Соседи

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:38

Причина: Стилистика автора сохранена.

shiny_pumpkin_of_little_stars Просмотров: 560 Комментарии: 8 +9 Сегодня, 04:38 by

Первая история уже появлялась тут, в форме комментария к одному из постов. Попробую рассказать это в красках, чтобы было более интересно. Когда мне было 8 или 9 лет, я жила с мамой и бабушкой в одной квартире. Входные двери мы не запирали, так как были дружны с соседями - практически все с нашего этажа были переселенцы из старых домов в районе, который будет потом застроен. Поэтому все были знакомы друг с другом. На нашем этаже жила соседка, которая ходила с бабушкой на хор, довольно часто они с ней сидели у неё в квартире и пили чай, разбирали ноты, даже как-то костюмы шили вместе для выступления. Бывало так, что иногда она заходила к нам, чтобы позвать бабушку. Она приоткрывала дверь и заглядывала внутрь, звала бабушку, а та бежала к ней с печеньем в целлофановом пакете.В один из вечеров я сидела на полу в коридоре около трельяжа и играла с собакой. Тут приоткрывается дверь и заглядывает эта соседка, спрашивает бабушку, мол, дома? Я маленькая, не встаю, здороваюсь, говорю, нет, мама только. Вам позвать? Нет, говорит, не надо. И уходит, прикрыв дверь. А тем же вечером, когда мама проверяла мою домашнюю работу, я сказала, что соседка заходила, бабушку спрашивала, а она в магазине была. Мама меня спрашивает - какую соседку? Ну ту, с хора. Мать побледнела, но сказала, что понятно и свернула тему. Потом уже ночью слышала, как мама бабушке говорит, кто приходил. А бабушка отвечает, так она ж преставилась 2 недели назад. В ту ночь и последующие месяца полтора, мама спала на раскладушке рядом с бабушкой. Все боялась, что что-то произойдёт. Но обошлось.Вторая история про мою соседку напротив. Звали её Валентина. Ей было 96 лет. Бабушки не было уже 15 лет с нами, и это тоже была одна из её хороших знакомых. Они часто болтали с ней за дверью, иногда даже стулья выставляли. Она не заходила к нам, потому что у неё была аллергия на собак, начинала чихать, и опухали глаза. Тётя Валя была довольно набожным человеком. Однажды она показала мне целую сокровищницу из церковных икон, которые у неё лежали ещё с войны. Там был целый шкаф, очень красивые реликвии. Было видно, что ухаживают за ними.У тёти Вали был муж, дядя Ваня. Улыбчивый старичок, очень его все любили. Так же у неё была младшая сестра, тётя Зина. Она была инвалидом и жила вместе с ними. Она практически не ходила. И вот, в один печальный день тётя Зина умерла, об этом бабушке сообщила сама т. Валя. После т. Валя пропала. Вернее, не пропала, слегла. Лежала дома в квартире и не выходила из неё. Мы подумали, что очень переживает из-за сестры. В магазин теперь ходил д. Ваня, а один раз он упал на улице, я его увидела и побежала помогать. Не помню, как мы с ним дошли до квартиры, еле-еле шёл. Зашли в квартиру, увиделись с тётей Валей, она обрадовалась. Мы немного поговорили и я ушла.Потом у меня случилась неприятная вещь - обострение БА и я тоже слегла, но лежать при этом не могла, спать не могла, полусидя как-то пыталась дышать. Помню, что задремала после бессонной ночи в обнимку с ингалятором и слышу звонок в дверь. Собаки начинают орать, потом ещё и ещё, а встать не могу, одышка дикая. Странное состояние, когда вроде спишь, а вроде нет. Показалось, что не сплю, но уже спала. Сниться сон, что я выбегаю на звонок, а в коридоре стоит девушка. Красная юбка и платок цветастый, огромные глаза карие, улыбается стоит. Волосы чёрные до плеч и в ушах серьги массивные. Я говорю, вы кто? А она мне - ты бы хоть зашла что ли? И тут я просыпаюсь. А вечером мама говорит, что в дверь звонил д. Ваня, хотел позвать на поминки. Оказывается, тётя Валя умерла. А я даже выйти к нему не смогла. Когда я описала ту девушку, что видела, мама сказала, что тетя Валя была цыганкой, и её взял замуж дядя Ваня после войны, когда родители тёти Вали погибли. Я до сих пор думаю, что это было, я никогда не видела ни её фотографий в молодости, не знала её историю. Одно могу сказать точно, глаза у девушки были огромные и карие, такие же, как у Валентины.Третья история произошла, когда я была совсем маленькая. Так уж повелось, что я не могу спать, когда кто-то умирает из наших знакомых. Эта бессонница чередуется со странными снами, которые так или иначе свидетельствуют о том, что что-то должно произойти или уже произошло. Я до конца не знаю, в чем тут дело и что с этим делать, но, что есть - то есть. Так вот, мне было около 6 лет, чуть старше, может быть. Помню, что через неделю должен был быть выпускной в садике. В этот день бабушка забрала меня поздно, и я довольно сильно устала. Я легла спать с мамой и часов до 4 ворочалась.Помню чёткое ощущение тревоги, ощущение того, что что-то не на месте, как будто кто-то забрал что-то ценное. Ощущение воровства, что ли? Не знаю, как назвать. Мать уже и ругалась, и игнорировала, не спиться и все тут. А вот в 5 утра нам звонят в дверь и говорят, что близкая подруга моей бабушки только что умерла. Она жила на втором этаже, мы на десятом. Помню, что на утро все уже суетились и бегали туда-сюда. Та женщина всю жизнь страдала астмой. Моя проявилась позже - в семь лет.Есть ещё очень много подобных историй, но я расскажу две самые запоминающиеся.У нас были друзья семьи - прекрасная, светлая чета: Михаил и Алла (Этля). Тётя Алла была педиатром всю жизнь, всю жизнь она приходила к нам на помощь. Она же пришла тогда, когда бабушка умирала от инфаркта. Она же сказала делать мне ИД, когда сама нажимала на грудную клетку с таким размахом, что я до сих пор думаю, откуда у пенсионерки столько сил. К сожалению, спасти мою бабушку не удалось. Но вернусь к тёте Алле. Это человек светлейший. Самый светлый и добрый на всем белом свете. По происхождения она была еврейкой, о чем говорит её настоящее имя - Этля. Совсем недавно тётя Алла заболела. Прогноз печальный, а диагноз - рак поджелудочной железы в 4-й стадии. Тут никто не жилец, а она тем более, в преклонном возрасте. Я это знала. Всегда старалась забежать к ней, в её светлую квартиру на 7 этаже. Очень любила её. Она пережила новый, 2017 год, даже выпила шампанского, а через 3 дня скончалась. И вот, перед самой смертью мне сниться сон, что я беру лопату, она вся в пауках. Я её беру и рою яму. А в яму я бросаю три спелых груши, а одна из них надкусана. Это все дело я закапываю и просыпаюсь оттого, что меня лижет собака в лицо. Через 30 минут я узнаю, что тёти Аллы больше нет. Она пережила дядю Мишу на 10 лет почти, и была похоронена на еврейском кладбище, далеко от мужа.А последняя история произошла совсем недавно. В конце зимы. У моей мамы есть подруга. У этой подруги была мать, которая отказалась лечиться от рака. С онкологией она жила очень долго, около 15 лет, и я думаю, что вполне можно было ей помочь. Но это только мои мысли. Этот человек был очень набожный, всю семью она затащил в церковь в свое время. Так вот, когда дело подошло к концу, я заснула и проснулась от звонка в дверь. Время на часах было что-то около трех ночи. Я посмотрела в глазок и никого не увидела. Но в этот момент опять позвонили. Я отпрыгнула от двери и стала прислушиваться. Была какая-то возня за дверью. Как будто кто-то пакет разворачивает у порога. Потом опять звонки и тишина. Тут я опять прижалась к глазку, но было очень темно. К слову, у нас есть идиотские датчики, которые реагируют на шум, и тогда включается свет в общем коридоре. Но шум был, а света не было.Так я и просидела в коридоре до утра под эту возню и звонки, в обнимку с собакой. Уже под утро все прекратилось, и я постелила пеленку Берте, приказа "писать". Она девочка большая и умная, хоть это и неудобно, но страшно было выходить, а она приучена, если что - на пеленку. Часов в 10 утра я задремала, и сниться мне сон, что я иду с тётей Валей (матерью маминой подруги), мы идём в какую-то землянку, даже дорогу по зебре переходим. Она говорит, оставайся тут, а я пошла. И в этот момент меня окружают пауки и какие-то существа, которые на них очень похожи. Кто-то плетет паутину, кто-то старается поймать. Ощущение ото сна - полная завершенность чего-то. Просыпаюсь в 17 часов от звонка мамы. Валентина умерла.Небольшая сноска.Пауков не боюсь, даже люблю с детства.Собаки у меня тоже с детства.Росла без отца (если вдруг будут вопросы "где был папа").Очень надеюсь, что Вам понравится.

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