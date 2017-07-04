Что за тётя стоит в углу?
С мужем и маленькой дочкой мы решили переехать в другой город. Заранее нашли квартиру через Интернет. Я созвонилась с хозяйкой, договорилась обо всём, и вот переезд состоялся. Первые дни прошли в суете — мы обустраивались, осваивались на новом месте. Квартира была странной. В ней стояло слишком много мебели: два дивана в одной комнате, два набора шкафов, штук десять стульев, причём что-то было явно новым, а что-то — довольно старым. Хозяйка попросила пока ничего не выкидывать — может, найдёт, кому отдать старые вещи. Мы согласились.
Через несколько недель после переезда мы были с ребёнком дома одни. Опускались сумерки, в комнате был полумрак, работал телевизор, и тут дочка пристально посмотрела в угол. Я включила торшер, она отвлеклась на игрушки, а затем снова перевела взгляд в то же место. Я спросила её:
— Что такое?
— Мама! Там стоит тётя!
Угол прятался в тенях, и я подумала, что дочке просто чудится что-то. Чтобы разогнать темноту, встала и щёлкнула выключателем. Комнату залил яркий свет.
— А теперь?
— Да, она там. И она очень худая. Может, её надо покормить?
В углу ничего и никого не было. «Детские фантазии», — решила я, отвлекла дочку игрой, и мы забыли об этом случае. На пару дней.
В тот день был выходной, мы пришли из парка. Я сделала себе чашку чаю и планировала устроиться на диване с книжкой, когда дочка сказала:
— Тётя снова в углу, она грустная. Говорит, жаль, не успела даже присесть на этот диван.
Это мне совсем не понравилось. Может, ребёнка кто-то обижает в садике? Или она так реагирует на переезд?
Та квартира была двухкомнатной, но одна из комнат была закрыта — там хозяйка хранила личные вещи. Следующей ночью через сон я услышала, как кто-то ходит, хлопает дверцами шкафов, скрипит половицами за запертой дверью. Утром решила, что мне это приснилось.
Мы завтракали, когда дочка спросила:
— Мама, а почему тётя не идёт к столу?
— Опять тётя?
— Да, ты разве не видишь? Она стоит у входа в кухню, но не заходит. Может, её надо позвать поесть с нами?
«Интересный воображаемый друг», — было непонятно, почему ребёнок видит именно «худую тетю». Тем временем мы потихоньку делали в квартире ремонт: что-то красили, что-то отмывали, переклеивали обои. Было ощущение, что дом сопротивляется изо всех сил: работа не ладилась, то одно ломалось, то другое отваливалось. Когда дочка проснулась в одну из ночей оттого, что «тетя сидит у неё на кровати», я решила, что пора звонить хозяйке квартиры. Утром я спросила у неё, кто жил здесь до нас.
— Ой, такой неприятный мужчина, прожил всего два месяца, остался должен, да и ещё ключи не вернул!
Ну что же, вроде никакой мистики? Но «тётя» продолжала появляться вновь и вновь, днём и ночью, в комнате и на кухне. И видела её только дочь.
Когда мы встретились с хозяйкой лично, я рассказала ей всё об этом. Она помолчала, вздохнула и с сожалением заметила: «Я надеялась, не придётся об этом говорить».
Эта квартира раньше принадлежала её племяннице, активной, энергичной женщине. И тем неожиданнее было, когда у неё нашли рак. Когда поставили диагноз, она как раз собиралась делать ремонт, планировала менять мебель и даже привезла её в квартиру. А вот старую вывезти не успела — болезнь развивалась так быстро, ей было так плохо, что она умерла уже через несколько недель. Новый диван даже не распаковали, она действительно не успела на нём посидеть.
Мы съехали с той квартиры при первой же возможности, и тётю дочка больше не видела. Но она помнит её до сих пор — несмотря на то, что была совсем крохой, и что прошло уже больше десяти лет.
Комментарии к истории:
Ольга.
Когда мой сын был маленький, он тоже одно время видел дядю. Мы живем со свекровью и когда-то, когда я была беременная, и мы жили в другом месте, в этой квартире умер её отец. И я, любитель всяких ужастиков, после упоминания дяди была в состоянии острой нехватки туалета. Ребёнок маленький, в таком возрасте не врут. Обычно разговоры про дядю были вечером, но как-то раз случилось это днём. Я психанула, открыла настежь окно и как умалишенная начала бегать по комнате, махать руками, выгонять в окно и кричать: "Уходи дядя, мы тебя видеть здесь не хотим". Думаю, если это воображение, то, может, перестанет, если нет, то вдруг поможет. Побегала, покричала, спрашиваю:
- Ушел дядя?
-Да, ушел, - закрываю окно.
Потом для самоуспокоения еще свечкой обошла квартиру. Не знаю, что это было, но, слава Богу, больше мы дядю не видели.
Екатерина Ф.
Похожая ситуация была и у меня, это было днем, дочке было около 1,5-2 лет.
Стоит в коридоре и тянет вверх конфету, говорю ей, что ты делаешь, а она отвечает: там баба стоит.
Вообще, у нас по женской линии видимо что-то есть, моя мама в сознательном возрасте (17-19лет) видела умерших людей, бабушка тоже видела. А ко мне они приходят во снах. Самый яркий случай произошел накануне трагедии (самолёт разбился, который летел из Египта), эти люди мне все приснились, они мне показали как упал самолёт, и запомнилась девочка в зелёном платье, позже я её увидела в новостях, показывали фото погибших (проснулась тогда в холодном поту в 4 часа утра).
Любимая.
Реальный случай. Днём виделась с отцом, он поехал домой, вечером поговорили по телефону. Утром сплю, чувствую на лице дыхание, открываю глаза, склонившись надо мной, стоит отец, причём по пояс в полотенце, он поцеловал меня в щеку. На вопрос пап ты чего, он сказал: всё хорошо, спи. У меня в тот момент младший сын в реанимации лежал в тяжёлом состоянии. Я встала, пошла собираться к ребёнку, ближе к вечеру звоню отцу, не могу дозвониться. Звоню соседке, прошу сходить, она перезвонила, говорит - умер... Я в шоке лечу туда с мужем, зайти не смогла, потом муж сказал, что он лежал на кухне на полу, на поясе полотенце. Врачи сказали, умер мгновенно.
Наталья Кор.
Помню, когда сын родился, и я его кормила, либо укачивала, со мной рядом всегда пристраивались коты. Сначала они просто лежали, но уже через какое-то время начинали синхронно крутить головами, как будто видели что-то, постоянно перемещающееся под потолком. Было жутковато...
Любимая.
Умер дедушка, в ту ночь мы все плохо спали, и тут мой сын (1год 8 мес) пронзительно как закричит: «Мама-а-а», - и вытянулся струйной. Меня аж холодный пот пробил, утром звонок из больницы, что ночью умер. Похоронили, однокомнатная квартира, мой отец на кухне был, я с бабушкой в комнате. Сын крутился в комнате возле тумбочки, на которой стояло фото деда, ну и, как полагается, стакан водки, хлеб, конфеты и сигарета. И тут сын отпрыгнул от тумбочки и сильно заплакал, держась за ручку, подбежал ко мне и, плача, сказал, что дедушка по руке ударил. Смотрю, а там красное, как от шлепка, и показывает в угол, говоря, вон дедушка стоит. До 40 дня я каждую ночь слышала, как он шёл по прихожей на кухню, поправлял посуду. И таких случаев со мной в жизни было очень много, я сама иногда видела такое, что невозможно поверить, но факт.
Анна Суслова.
Дети видят. Дочь старшая в три года играла с домовым. В прятки. Объясняла нам, что и как. Говорить рано начала. Возмущалась, почему мы дядю не видим. Жутко было. Потом привыкли.
Наталья Д.
Дочь рассказала. Летом отдыхали на юге, снимали жилье. Малая, 3 года, плакала, обидели её, уж не знаю, за что. Заходит в кухню, смотрит в угол и начинает смеяться сквозь слезы. Мама спросила, что там. Отвечает, там дядя и тетя, добрые, улыбаются. Бабушка болела, и дочь просит малую, мол, спроси, как дела у бабушки. Говорит, нормально. Маме моей 83 года, прошло уже 7 лет.
Елена Григорьева.
Средний сын в 3 года будил среди ночи дом криком: "Дядька!" Дикая истерика, прямо трясся весь. Спрашивали: Кто? Где? Говорил, что в углу, на потолке. Помогла чистка квартиры, а ещё сделала ловца снов ему. Сейчас, когда сыну шестнадцать, говорит, что, скорее всего, что призрак жильца, что в соседней квартире жил. Седенький, невысокий. По описанию совпадает. Геннадий - безобидный одинокий человек. При разборе его вещей после смерти, въезжающий в его квартиру новый наш участковый нашёл сберкнижи с какими-то офигенными по тем временам суммами. А похоронили Геннадия, видимо, как невостребованного. Вот он, бедолага, к участковому и наведывался, заодно к нам заскакивал. Но мне всё равно не очень уютно одной в этой комнате. Постоянно ощущаешь чьё-то присутствие. Бабушка с дедушкой уходили там же, но это свои.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:07
Сегодня, 00:07 by Сделано_в_СССРПросмотров: 438Комментарии: 3
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