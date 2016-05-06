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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:10

Ель Просмотров: 673 Комментарии: 12 +8 Сегодня, 06:10 by

В 2019 году ходил в горы с ночевкой, небольшой группой. Шикарный отдых. Подъем, конечно, дался нелегко, про себя говорю - подготовки и опыта даже туристических восхождений нет. Почему-то после прибытия на место была одна мысль: "Хочу коньяк и много...". Хотя я и практически не употребляю спиртное, чрезвычайно редко. В запасе была дрянная водка, взял только для дезинфекции: руки помыть и т.д. К моему удивлению, эту водку всю выпили полностью девчонки, сразу. Не ожидал.Красивейшее место, восхитительная энергетика. Куча положительных эмоций и впечатлений. Встреча рассвета. Только народу на пятачке, где расположились палатки, оказалось очень много, человек под 100. Но мест всем хватило.Много фотографировал. И на одной фотографии увидел дома весьма необычную вещь. Квадратное окошко, будто в другое измерение. Из него вылетает синий огонек. Что это? Подобные огоньки, бывает, можно встретить на некоторых фото - часто говорят, что засветка и т.д. Но здесь четко видно, как он вылетает из портала квадратной формы. В пространстве этот портал находился над высоким обрывом.Интересует мнение компетентных людей.Дополнительные фото ниже.

Ключевые слова: Портал природа горы поход авторская история

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