Детский плач

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 11:32

Причина: Авторская стилистика сохранена

Chaser17 Просмотров: 291 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 11:31 by

Хотел бы рассказать вам старую историю, которая случилась со мной лет в 12-13. Я запомнил это на всю жизнь, и с каждым годом меня мучает любопытство, что вообще произошло и что могло произойти со мной в ту ночь. Каждое лето я проводил у бабушки в Ельце, это небольшой, но очень старый город в Липецкой области, на целый год старше Москвы, что гордо выбито при въезде в город. И в очередное лето, в обычную ночь, всё пошло не так, как обычно.Я не мог заснуть из за храпа дедушки, раньше я спокойно успевал уснуть и не слушать это явление, но в ту ночь, храп просто раздирал уши, я ворочался, пытался абстрагироваться от любых звуков, но чем дальше от них хотелось уйти, тем громче они становились. Волевое решение было принято довольно быстро, взял подушку и одеяло, удалившись в зал, закрыл за собой дверь. Нужно сказать пару слов о планировке квартиры, ибо это важно. Обычная хрущёвка - трехкомнатная, на первом этаже. Я спал обычно с дедушкой в спальне, а бабушка - в небольшой комнате, зал же был всегда свободен. Попив воды на кухне, устроился на диване, стал думать, размышлять, любой человек, перед сном о чём-то задумываться, так сказать, о делах насущных.И с этими мыслями я уже стал отходить ко сну, как услышал звук, как будто кто-то плачет, то есть, даже не плач, а такие всхлипывания, тихо-тихо, еле уловимые звуки. Я, конечно, стал прислушиваться и думать, что за фигня происходит, потому что это было явно не с улицы. Кто жил на первом этаже без пластиковых окон, знает, что с улицы, особенно, если окна рядом с подъездом, всё очень слышно. Но этот плач был не с улицы, а ближе. Пока я думал, откуда он, звук стал громче, уверенней, я уже не сомневался, что это детский плач и скорее всего - девочки.Встав, выглянул в окно, у подъезда никого не было, пошёл на кухню, - никого, и звук плача исчез, то есть, это уже точно было не с улицы. Возвращаюсь к двери, что ведёт в коридор, и плач, уже ждёт меня. Не долго думая, проник в коридор, в коридоре две двери: одна в ванну, другая - в подъезд. Плач уже слышен и слышен очень отчетливо. Думаю: блин, что делать? Открыть или не открыть? Отпёр железную дверь, спокойно, почти бесшумно, дальше была старая, деревянная дверь, без глазка. Прислонившись ухом стал слушать, что там вообще происходит. Там плакал ребёнок, маленькая девочка, и это не просто звук, там точно кто-то был, мной овладело то чувство, когда ты знаешь, что за дверью, кто-то есть, и не потому что ты слышишь его, а по иным признакам, вроде скрипа отлетевшего от бетона щебня с подошвы. Выхода не было, я стал думать, кто это мог быть, в подъезд никто зайти не мог, дедушка всегда перед сном проверяет дверь в подъезде, закрыта или нет, а попасть можно лишь по магнитному ключу. С улицы проникнуть не могли, тогда получается, что кто-то из соседей выгнал девочку, вот она и плачет - люди разные, тем более, разные семьи - всё может быть.Но этого быть не могло: я знал весь свой подъезд, и никакой девочки у нас не было, то есть вообще - каждый знал друг друга, ибо живут уже не одно десятилетие. Ну а из соседних квартир? Нет, все двери в соседние квартиры на первом этаже, кроме нашей, залиты бетоном, и там давно уже магазины. Открыть дверь - плохая идея, поэтому я спросил, через дверь: "Кто там?". Ответа не последовало, плач и то, что было там, никак не проявило себя. Я решил спросить погромче и перед этим, отошёл в конец коридора, дабы закрыть дверь, что шла в зал, чтобы не разбудить никого, вернулся к входной двери, мне стало понятно, что плач переместился ближе ко мне и уже слышен почти вплотную к входной двери. Я прикрикнул: "Кто там?". Ответа не было, я спросил ещё раз, - молчок. И тут-то я понял, что нужно открыть, дабы узнать, что там, и я уже приготовился, стал смотреть на ручку двери, и думать: "Ничего страшного, я просто быстро выгляну и закрою, вот и всё. Там же есть свет".Я не понимаю, каким чудом, но я этого не сделал, решил сходить за дедушкой. Разбудил, сказав, что кто-то «трётся» у двери, и мы пошли к дверям, но там уже никого и ничего не было. То есть, вообще, ничего. Мы даже вышли в подъезд: входная дверь закрыта, тишина, никого нет. Я ничего не сказал, про детский плач, про то, что хотел дверь открыть. Просто сказал, что там кто-то был. Ради моего спокойствия, всё было перепроверено и в другую ночь. Больше я в зале не спал, и храп меня не беспокоил.Я не думаю, что этот «мимик» пришёл за мной, но после, читая про исчезновение людей, в особенности детей, из-под носа у родителей, появляется вопрос, а не в этом ли была задумка?

Ключевые слова: Плач ночь реальная история страх авторская история

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