Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Погреб

Хочу поделиться историей, которую рассказала моя мама.
Ей тогда было лет 15, она родом из России, из Кировской области. Кстати, и папа тоже.
Там есть маленький городок Кирс. Мы ездили туда, потому что там жили родители папы. Жаль, но старичков больше нет. Природа там бесподобная. В городе два пруда, маленький пруд и большой, леса и болота. Грибов и ягод в лесу очень много.

Я в 14 лет первый раз увидела чернику, черничное варенье ела, конечно, но свежих ягод до этого не видела. У нас в Казахстане черника не растет, лес, конечно, есть, но совсем другой. А история, значит, такая: мама рассказывала, что когда ей было 15 лет, в их доме был погреб, там хранили картошку и всякие соления и варенье.
Бабушка Марина, моя прабабушка, жила с ними. И у мамы есть сестренка - Тома, она младше мамы на 4 года. Был уже поздний вечер, родители еще не пришли с работы, а бабуля куда-то вышла. Мама с Тамарой были дома одни и решили, пока никого нет, полакомиться вишней. Бабуля делала запасы на зиму, и вишня в сахаре была бесподобно вкусная, погреб открыли без труда, и мама спустилась в погреб. Томара стояла на шухере.
Свет в погребе включался уже внутри. Только мама спустилась в погреб и хотела включить там свет, тут бах и темно, свет везде потух. Она закричала, чтоб Томара нашла спички. Тома побежала к печке, ощупала всё, но спички не нашла. Темно было, хоть глаз выкалывай. Она аккуратно, по памяти, пошла к погребу и начала звать маму. Чтоб она как-то ориентировалась и вылазила. Но мама её не слышала. Томара плакала, темно и страшно, и мама не отвечает. А мама бродила по погребу с поднятыми руками, хотела нащупать лестницу, ну и чтоб головой не ударится об неё.

И вот мама до кого-то дотронулась, она вскрикнула, решила, что это Тома, у Томы волосы были собраны в длинный хвост. По нему она и узнала сестру. Тома стояла молча и не двигалась. Глаза привыкали к темноте, и мама была уверенна, что это её сестра. Она спросила её, зачем она спустилась и ещё что-то.
Но она стояла и молчала. Мама тоже замерла, и тут загорелся свет. В погребе никого не было, а Тома сидела и плакала наверху, у погреба, и звала сестру. Мама схватила банку с вишней и подала её Томе, быстро вылезла из погреба. Томару она спрашивала, зачем она спускалась в погреб и как так быстро вылезла. Напугала её.
Но Тома, упираясь доказывала, что она, не найдя спички, кое-как дошла до края погреба и сидела, и звала маму. Они тогда даже поссорились. Когда пришла бабуля, они ей не хотели нечего говорить, но вишню съесть не успели.
Бабушка их обоих конечно отругала, а Тома болтушка всё рассказала бабуле. То, что мама, мол, её обижает и наговаривает на неё, она её не пугала, а сама очень испугалась, когда потух свет.

Бабушка была у соседки, которая жила в соседнем доме. И бабуля очень удивилась их рассказу. Свет не отключали, она бы увидела, так как они с соседкой у окна сидели и чаи гоняли. Бабушка видела окна их дома, и свет горел.
Вот тогда-то и стало по-настоящему страшно. Мама говорит, что бабуля потом всю семью в церковь сопроводила. И батюшку домой привела. Освящали всё, даже погреб. Вот такая жуткая история. Мама говорит, что в погреб после этого она больше не спускалась, Тома тоже. И кого она там встретила? И почему свет потух только для них? Этого никто не мог объяснить, даже бабушка. А может, бабуля знала, но не хотела пугать внучек. Теперь уже и не узнать.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:37
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 14:37 by lenaevseevaПросмотров: 588Комментарии: 17
+12

Ключевые слова: Свет погреб сестра авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 15:52
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1714|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 544
Жуткая история. Все эти погреба и подвалы... Есть у меня одна история про подвал трехэтажки, где я тоже в темноте нащупала кого-то
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#2 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 16:54
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (267|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 661
Вот-вот! Жуть!
Я в погреб спускалась только в детстве. А теперь нет! Хотя у меня ничего страшного не случалось в жизни связанного с погребами.

Сейчас у нас в доме есть кладовка в подвале. Там можно свои заготовки хранить и всякие вещи. Но в нашей кладовке пусто. Потому что я трусиха, боюсь таких мест.
Зарегистрирован: 1.02.2019
  
#3 написал: conjure one
Сегодня, 18:35
+7
Группа: Модераторы
Репутация: (7354|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 2 845
За историю я плюсанул, весьма интересно. С чем там довелось столкнуться, рассуждать не буду.

Единственное, на что хотел обратить внимание, не в упрек автору, это отличие погреба от подпола в частном доме. Погреб делается на улице вне дома и имеет форму землянки, отделанной внутри, и предназначен в первую очередь для хранения овощей, так как температура там зимой более низкая, чем в подполе. А подпол находится непосредственно в доме, типа подвала с вырезанной крышкой в полу, Там вполне можно хранить соления, варенье и прочие запасы. Ну это так всё, мои размышления) fellow
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#4 написал: Славянин777
Сегодня, 18:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (196|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 281
Здравствуйте!
История действительно жутковатая!
Меня если честно, все эти "Подземные царства", наполненные могильной тишиной, искренне настораживают...
Клаустрофобией не страдаю, но в диггеры и спелеологи явно бы не пошёл.
Не моё!
Мне больше по душе ощущать дуновение лёгкого майского ветра и слушать пение птиц и шелест молодой листвы в весеннем лесу!)
За Историю Плюс!
Зарегистрирован: 21.12.2019
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:24
+2
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 121
Комментариев: 6 241
У нас раньше погреба были далеко от двора, где вроде грунтовые воды глубже. Электричества там естественно не было. Никто ничего не встречал. Кроме мерзких мокриц.
Только "мистическое" исчезновение соседкой кошки laughing
Зарегистрирован: 23.12.2013
              
#6 написал: Сицилия
Сегодня, 19:27
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 4
Я так поняла Вашей маме было 15, а ее сестре 11 лет в тот момент? А сейчас маме сколько лет, если не секрет?
Зарегистрирован: 30.09.2011
#7 написал: lenaevseeva
Сегодня, 19:31
+2
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 88
Цитата: conjure one
За историю я плюсанул, весьма интересно. С чем там довелось столкнуться, рассуждать не буду.

Единственное, на что хотел обратить внимание, не в упрек автору, это отличие погреба от подпола в частном доме. Погреб делается на улице вне дома и имеет форму землянки, отделанной внутри, и предназначен в первую очередь для хранения овощей, так как температура там зимой более низкая, чем в подполе. А подпол находится непосредственно в доме, типа подвала с вырезанной крышкой в полу, Там вполне можно хранить соления, варенье и прочие запасы. Ну это так всё, мои размышления) fellow

Простите, но я не разу в жизни не была не в погребe, не в подвале. Поэтому точно не знала. Теперь буду знать. Спасибо.

Цитата: Славянин777
Здравствуйте!
История действительно жутковатая!
Меня если честно, все эти "Подземные царства", наполненные могильной тишиной, искренне настораживают...
Клаустрофобией не страдаю, но в диггеры и спелеологи явно бы не пошёл.
Не моё!
Мне больше по душе ощущать дуновение лёгкого майского ветра и слушать пение птиц и шелест молодой листвы в весеннем лесу!)
За Историю Плюс!

Спасибо. Я тоже не люблю такие места.
Зарегистрирован: 14.09.2020
#8 написал: lenaevseeva
Сегодня, 19:41
+1
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 88
Цитата: Сицилия
Я так поняла Вашей маме было 15, а ее сестре 11 лет в тот момент? А сейчас маме сколько лет, если не секрет?

Сейчас маме 68 лет
Зарегистрирован: 14.09.2020
#9 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 19:46
+3
Группа: Журналисты
Репутация: (3271|-1)
Публикаций: 2 353
Комментариев: 13 044
Имя Тамара пишется на а, но вот по всему рассказу, кроме как в начале, везде ТОмара. Тома сокращённо допустимо, а вот ТОмара звучит дико. Имени Томара не существует!!!

Рассказ интересен, кто бы мог быть в темноте?! Страшно конечно. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                  
#10 написал: lenaevseeva
Сегодня, 19:53
+2
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 88
Цитата: Сделано_в_СССР
Имя Тамара пишется на а, но вот по всему рассказу, кроме как в начале, везде ТОмара. Тома сокращённо допустимо, а вот ТОмара звучит дико. Имени Томара не существует!!!

Рассказ интересен, кто бы мог быть в темноте?! Страшно конечно. +++

Простите. Я вообще с таким именем не сталкивалась. А сестру мамы и правда так зовут.
Зарегистрирован: 14.09.2020
#11 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 19:54
+3
Группа: Журналисты
Репутация: (3271|-1)
Публикаций: 2 353
Комментариев: 13 044
Цитата: lenaevseeva
Цитата: Сделано_в_СССР
Имя Тамара пишется на а, но вот по всему рассказу, кроме как в начале, везде ТОмара. Тома сокращённо допустимо, а вот ТОмара звучит дико. Имени Томара не существует!!!

Рассказ интересен, кто бы мог быть в темноте?! Страшно конечно. +++

Простите. Я вообще с таким именем не сталкивалась. А сестру мамы и правда так зовут.

Её зовут по имени Тамара, а Тома или Томочка - ласкательное сокращённое слово.) В жизни не слышал ни разу, чтобы называли Томара. Потому у вас и восприятие такое - Томара от слова Тома.) Это неправильно!
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                  
#12 написал: lenaevseeva
Сегодня, 20:09
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 88
Цитата: Сделано_в_СССР
Цитата: lenaevseeva
Цитата: Сделано_в_СССР
Имя Тамара пишется на а, но вот по всему рассказу, кроме как в начале, везде ТОмара. Тома сокращённо допустимо, а вот ТОмара звучит дико. Имени Томара не существует!!!

Рассказ интересен, кто бы мог быть в темноте?! Страшно конечно. +++

Простите. Я вообще с таким именем не сталкивалась. А сестру мамы и правда так зовут.

Её зовут по имени Тамара, а Тома или Томочка - ласкательное сокращённое слово.) В жизни не слышал ни разу, чтобы называли Томара. Потому у вас и восприятие такое - Томара от слова Тома.) Это неправильно!

Понела. Спасибо. Буду знать
Зарегистрирован: 14.09.2020
#13 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 20:12
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (3271|-1)
Публикаций: 2 353
Комментариев: 13 044
Цитата: lenaevseeva
Спасибо.

Вам спасибо за интересные истории! 41
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                  
#14 написал: Сицилия
Сегодня, 20:27
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 4
У меня, конечно, очень плохо с математикой, но по некоторым подсчетам дело происходило в 1967 году.
Цитата: lenaevseeva
Мама говорит, что бабуля потом всю семью в церковь сопроводила. И батюшку домой привела. Освящали всё, даже погреб.

Если б Ваша бабушка повела всю семью в церковь, то ее в 1967 году привлекли бы по полной. К тому же погреба и подвалы, насколько я знаю, не освещают. Что-то Вы выдумываете. Попа домой привести можно было, но ночью, чтоб соседи не видели. Если бы засекли, то прощай партия, прощай комсомол, прощай спокойная жизнь.Да и не верится мне, что две большие кобылы из подвала банку варенья достать не могли, а сидели и плакали, бабушку звали. В те годы подростки в 15-16 лет уже самостоятельные были, на заводах пахали после семилетки. Короче я не верю в Вашу историю.
Зарегистрирован: 30.09.2011
#15 написал: Arhip
Сегодня, 20:35
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1483|0)
Публикаций: 67
Комментариев: 1 410
Цитата: Сделано_в_СССР
Её зовут по имени Тамара, а Тома или Томочка - ласкательное сокращённое слово.) В жизни не слышал ни разу, чтобы называли Томара. Потому у вас и восприятие такое - Томара от слова Тома.) Это неправильно!


Имя может существовать любое, какое можно придумать. Можно например назвать Дмитрий, а можно Димитрий. Так что вполне может Томарой быть, и так же будет у нее в паспорте написано.
Зарегистрирован: 29.08.2017
     
#16 написал: lenaevseeva
Сегодня, 21:18
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 88
Цитата: Сицилия
У меня, конечно, очень плохо с математикой, но по некоторым подсчетам дело происходило в 1967 году.
Цитата: lenaevseeva
Мама говорит, что бабуля потом всю семью в церковь сопроводила. И батюшку домой привела. Освящали всё, даже погреб.

Если б Ваша бабушка повела всю семью в церковь, то ее в 1967 году привлекли бы по полной. К тому же погреба и подвалы, насколько я знаю, не освещают. Что-то Вы выдумываете. Попа домой привести можно было, но ночью, чтоб соседи не видели. Если бы засекли, то прощай партия, прощай комсомол, прощай спокойная жизнь.Да и не верится мне, что две большие кобылы из подвала банку варенья достать не могли, а сидели и плакали, бабушку звали. В те годы подростки в 15-16 лет уже самостоятельные были, на заводах пахали после семилетки. Короче я не верю в Вашу историю.

Я подробностей незнаю. Не жила в то время. Я рассказала, что помнит мама. А комсомол или что там было ещё , тоже не знаю. Только слышала. Может в чем то и ошибка была. Может мама что-то напутала.
Не буду спорить, так как не знаю.

Цитата: Arhip
Цитата: Сделано_в_СССР
Её зовут по имени Тамара, а Тома или Томочка - ласкательное сокращённое слово.) В жизни не слышал ни разу, чтобы называли Томара. Потому у вас и восприятие такое - Томара от слова Тома.) Это неправильно!


Имя может существовать любое, какое можно придумать. Можно например назвать Дмитрий, а можно Димитрий. Так что вполне может Томарой быть, и так же будет у нее в паспорте написано.

По поводу имени тоже не уточняла. Для меня она была всегда тётя Тома.

Цитата: Сицилия
У меня, конечно, очень плохо с математикой, но по некоторым подсчетам дело происходило в 1967 году.
Цитата: lenaevseeva
Мама говорит, что бабуля потом всю семью в церковь сопроводила. И батюшку домой привела. Освящали всё, даже погреб.

Если б Ваша бабушка повела всю семью в церковь, то ее в 1967 году привлекли бы по полной. К тому же погреба и подвалы, насколько я знаю, не освещают. Что-то Вы выдумываете. Попа домой привести можно было, но ночью, чтоб соседи не видели. Если бы засекли, то прощай партия, прощай комсомол, прощай спокойная жизнь.Да и не верится мне, что две большие кобылы из подвала банку варенья достать не могли, а сидели и плакали, бабушку звали. В те годы подростки в 15-16 лет уже самостоятельные были, на заводах пахали после семилетки. Короче я не верю в Вашу историю.

По поводу завода и поехали могу поспорить. Моя мама в 15 лет училась в школе и папа тоже. Они одного года. Мама моя после школы в Кирове училась, я это точно знаю.

Цитата: lenaevseeva
Цитата: Сицилия
У меня, конечно, очень плохо с математикой, но по некоторым подсчетам дело происходило в 1967 году.
Цитата: lenaevseeva
Мама говорит, что бабуля потом всю семью в церковь сопроводила. И батюшку домой привела. Освящали всё, даже погреб.

Если б Ваша бабушка повела всю семью в церковь, то ее в 1967 году привлекли бы по полной. К тому же погреба и подвалы, насколько я знаю, не освещают. Что-то Вы выдумываете. Попа домой привести можно было, но ночью, чтоб соседи не видели. Если бы засекли, то прощай партия, прощай комсомол, прощай спокойная жизнь.Да и не верится мне, что две большие кобылы из подвала банку варенья достать не могли, а сидели и плакали, бабушку звали. В те годы подростки в 15-16 лет уже самостоятельные были, на заводах пахали после семилетки. Короче я не верю в Вашу историю.

Я подробностей незнаю. Не жила в то время. Я рассказала, что помнит мама. А комсомол или что там было ещё , тоже не знаю. Только слышала. Может в чем то и ошибка была. Может мама что-то напутала.
Не буду спорить, так как не знаю.

Цитата: Arhip
Цитата: Сделано_в_СССР
Её зовут по имени Тамара, а Тома или Томочка - ласкательное сокращённое слово.) В жизни не слышал ни разу, чтобы называли Томара. Потому у вас и восприятие такое - Томара от слова Тома.) Это неправильно!


Имя может существовать любое, какое можно придумать. Можно например назвать Дмитрий, а можно Димитрий. Так что вполне может Томарой быть, и так же будет у нее в паспорте написано.

По поводу имени тоже не уточняла. Для меня она была всегда тётя Тома.

Цитата: Сицилия
У меня, конечно, очень плохо с математикой, но по некоторым подсчетам дело происходило в 1967 году.
Цитата: lenaevseeva
Мама говорит, что бабуля потом всю семью в церковь сопроводила. И батюшку домой привела. Освящали всё, даже погреб.

Если б Ваша бабушка повела всю семью в церковь, то ее в 1967 году привлекли бы по полной. К тому же погреба и подвалы, насколько я знаю, не освещают. Что-то Вы выдумываете. Попа домой привести можно было, но ночью, чтоб соседи не видели. Если бы засекли, то прощай партия, прощай комсомол, прощай спокойная жизнь.Да и не верится мне, что две большие кобылы из подвала банку варенья достать не могли, а сидели и плакали, бабушку звали. В те годы подростки в 15-16 лет уже самостоятельные были, на заводах пахали после семилетки. Короче я не верю в Вашу историю.

По поводу завода и поехали могу поспорить. Моя мама в 15 лет училась в школе и папа тоже. Они одного года. Мама моя после школы в Кирове училась, я это точно знаю.

Ой. Не поехали, а похали.

Цитата: Сицилия
У меня, конечно, очень плохо с математикой, но по некоторым подсчетам дело происходило в 1967 году.
Цитата: lenaevseeva
Мама говорит, что бабуля потом всю семью в церковь сопроводила. И батюшку домой привела. Освящали всё, даже погреб.

Если б Ваша бабушка повела всю семью в церковь, то ее в 1967 году привлекли бы по полной. К тому же погреба и подвалы, насколько я знаю, не освещают. Что-то Вы выдумываете. Попа домой привести можно было, но ночью, чтоб соседи не видели. Если бы засекли, то прощай партия, прощай комсомол, прощай спокойная жизнь.Да и не верится мне, что две большие кобылы из подвала банку варенья достать не могли, а сидели и плакали, бабушку звали. В те годы подростки в 15-16 лет уже самостоятельные были, на заводах пахали после семилетки. Короче я не верю в Вашу историю.

Вы что-то путаете, я в этом уверенна.
Моя мама ещё в школе училась в 15 лет.
А прабабушка, так она тогда людей лечила .
Это я тоже точно знаю. Моей маме 68 и я не думаю что она сочиняет.
А верю не верю....так это ваше право.
Тут я не судья!
Зарегистрирован: 14.09.2020
#17 написал: Баба Клава
Сегодня, 21:20
0
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2930|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 659
Что ж там за погреб то? Километровый чтоли? Сестра рыдала у дыры а мама и не слышала. И я не поняла чего бабушка так испугалась? Подумаешь, свет потух на 5 минут. Она могла заболтаться с соседкой и просто этого не заметить. Я понимаю если бы в погребе мама сотону атского увидела. А то свет включился и ничего. По какому поводу паника была? Очередная корявая история. Без мистики и без оценки.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.