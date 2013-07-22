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Истории из жизни

Южное гадание

Будучи на первом курсе института, я провалил один серьезный экзамен в летнюю сессию. Однако шибко убиваться по этому поводу не стал и решил воспользоваться предложением мамы отправиться на юг: все равно пересдача была назначена лишь на осень. Мама, конечно, молодец! Не стала меня пилить и выдвигать ультиматумов: мол, пока не исправишься, никаких тебе гулянок. Прогрессивная женщина — очень я ее люблю и ценю.

Через несколько дней я уже загорал на берегу теплого, но ужасно мелкого Азовского моря. Обитал в частном секторе на узком топчанчике, питался в столовке — в общем, все прелести летнего студенческого отдыха. Через некоторое время в дом, где я остановился, хозяйка подселила двух молодых девушек с отцом. Мы сразу познакомились. Они мне понравились, полагаю, я им тоже. Девчонки были смешливые, разговорчивые — мы все ночи напролет хихикали.

Однажды девушки сидели в беседке, тасуя колоду карт. Я подошел к ним и предложил сыграть в подкидного дурака, однако они наотрез от казались, заявив, что карты предназначены для гадания, а не для игры! Предложили рассказать мне о будущем. Я никогда не верил в подобные вещи, но отказываться от возможности заглянуть в завтра не стал. Сел рядом и приготовился слушать…

Перетасовав карты, соседки стали раскладывать мою судьбу на столике. Первым делом старшая сестра сообщила, что в начале осени меня ожидает каверза со стороны недоброжелателя. Тут же успокоила, заявив, что мне удастся преодолеть все трудности и выйти из неприятной ситуации без ощутимых потерь. Затем они загадочно заулыбались, лукаво переглядываясь, и младшая сестра поведала, что я скоро встречу девушку, которую полюблю больше жизни, но с ней будут твориться странные вещи. Юная гадалка долго думала, как сформулировать предсказание. В конце концов она сообщила, что сердце моей избранницы будет отягощено серьезным выбором. Мне, судя по картам, предстояло около двух лет быть для нее опорой и защитой, и только по истечении этого срока гадалка пообещала хеппи-энд…

Посмеявшись в душе над трудами девушек, я искренне их поблагодарил, угостил шоколадкой, да и позабыл услышанное. Не держать же такую чепуху в голове — так я тогда рассудил…

Вспомнил я о словах юных гадалок, когда на пересдаче осенью меня завалил тот же самый преподаватель, который вкатил мне неуд в июне. Он открыто вымогал у меня деньги. Платить я не собирался, не в моих это принципах. Так что уже приготовился примерить пилотку и кирзовые сапоги… Но на последней пересдаче мой недруг вдруг куда-то ушел на не сколько минут. Я не преминул воспользоваться моментом и поспешил ответить свой билет милой аспирантке, с которой мы почти что дружили. Когда вымогатель вернулся, я уже по лучил свою заветную четверку!

Это, как вы понимаете, еще не все. Через месяц после экзамена я встретил девушку, которую очень полюбил и люблю до сих пор. Однако, как выяснилось, в другом городе у нее был молодой человек… Настроение и чувства моей ненаглядной менялись довольно часто. Она то рвалась ко мне, то писала письма другому. Впрочем, после двух лет мучений и метаний мы наконец поженились. Может, это были просто совпадения, а может, девчонки с юга и вправду сумели заглянуть в будущее. Кто знает…

Автор - Евгений, г. Воронеж.
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Сегодня, 14:36 by QustoПросмотров: 539Комментарии: 2
+10

Ключевые слова: Экзамен девушки гадание

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Комментарии

#1 написал: Pmariam
Сегодня, 14:48
+1
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Комментариев: 2 140
прикольно. девчонки увидели только два момента из 2-х годичного срока....видимо самые для ГГ серьезные вопросы. все остальное для ГГ - рутина, не требующая внимания
Зарегистрирован: 22.07.2013
     
#2 написал: Eulalia
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ох уж эти вредные преподы)
А в гадания я почему-то верю)
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
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