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Истории из жизни

Портал

Портал

Портал
Портал


В 2019 году ходил в горы с ночевкой, небольшой группой. Шикарный отдых. Подъем, конечно, дался нелегко, про себя говорю - подготовки и опыта даже туристических восхождений нет. Почему-то после прибытия на место была одна мысль: "Хочу коньяк и много...". Хотя я и практически не употребляю спиртное, чрезвычайно редко. В запасе была дрянная водка, взял только для дезинфекции: руки помыть и т.д. К моему удивлению, эту водку всю выпили полностью девчонки, сразу. Не ожидал.

Красивейшее место, восхитительная энергетика. Куча положительных эмоций и впечатлений. Встреча рассвета. Только народу на пятачке, где расположились палатки, оказалось очень много, человек под 100. Но мест всем хватило.

Много фотографировал. И на одной фотографии увидел дома весьма необычную вещь. Квадратное окошко, будто в другое измерение. Из него вылетает синий огонек. Что это? Подобные огоньки, бывает, можно встретить на некоторых фото - часто говорят, что засветка и т.д. Но здесь четко видно, как он вылетает из портала квадратной формы. В пространстве этот портал находился над высоким обрывом.

Интересует мнение компетентных людей.

Дополнительные фото ниже.

Портал
Портал
Портал
Портал
Портал
Портал
Портал
Портал


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:10
Сегодня, 06:10 by ЕльПросмотров: 673Комментарии: 12
+8

Ключевые слова: Портал природа горы поход авторская история

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Комментарии

#1 написал: акжана
Сегодня, 07:51
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1062|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 058
На первых снимках действительно в объектив попал синий огонек. Если это действительно портал, то и зона вокруг должна проявлять некоторую анормальность. Интересно как реагировал компас в этой местности.
Тянет выпить спиртное, когда организм испытывает эмоциональный стресс. Судя по снимкам места красивые, природа мощная и естественно человек испытывает энергетический подъем и плохо справляются с этим. Особенно женщины, они все-таки слабее мужчин.
Наличие в таких местах порталов вполне могут быть - уж очень сильная природа и места дикие
Плюс+
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#2 написал: Ель
Сегодня, 08:13
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 59
А вот что такое этот синий огонек.....
Зарегистрирован: 19.05.2020
#3 написал: акжана
Сегодня, 08:25
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1062|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 058
В горных и скалистых местностях обязательно образуются своды или углубления в виде пещер, возможно идет скопление каких -либо атмосферных газов. У нас в Алматинском урочище (Казахстан) в скалистых местностях (кстати очень похоже на снимки автора) туристы тоже рассказывают про такие вот огоньки, которые мерцают в сумерках. Местные говорят, что это духи урочища. Про те места тоже рассказывают разную мистику и про портал тоже.
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#4 написал: Ель
Сегодня, 08:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 59
Цитата: акжана
В горных и скалистых местностях обязательно образуются своды или углубления в виде пещер, возможно идет скопление каких -либо атмосферных газов. У нас в Алматинском урочище (Казахстан) в скалистых местностях (кстати очень похоже на снимки автора) туристы тоже рассказывают про такие вот огоньки, которые мерцают в сумерках. Местные говорят, что это духи урочища. Про те места тоже рассказывают разную мистику и про портал тоже.


Похоже так и есть.Насчет духов.
Фото выложены без корректировки цветности. Если с цветами поиграться картинка получится гораздо интереснее. Даже будто чье то лицо выглядывает.
Зарегистрирован: 19.05.2020
#5 написал: Elfin
Сегодня, 10:18
+3
Группа: Редакторы
Репутация: (43|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 388
Фото после текста как будто бы сняты на неплохой фотоаппарат, а вот если уж в кадр попадает что-то аномальное, фокус теряется... Ничего толком не разглядеть. Загадки, не иначе unamused
Зарегистрирован: 22.03.2013
    
#6 написал: Ель
Сегодня, 10:46
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 59
Разглядеть то можно... Знал бы, серийную съемку поставил...:-)
Зарегистрирован: 19.05.2020
#7 написал: Tengu
Сегодня, 10:48
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 60
Комментариев: 1 062
Хороши места...
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#8 написал: Евангелион
Сегодня, 10:48
+2
Группа: Посетители
Репутация: (16|1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 007
Да, может и газы какие. Но портал - без комментариев... Еще момент, фото, где эта НЕХ запечатлена каким то подозрительным образом стало унылого качества, а все остальные - чуть ли не идеал, что как бы намекает на подлог и мистификацию
Зарегистрирован: 20.09.2013
   
#9 написал: Ель
Сегодня, 10:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 59
Специально для товарищей в кепочке написал ранее, что выложены оригиналы фото без правки. Можешь сам в редакторе разобрать по пикселям
Зарегистрирован: 19.05.2020
#10 написал: Бессонница
Сегодня, 13:22
+2
Группа: Посетители
Репутация: (199|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 156
Цитата: Ель
Специально для товарищей в кепочке написал ранее, что выложены оригиналы фото без правки. Можешь сам в редакторе разобрать по пикселям

Я не в кепочке, и я не умею сама разложить в редакторе фото по пикселям. Покажите, что у Вас получилось после обработки
Цитата: Ель
Если с цветами поиграться картинка получится гораздо интереснее. Даже будто чье то лицо выглядывает.

Любопытно посмотреть на полученный результат :)
Зарегистрирован: 11.02.2013
   
#11 написал: Barbelo
Сегодня, 18:04
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 178
Фото красивые за это и плюсанула. На первых двух сложно сказать что это. Сейчас слишком много фотошопа и прочего. Да и фотки две первые не чёткие, а остальные обычные яркие. Что довольно странно.
Зарегистрирован: 29.10.2019
#12 написал: NEMO 1
Сегодня, 19:40
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (41|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 276
Места очень красивые.... душевный поход+
Зарегистрирован: 2.01.2019
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