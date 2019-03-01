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Дурдом

Рассказ деда

Моему деду сейчас 67 лет,эта история произошла с ним около 30 лет назад.
Далее с его слов:
Давно,когда работал я в поле, на тракторе произошёл со мной странный случай.
В общем,я пришёл на собрание,его устроил главный бригадир Пётр Михайлович.
Коротко Михалыч. Так вот он говорил,что мол в график не вкладываемся все дела.
Из-за этого у меня на неделе не было ни одного выходного.
Мы по кумекали,и разошлись по своим делам.
Когда закончился рабочий день,я собирался уже идти к себе в станицу,как слышу:
-Жень,ты это куда собрался?
Я сразу узнал голос шутника Гаврилыча.
-Домой. Куда же это ещё? Буркнул я.
-Давай я с тобой пойду?! -Сказал он радостным голосом.
-Ну давай,веселей будет.
Я взял ключи,ещё всякое нужное барахло и мы пошли.
Путь прилегал через лес. Идти далеко,6 км.
На пол пути, Гаврилыч,сказал,что мол,что то услышал,шорох вроде какой-то.
Я не обратив внимания сказал,что заяц не более..
Спустя 10-15 минут,мы отчётливо услышали пение... Да ещё и такое жуткое,такие мне кажется пели ещё во времена царя.
Мы с Гаврилычем переглянулись,и остановились,как вдруг слышим кто-то зовёт Павла (Гаврилыч).
Женским голоском. Если быть точней то говорили так:
-Паша,помоги,я тут,иди сюда.
Мы как ошеломлённые побежали прочь,я так бежал, что даже кусты дыбом вставали.
Через метров 300 мы вышли на дорогу и стали переводить дыхание.
Как вдруг из леса услышали шорохи,и хруст веток,такое как будто кто-то бежал.
Мы побежали вдоль дороги.
Позади было слышно чей то хрип.
-Подожди ПАША!
Уже таким не человеческим голосом.
Спустя 15 минут выплёвывая лёгкие мы добежали до деревни и перекинулись словечками.
-Кто это был? Спросил я.
-Ты не видел? Там вроде женщина была какая-та,только вот у ней ног не было,копыта были. Испуганно сказал Гаврилыч.
Меня трухануло. И я побрёл домой.
Позже выяснилось,что ведьма там жила в лесу том. Убили охотники её. Порчу на урожай видите ли наносила..
Так говорят при жизни с дьяволом сделку заключила. А демон её обманул и в её обличии по ночам ищет себе жертвы.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 15:38
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 15:38 by gutis789Просмотров: 50Комментарии: 0
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Ключевые слова: Дед ведьма копыта авторская история

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