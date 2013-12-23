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Истории из жизни

У каждого своя пандемия

Мой двоюродный брат Владислав или, как мы его называем, Владик, к своим сорока годам жил вольготно, сытно, ни в чем себе не отказывая.
Зарабатывал он неплохо, стабильно, семья была крепкая и любимая. Не гнушался он и других радостей жизни - охота, рыбалка, банька, посиделки с друзьям.
Среднего роста, румяный, полноватый он, казалось, олицетворял собой "хорошую жизнь".

Общаться с ним всегда было легко, интересно, приятно. Все родственники его любили.
Но в сорок лет с ним случилась неприятность. Заболел живот, отвезли в больницу и там ему сделали операцию по удалению жёлчного пузыря.
Случай неприятный, но не трагический, у многих из родственников и знакомых была такая проблема. Но после операции люди быстро восстанавливались, жизнь продолжалась...
Но не у Владика...
Встретив его на семейном торжестве, спустя полгода после его операции, я была просто поражена. От весельчака, балагура и любителя жизни не осталось ничего.

Это был худой, грустный человек с землистым цветом лица...
За столом он ел только картошку и немного рыбы. Выпивать он категорически отказывался.
Пообедав, Владислав высыпал перед собой горсть таблеток и принял их, запив водой (попросив ТОЛЬКО кипяченную).
Его отец, не выдержал и закричал на него:
- Сил моих нет на тебя смотреть! Мне под 80, и то я так не живу! Выкинь таблетки! Хватит!
Владик ничего не ответил, а его жена прошептала мне на ушко:
- Не жизнь, а прозябание после его операции стало! Все прислушивается к себе! По врачам бегает!
- Может, есть проблемы, - предположила я.
- Есть! - ответила Аня, - в голове у него!

Во время изоляции при пандемии, мы созванивались с родственниками намного чаще, чем раньше. По их рассказам я знала, что Владислав жутко зациклился на эпидемии, полностью изолировался, ни с кем на контакты не идет. Анька собирается на развод подавать!

А недавно был юбилей у другого двоюродного брата.
И я приятно удивилась, увидев Владика пополневшим, свежим, румяным. Он громко хохотал, помогая юбиляру жарить шашлыки.
За столом он, как и прежде, мёл все подряд, поднимая рюмку за рюмкой, балагуря и смеясь.

В перерыве я подошла к нему и сказала, что порадовалась его внешнему виду.
- Да со мной хрень какая-то приключилась, сестренка!
Как началась пандемия, меня такой ужас охватил, что стал шарахаться от всех, промывать все антисептиками по сто раз, общаться только по необходимости. Спал плохо. Но в одну ночь мне приснился покойный дед Ваня, который мне сказал: "Все будет хорошо!" Утром я подумал, что нервы совсем ни к черту и продолжил свою "стерильную" жизнь. Через пару недель мне опять приснился дед Ваня: "Я сказал, что все будет хорошо и у тебя, и у твоих близких!" Да вот только я при свете дня ничего менять не стал. Спустя еще несколько дней дед приснился снова. Он насупил свои седые лохматые брови и, грозя мне пальцем, прокричал: «ДА ЕЩЁ НЕ СКОРО СДОХНЕШЬ ТЫ! Твой срок еще далеко!»
Вот я и ожил. Бросил врачей и их таблетки, стал жить, как раньше. Анька довольная, отец радуется. Да и мне хорошо!


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:59
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:59 by капитанская дочкаПросмотров: 308Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Дед сон страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:33
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1749|-2)
Публикаций: 118
Комментариев: 6 160
Где бы таких дедов многим во сны. А то столько крышей поехало из-за этого.
Вот читала даже тётка какая-то в чаек камнями швыряла. Чтобы заразу не разносили
А знаменитое видео: у нас масооочный
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#2 написал: Eulalia
Вчера, 22:11
0
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Репутация: (12|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 477
Жесть, это ж так накрутить себя, что чуть до могилы не довел сам же себя. Эхх, мне бы такого деда в сны, жить стало бы веселее.
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
#3 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 00:21
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Репутация: (53|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 1 385
Я недавно написала, что 12/06 у мамы случился инсульт. Перенесла она его в лёгкой форме. Был приём у невропатолога и терапевта, потом пошли платные УЗИ и платные врачи. Маме плохо, живёт со мной. На улице не была уже 2 месяца. От меня ни на шаг не отходит. Дома одна оставаться боится. Ну вот последний врач, который к нам домой пришёл, развёл руками. Нет последствий инсульта, ну нет их. Анализы хорошие. Всё в норме. А когда я её провожала, она мне сказала один на один :
- Срочно лечите маму от депрессии. Проблема только в этом. Если вы сейчас не начнёте ЕЁ лечить, совсем скоро пойдёте лечиться сами.
Это действительно очень тяжело когда человек циклится на болячке, которой уже нет. Портится характер, становятся капризными, неплохими актёрами и много чего ещё.
Да, Влад своим поведением деда на том свете достал, и тупостью до бешенства довёл smeh
Нам тоже такого дедулю надо срочно.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
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