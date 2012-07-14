Домовые играют с нами не просто так

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:23

Сделано_в_СССР Просмотров: 55 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 10:23 by

Вы верите в мистику? Вот и я не верила, хотя она была у меня прямо перед носом несколько лет. И только после одного жуткого случая я задумалась, нет ли и в самом деле чего-то потустороннего?Начну издалека. У моей бабушки была присказка: «Феденька, Феденька, как наиграешься — отдай». Когда у неё терялась какая-нибудь вещь, она всегда так говорила. А вещь потом находилась. Понятно, что я не обращала особого внимания на это: подумаешь, расчёска потерялась? А присказок у бабушки было много.Когда она умерла, я переехала в её квартиру. Ничего особо там не меняла: у бабушки было довольно уютно, многие вещи напоминали мне о ней. Казалось, она до сих пор где-то рядом. И когда в этой квартире терялось что-то из моих вещей, я повторяла бабушкино присловье: «Феденька, Феденька, как наиграешься — отдай». Почему Феденька, я даже и не знала. Когда бабушка была жива, не спросила, а после уже и спрашивать было некого.Надо сказать, «Феденька» вещи возвращал довольно быстро. Не могу найти пудреницу — а уже через несколько минут она оказывается на полочке в коридоре. «Наверно, я её туда и положила», — думала я. В общем, это было просто привычкой, которая напоминала мне о бабушке. До одного вечера.Я вернулась с работы, поужинала, включила фильм. Досмотрела я его поздно, около одиннадцати вечера, и уже собиралась спать, когда в дверь позвонили, а потом ещё и громко постучали. Я спросила «Кто там?» и услышала мужской голос:— Я ваш сосед снизу, и вы меня заливаете. Открывайте сейчас же!Мужчина говорил раздражённо, даже злобно. Я посмотрела в глазок, но на лестничной площадке перед дверью было темно. Странно, воду я не включала. Я быстро прошла в ванную, на кухню — и точно, везде сухо.— У меня ничего не течёт, вода закрыта, всё сухо, — сказала я мужчине за дверью.— Не может быть! У меня хлещет с потолка, открывайте сейчас же, чтобы я сам посмотрел! — бушевал он за дверью.— Хорошо, — ответила я и потянулась к ключу. Замок в бабушкиной квартире был таким, что изнутри можно было запереться ключом. Я всегда оставляла его в скважине, даже не вынимала, чтобы не искать связку, когда выхожу из дома. Но в этот раз ключей в замке не было.— Подождите секунду, я найду ключи, — крикнула я мужчине за дверью.— Давайте быстрее, у меня там настоящий потоп!Я посмотрела в сумке, на полочке, прошла в комнату, на кухню — ключей не было нигде. «Феденькины» проделки? Возвращаясь к двери, я пробормотала привычное «Феденька, Феденька, как наиграешься — отдай». Ключей не было.— Скоро вы там? — крикнул мне из-за двери мужчина.— Я не могу найти ключи, подождите пожалуйста! — и тут я замерла. — А вы из какой именно квартиры?Дело в том, что подо мной жила пожилая пара, а голос у мужчины был молодым. Может, сын?— Прямо под вами.— А номер?— Что вы мне зубы заговариваете? Открывайте дверь! — он даже подёргал ручку и ударил по двери. И тут мне стало страшно.— Не трогайте мою дверь! Я вызываю полицию и открою вам, когда приедет полицейский.Я уже достала телефон из кармана, но услышала, шаги по лестнице — мужчина быстро спускался вниз. Его напугала моя угроза? Мои ноги вдруг ослабели, и я сползла по стене, глядя на дверь. И тут заметила, что ключи — в замке. Как будто я не проверяла только что несколько раз, не искала их по всей квартире.Наутро я зашла к соседям снизу, и, конечно, никакого потопа у них не было. А ещё через несколько дней я узнала, что в нашем районе орудовал грабитель — он вламывался среди ночи в квартиры, избивал жильцов, забирал деньги и ценные вещи. Выходит, «Феденька» тем вечером спас меня. И тогда я вспомнила ещё одну бабушкину привычку — у неё за холодильником всегда стояло блюдечко со свежим молоком, хотя котов у неё не было. Теперь я понимаю, для кого она его ставила, и делаю так же.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Бабушка присказка квартира потоп Феденька мужчина полиция грабитель

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