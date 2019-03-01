Рассказ деда

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 15:38

Причина: Изменен раздел.

gutis789 Просмотров: 50 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 15:38 by

Моему деду сейчас 67 лет,эта история произошла с ним около 30 лет назад.Далее с его слов:Давно,когда работал я в поле, на тракторе произошёл со мной странный случай.В общем,я пришёл на собрание,его устроил главный бригадир Пётр Михайлович.Коротко Михалыч. Так вот он говорил,что мол в график не вкладываемся все дела.Из-за этого у меня на неделе не было ни одного выходного.Мы по кумекали,и разошлись по своим делам.Когда закончился рабочий день,я собирался уже идти к себе в станицу,как слышу:-Жень,ты это куда собрался?Я сразу узнал голос шутника Гаврилыча.-Домой. Куда же это ещё? Буркнул я.-Давай я с тобой пойду?! -Сказал он радостным голосом.-Ну давай,веселей будет.Я взял ключи,ещё всякое нужное барахло и мы пошли.Путь прилегал через лес. Идти далеко,6 км.На пол пути, Гаврилыч,сказал,что мол,что то услышал,шорох вроде какой-то.Я не обратив внимания сказал,что заяц не более..Спустя 10-15 минут,мы отчётливо услышали пение... Да ещё и такое жуткое,такие мне кажется пели ещё во времена царя.Мы с Гаврилычем переглянулись,и остановились,как вдруг слышим кто-то зовёт Павла (Гаврилыч).Женским голоском. Если быть точней то говорили так:-Паша,помоги,я тут,иди сюда.Мы как ошеломлённые побежали прочь,я так бежал, что даже кусты дыбом вставали.Через метров 300 мы вышли на дорогу и стали переводить дыхание.Как вдруг из леса услышали шорохи,и хруст веток,такое как будто кто-то бежал.Мы побежали вдоль дороги.Позади было слышно чей то хрип.-Подожди ПАША!Уже таким не человеческим голосом.Спустя 15 минут выплёвывая лёгкие мы добежали до деревни и перекинулись словечками.-Кто это был? Спросил я.-Ты не видел? Там вроде женщина была какая-та,только вот у ней ног не было,копыта были. Испуганно сказал Гаврилыч.Меня трухануло. И я побрёл домой.Позже выяснилось,что ведьма там жила в лесу том. Убили охотники её. Порчу на урожай видите ли наносила..Так говорят при жизни с дьяволом сделку заключила. А демон её обманул и в её обличии по ночам ищет себе жертвы.

Ключевые слова: Дед ведьма копыта авторская история

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