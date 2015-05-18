Погреб

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:37

Причина: Стилистика автора сохранена.

lenaevseeva Просмотров: 588 Комментарии: 17 +12 Сегодня, 14:37 by

Хочу поделиться историей, которую рассказала моя мама.Ей тогда было лет 15, она родом из России, из Кировской области. Кстати, и папа тоже.Там есть маленький городок Кирс. Мы ездили туда, потому что там жили родители папы. Жаль, но старичков больше нет. Природа там бесподобная. В городе два пруда, маленький пруд и большой, леса и болота. Грибов и ягод в лесу очень много.Я в 14 лет первый раз увидела чернику, черничное варенье ела, конечно, но свежих ягод до этого не видела. У нас в Казахстане черника не растет, лес, конечно, есть, но совсем другой. А история, значит, такая: мама рассказывала, что когда ей было 15 лет, в их доме был погреб, там хранили картошку и всякие соления и варенье.Бабушка Марина, моя прабабушка, жила с ними. И у мамы есть сестренка - Тома, она младше мамы на 4 года. Был уже поздний вечер, родители еще не пришли с работы, а бабуля куда-то вышла. Мама с Тамарой были дома одни и решили, пока никого нет, полакомиться вишней. Бабуля делала запасы на зиму, и вишня в сахаре была бесподобно вкусная, погреб открыли без труда, и мама спустилась в погреб. Томара стояла на шухере.Свет в погребе включался уже внутри. Только мама спустилась в погреб и хотела включить там свет, тут бах и темно, свет везде потух. Она закричала, чтоб Томара нашла спички. Тома побежала к печке, ощупала всё, но спички не нашла. Темно было, хоть глаз выкалывай. Она аккуратно, по памяти, пошла к погребу и начала звать маму. Чтоб она как-то ориентировалась и вылазила. Но мама её не слышала. Томара плакала, темно и страшно, и мама не отвечает. А мама бродила по погребу с поднятыми руками, хотела нащупать лестницу, ну и чтоб головой не ударится об неё.И вот мама до кого-то дотронулась, она вскрикнула, решила, что это Тома, у Томы волосы были собраны в длинный хвост. По нему она и узнала сестру. Тома стояла молча и не двигалась. Глаза привыкали к темноте, и мама была уверенна, что это её сестра. Она спросила её, зачем она спустилась и ещё что-то.Но она стояла и молчала. Мама тоже замерла, и тут загорелся свет. В погребе никого не было, а Тома сидела и плакала наверху, у погреба, и звала сестру. Мама схватила банку с вишней и подала её Томе, быстро вылезла из погреба. Томару она спрашивала, зачем она спускалась в погреб и как так быстро вылезла. Напугала её.Но Тома, упираясь доказывала, что она, не найдя спички, кое-как дошла до края погреба и сидела, и звала маму. Они тогда даже поссорились. Когда пришла бабуля, они ей не хотели нечего говорить, но вишню съесть не успели.Бабушка их обоих конечно отругала, а Тома болтушка всё рассказала бабуле. То, что мама, мол, её обижает и наговаривает на неё, она её не пугала, а сама очень испугалась, когда потух свет.Бабушка была у соседки, которая жила в соседнем доме. И бабуля очень удивилась их рассказу. Свет не отключали, она бы увидела, так как они с соседкой у окна сидели и чаи гоняли. Бабушка видела окна их дома, и свет горел.Вот тогда-то и стало по-настоящему страшно. Мама говорит, что бабуля потом всю семью в церковь сопроводила. И батюшку домой привела. Освящали всё, даже погреб. Вот такая жуткая история. Мама говорит, что в погреб после этого она больше не спускалась, Тома тоже. И кого она там встретила? И почему свет потух только для них? Этого никто не мог объяснить, даже бабушка. А может, бабуля знала, но не хотела пугать внучек. Теперь уже и не узнать.

Ключевые слова: Свет погреб сестра авторская история

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