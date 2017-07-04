Что за тётя стоит в углу?

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:07

Сделано_в_СССР Просмотров: 438 Комментарии: 3 +7 Сегодня, 00:07 by

С мужем и маленькой дочкой мы решили переехать в другой город. Заранее нашли квартиру через Интернет. Я созвонилась с хозяйкой, договорилась обо всём, и вот переезд состоялся. Первые дни прошли в суете — мы обустраивались, осваивались на новом месте. Квартира была странной. В ней стояло слишком много мебели: два дивана в одной комнате, два набора шкафов, штук десять стульев, причём что-то было явно новым, а что-то — довольно старым. Хозяйка попросила пока ничего не выкидывать — может, найдёт, кому отдать старые вещи. Мы согласились.Через несколько недель после переезда мы были с ребёнком дома одни. Опускались сумерки, в комнате был полумрак, работал телевизор, и тут дочка пристально посмотрела в угол. Я включила торшер, она отвлеклась на игрушки, а затем снова перевела взгляд в то же место. Я спросила её:— Что такое?— Мама! Там стоит тётя!Угол прятался в тенях, и я подумала, что дочке просто чудится что-то. Чтобы разогнать темноту, встала и щёлкнула выключателем. Комнату залил яркий свет.— А теперь?— Да, она там. И она очень худая. Может, её надо покормить?В углу ничего и никого не было. «Детские фантазии», — решила я, отвлекла дочку игрой, и мы забыли об этом случае. На пару дней.В тот день был выходной, мы пришли из парка. Я сделала себе чашку чаю и планировала устроиться на диване с книжкой, когда дочка сказала:— Тётя снова в углу, она грустная. Говорит, жаль, не успела даже присесть на этот диван.Это мне совсем не понравилось. Может, ребёнка кто-то обижает в садике? Или она так реагирует на переезд?Та квартира была двухкомнатной, но одна из комнат была закрыта — там хозяйка хранила личные вещи. Следующей ночью через сон я услышала, как кто-то ходит, хлопает дверцами шкафов, скрипит половицами за запертой дверью. Утром решила, что мне это приснилось.Мы завтракали, когда дочка спросила:— Мама, а почему тётя не идёт к столу?— Опять тётя?— Да, ты разве не видишь? Она стоит у входа в кухню, но не заходит. Может, её надо позвать поесть с нами?«Интересный воображаемый друг», — было непонятно, почему ребёнок видит именно «худую тетю». Тем временем мы потихоньку делали в квартире ремонт: что-то красили, что-то отмывали, переклеивали обои. Было ощущение, что дом сопротивляется изо всех сил: работа не ладилась, то одно ломалось, то другое отваливалось. Когда дочка проснулась в одну из ночей оттого, что «тетя сидит у неё на кровати», я решила, что пора звонить хозяйке квартиры. Утром я спросила у неё, кто жил здесь до нас.— Ой, такой неприятный мужчина, прожил всего два месяца, остался должен, да и ещё ключи не вернул!Ну что же, вроде никакой мистики? Но «тётя» продолжала появляться вновь и вновь, днём и ночью, в комнате и на кухне. И видела её только дочь.Когда мы встретились с хозяйкой лично, я рассказала ей всё об этом. Она помолчала, вздохнула и с сожалением заметила: «Я надеялась, не придётся об этом говорить».Эта квартира раньше принадлежала её племяннице, активной, энергичной женщине. И тем неожиданнее было, когда у неё нашли рак. Когда поставили диагноз, она как раз собиралась делать ремонт, планировала менять мебель и даже привезла её в квартиру. А вот старую вывезти не успела — болезнь развивалась так быстро, ей было так плохо, что она умерла уже через несколько недель. Новый диван даже не распаковали, она действительно не успела на нём посидеть.Мы съехали с той квартиры при первой же возможности, и тётю дочка больше не видела. Но она помнит её до сих пор — несмотря на то, что была совсем крохой, и что прошло уже больше десяти лет.Автор - неизвестен.

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