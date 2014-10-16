Бесовая

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:10

Причина: Стилистика автора сохранена.

Мария Сайгина Просмотров: 847 Комментарии: 11 +14 Сегодня, 04:10 by

На днях у меня в гостях была родственница. Сидели, болтали до утра. И как вы думаете о чем? Естественно, о ней, о мистике. Елена рассказала мне, что чувствует людей на расстоянии. После элементарного похода в магазин, ей может приключиться дурно, да и много чего по мелочам.А вот одной ее историей я хочу поделиться с вами. Буду рассказывать от первого лица для удобства.Приехали мы с сыном в Лоо. Вот оно, долгожданное солнце, море и песок. Арендовали комнату в доме на берегу моря. Красота. И как-то хозяйка дома за завтраком сообщила, что неподалеку есть хорошая массажистка. Я, недолго думая, решила совместить приятное с полезным. Сходила и записала сына. Детишки 21 века очень много времени проводят за компьютером. Сходили мы на два сеанса, оба раза Надежда нет-нет, да и бросала на меня «странные» взгляды. В третье наше посещение, завершая работу, пристально глядя мне в глаза сказала, что я «бесовая».- Что-о-о-о? Что это значит?- А то и значит, что бес в тебе.Я в тихом шоке перевариваю инфу. А Надежда мне предложила, что если я надумаю, она мне поможет от него избавиться. Но… с одним условием, мне надо посетить церковь. Если дословно, то «постоять под куполами». Если честно, она меня заинтриговала. Я ведь нашла церковь, посетила службу и записалась на прием к «массажистке». Надежда начала обычный сеанс массажа, при этом немного рассказав про себя. В Индии она изучала мануальную терапию, и «еще что-то», но об этом Надя только намекнула. Закончив со спиной, она предложила мне сделать массаж лица. Я, конечно, согласилась и закрыла глаза, но до моего лица никто не дотронулся. Глаза я приоткрыла и увидела, что Надя делает какие-то пасы и чего-то беззвучно шепчет (судя по движению губ). Вдруг у меня перед глазами закружилась цветная воронка. Она набирала скорость, а потом я почувствовала, как в груди что-то потянуло. Затем тянуть уже стало в горле, реально, как будто из меня что-то тянут. А дальше из этой воронки стал появляться маленький черный человечек в шляпе-цилиндре. Джокер. Первая моя мысль была - Джокер. Он появился из моего горла, его закружило с большой скоростью, а потом бах… и он взорвался.Понемногу я стала приходить в себя, у меня было стойкое ощущение, что только что я была в состоянии транса. Открыла глаза, Надя стояла рядом, заулыбалась и подмигнула.- Ну, что видела?Я молча кивала головой.- А что это вообще было?- Ты сама все видела.Перед отъездом домой, у меня с Надей был разговор, она очень мне советовала как можно чаще посещать церковь.Вот такую историю я услышала. За что купила, за то и продаю.

Ключевые слова: Бес церковь сеанс авторская история

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