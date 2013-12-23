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Истории из жизни

Пожиратель детских душ убивает руками детей

В моем отделении я насмотрелась всякого. Конкретно буйных у нас не было. Но контингент в целом был странный. На фоне всего этого зоопарка очень выделялась одна женщина неопределенного возраста. Ей можно было дать и 30, и 45 лет. Она не нарушала режим, не доставляла проблем, вообще никого не беспокоила. И при этом ее сторонились. Зато что-то было в ее лице такое... В итоге я разведала у медсестер, почему она словно персона нон грата, но без видимых причин?

Молоденькая Сонечка округлила глаза:
- Ты что, не думай вообще к ней приближаться! Ее признали невменяемой, но при этом не буйной, хотя будь моя воля - я бы ее вообще казнила!
Сонечкины слова меня потрясли: милая девочка-ангел и такая кровожадность. Но дальнейшие Сонечкины слова прояснили ситуацию:
- Представляешь, она детей убила! Своих! Младшенького, трехлетнего кроху, обнаружили задушенным. А она просто лежала в соседней комнате, обнимая плюшевую игрушку. А старшую, 9-летнюю Анечку, вообще не нашли. Она больше суток лежала в квартире с трупом!

Ольга, загадочная убийца (убийца ли?), сама вышла со мной «на связь». Заметив, что я подолгу задерживаю на ней взгляд, она однажды подошла, криво усмехнулась и спросила:
- Веришь им? Я сразу поняла, о чем она. И помотала головой. Видимо, Ольга почувствовала мой настрой. Это вызвало в ней отклик - и вылилось в откровенный рассказ.

- Я сошлась с Денисом, когда Ане, моей дочке, было 4 года. Вскоре мы расписались, Денис даже удочерил Анечку. Снимали квартиру, копили на собственную. Потом я забеременела - и родила Дэну здорового сынишку, Алешу. Благополучие рухнуло в один момент. Денис таксовал. Однажды подвез какого-то мужика в частном порядке. А через пару километров его тормознули менты. Машину обыскали - и нашли наркотики. Того мужика, которого подвозил мой муж, не нашли. Я угробила на адвокатов все наши сбережения. Но Дениса посадили. Обратиться за помощью было не к кому. Из нормальной квартиры мы переехали на окраину. Я сняла двушку, но по факту - однушку, потому что маленькая комната была заперта. Хозяйка сказала, что там хранятся ее личные вещи. Я спешно устроилась на работу, потом на вторую.

Ане пришлось резко повзрослеть. Она отводила Алешу в садик, потом бежала в школу. Готовила, убирала, умудрялась при этом хорошо учиться. Я видела, что ей тяжело. Она похудела, под глазами залегли синяки. Во сне она часто кричала. Раздражалась без повода. Я некоторое время списывала все на сложную ситуацию, поила дочку витаминам.
Но вскоре забила тревогу - и отвела ее к врачу. Анализы показали прекрасные результаты. Со всех сторон моя девочка была здорова - и при этом таяла. Я пыталась ее разговорить, узнать, что ее беспокоит, как ей помочь. Она долго молчала, но в итоге все же призналась:
- Я не могу спать. Я почти не сплю. Как только засыпаю - вижу, как открывается маленькая комната и оттуда выходит черный человек... Даже не человек, какое-то чудовище. Мне страшно. А он подходит и шепчет гадости... что он пожиратель детских душ. Мама, мне страшно, давай отсюда уедем

- Какие гадости, Анечка, какой пожиратель?
Дочка уставилась в одну точку и упрямо молчала. Больше она мне ничего не сказала. А я испугалась. Как ее оставлять с Алешей? Практически насильно я потащила Аню к психиатру. Он диагностировал ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство) и повышенную тревожность. Выписал антидепрессанты и транквилизаторы. Аня начала их принимать. Мне показалось, что все наладилось.

Однажды я вернулась со смены совсем разбитая. Радовало то, что впереди выходной. Дочка, умница, накормила меня, и я прилегла отдохнуть. И вдруг почувствовала, что меня буквально парализовало. Вроде бы я все видела и слышала - но реагировать не могла. Даже что-то сказать не было сил, не то, что подняться с кровати. Аня подошла ко мне, усмехнулась гадко, ее лицо исказила чудовищная гримаса. Я с ужасом увидела, как открывается дверь в маленькую комнату. И за ней никого. Я почувствовала сильное дуновение - будто вихрь пронесся по комнате и замер. Аню дернуло будто током, и она, словно сомнамбула, подошла к кроватке, где спал Алеша. Взяла подушку, положила ему на лицо... Я видела, как бились его маленькие ручки и ножки. Внутри меня все кричало, но сделать я ничего не могла.

Тут Ольга заплакала. Но она быстро сумела взять себя в руки и продолжила рассказ:
- Аня резким движением порезала свою ладонь крест-накрест, полила кровью меня, пол у кровати. Протерла нож. Сжала вокруг рукоятки мою правую руку. Бросила нож у кровати. И ушла. Дверь в маленькую комнату захлопнулась. Я услышала, как в замке поворачивается ключ... Я больше суток пролежала без движения. Без конца звонил телефон, но я не могла ответить.

На вторые сутки я услышала, как открывается входная дверь. В комнату вошла хозяйка квартиры. Увидела меня, кровь, мертвого Алешу, заорала. Вызвала полицию. Меня арестовали по подозрению в убийстве собственных детей. Вину мою доказали, Аню не нашли. Меня признали невменяемой, и вместо тюрьмы я здесь. Но я не сумасшедшая, нет! Я не убивала. Более того, я знаю, кто это сделал. Это - демон, пожиратель детских душ. Я узнавала - в той квартире уже случалось подобное, давным-давно... Тоже пропал ребенок, убив перед тем мать и брата-близнеца. Ты же мне веришь? Я изучила вопрос. Я читала про демона, его зовут...

Вдруг она упала на пол, забилась, будто ее било током, изо рта пошла пена. На мой крик прибежала медсестра, потом главврач. Ольгу перевели куда-то, и с тех пор я ее не видела.
История Ольги не давала мне покоя. Она сумасшедшая или действительно столкнулась с чем-то необъяснимым? Я навела справки - и знакомый следак по секрету рассказал, что уже 15 лет в городе происходят подобные преступления. Ни одно толком не раскрыто. Исчезают дети. Подробности не афишируются.
- Знаешь, я много видел за годы работы, люди творят такую жуть порой - волосы дыбом. Но вот эти вот “глухари” с запертыми комнатами и пожиратель детских душ - нечто из ряда вон. Может, мы просто многого не знаем из того, как устроено наше мироздание? И, может, лучше нам всего и не знать? - философски заключил он. А я мысленно с ним согласилась. Иначе жить станет совсем уж страшно.

Автор - Кристина.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:10
Сегодня, 16:10 by KiriaПросмотров: 75Комментарии: 1
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Ключевые слова: Демон ребенок души больница

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
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