямо напротив которой стоял шкаф с огромным зеркалом в полный рост. Вначале я не обратила внимание, но после до меня дошло, что в кровати была не только я. В отражении зеркала был кто-то ещё. Длинные волосы лохмотьями и страшная, я бы даже сказала, жуткая улыбка. Чудище начало медленно поворачивать голову в мою сторону. Как только я осознала, кто сидит рядом со мной, я вскочила с кровати и включила свет. Но никого уже не было.

Некоторое время спустя мать моей подруги дала мне несколько странных шариков. Как она сказала, это был ладан. Она знала о моей ситуации и объяснила, что эти шарики нужно растопить в ложечке и окурить эти дымом всю квартиру. Сделав всё это, я пошла помыть руки на кухню. За спиной послышались еле слышные шаги, и кто-то подошёл вплотную ко мне. Сначала я опять же списала всё это на разыгравшуюся фантазию, но когда на своей шее я ощутила чьё-то дыхание, я просто-напросто подскочила и вылетела с кухни. После этого всё прекратилось, но я до сих пор сплю с включенным светом в той злополучной квартире и каждую ночь занавешиваю зеркало.

Как-то раз при разговоре с моей бабушкой, которая живёт на одной улице со мной, я рассказала, что случилось. Как оказалось, ночью ей бывает страшно засыпать от того, что кто-то ходит рядом с её кроватью и шепчет ей что-то неразборчивое на ухо. На мой вопрос, что это может быть, она лишь сказала, что на улице, на которой мы живём, раньше, ещё до её приезда, было кладбище.


Автор - Агнесса.
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Сегодня, 06:51 by Сделано_в_СССРПросмотров: 113Комментарии: 1
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Комментарии

#1 написал: Light_a_dark
Сегодня, 08:39
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Зеркало напротив кровати-для меня это самый ужасный ужас.
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