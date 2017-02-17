Полтергейст проклятого дома

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 06:10

Вятка Мистическая Просмотров: 981 Комментарии: 9 +7 Вчера, 06:10 by

Место действия - г. Котельнич Кировской области, время действия - 1994 год.Когда мы заселились в это старый дом, ничто не предвещало беды. Но уже в первую ночь на лестничных маршах были отчётливо слышны чьи-то шаги. По наивности, я решил посмотреть, кто бы это мог ходить столь шумно, среди ночи, по пустым лестничным маршам при том, что все двери, расположенные внизу, на первом этаже, были наглухо закрыты изнутри. Осторожно подойдя к дверям и дождавшись момента, когда таинственный незнакомец приблизился вплотную ко входной двери, я резким движением распахнул дверь, включил свет и... не обнаружил никого.Это повторялось каждую ночь после полуночи, явление исчезало в 2-3 часа ночи. Часто неизвестный не только ходил вверх-вниз по лестничным маршам, но и начинал сильно стучать в двери, порой весь дверной блок сотрясался от сильных ударов, но стоило открыть засов, как всё тут же прекращалось, и дом наполнялся тишиной. Затем стали исчезать предметы, которые затем находились в самых невероятных местах, среди ночи неожиданно падали горшки с цветами, полки с книгами, гардины с занавесками, взрывались электролампочки, вспыхивала электропроводка...Жить в этом проклятом доме стало просто невыносимо, и каждой ночи мы ждали, как очередного страшного испытания.Ходили в церковь, ставили свечки, вызывали батюшку, окропили помещение святой водой, ставили на ночь свечи и иконы... всё без толку - неведомый проказник продолжал с настойчивостью доставать нас.В очередной раз, когда я остался ночевать один, произошло жуткое событие... невидимка был в ту ночь в ударе и устроил настоящий погром: я вскочил среди ночи в диком ужасе, когда по комнате стали летать все предметы, они непостижимым образом поднимались со столов и с полок, выписывали в воздухе сложные траектории и падали куда попало. Некоторое предметы невидимка стал кидать в меня. После моей попытки оградить себя крестным знамением, невидимка так рассвирепел, что метнул в меня металлический чайник, который, не нагнись я в последний момент, ударился бы со всей силой об мою голову. Чайник влетел в стену, сделав в ней глубокую выбоину, и рухнул на пол.Вначале меня охватил жуткий страх, но вскоре, когда я пришёл немного в себя, то заорал на эту тварь нечеловеческим голосом, проклиная её всеми последними словами, какие знал. Когда я запустил в него только что чуть не угодивший в меня чайник, вычислив место предположительного нахождения невидимки, всё вдруг неожиданно прекратилось, а со стен потекла вода... А я потерял сознание и рухнул без чувств. Меня вскоре нашли и доставили в реанимацию, где после многочасовой терапии я пришёл в себя. На следующий день мы из того злополучного дома съехали...Автор - DREAME.

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