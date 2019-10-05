Умирать не страшно

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 15:41

капитанская дочка Просмотров: 1 008 Комментарии: 36 +26 Вчера, 15:41 by

Моя прабабушка была очень энергичной женщиной с хорошим чувством юмора. Любила всякие шутки, прибаутки.Ее муж наоборот был степенный и молчаливый и на очередную ее шутку с легкой укоризной говорил "эх, мать... опять..."Он умер на несколько лет раньше ее.Как-то прабабушка позвала своих трех дочек, в том числе и мою бабушку:"Все, девки! Сегодня помирать буду! Дед во сне сказал, что сегодня меня ждет к себе!"Надо сказать, что на здоровье прабабушка не жаловалась, хотя возраст был уже под восемьдесят лет.Дочери естественно стали убеждать мать, что все это просто сон. Но мать их была непреклонна.Приказала им помочь ей помыться, надела все чистое и легла на свою кровать.Дальше со слов бабушки...Мама лежала спокойно, разговаривала с нами, даже шутила, отдавая последние наказания.Мы переглядывались и перешептываясь, договаривались, кто уйдет по своим делам, а кто будет дальше наблюдать "этот спектакль"."Девки! Если есть что за порогом смерти, то я вам дам знать как-нибудь. Если не будет знака, значит и нет ничего... Только пустота".Вдруг она замолчала, а потом спокойным голосом говорит:"Ну все! Ноги холодеют! Давайте прощаться!"И спустя несколько минут глубоко вздохнула и... умерлаНа сороковины ее мы все вместе накрывали стол. Мамина фотография стояла на комоде.Как вдруг она упала. Я поставила ее на место. Через пару минут она упала опять. Теперь сестра Лиза поставила ее на место.Когда фото упало третий раз, мы поняли, что это знак нам от мамы...Еще история.Рассказывала соседка.В то лето я очень часто и подолгу болела. После простуды было серьезное осложнение. Муж привез лекарство, которое прописал лечащий врач.Оно на меня странно действовало, я очень много спала после его приема.Так вот снится мне как-то чудный сон.Чистая река с прозрачной водой, рыба в ней плещется. На берегу дом большой красивый с садом.Я захожу туда, а там много народа нарядно одетые все, веселые. Сидят за большим столом, а на столе еды всякой много, но больше всего яблок лежит.И в вазах и россыпью. Красные, желтые, зеленые... Аромат от них идет замечательный.Мне так там понравилось, хотела было за стол сесть, как вдруг подходит ко мне женщина, строго глядит и говорит:"Рано тебе еще! Уходи!"Я проснулась, вспоминая свой дивный сон... Потом сказала мужу, что столько яблок во сне видела, к чему это?А он мне в ответ:"Что ты удивляешься. Ведь сегодня Яблочный спас!"Подробности я ему не стала рассказывать, но, наверно, на том свете я была...Еще история.Моя троюродная сестра Надя была намного меня старше, но мы с ней как-то сдружились, часто и подолгу общались, хоть и жили в разных городах.У нее было очень много заболеваний. Высокое давление, сильно повышенный сахар в крови. На фоне этого у нее возникла незаживающая рана на ноге и, к сожалению, часть ступни пришлось ампутировать.Человек ко всему привыкает. Вот и она приспособилась к своей проблеме. Заказала специальную обувь.Надежда моя не унывала, старалась жить, как прежде, по возможности...Обслуживала себя сама, в покупках ей помогала соседка. Да и сын приезжал.Однажды она мне говорит, что видела во сне свою покойную маму:"Как будто я на вокзале стою, а на путях красивый поезд, весь разрисованный и в огнях. В тамбуре мама стоит и рукой машет, меня зовет меня к себе...Я бегу со всех ног, которые у меня во сне абсолютно здоровые. Но догнать не могу, поезд тронулся и мама расстроенно смотрит на меня."Я ей сказала, что и хорошо, что не села. Значит, не время еще.Через пару месяцев моя Надюша умерла во сне...Наверно, села все-таки в тот красивый поезд...

Ключевые слова: Сестра мама поезд авторская история

Другие, подобные истории: