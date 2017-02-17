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Истории из жизни

Полтергейст проклятого дома

Полтергейст

Полтергейст проклятого дома

Место действия - г. Котельнич Кировской области, время действия - 1994 год.
Когда мы заселились в это старый дом, ничто не предвещало беды. Но уже в первую ночь на лестничных маршах были отчётливо слышны чьи-то шаги. По наивности, я решил посмотреть, кто бы это мог ходить столь шумно, среди ночи, по пустым лестничным маршам при том, что все двери, расположенные внизу, на первом этаже, были наглухо закрыты изнутри. Осторожно подойдя к дверям и дождавшись момента, когда таинственный незнакомец приблизился вплотную ко входной двери, я резким движением распахнул дверь, включил свет и... не обнаружил никого.
Это повторялось каждую ночь после полуночи, явление исчезало в 2-3 часа ночи. Часто неизвестный не только ходил вверх-вниз по лестничным маршам, но и начинал сильно стучать в двери, порой весь дверной блок сотрясался от сильных ударов, но стоило открыть засов, как всё тут же прекращалось, и дом наполнялся тишиной. Затем стали исчезать предметы, которые затем находились в самых невероятных местах, среди ночи неожиданно падали горшки с цветами, полки с книгами, гардины с занавесками, взрывались электролампочки, вспыхивала электропроводка...

Жить в этом проклятом доме стало просто невыносимо, и каждой ночи мы ждали, как очередного страшного испытания.
Ходили в церковь, ставили свечки, вызывали батюшку, окропили помещение святой водой, ставили на ночь свечи и иконы... всё без толку - неведомый проказник продолжал с настойчивостью доставать нас.
В очередной раз, когда я остался ночевать один, произошло жуткое событие... невидимка был в ту ночь в ударе и устроил настоящий погром: я вскочил среди ночи в диком ужасе, когда по комнате стали летать все предметы, они непостижимым образом поднимались со столов и с полок, выписывали в воздухе сложные траектории и падали куда попало. Некоторое предметы невидимка стал кидать в меня. После моей попытки оградить себя крестным знамением, невидимка так рассвирепел, что метнул в меня металлический чайник, который, не нагнись я в последний момент, ударился бы со всей силой об мою голову. Чайник влетел в стену, сделав в ней глубокую выбоину, и рухнул на пол.
Вначале меня охватил жуткий страх, но вскоре, когда я пришёл немного в себя, то заорал на эту тварь нечеловеческим голосом, проклиная её всеми последними словами, какие знал. Когда я запустил в него только что чуть не угодивший в меня чайник, вычислив место предположительного нахождения невидимки, всё вдруг неожиданно прекратилось, а со стен потекла вода... А я потерял сознание и рухнул без чувств. Меня вскоре нашли и доставили в реанимацию, где после многочасовой терапии я пришёл в себя. На следующий день мы из того злополучного дома съехали...

Автор - DREAME.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 06:10
Вчера, 06:10 by Вятка МистическаяПросмотров: 981Комментарии: 9
+7

Ключевые слова: Кировская область Вятка полтергейст необьяснимое буйный плохой дом сущности существо в доме нечистая сила церковь освящение дома

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Комментарии

#1 написал: ZelD
Вчера, 08:11
+4
Группа: Посетители
Репутация: (57|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 580
Хм.. Жил в Котельниче несколько лет, о подобном не слыхал. Помню что там кладбище в одном месте находилось ниже уровня реки, и по весне плавающие по Вятке гробы были нередким явлением. От меня +.
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#2 написал: акжана
Вчера, 12:25
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1062|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 046
Как однако все закручено. Особенно финальный сюжет с чайником, последующей потерей сознания и наконец реанимацией. С сердцем плохо стало или проблемы с сосудами?
Насчет плавающих гробов в комменте выше - это действительно реально и жутко.
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#3 написал: Фингал
Вчера, 17:19
+2
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 97
позвали бы журналистов на ночь - потом за монетки могли бы всех желающих водить ))
Зарегистрирован: 11.08.2019
#4 написал: Eifersucht
Вчера, 17:56
+2
Группа: Посетители
Репутация: (56|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 675
Довольно-таки странное поведение автора, с последующей потерей сознания. Он теряет сознание, наверное, на пике эмоционального потрясения, вместо того, чтобы выбежать из этого старого дома. Скорее всего, выдумка. Жёлтая карточка с минусом.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#5 написал: awesome-man
Вчера, 18:04
+1
Группа: Посетители
Репутация: (11|-1)
Публикаций: 18
Комментариев: 157
Чего-то я частенько натыкаюсь на Кировскую область в последнее время
Зарегистрирован: 18.06.2012
#6 написал: Arhip
Вчера, 19:23
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1393|0)
Публикаций: 64
Комментариев: 1 347
Ну ходит по лестнице и ходит. Нечего было дверь открывать. Вот он и проник в квартиру
Зарегистрирован: 29.08.2017
     
#7 написал: vikki z
Вчера, 19:52
0
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 145
Комментарий про плавающие гробы напугал больше. Хм да как то много всего обморок, врачи, может кто-то и ходил но мне кажется как то притянуто. Если бы кто-то ходил вот так я бы ни за что не открыла дверь, поэтому трудно поверить в 100 процентную правдивость истории. Может быть автор додумал что-то поставлю +
Зарегистрирован: 21.01.2020
#8 написал: Tanusha13666
Вчера, 23:20
0
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 330
История очень понравилась, но кажется сказкой) +

Цитата: ZelD
Хм.. Жил в Котельниче несколько лет, о подобном не слыхал. Помню что там кладбище в одном месте находилось ниже уровня реки, и по весне плавающие по Вятке гробы были нередким явлением. От меня +.

Вот это дичь vau
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
#9 написал: Мария Сайгина
Вчера, 23:48
+2
Группа: Посетители
Репутация: (48|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 1 329
Меня вскоре нашли и доставили в реанимацию, где после многочасовой терапии я пришёл в себя. На следующий день мы из того злополучного дома съехали...
Так всё быстро. Как так? После многочасовой терапии в реанимации!!!!, на следующий день, съехали из дома. Не верю.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
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