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Истории из жизни

Умирать не страшно

Моя прабабушка была очень энергичной женщиной с хорошим чувством юмора. Любила всякие шутки, прибаутки.
Ее муж наоборот был степенный и молчаливый и на очередную ее шутку с легкой укоризной говорил "эх, мать... опять..."
Он умер на несколько лет раньше ее.

Как-то прабабушка позвала своих трех дочек, в том числе и мою бабушку:
"Все, девки! Сегодня помирать буду! Дед во сне сказал, что сегодня меня ждет к себе!"

Надо сказать, что на здоровье прабабушка не жаловалась, хотя возраст был уже под восемьдесят лет.
Дочери естественно стали убеждать мать, что все это просто сон. Но мать их была непреклонна.
Приказала им помочь ей помыться, надела все чистое и легла на свою кровать.
Дальше со слов бабушки...

Мама лежала спокойно, разговаривала с нами, даже шутила, отдавая последние наказания.
Мы переглядывались и перешептываясь, договаривались, кто уйдет по своим делам, а кто будет дальше наблюдать "этот спектакль".

"Девки! Если есть что за порогом смерти, то я вам дам знать как-нибудь. Если не будет знака, значит и нет ничего... Только пустота".

Вдруг она замолчала, а потом спокойным голосом говорит:
"Ну все! Ноги холодеют! Давайте прощаться!"
И спустя несколько минут глубоко вздохнула и... умерла

На сороковины ее мы все вместе накрывали стол. Мамина фотография стояла на комоде.
Как вдруг она упала. Я поставила ее на место. Через пару минут она упала опять. Теперь сестра Лиза поставила ее на место.
Когда фото упало третий раз, мы поняли, что это знак нам от мамы...

Еще история.

Рассказывала соседка.
В то лето я очень часто и подолгу болела. После простуды было серьезное осложнение. Муж привез лекарство, которое прописал лечащий врач.
Оно на меня странно действовало, я очень много спала после его приема.

Так вот снится мне как-то чудный сон.
Чистая река с прозрачной водой, рыба в ней плещется. На берегу дом большой красивый с садом.

Я захожу туда, а там много народа нарядно одетые все, веселые. Сидят за большим столом, а на столе еды всякой много, но больше всего яблок лежит.
И в вазах и россыпью. Красные, желтые, зеленые... Аромат от них идет замечательный.
Мне так там понравилось, хотела было за стол сесть, как вдруг подходит ко мне женщина, строго глядит и говорит:
"Рано тебе еще! Уходи!"

Я проснулась, вспоминая свой дивный сон... Потом сказала мужу, что столько яблок во сне видела, к чему это?
А он мне в ответ:
"Что ты удивляешься. Ведь сегодня Яблочный спас!"
Подробности я ему не стала рассказывать, но, наверно, на том свете я была...

Еще история.

Моя троюродная сестра Надя была намного меня старше, но мы с ней как-то сдружились, часто и подолгу общались, хоть и жили в разных городах.
У нее было очень много заболеваний. Высокое давление, сильно повышенный сахар в крови. На фоне этого у нее возникла незаживающая рана на ноге и, к сожалению, часть ступни пришлось ампутировать.

Человек ко всему привыкает. Вот и она приспособилась к своей проблеме. Заказала специальную обувь.
Надежда моя не унывала, старалась жить, как прежде, по возможности...
Обслуживала себя сама, в покупках ей помогала соседка. Да и сын приезжал.

Однажды она мне говорит, что видела во сне свою покойную маму:
"Как будто я на вокзале стою, а на путях красивый поезд, весь разрисованный и в огнях. В тамбуре мама стоит и рукой машет, меня зовет меня к себе...
Я бегу со всех ног, которые у меня во сне абсолютно здоровые. Но догнать не могу, поезд тронулся и мама расстроенно смотрит на меня."
Я ей сказала, что и хорошо, что не села. Значит, не время еще.

Через пару месяцев моя Надюша умерла во сне...
Наверно, села все-таки в тот красивый поезд...


Новость отредактировал Qusto - Вчера, 15:41
Вчера, 15:41 by капитанская дочкаПросмотров: 1 008Комментарии: 36
+26

Ключевые слова: Сестра мама поезд авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kinigos
Вчера, 16:10
+4
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (63|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 871
Неприятна не сама смерть, а предшествующие и сопутствующие мучения, если таковые будут, ну и делишки незавершённые тоже мешают с лёгкостью отбыть.
Печально смотреть на паралитиков- эти уйти по собственному желанию не в силах; с умиротворением смотришь на тихих хронов- уходят спокойно и блаженно; внезапные- те дела свои не свершили; скоропостижные часто сами, предчувствуя её, готовы; отдельная категория- криминал и насильственные, здесь промолчу, другой спектр мыслей.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#2 написал: Фингал
Вчера, 16:26
+3
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 110
Цитата: Kinigos
Неприятна не сама смерть


да сама смерть тоже весьма неприятна

вот так с бухты барахты, на фоне здоровья - это весьма неприятно и не важно сделаны все дела или нет
на свете столько всего хорошего можно испытать и вдруг - бац и все Game over :-)
говорят даже самоубийцам страшно умирать - просто они не видят выхода другого в своей жизни
Зарегистрирован: 11.08.2019
#3 написал: Мария Сайгина
Вчера, 16:44
+4
Группа: Посетители
Репутация: (57|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 1 449
Истории хорошие. Но разглогольствовать на эту тему не хочется. Вот по первой истории, раньше почему-то этим ни кого не удивить было. Сходил в баню, одел все чистое и лёг умирать. Люди что-ли другие были?
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#4 написал: Фингал
Вчера, 16:50
+2
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 110
Цитата: Мария Сайгина
Сходил в баню, одел все чистое и лёг умирать. Люди что-ли другие были?


после бани традиция такая - одевать чистое :-)
а если баня вечером то прилечь конечно тоже
и просто по закону вероятности кто нибудь да умрет - отсюда и слухи
Зарегистрирован: 11.08.2019
#5 написал: Kinigos
Вчера, 16:53
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (63|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 871
Цитата: Фингал
Цитата: Kinigos
Неприятна не сама смерть


да сама смерть тоже весьма неприятна

вот так с бухты барахты, на фоне здоровья - это весьма неприятно и не важно сделаны все дела или нет
на свете столько всего хорошего можно испытать и вдруг - бац и все Game over :-)
говорят даже самоубийцам страшно умирать - просто они не видят выхода другого в своей жизни

Вопрос философский. Может там лучше, хотя бы некоторым. Страшно? Страх всего лишь порождение неизвестности. Иногда в чужую местность ехать страшно, а тут иные миры. Ну и грешки за душой тоже покоя не дают.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#6 написал: Мария Сайгина
Вчера, 16:57
+4
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Репутация: (57|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 1 449
Цитата: Фингал
Цитата: Мария Сайгина
Сходил в баню, одел все чистое и лёг умирать. Люди что-ли другие были?


после бани традиция такая - одевать чистое :-)
а если баня вечером то прилечь конечно тоже
и просто по закону вероятности кто нибудь да умрет - отсюда и слухи

Может конечно и слухи, но и в классической литература это встретишь.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#7 написал: Фингал
Вчера, 16:58
+2
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 110
Цитата: Kinigos
Вопрос философский.


Смерть — наш вечный попутчик. Она всегда находится слева от нас на расстоянии вытянутой руки. Она всегда за тобой наблюдала. И будет наблюдать, пока не настанет день, когда она похлопает тебя по плечу... Когда ты в нетерпении или раздражен — оглянись налево и спроси совета у своей смерти. Масса мелочной шелухи мигом отлетит прочь, если смерть подаст тебе знак, или если краем глаза ты уловишь ее движение, или просто почувствуешь, что твой попутчик — всегда рядом и все время внимательно за тобой наблюдает... Единственный по-настоящему мудрый советчик, который у нас есть, — это смерть. Каждый раз, когда ты чувствуешь, как это часто с тобой бывает, что все складывается из рук вон плохо и ты на грани полного краха, повернись налево и спроси у своей смерти, так ли это. И твоя смерть ответит, что ты ошибаешься, и что кроме ее прикосновения нет ничего, что действительно имело бы значение. Твоя смерть скажет: "Но я же еще не коснулась тебя!"

(с) Кастанеда


Цитата: Kinigos
Иногда в чужую местность ехать страшно, а тут иные миры.


вот будет номер, если там ничего нет :-)


Когда мы думаем, что будет после нашей смерти, то представляем себе пустой холодный и темный погреб. Нет, голубчик, все это враки: погреб был бы счастливым обманом, радостным утешением. Но представьте себе весь ужас мысли, что совсем, совсем ничего не будет, ни темноты, ни пустоты, ни холоду… даже мысли об этом не будет, даже страха не останется! Хотя бы страх! Подумайте!

(с) "Поединок " Куприн
Зарегистрирован: 11.08.2019
#8 написал: Мария Сайгина
Вчера, 17:08
+2
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Репутация: (57|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 1 449
Цитата: Фингал
Цитата: Kinigos
Вопрос философский.


Смерть — наш вечный попутчик. Она всегда находится слева от нас на расстоянии вытянутой руки.
И твоя смерть ответит, что ты ошибаешься, и что кроме ее прикосновения нет ничего, что действительно имело бы значение. Твоя смерть скажет: "Но я же еще не коснулась тебя!"

(с) Кастанеда


Мать честная, и как теперь жить, с такими знаниями. Ходи теперь налево заглядывай.
Ясно стало почему плюём через левое плечо.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#9 написал: Kinigos
Вчера, 17:15
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (63|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 871
Цитата: Фингал
Кастанеда

На Карлоса особо опираться не стоит, тот ещё был прохиндей, накропал талмудов, но ничему новому не научил. И почему смерть слева, как по мне, так она всегда рядом с любой стороны.
Полностью доверившись смерти можно впасть в безнравственность и вконец оскотиниться.

Цитата: Фингал
вот будет номер, если там ничего нет :-)

Возможно, так было бы лучше.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#10 написал: Фингал
Вчера, 17:16
+2
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 110
Цитата: Мария Сайгина
но и в классической литература это встретишь.


в классической литературе можно и Влада Дракулу встретить - предводителя вампиров :-)
Зарегистрирован: 11.08.2019
#11 написал: Talisha
Вчера, 17:19
+2
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Репутация: (1697|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 486
Нет у нас культуры смерти. да и жизни тоже нет.
Люди живут так, будто бессмертные, не ценя каждого дня и близких, занимаясь всякой неприятной фигней, света белого не видя за работой, а потом спохватываются: "мы ж не пожили", "столько всего хорошего можно испытать на свете!" - а что ж не испытывали? На что жизнь тратили? Если человек не живет, то он умирает. Если сам себя разрушал всю жизнь - жалеть бессмысленно. А смерть - всего лишь переход. В ещё более лучшее пространство.
Человек и на 5 % не реализует свои возможности и свой сценарий, им же задуманный, здесь - а цепляется за жизнь, чтоб продлить бесцельное существование, как безумный... Да ладно бы выжил и реально ЖИТЬ начал. А то если вдруг и выживает, то и дальше "небо коптит" потихонечку. Печально вот это всё.

Цитата: Мария Сайгина
Цитата: Фингал
Цитата: Kinigos
Вопрос философский.


Смерть — наш вечный попутчик. Она всегда находится слева от нас на расстоянии вытянутой руки.
И твоя смерть ответит, что ты ошибаешься, и что кроме ее прикосновения нет ничего, что действительно имело бы значение. Твоя смерть скажет: "Но я же еще не коснулась тебя!"

(с) Кастанеда


Мать честная, и как теперь жить, с такими знаниями. Ходи теперь налево заглядывай.
Ясно стало почему плюём через левое плечо.

Ха-ха-ха, плевать в лицо смерти... ну не знаю, стоит ли:)))
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#12 написал: Kinigos
Вчера, 17:28
+1
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Репутация: (63|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 871
Цитата: Мария Сайгина
Ходи теперь налево заглядывай.

Не стоит, а то, неровен час, сигарет лишат, и будут выдавать их по внутреннему расписанию))

Цитата: Talisha
Нет у нас культуры смерти. да и жизни тоже нет.
Люди живут так, будто бессмертные, не ценя каждого дня и близких, занимаясь всякой неприятной фигней, света белого не видя за работой, а потом спохватываются: "мы ж не пожили", "столько всего хорошего можно испытать на свете!" - а что ж не испытывали? На что жизнь тратили? Если человек не живет, то он умирает. Если сам себя разрушал всю жизнь - жалеть бессмысленно. А смерть - всего лишь переход. В ещё более лучшее пространство.
Человек и на 5 % не реализует свои возможности и свой сценарий, им же задуманный, здесь - а цепляется за жизнь, чтоб продлить бесцельное существование, как безумный... Да ладно бы выжил и реально ЖИТЬ начал. А то если вдруг и выживает, то и дальше "небо коптит" потихонечку. Печально вот это всё.

Можно уточнить, "у нас" это у кого? Откуда точная информация о 5%, и что означает "реально жить"?
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#13 написал: xlarafitum
Вчера, 17:29
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Публикаций: 6
Комментариев: 181
+ особенно первая история впечатлила... Это ж надо так вышло) есть возможность что-то доделать и попрощаться... Там за гранью нет пустоты определённо, но что именно там на 100% никто не знает...
Зарегистрирован: 27.01.2013
#14 написал: Фингал
Вчера, 17:29
0
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 110
Цитата: Kinigos
На Карлоса особо опираться не стоит, тот ещё был прохиндей, накропал талмудов, но ничему новому не научил


ну кое какие практические советы - можно взять


Дон Хуан учил меня, что в кризисные моменты вроде этого нужно использовать в качестве очистительного фактора проточную воду. Вспомнив об этом, я забрался под душ. Больше часа я лил на себя теплую воду.

(с) Кастанеда
Зарегистрирован: 11.08.2019
#15 написал: Kinigos
Вчера, 17:36
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Публикаций: 0
Комментариев: 871
Цитата: Фингал
Дон Хуан учил меня, что в кризисные моменты вроде этого нужно использовать в качестве очистительного фактора проточную воду. Вспомнив об этом, я забрался под душ. Больше часа я лил на себя теплую воду.

А то об очищающем действии воды до них никто не знал.
Холодную клизму бы себе сделал, быстрее б взбодрился, освежился и прочистился.

Цитата: xlarafitum
но что именно там на 100% никто не знает...

Знают. Наши бумеры- старцы всё знают.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#16 написал: Фингал
Вчера, 17:39
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Публикаций: 0
Комментариев: 110
Цитата: Talisha
Люди живут так, будто бессмертные, не ценя каждого дня и близких, занимаясь всякой неприятной фигней


в давние времена тоже об этом переживали
Memento mori - «помни о смерти», «помни, что смертен» — латинское выражение, ставшее крылатой фразой.
Зарегистрирован: 11.08.2019
#17 написал: Kinigos
Вчера, 17:45
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Репутация: (63|-1)
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Комментариев: 871
Цитата: Фингал
Цитата: Talisha
Люди живут так, будто бессмертные, не ценя каждого дня и близких, занимаясь всякой неприятной фигней


в давние времена тоже об этом переживали
Memento mori - «помни о смерти», «помни, что смертен» — латинское выражение, ставшее крылатой фразой.

Немного не так, наоборот тот архаичный мем напоминал всем, что они смертные. Смертнички.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#18 написал: Фингал
Вчера, 17:46
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Публикаций: 0
Комментариев: 110
Цитата: Kinigos
Холодную клизму бы себе сделал, быстрее б взбодрился, освежился и прочистился.


клизма дело неприятное, да и навык нужен
а тут полежал под теплым душем часок - красота, заодно и все неприятности смылись


Цитата: Kinigos
А то об очищающем действии воды до них никто не знал.


...и нет ничего нового под солнцем.
Бывает нечто, о чём говорят: «смотри, вот это новое»;
но это было уже в веках, бывших прежде нас.

(с) Экклезиаст
Зарегистрирован: 11.08.2019
#19 написал: Kinigos
Вчера, 17:52
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Публикаций: 0
Комментариев: 871
Цитата: Фингал
...и нет ничего нового под солнцем.
Бывает нечто, о чём говорят: «смотри, вот это новое»;
но это было уже в веках, бывших прежде нас.

(с) Экклезиаст

Сейчас и до Гегеля дойдем, "закон отрицания отрицания".
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#20 написал: Фингал
Вчера, 17:59
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Публикаций: 0
Комментариев: 110
Цитата: Kinigos
Сейчас и до Гегеля дойдем,


про Гегеля ничего не знаю
но Экклезиаст мне больше всего нравиться
можно перечитывать многократно - и все равно узнаешь что то новое
Зарегистрирован: 11.08.2019
#21 написал: daytaler
Вчера, 19:00
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Комментариев: 1 279
Цитата: Фингал
вот будет номер, если там ничего нет :-)

Самым серьезным тоном, который не только сделал ее еще более жуткой, но и вселил в меня ужас, женщина сказала:    -  Потому что за ее пределами ничего нет. Это сон. Ты находишься у четвертых врат сновидения, сновидя мой сон.    Она сказала мне, что ее искусство заключается в способности проецировать свое намерение, и все, что я вижу вокруг, было ее намерением. Она сказала шепотом, что церковь и город были результатом ее намерения; они существовали не существуя. Она добавила, глядя мне в глаза, что это одна из тайн намеревания во втором внимании двойной позиции сновидения. Это может быть сделано, но не может быть объяснено и постигнуто.
Карлос Кастанеда — "Искусство сновидения"

Сон — это путешествие оператора вне рамок физического тела, а вот если тело умрет до момента возвращения духа в тело, чтобы воспринимать трехмерную реальность посредством его приборов, то так и останется сновидеть чужую реальность.

Цитата: Kinigos
Полностью доверившись смерти можно впасть в безнравственность и вконец оскотиниться.

Осознанное ощущение неминуемой смерти, наполняет миг красочными переживаниями, во много раз усиливая чувство к миру.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#22 написал: Kinigos
Вчера, 19:13
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Комментариев: 871
Цитата: daytaler
Осознанное ощущение неминуемой смерти, наполняет миг красочными переживаниями, во много раз усиливая чувство к миру.

Гипотетическая опасность или реальная угроза? В любом случае миг не может длиться вечно, но то, что вся жизнь перед глазами за секунду проносится, это правда. И не факт, что красочная,
а какова была на самом деле.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#23 написал: daytaler
Вчера, 19:21
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Репутация: (40|-2)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 279
Цитата: Kinigos
Иногда в чужую местность ехать страшно

Когда человек перед поездкой в неизведанное, отправляется в пункт назначения как лазутчик, то при официальным появлении в месте прибытия, он выступит для окружающих его людей в роли ревизора.

Цитата: Kinigos
В любом случае миг не может длиться вечно

Есть такое выражение:миг вечности.Может миг — это и есть вечность?
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#24 написал: Kinigos
Вчера, 19:27
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Публикаций: 0
Комментариев: 871
Цитата: daytaler
выражение:миг вечности.Может миг — это и есть вечность?

Может быть. В тот момент, когда тебе дают восемь лет строгого режима.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#25 написал: daytaler
Вчера, 19:31
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 279
Цитата: Kinigos
вся жизнь перед глазами за секунду проносится, это правда

Да какая там жизнь, так слайды, в которых запечатлена геометрия трехмерной реальности, и то, когда их сознание движет, то эти картинки тоже движутся, и нам кажется, что они оживают.
Это сравнимо с поднятием человека на большую высоту, а потом очень быстро спустить вниз сидячего в корзине, которая крепко привязана к канату.Тогда тоже от всматривания в движущуюся геометрию, возникают неконтролируемые эмоции.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#26 написал: Kinigos
Вчера, 19:34
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Публикаций: 0
Комментариев: 871
Цитата: daytaler
Да какая там жизнь, так слайды, в которых запечатлена геометрия трехмерной реальности, и то, когда их сознание движет, то эти картинки тоже движутся, и нам кажется, что они оживают.
Это сравнимо с поднятием человека на большую высоту, а потом очень быстро спустить вниз сидячего в корзине

Я использую бритву Оккама.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#27 написал: daytaler
Вчера, 19:39
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 279
Цитата: Kinigos
Может быть. В тот момент, когда тебе дают восемь лет строгого режима.

На восемь лет запирают сознание человека в помещении сознаний, что подобны акулам.Они станут кушать твои мнения и замыслы, не давая им и шанса на проявление их в реальности окруженной колючей проволокой.Только сильный вначале бросит мысль-наживку, а во второй раз морского ежа, чтобы это кровожадное сознание закрыть раз и навсегда, или отобьет тем самым охоту раскрывать свою пасть на мысль сильного.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#28 написал: daytaler
Вчера, 19:55
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Репутация: (40|-2)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 279
Цитата: Kinigos
Я использую бритву Оккама.

«Non sunt entia multiplicanda praeter necessitatem»
«Не нужно множить сущности без необходимости»
Я не согласен с вашим Уильямом Оккамом.Если придерживаться его философии, то в книгах остануться только знаки препинания.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#29 написал: daytaler
Вчера, 20:07
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Репутация: (40|-2)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 279
Цитата: Kinigos
а какова была на самом деле

Вы главный финансист Фабрики грёз, и от вашего разумного финансирования зависит картина жизни.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#30 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:56
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (3231|-1)
Публикаций: 2 251
Комментариев: 12 776
Первая история просто класс! Значит есть там что-то за порогом смерти, не просто пустота, а целый мир.
Вторая история очень позитивная, как раз на Яблочный спас.)
В третьей истории сон как предвестник скорой встречи с родственниками. Жуть. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 

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