Сопромат

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:41

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ель Просмотров: 228 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 13:41 by

На 2-м курсе института пришлось выделить время и начать заниматься с репетитором по сопромату, который перед этим благополучно завалил. Женщина в возрасте, бывший преподаватель, занималась частной практикой. По сопромату. Занятия проходили у нее дома. На одном из занятий зашел разговор про экстрасенсов, и я что-то скептически по этому поводу прокомментировал. Она предложила показать. Я согласился. Она предложила ровно стать и повернуться к ней спиной. При этом отошла метра на 4 от меня и вытянула руки в мою сторону. Внутренне улыбаясь, я ждал. Вдруг в затылок мягко ударил поток чего-то теплого, похожего на теплый воздух, но более тягучего и медленней движущегося. Он стал проникать внутрь головы и после этого стал двигаться и скапливаться в районе солнечного сплетения. Продолжалось это действо примерно с минуту. Потом я спросил, что она сделала? Она сказала, что поделилась энергией.На следующем занятии было еще "веселей". Пришел я вовремя, а репетитора нет, была ее взрослая дочь, попросившая подождать, сказав, что мама обычно не опаздывает. Жду. 10, 20 минут. Обычное расслабленное состояние, и тут меня начинает сильно трясти. Очень сильно. Как при сильном ознобе или высокой температуре, со стуком зубов. Трясет минут 5 не переставая. Я в непонятках, причем сильных. Остановить процесс не могу.Звонок в дверь. Заходит репетитор в очень взволнованном состоянии. Оказалось, у нее сын попал в аварию и был при смерти. Но обошлось. Вытянули, в том числе и она что-то делала. И ее так же трясло, как и меня. Я ей сказал об этом. Она сказала, что у меня есть способности, и с ней был резонанс. И почему-то обмолвилась, что могла бы легко мной управлять....Преподаватель она была очень грамотный, человеческим языком она мне хорошо объяснила мои затыки по сопромату, и проблема была решена.

Ключевые слова: Сопромат преподаватель энергия авторская история

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