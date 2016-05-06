Ночь страха, по дороге домой...





















Новость отредактировал Estellan - Вчера, 05:48

Вятка Мистическая Просмотров: 1 219 Комментарии: 9 +24 Вчера, 05:48 by

- Был в моей жизни случай, заставивший поверить в чудо, - начала свой рассказ Т.Я. Петрова. В 1949 году я жила в деревне Гордино, что в Кировской области, деревня располагалась на горе, с одной стороны протекала река Кама, с другой - приток Камы речка Ёрдва. Красивые там места, река, лес, поля и луг.Не портило вида и кладбище, сразу за Ёрдвой, в лесу, оно было с двух сторон дороги, которая вела через лес к деревне Пахомятка.Вот на этой-то дороге и произошел со мной необычный случай.После работы, мне, как комсомольскому активисту, нужно было посетить комсомольское собрание в Пахомятке. Собрание было назначено на 19.00. Я окончила работу в 16.30, полчаса на сборы и на дорогу, два часа пешком.Как обычно, комсомольское собрание затянулось, уж и не помню, что за проблему там так горячо обсуждали, но окончилось собрание около 23.00.- Ну, куда ты, Тамарочка, пойдешь. Поздно уже, заночуй у нас, а завтра утречком и гайда, - уговаривал меня тамошний комсомольский вожак. - Да и страшно одной-то по лесу да через кладбище ночью-то!- А чего бояться, я ничего не боюсь! - хорохорилась я, ночи светлые. А зверья дикого да лихого человека не было в тех краях. Ночевать у чужих людей не любила с детства, а как вспомнила о клопах, что водились почти во всех деревянных домах... ну уж нет, лучше я пройдусь еще два часа, но спать буду дома. Распрощавшись с молодёжью, бодренько зашагала через поле к лесу.Ночь была светлой, видны даже колоски на пшенице, шла и вспоминала, как уговаривали меня ребята провести домой, правильно я все-таки сделала, что отказалась, ведь это займет у них в общей сложности четыре часа, а им на лесоповал с утра, работа тяжела, пусть отдыхают.Подошла к лесу, а там сверху ветки деревьев смыкались, образовывая туннель без проблесков света, мне стало страшновато. Что делать, возвращаться? Оглянулась на деревню: ни одного огонька не видать, все уже спят, да и к кому я пойду, ведь я не знаю, где живут мои знакомые, да и стыдно, ведь при всех говорила, что ничего не боюсь. Ну, чего бояться, уговаривала я себя, уже столько прошла, сколько там того леса, всего шесть километров, что со мной может случиться. Постепенно мои глаза привыкли к темноте, стала различать даже в стороне отдельные деревья, дорогу вообще хорошо видать.Но что это, будто бежит за мной кто-то, я остановилась, прижалась к дереву, замерла... Нет, нет, мне показалось, это обычные звуки леса, наверное, заяц пробежал или еще какая зверушка, а в ночной тишине звуки громче кажутся. У страха глаза велики, успокаивала я себя и потихоньку пошла дальше, стараясь не обращать внимания на ночные звуки леса. Вспоминала прошедшее собрание, мысленно составляла отчет и вдруг вижу, у дороги стоит кто-то в белом, а за ним - еще и еще. Ноги у меня задрожали мелкой, противной дрожью, сердце, казалось, онемело, я не могла дышать. Страх, дикий страх сковал все тело, а в голове как молотом стучало: что это. Что это, что делать, надо бежать, но ноги будто в землю вросли, пошевелить не могу. Медленно, очень медленно пелена страха сползала с моих глаз, да это же кладбище, просто кладбище. Кладбище! И тут накатила новая волна страха, в памяти как-то сразу всплыли самые страшные рассказы о мертвецах. Что же мне делать, страшно, очень страшно идти дальше через кладбище. Я старалась убедить себя не бояться, ведь я комсомолка, атеистка, я же всегда первая смеялась над рассказами о летающих гробах! Ничего не помогало, я стояла и боялась, боялась идти вперед, боялась идти назад.И вдруг в мыслях уловила какой-то ритм, повторяющийся ритм-мелодию, я лихорадочно стала вспоминать, что это что-то знакомое и давно забытое. Колыбельная? Нет что-то такое родное, близкое, но забытое - невольно в памяти стали всплывать слова, целые предложения:.. "заступник мой, прибежище моё.., от страха ночного.., не придет к тебе зло... и явлю ему спасение моё..." Да это же слова молитвы!Давно в детстве бабушка уговорами да строгостью заставила меня выучить и навсегда запомнить две молитвы "Отче наш" и "Живые помощи" - в трудный час помогут они - часто повторяла она. Я начала вспоминать, неумело перекрестилась, слова складывались как бы сами собой. Прочитала "Отче наш", потом «Живые помощи». Не все слова понимала в детстве, не все понимала и сейчас, но читала, читала, была занята делом, и страх понемногу отступал.А тут слышу - впереди где-то подвода едет, фыркают лошади, поскрипывает телега, свистит кнутовище. Люди, я быстренько побежала, чтобы догнать телегу, пусть они меня и не подвезут, но я рядом побегу. Я старалась изо всех сил, но никак не могла догнать, слышу шум телеги впереди, но не вижу её, еще немного, еще чуть-чуть и я её догоню. Совсем не думала о кладбище, забыла о страхе, скорее бы догнать телегу! Вот уже и кладбище заканчивалось, сейчас покажется река, мост и деревня, сейчас я увижу повозку, но... она повернула направо, и я её так и не увидела, передо мной река, скоро дом. Вот я и дома, дверь открывает сонная тетушка.- Я думала ты там ночевать останешься, как добралась?Я рассказала ей обо всем, честно призналась, что сильно испугалась, было, но потом кто-то на телеге ехал, я за ним быстренько и добежала, да только не увидела кто, уже перед самой речкой в конце леса направо свернули.- Да как же направо, там ни направо, ни налево дороги-то и нет, болото там. Это Боженька услышал твою молитву и помощь послал.Автор - vepdui.

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