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Истории из жизни

Сопромат

На 2-м курсе института пришлось выделить время и начать заниматься с репетитором по сопромату, который перед этим благополучно завалил. Женщина в возрасте, бывший преподаватель, занималась частной практикой. По сопромату. Занятия проходили у нее дома. На одном из занятий зашел разговор про экстрасенсов, и я что-то скептически по этому поводу прокомментировал. Она предложила показать. Я согласился. Она предложила ровно стать и повернуться к ней спиной. При этом отошла метра на 4 от меня и вытянула руки в мою сторону. Внутренне улыбаясь, я ждал. Вдруг в затылок мягко ударил поток чего-то теплого, похожего на теплый воздух, но более тягучего и медленней движущегося. Он стал проникать внутрь головы и после этого стал двигаться и скапливаться в районе солнечного сплетения. Продолжалось это действо примерно с минуту. Потом я спросил, что она сделала? Она сказала, что поделилась энергией.

На следующем занятии было еще "веселей". Пришел я вовремя, а репетитора нет, была ее взрослая дочь, попросившая подождать, сказав, что мама обычно не опаздывает. Жду. 10, 20 минут. Обычное расслабленное состояние, и тут меня начинает сильно трясти. Очень сильно. Как при сильном ознобе или высокой температуре, со стуком зубов. Трясет минут 5 не переставая. Я в непонятках, причем сильных. Остановить процесс не могу.
Звонок в дверь. Заходит репетитор в очень взволнованном состоянии. Оказалось, у нее сын попал в аварию и был при смерти. Но обошлось. Вытянули, в том числе и она что-то делала. И ее так же трясло, как и меня. Я ей сказал об этом. Она сказала, что у меня есть способности, и с ней был резонанс. И почему-то обмолвилась, что могла бы легко мной управлять....
Преподаватель она была очень грамотный, человеческим языком она мне хорошо объяснила мои затыки по сопромату, и проблема была решена.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:41
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 13:41 by ЕльПросмотров: 228Комментарии: 3
+6

Ключевые слова: Сопромат преподаватель энергия авторская история

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Комментарии

#1 написал: Light_a_dark
Сегодня, 14:00
+1
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Сталкивалась с таким.
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#2 написал: Летяга
Сегодня, 14:37
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Комментариев: 9 194
И я тоже сталкивалась с подобным.
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#3 написал: Red Scorpion
Сегодня, 14:50
+1
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Репутация: (4238|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 470
....Сопромат приходилось сдавать ( повезло с первой попытки.. до нас две группы вылетали с "парами", немного приуныли мы, но повезло), а вот про такое читаю впервые,
Занятно, плюс от меня
Зарегистрирован: 28.11.2012
 
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