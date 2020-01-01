Жуткий случай

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:06

Сделано_в_СССР Просмотров: 221 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 05:06 by

Эту историю рассказала моя прабабушка по маминому роду. Звали ее Горпына. Она была красивой женщиной. Имела десять детей. Моя бабушка была десятым ребенком и пересказала этот случай мне. Прабабушка лечила людей молитвами и заговаривала болезни и рожу (болезнь). Вот её рассказ.Это было в Украине, примерно сто лет назад. Обычное живописное украинское село с трудолюбивыми жителями. Жили в одной хате мать и дочка. Трудились по хозяйству. В те времена, чтобы жить и не голодать, нужно было работать каждый день и готовиться к суровой зиме. Любой рабочий день весной, летом и осенью позже зимой вознаграждался сторицей и был залогом выживания. Поэтому люди трудились и старались привести свое господарство в состояние готовности встретить холодную зиму с запасами еды. Много дворов в селе жили без мужчин. Многие не вернулись с первой мировой войны и других гражданских войн. И женщинам приходилось выполнять и тяжелую мужскую работу. Это сейчас, в наше время, чтобы поесть достаточно потратить полчаса, сбегать в ближайший супермаркет и купить полуфабрикаты. Разогреть их и налопаться от пуза. Завалиться сытым под ноутбук и чухать пуп от удовольствия, просматривая ютуб.В один из дней, как обычно, встали они рано утром с петухами. На рассвете с первыми лучами солнца мама ушла со двора то ли в поле работать, то ли на рынок. Дочка осталась дома. Дочка старательно управилась по хозяйству и зашла в дом разогреть печь для приготовления еды. Наколола дров и положила в печь. И сама прилегла возле печи немного отдохнуть, пока печь растопится. И заснула. Ее мама приходит, а дочь лежит. Она её будить, а дочь не встает. Она прислушалась, и даже пульс не прощупывался. Мама побежала и позвала соседей. Те пришли, посмотрели, попытались привести в чувство – и ничего. Никаких признаков жизни, ни дыхания, ни пульса, ни румянца на щеках. Только руками развели, поохали и говорят: "Наверное, умерла твоя дочь". Мама в горе и причитает: «Що це, людоньки, таке робыться! Моя едына донька, така молода, померла! Як же я тепер буду одна?!»Люди высказали свое соболезнование и утешение. Но какое там утешение! И начали готовиться к похоронам. Позже мужчины заметили, что умершая надышалась чадом от печки и угарным газом. В те времена у многих были печки типа груба, и дым выходил через помещение дома и сразу через двери на улицу. Дымоходов через крышу не было. Также заметили, что дочка положила в печь ветки какого-то дерева, то ли вишни, или другое, которое при горении и тлении очень сильно выделяло удушающий ядовитый дым. Видимо она этим и надышалась.Девушку похоронили. Люди села собрались и пришли помянуть. Накрыли столы. Мама дочки от тяжелых скорбных трёх дней сильно устала от горя и тут же в уголке дома прилегла и заснула. Снится ей сон, в котором дочка говорит маме: «Зачем же ты меня, мамочка, похоронила? Я ведь живая!»Она тут же проснулась и рассказала своим гостям. И давай рваться на могилу, чтобы откопать дочь. Люди её стали удерживать: «Ты что, старая?! Сдурела? Побойся Бога! Куда могилу откапывать-то? Это же грех!» Многие подумали, что она умом тронулась от горя. Но нашлись мужчины, повидавшие в жизни многого, и они согласились раскопать могилу, дабы успокоить страдальческую душу матери.Когда выкопали гроб и открыли – перед ними открылась ужасная картина. Внутри гроб был весь в крови. Внутренняя обшивка гроба вся исцарапана. Руки покойницы были в крови. Ногти сорваны. Лицо в крови и исцарапано. Волосы с головы выдраны. И покойная лежала лицом вниз. Все сразу поняли, что девушка очнулась в гробу и отчаянно пыталась вырваться. От безысходности, отчаянья и ужаса рвала на себе волосы и задохнулась.Что было дальше прабабушка не говорила. Рассказ на этом закончился. Но меня бросает в дрожь и ужас от того, что почувствовала ее мать в тот момент, когда увидела эту жуть. Что она похоронила свою дочь живой. Не успела… Может винила себя и считала себя убийцей своей родной дочери, что поторопилась и похоронила.Позже я читал где-то, что если человек угорел угарным газом и впал в кому, его нужно положить, по народному поверью, на сырую землю и слегка присыпать землей. Земля имеет большую природную силу и должна втянуть в себя это отравление, и человек просыпался и выживал через несколько дней. Видимо, этот эффект сработал, но только в могиле.Не дай Бог никому такое пережить! Царство небесное той девушке… Пусть её душа покоится с миром.Автор - Kozak.

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