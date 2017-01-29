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Истории из жизни

Послать покойника

scale_1200


История из далеких 60-х. Бабе Гале было тогда 18 лет, она только перебралась из деревни в город, устроилась работать на завод, сняла для проживания старенький крохотный домик, в одну комнатку, на окраине.

Однажды приходит Гале письмо от матери с вестью о смерти родной, горячо любимой тёти. Девушка очень тяжело приняла эту новость, днём постоянно думала о ней, тосковала, а ночью плакала в подушку. В результате тётя начала Галине сниться, во снах женщина успокаивала и утешала племянницу, уговаривала, что не надо так убиваться, что жизнь продолжается. Но Галя ничего не могла с собой поделать, продолжала по ней плакать. Тогда тётя начала сниться в других снах - раздражённая и злая, кричала на племянницу во сне, чего при жизни никогда не было:

– Хватит рыдать! У меня уже вся одежда мокрая от твоих слёз!

Но Галя по-прежнему плакала по любимой тете. И как-то раз снится девушке сон: подходит к ней тётя, вся мокрая, аж капает с неё, и говорит: «Если ты так убиваешься по мне – я тебя к себе заберу». Галину во сне такой страх прошиб! Она развернулась и побежала, а тётя за ней. Бежали они так, бежали, тётя не отстаёт, Галя уже из сил выбиваться начала. Вдруг видит - улица, на которой дом её стоит. Девушка во сне к дому своему и побежала, но чувствует, что не хватит сил добежать, и забежала в дом соседей. На этом проснулась.

Утром по дороге на работу Галя заметила у дома соседей, в который она забежала во сне, непонятную суету. Вечером, вернувшись домой с работы, девушка узнала, что в том доме ночью умер сосед.

Галя удивилась совпадению, но значения ему не придала. Коммунизм был тогда в самом расцвете.

Галя уже и плакать-то перестала, но дня через три девушке опять снится тот же сон - тётя вновь за ней бежит. В этот раз девушка забежала к другим соседям. А вечером узнала, что в этом доме во сне умерла новорожденная девочка. Через неделю сон повторился, и снова покойник в доме соседей. Жители улицы стали шептаться, что что-то неладное творится - где это видано третьи похороны среди соседей меньше, чем за две недели. Галю же помимо страха начала мучить совесть. Девушка поделилась с подругой на работе, та тихонечко посоветовала ей сходить к одной бабушке-ведунье.

Старушка, выслушав девушку, сказала:

- Ты от неё не беги. Повернись к ней лицом, да и пошли её на…, она и отстанет.

Этой же ночью снится Гале тот же сон - опять она от тёти убегает, вот и дома знакомые пошли. И тут вспомнила девушка совет старушки, остановилась, повернулась лицом к горячо любимой тёте и закричала:

- Чего привязалась? Иди на…! - и проснулась.

После этого все было благополучно. Тётя к Гале во снах больше не приходила. Смерти на улице прекратились.

Автор - неизвестен.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:41
Вчера, 14:41 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 524Комментарии: 15
+20

Ключевые слова: Баба Галя дом на окраине сон страх смерть соседа покойник ведунья преследование совет старушки

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Комментарии

#1 написал: Latifa2323
Вчера, 15:09
+5
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 84
"Весело " расстиались с горячо любимой тетей)
Лучше б вовремя перестала плакать,а так и соседи пострадали и тетка обиженная ушла .
Зарегистрирован: 29.01.2017
#2 написал: Jako tako
Вчера, 15:17
+1
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 382
Если бы не троекратное повторение схожих событий (прямо как в русских-народных сказках), можно было бы поверить. А так..
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#3 написал: Luminary
Вчера, 16:00
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 14
Комментариев: 1 257
Непонятно, почему в дома забегала Галя, а не тетя, а люди умирали. Галя то жива.
Зарегистрирован: 20.01.2014
   
#4 написал: xlarafitum
Вчера, 16:12
+3
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 165
Верю. У моей бабушки был подобный случай, в том плане, что сын покойный снился весь мокрый и просил не плакать, т. к. он "весь мокрый от слёз".
Зарегистрирован: 27.01.2013
#5 написал: NEMO 1
Вчера, 17:24
+4
Группа: Посетители
Репутация: (44|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 281
Здравствуйте, история интересная, да и в жизни с таким сталкиваются.Автор довольно хорошо описывает загробные приключения в ином мире..... правда та реальность довольно зыбка и виртуальна))) зато хороший совет для энциклопедии загробной жизни)))
Зарегистрирован: 2.01.2019
#6 написал: Tanusha13666
Вчера, 18:25
+2
Группа: Посетители
Репутация: (21|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 345
Цитата: xlarafitum
Верю. У моей бабушки был подобный случай, в том плане, что сын покойный снился весь мокрый и просил не плакать, т. к. он "весь мокрый от слёз".

Тоже слышала подобные истории, что покойники просят над ними так сильно не плакать. Наверно, это всё правда, что-то есть на том свете...
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
#7 написал: Talisha
Вчера, 18:33
+4
Группа: Посетители
Репутация: (1685|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 448
Не тетя это была. Только на низших сущностей действует мат
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#8 написал: акжана
Вчера, 19:16
+4
Группа: Посетители
Репутация: (1062|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 062
Действительно, есть примета, что лишние слезы могут "утопить" умершего. Усопший будет страдать, а для жиаых эта дипрессия и потеря здоровья. Поэтому и говорят , что сильно горевать это от лукавого
В истории на первых порах приходила сама тетка, вернее душа ее, а после когда она преобразились и стала во снах злой , то это уже была нечисть +
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#9 написал: Баба Клава
Вчера, 22:20
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2889|-2)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 476
А на меня тут неделю назад во сне привидение напало. В темноте, большое, белое и прозрачное, как сгусток тумана с контурами человека. Наступало на меня ручищи свои растопырив. Я по матерному послать не догадалася почему-то, я "Отче наш"читать стала и оно растворилось. Проснулась, сердце колотится, вся трясусь. Ужас. Наверно надо бросать пить. Вообще то я так, немножко, чтоб коронавирус в организме убить. Плюс естественно)))
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#10 написал: Мария Сайгина
Вчера, 22:47
+4
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Репутация: (50|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 1 346
А моей маме на днях очередной сон приснился. Я уже писала в комментариях, и не раз, папа у меня умер 24 года назад. На протяжении всех этих лет маме снится один и тот же сон. Папа приходит, узнает как у мамы дела. Она просит, чтобы он взял её с собой, папа отказывает и уходит. Вот вчера опять сон повторился. Папа пришёл, мама просит его остаться, говорит, что скучает сильно. А он ей в ответ :
-Ты же знаешь, что я не на долго. Мне уходить надо.
И каждый год одно и тоже.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#11 написал: Olga-Viculia
Вчера, 23:19
+3
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Репутация: (21|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 509
История интересная.Напомнила анекдот или каламбур.Немцы выгнали на улицу граждан и говорят:"Кто
покажет где прячутся партизаны, тому дадим корову".
Все молчат. Выходит один дедок и говорит, мол, я покажу. Привел немцев в
лес, показал где партизаны. Туда взвод карателей-всех партизан
перестреляли . Дед подходит к офицеру и спрашивает, мол, где
корова-то обещанная?. Деда избили и послали подальше. Дед идет по лесу и
думает:"Ну вот, и корову не дали, и с ребятами как-то некрасиво
получилось..."
И с людьми на улице некрасиво получилось и родную тетку послала.
Зарегистрирован: 22.03.2013
 
#12 написал: Шонди
Сегодня, 00:09
+2
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Репутация: (30|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 348
Мне наоборот снился сон как я догнать пытаюсь покойную мать. Она вроде идет не быстро, но от меня уходит, а я чуть ли не бегу за ней, но отстаю и теряю ее из вида.
Зарегистрирован: 10.07.2015
 
#13 написал: kapamelka2000
Сегодня, 01:22
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (626|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 137
Ну, тут уже выше все написали:
– лишние слезы могут привлечь покойника;
– если бы тетка гналась за ГГ не три раза, а один;
– почему-то у ГГ дом соседей всегда оказывался ближе собственного;
– «способ избавления» от покойной родственницы – это «пять!».


В общем, без оценки.
Если бы у Автора не повторялось три раза подряд бегство от тети, был бы плюс.

Галя уже и плакать-то перестала, но дня через три девушке опять снится тот же сон - тётя вновь за ней бежит. В этот раз девушка забежала к другим соседям


Тут я, простите, уже закончила бояться и начала смеяться.

Цитата: Баба Клава
А на меня тут неделю назад во сне привидение напало. В темноте, большое, белое и прозрачное, как сгусток тумана с контурами человека. Наступало на меня ручищи свои растопырив. Я по матерному послать не догадалася почему-то, я "Отче наш"читать стала и оно растворилось. Проснулась, сердце колотится, вся трясусь. Ужас. Наверно надо бросать пить. Вообще то я так, немножко, чтоб коронавирус в организме убить. Плюс естественно)))

Но ведь Вы-то, Баба Клава, порядочная женщина. Не то что какая-то Галя из истории, которая при помощи мертвой тети избавилась от соседей и расширила дачный участок)
Зарегистрирован: 15.06.2014
  
#14 написал: Kinigos
Сегодня, 07:12
0
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Репутация: (57|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 815
Завербовали Галю, дострадалась, жнецом она стала, собирателем душ.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#15 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 11:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (50|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 1 346
Цитата: Olga-Viculia
История интересная.Напомнила анекдот или каламбур.Немцы выгнали на улицу граждан и говорят:"Кто
покажет где прячутся партизаны, тому дадим корову".
Все молчат. Выходит один дедок и говорит, мол, я покажу. Привел немцев в
лес, показал где партизаны. Туда взвод карателей-всех партизан
перестреляли . Дед подходит к офицеру и спрашивает, мол, где
корова-то обещанная?. Деда избили и послали подальше. Дед идет по лесу и
думает:"Ну вот, и корову не дали, и с ребятами как-то некрасиво
получилось..."
И с людьми на улице некрасиво получилось и родную тетку послала.

А вот это пострашнее любого сна.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
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