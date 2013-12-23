У каждого своя пандемия

У каждого своя пандемияМой двоюродный брат Владислав или, как мы его называем, Владик, к своим сорока годам жил вольготно, сытно, ни в чем себе не отказывая.
Зарабатывал он неплохо, стабильно, семья была крепкая и любимая. Не гнушался он и других радостей жизни - охота, рыбалка, банька, посиделки с друзьям.
Среднего роста, румяный, полноватый он, казалось, олицетворял собой "хорошую жизнь".
Общаться с ним всегда было легко, интересно, приятно. Все родственники его любили.
Но в сорок лет с ним случилась неприятность. Заболел живот, отвезли в больницу и там ему сделали операцию по удалению жёлчного пузыря.
Случай неприятный, но не трагический, у многих из родственников и знакомых была такая проблема. Но после операции люди быстро восстанавливались, жизнь продолжалась...
Но не у Владика...
Встретив его на семейном торжестве, спустя полгода после его операции, я была просто поражена. От весельчака, балагура и любителя жизни не осталось ничего.
Это был худой, грустный человек с землистым цветом лица...
За столом он ел только картошку и немного рыбы. Выпивать он категорически отказывался.
Пообедав, Владислав высыпал перед собой горсть таблеток и принял их, запив водой (попросив ТОЛЬКО кипяченную).
Его отец, не выдержал и закричал на него:
- Сил моих нет на тебя смотреть! Мне под 80, и то я так не живу! Выкинь таблетки! Хватит!
Владик ничего не ответил, а его жена прошептала мне на ушко:
- Не жизнь, а прозябание после его операции стало! Все прислушивается к себе! По врачам бегает!
- Может, есть проблемы, - предположила я.
- Есть! - ответила Аня, - в голове у него!
Во время изоляции при пандемии, мы созванивались с родственниками намного чаще, чем раньше. По их рассказам я знала, что Владислав жутко зациклился на эпидемии, полностью изолировался, ни с кем на контакты не идет. Анька собирается на развод подавать!
А недавно был юбилей у другого двоюродного брата.
И я приятно удивилась, увидев Владика пополневшим, свежим, румяным. Он громко хохотал, помогая юбиляру жарить шашлыки.
За столом он, как и прежде, мёл все подряд, поднимая рюмку за рюмкой, балагуря и смеясь.
В перерыве я подошла к нему и сказала, что порадовалась его внешнему виду.
- Да со мной хрень какая-то приключилась, сестренка!
Как началась пандемия, меня такой ужас охватил, что стал шарахаться от всех, промывать все антисептиками по сто раз, общаться только по необходимости. Спал плохо. Но в одну ночь мне приснился покойный дед Ваня, который мне сказал: "Все будет хорошо!" Утром я подумал, что нервы совсем ни к черту и продолжил свою "стерильную" жизнь. Через пару недель мне опять приснился дед Ваня: "Я сказал, что все будет хорошо и у тебя, и у твоих близких!" Да вот только я при свете дня ничего менять не стал. Спустя еще несколько дней дед приснился снова. Он насупил свои седые лохматые брови и, грозя мне пальцем, прокричал: «ДА ЕЩЁ НЕ СКОРО СДОХНЕШЬ ТЫ! Твой срок еще далеко!»
Вот я и ожил. Бросил врачей и их таблетки, стал жить, как раньше. Анька довольная, отец радуется. Да и мне хорошо!
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:59
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:59 by капитанская дочкаПросмотров: 308Комментарии: 3
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