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Истории из жизни

Детский голос

Детский голос

Какую мне историю на днях рассказали! К маме подруга из деревни приехала, тетя Нина, и зашел у бабушек разговор о беспутной современной молодежи.

И тут тетя Нина вспомнила, что и во времена их молодости тоже девушки всякие встречались, были и такие, что себя не блюли, до свадьбы всякое позволяли, а потом творили страшные вещи, чтоб грех-то свой спрятать.
Вот была у них в деревне девчонка по имени Милитина, но все её Милькой звали. Была она девкой заводной, первой плясуньей на селе, на язык острой и к старшим не очень почтительной.

Поехала Милька в город, учиться в техникуме на бухгалтера. Матери письма часто писала, где были только радостные вести: то ей грамоту за успехи дали, то стипендию повысили, то на слет лучших учащихся выбрали. В общем, было чем матери перед бабами похвастаться.
А потом письма прекратились, мать забеспокоилась и поехала в город. И привезла Мильку домой, забрала из техникума. Почему, не сказала, да скоро всё и так ясно стало.

Скоро все заметили у Мильки большой живот, подружки Мильке сочувствовали, но Милька сказала, что рожать не будет ни за что. А как не рожать, аборт-то уже делать поздно. А в соседнем селе бабка жила древняя, которую кто ведьмой звал, кто знахаркой. Оказывается, ходила Милька к ней, и дала ей бабка травку попить, чтоб ребенка скинуть.
Выкидыш у неё ночью весенней произошел, мать на дежурстве была на ферме. Отлежалась Милька маленько и рано утром взяла сверточек, и в лес понесла, где колодец заброшенный стоял с водой стоячей, зеленой, нехорошей. Туда-то и бросила девка ребеночка.

Только прочь пошла, слышит кто-то "Мама!" крикнул. Обернулась, оглянулась - никого. Пошла дальше, опять "Мама, мама!" услышала. Да так жалобно. Бросилась Милька прочь, а голосок сзади всё тянет тоненько "Мама!"
Себя не помня, пошла Милька назад к колодцу, заглянула, а там ручки из воды тянутся маленькие, и маму из-под воды кто-то кличет.
Милька в воду-то и кинулась. Мужики мимо шли, вытянули девку и в деревню увели, а она там во всем она и призналась матери, и про голосок рассказала младенческий.

С того дня перестала Милька спать и есть, всё в лес порывалась, всё голос слышала из лесу. Скоро увезли её в больницу в город, там она и померла.
А мимо колодца того сельчане с тех пор боялись ходить. Говорят, часто оттуда голосок детский услышать можно было. Всё он маму звал да звал.

Автор - mavita.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:32
Сегодня, 07:32 by Вятка МистическаяПросмотров: 553Комментарии: 7
+4

Ключевые слова: Кировская область Вятка рассказала умершие детский голос неупокоенная душа деревенские байки колодец привидения страх

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 07:34
-2
Группа: Редакторы
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Комментариев: 2 510
О! Вот и пролайферы подтянулись. Только у них эмбрион бегает, говори и стучит в стены.
Зарегистрирован: 23.07.2015
             
#2 написал: Tanusha13666
Сегодня, 11:05
0
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Репутация: (20|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 326
Ужасная история, если это на самом деле было...
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
#3 написал: xlarafitum
Сегодня, 11:39
0
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Публикаций: 6
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Ппц( аж слезы на вернулись! Как так можно?! К сожалению и у нас таких случаев много - то в мусорку выкинут, то еще куда - нибудь. Как только с этим живут потом...
Зарегистрирован: 27.01.2013
#4 написал: daytaler
Сегодня, 11:55
-2
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Мы находимся в террариуме.Гусениц разводит дьявол, а вот помещает в нее информацию-бабочку уже Бог.Дьявол следит за созреванием плоти, а Дух Святой, за созреванием ангела.
Плоть жрёт и срёт, а дух запоминает мысль и проявляет мысль.Тело — это всего лишь энцефалограф мысли.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#5 написал: NEMO 1
Сегодня, 12:53
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Жуткая история ((((тяжёлый осадок после прочтения recourse
Зарегистрирован: 2.01.2019
#6 написал: Евангелион
Сегодня, 13:48
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Печальная история изначально, но вот снова всякие ведьмы, преследования не родившихся... Без оценки
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#7 написал: акжана
Сегодня, 15:14
0
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Комментариев: 1 038
Древняя как мир тема не теряет актуальности. Чудовищные явление убийств новорожденных повторяется в нашем обществе регулярно. И если Милька утопила тело мертвого младенца в лесном колодце, то наши современные горе-мамаши зачастую топят живых младенцев в уличных сортирах или, как отмечено в комменте выше - выбрасывают в мусорные контейнера.
Думаю, что жуткая история с младенцем и последующее состояние Мильки было в реальности, а вот мистическую составляющую дополнили подробностями жители деревни, в назидание другим.

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Зарегистрирован: 6.05.2016
   
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