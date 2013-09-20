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Истории из жизни

Недобрый гость

Недобрый гость

Рассказ со слов жительницы Кировской области.

Начало 70-х годов прошлого столетия...

Сына Анны посадили на 12 лет за убийство товарища на лесозаготовках. Очень Анна тогда горевала: «Не дождусь, помру до его возвращения». А через год по поселку слух пошел, что Витя – ее сын – объявился. Все решили, что бежал с зоны. Из дома почти не выходит, разве что по вечерам. Но у нас обычай такой – беглых властям не выдавать.

Я тогда еще девчонкой была. Посылает как-то меня мать к Анне, продукты отнести. Дело к вечеру было, подхожу к дому Анны, и правда – дядя Витя во дворе, в тени от сеновала сидит. Худой весь, голова опущена, будто плохо ему. Мне страшно стало, и я решила вернуться. На полдороге спохватилась: мать ругаться начнет, что продукты не отдала. Начала возвращаться, и, метрах в двух от ворот во двор Анны, мне преградила путь огромная серая собака. Просто встала передо мной и глядела в глаза. Я назад бегом. Потом уже думала, а собака ли это была? Уж больно огромная. А через пару недель Анна неожиданно умерла, и сын ее исчез. Даже на похороны не явился, у свежей могилы постоять. Старики говорили – недобрый гость был у Анны, приходил ее жизнь забрать. А сын ее Витя вернулся через много лет, отсидев весь срок. Но и он у нас не задержался – пожил неделю и уехал неведомо куда.

Во многих преданиях говорится, что сильная тоска по умершему или отсутствующему может вызвать «недоброго гостя» – оборотня, приходящего забрать жизнь горюющего человека.

Автор - Владимир Николаев.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:31
Вчера, 22:31 by Вятка МистическаяПросмотров: 1 027Комментарии: 4
+15

Ключевые слова: Кировская область оборотни нечистая сила собака. колдовство старики страшные истории похороны Вятка

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Комментарии

#1 написал: Евангелион
Сегодня, 07:02
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 622
Что то даже не знаю как оценивать. По моему это типичная деревенская история
Зарегистрирован: 20.09.2013
  
#2 написал: акжана
Сегодня, 07:15
0
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Комментариев: 1 030
Похожих историй много в интернете, да по жизни слышала по этой теме. Однако, для меня , в этой истории есть своя изюминка, Подробности про дядю Витю жутковатые. Плюс
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#3 написал: xlarafitum
Сегодня, 10:05
+1
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Публикаций: 6
Комментариев: 156
Это не оборотень, а не чистый (бес), приходящий в образе близкого человека. Тут много подобных историй о них и, к сожалению, многие с печельным концом. +
Зарегистрирован: 27.01.2013
#4 написал: daytaler
Сегодня, 10:56
-1
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Репутация: (38|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 223
«Не дождусь, помру до его возвращения».
Она сама себя запрограммировала.Вот программисты и навестили её.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
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