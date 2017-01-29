Послать покойника

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:41

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 524 Комментарии: 15 +20 Вчера, 14:41 by

История из далеких 60-х. Бабе Гале было тогда 18 лет, она только перебралась из деревни в город, устроилась работать на завод, сняла для проживания старенький крохотный домик, в одну комнатку, на окраине.Однажды приходит Гале письмо от матери с вестью о смерти родной, горячо любимой тёти. Девушка очень тяжело приняла эту новость, днём постоянно думала о ней, тосковала, а ночью плакала в подушку. В результате тётя начала Галине сниться, во снах женщина успокаивала и утешала племянницу, уговаривала, что не надо так убиваться, что жизнь продолжается. Но Галя ничего не могла с собой поделать, продолжала по ней плакать. Тогда тётя начала сниться в других снах - раздражённая и злая, кричала на племянницу во сне, чего при жизни никогда не было:– Хватит рыдать! У меня уже вся одежда мокрая от твоих слёз!Но Галя по-прежнему плакала по любимой тете. И как-то раз снится девушке сон: подходит к ней тётя, вся мокрая, аж капает с неё, и говорит: «Если ты так убиваешься по мне – я тебя к себе заберу». Галину во сне такой страх прошиб! Она развернулась и побежала, а тётя за ней. Бежали они так, бежали, тётя не отстаёт, Галя уже из сил выбиваться начала. Вдруг видит - улица, на которой дом её стоит. Девушка во сне к дому своему и побежала, но чувствует, что не хватит сил добежать, и забежала в дом соседей. На этом проснулась.Утром по дороге на работу Галя заметила у дома соседей, в который она забежала во сне, непонятную суету. Вечером, вернувшись домой с работы, девушка узнала, что в том доме ночью умер сосед.Галя удивилась совпадению, но значения ему не придала. Коммунизм был тогда в самом расцвете.Галя уже и плакать-то перестала, но дня через три девушке опять снится тот же сон - тётя вновь за ней бежит. В этот раз девушка забежала к другим соседям. А вечером узнала, что в этом доме во сне умерла новорожденная девочка. Через неделю сон повторился, и снова покойник в доме соседей. Жители улицы стали шептаться, что что-то неладное творится - где это видано третьи похороны среди соседей меньше, чем за две недели. Галю же помимо страха начала мучить совесть. Девушка поделилась с подругой на работе, та тихонечко посоветовала ей сходить к одной бабушке-ведунье.Старушка, выслушав девушку, сказала:- Ты от неё не беги. Повернись к ней лицом, да и пошли её на…, она и отстанет.Этой же ночью снится Гале тот же сон - опять она от тёти убегает, вот и дома знакомые пошли. И тут вспомнила девушка совет старушки, остановилась, повернулась лицом к горячо любимой тёте и закричала:- Чего привязалась? Иди на…! - и проснулась.После этого все было благополучно. Тётя к Гале во снах больше не приходила. Смерти на улице прекратились.Автор - неизвестен.

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