У каждого своя пандемия

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:59

Причина: Стилистика автора сохранена.

капитанская дочка Просмотров: 308 Комментарии: 3 +3 Вчера, 20:59 by

Мой двоюродный брат Владислав или, как мы его называем, Владик, к своим сорока годам жил вольготно, сытно, ни в чем себе не отказывая.Зарабатывал он неплохо, стабильно, семья была крепкая и любимая. Не гнушался он и других радостей жизни - охота, рыбалка, банька, посиделки с друзьям.Среднего роста, румяный, полноватый он, казалось, олицетворял собой "хорошую жизнь".Общаться с ним всегда было легко, интересно, приятно. Все родственники его любили.Но в сорок лет с ним случилась неприятность. Заболел живот, отвезли в больницу и там ему сделали операцию по удалению жёлчного пузыря.Случай неприятный, но не трагический, у многих из родственников и знакомых была такая проблема. Но после операции люди быстро восстанавливались, жизнь продолжалась...Но не у Владика...Встретив его на семейном торжестве, спустя полгода после его операции, я была просто поражена. От весельчака, балагура и любителя жизни не осталось ничего.Это был худой, грустный человек с землистым цветом лица...За столом он ел только картошку и немного рыбы. Выпивать он категорически отказывался.Пообедав, Владислав высыпал перед собой горсть таблеток и принял их, запив водой (попросив ТОЛЬКО кипяченную).Его отец, не выдержал и закричал на него:- Сил моих нет на тебя смотреть! Мне под 80, и то я так не живу! Выкинь таблетки! Хватит!Владик ничего не ответил, а его жена прошептала мне на ушко:- Не жизнь, а прозябание после его операции стало! Все прислушивается к себе! По врачам бегает!- Может, есть проблемы, - предположила я.- Есть! - ответила Аня, - в голове у него!Во время изоляции при пандемии, мы созванивались с родственниками намного чаще, чем раньше. По их рассказам я знала, что Владислав жутко зациклился на эпидемии, полностью изолировался, ни с кем на контакты не идет. Анька собирается на развод подавать!А недавно был юбилей у другого двоюродного брата.И я приятно удивилась, увидев Владика пополневшим, свежим, румяным. Он громко хохотал, помогая юбиляру жарить шашлыки.За столом он, как и прежде, мёл все подряд, поднимая рюмку за рюмкой, балагуря и смеясь.В перерыве я подошла к нему и сказала, что порадовалась его внешнему виду.- Да со мной хрень какая-то приключилась, сестренка!Как началась пандемия, меня такой ужас охватил, что стал шарахаться от всех, промывать все антисептиками по сто раз, общаться только по необходимости. Спал плохо. Но в одну ночь мне приснился покойный дед Ваня, который мне сказал: "Все будет хорошо!" Утром я подумал, что нервы совсем ни к черту и продолжил свою "стерильную" жизнь. Через пару недель мне опять приснился дед Ваня: "Я сказал, что все будет хорошо и у тебя, и у твоих близких!" Да вот только я при свете дня ничего менять не стал. Спустя еще несколько дней дед приснился снова. Он насупил свои седые лохматые брови и, грозя мне пальцем, прокричал: «ДА ЕЩЁ НЕ СКОРО СДОХНЕШЬ ТЫ! Твой срок еще далеко!»Вот я и ожил. Бросил врачей и их таблетки, стал жить, как раньше. Анька довольная, отец радуется. Да и мне хорошо!

Ключевые слова: Дед сон страх авторская история

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