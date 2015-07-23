Детский голос

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:32

Вятка Мистическая Просмотров: 553 Комментарии: 7 +4 Сегодня, 07:32 by

Какую мне историю на днях рассказали! К маме подруга из деревни приехала, тетя Нина, и зашел у бабушек разговор о беспутной современной молодежи.И тут тетя Нина вспомнила, что и во времена их молодости тоже девушки всякие встречались, были и такие, что себя не блюли, до свадьбы всякое позволяли, а потом творили страшные вещи, чтоб грех-то свой спрятать.Вот была у них в деревне девчонка по имени Милитина, но все её Милькой звали. Была она девкой заводной, первой плясуньей на селе, на язык острой и к старшим не очень почтительной.Поехала Милька в город, учиться в техникуме на бухгалтера. Матери письма часто писала, где были только радостные вести: то ей грамоту за успехи дали, то стипендию повысили, то на слет лучших учащихся выбрали. В общем, было чем матери перед бабами похвастаться.А потом письма прекратились, мать забеспокоилась и поехала в город. И привезла Мильку домой, забрала из техникума. Почему, не сказала, да скоро всё и так ясно стало.Скоро все заметили у Мильки большой живот, подружки Мильке сочувствовали, но Милька сказала, что рожать не будет ни за что. А как не рожать, аборт-то уже делать поздно. А в соседнем селе бабка жила древняя, которую кто ведьмой звал, кто знахаркой. Оказывается, ходила Милька к ней, и дала ей бабка травку попить, чтоб ребенка скинуть.Выкидыш у неё ночью весенней произошел, мать на дежурстве была на ферме. Отлежалась Милька маленько и рано утром взяла сверточек, и в лес понесла, где колодец заброшенный стоял с водой стоячей, зеленой, нехорошей. Туда-то и бросила девка ребеночка.Только прочь пошла, слышит кто-то "Мама!" крикнул. Обернулась, оглянулась - никого. Пошла дальше, опять "Мама, мама!" услышала. Да так жалобно. Бросилась Милька прочь, а голосок сзади всё тянет тоненько "Мама!"Себя не помня, пошла Милька назад к колодцу, заглянула, а там ручки из воды тянутся маленькие, и маму из-под воды кто-то кличет.Милька в воду-то и кинулась. Мужики мимо шли, вытянули девку и в деревню увели, а она там во всем она и призналась матери, и про голосок рассказала младенческий.С того дня перестала Милька спать и есть, всё в лес порывалась, всё голос слышала из лесу. Скоро увезли её в больницу в город, там она и померла.А мимо колодца того сельчане с тех пор боялись ходить. Говорят, часто оттуда голосок детский услышать можно было. Всё он маму звал да звал.Автор - mavita.

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