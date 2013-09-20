Недобрый гость

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:31

Вятка Мистическая Просмотров: 1 027 Комментарии: 4 +15 Вчера, 22:31 by

Рассказ со слов жительницы Кировской области.Начало 70-х годов прошлого столетия...Сына Анны посадили на 12 лет за убийство товарища на лесозаготовках. Очень Анна тогда горевала: «Не дождусь, помру до его возвращения». А через год по поселку слух пошел, что Витя – ее сын – объявился. Все решили, что бежал с зоны. Из дома почти не выходит, разве что по вечерам. Но у нас обычай такой – беглых властям не выдавать.Я тогда еще девчонкой была. Посылает как-то меня мать к Анне, продукты отнести. Дело к вечеру было, подхожу к дому Анны, и правда – дядя Витя во дворе, в тени от сеновала сидит. Худой весь, голова опущена, будто плохо ему. Мне страшно стало, и я решила вернуться. На полдороге спохватилась: мать ругаться начнет, что продукты не отдала. Начала возвращаться, и, метрах в двух от ворот во двор Анны, мне преградила путь огромная серая собака. Просто встала передо мной и глядела в глаза. Я назад бегом. Потом уже думала, а собака ли это была? Уж больно огромная. А через пару недель Анна неожиданно умерла, и сын ее исчез. Даже на похороны не явился, у свежей могилы постоять. Старики говорили – недобрый гость был у Анны, приходил ее жизнь забрать. А сын ее Витя вернулся через много лет, отсидев весь срок. Но и он у нас не задержался – пожил неделю и уехал неведомо куда.Во многих преданиях говорится, что сильная тоска по умершему или отсутствующему может вызвать «недоброго гостя» – оборотня, приходящего забрать жизнь горюющего человека.Автор - Владимир Николаев.

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