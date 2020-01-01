Колечко защищает нашу семью

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 11:22

Cover Просмотров: 14 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:22 by

Хочу рассказать историю про удивительное кольцо. Мы с мамой купили его в церкви, когда к нам в Ташкент привозили мощи святой Матронушки. Я никогда не относилась к нему серьезно. В последнее время даже безответственно.Оно часто терялось и находилось в самых неожиданных местах. Там, где его быть просто не должно. Например, на чердаке, куда я вообще не хожу. Один раз через 2 дня после стирки нашла его в пододеяльнике.Потом я подарила это колечко мужу, чтобы оберегало его на работе. Он носит его на цепочке. Муж перевозит на грузовике очень опасные взрывоопасные вещества. Оно не раз спасало его от аварий.Однажды перед работой не могли найти кошелек с правами. Искали полчаса, и как раз возле дома произошла ужасная авария. Выехал бы он раньше - был бы на месте того бедняжки, что сразу погиб.Муж, будучи неверующим, стал сам носить кольцо. И тут начали происходить чудеса. Неделю назад он вдруг вернулся домой очень рано с симптомами отравления. Машину перенял его коллега. И каково было удивление, когда грузовик вдруг сломался. Коллега вместо работы просидел до часу ночи в гараже, пока машину не починили.Было даже так, что вдруг грузовик заглох на ровном месте и не хотел ехать. И в это время снова произошла авария, а после он вдруг взял и завелся. И опять муж избежал аварии.Однажды мне приснился сон. Машина разбита вдребезги. Но мы не придали этому значения, пока сон не сбылся. Муж попал в аварию по вине водителя, который его не пропустил. Все было хорошо. Он работал дальше, потом началась пандемия коронавируса. Муж сидел и ожидал вызова. Так как работы почти не было, каждый шофёр ждал своей очереди.И вот опять сон. Как будто опять авария. Он звонит и говорит: «Меня везут в больницу». И тут мимо «скорой» проходит бабушка в платочке и говорит: «Не надо ему там работать. Опять в аварию попадет. Дороги плохие, узкие. Если вы знаете, какие дороги в Бельгии, то вы поймете, о чем я».На утро его шеф попросил выйти на работу. Я не пустила, попросила сказать, что болеет. И в этот день у него сильно заболела нога. Поехали в больницу, а там обнаружили, что повреждена кость. Скорее всего, он свою работу выполнять больше не сможет. Пока шеф увольнять отказывается, так как у него постоянный контракт, защищающий права работодателя. Единственный способ, чтобы идти дальше — это переезд. Он сказал, что будет ждать сколько надо. Пока нога не заживет. Несмотря на то, что врачи давали документ, что ему нельзя разгружать и поднимать тяжести.В общем, мы выставили дом на продажу и ждем новое начало. Будем идти дальше. Уволиться сам он не имеет права, иначе ему не будут платить пособие. А шеф увольнять не хочет. Так что пожелайте нам удачи с переездом и верьте в то, что есть Бог, и бывают чудеса.Автор: Schatelina.

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