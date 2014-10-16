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Истории из жизни

Бесовая

На днях у меня в гостях была родственница. Сидели, болтали до утра. И как вы думаете о чем? Естественно, о ней, о мистике. Елена рассказала мне, что чувствует людей на расстоянии. После элементарного похода в магазин, ей может приключиться дурно, да и много чего по мелочам.
А вот одной ее историей я хочу поделиться с вами. Буду рассказывать от первого лица для удобства.

Приехали мы с сыном в Лоо. Вот оно, долгожданное солнце, море и песок. Арендовали комнату в доме на берегу моря. Красота. И как-то хозяйка дома за завтраком сообщила, что неподалеку есть хорошая массажистка. Я, недолго думая, решила совместить приятное с полезным. Сходила и записала сына. Детишки 21 века очень много времени проводят за компьютером. Сходили мы на два сеанса, оба раза Надежда нет-нет, да и бросала на меня «странные» взгляды. В третье наше посещение, завершая работу, пристально глядя мне в глаза сказала, что я «бесовая».
- Что-о-о-о? Что это значит?
- А то и значит, что бес в тебе.

Я в тихом шоке перевариваю инфу. А Надежда мне предложила, что если я надумаю, она мне поможет от него избавиться. Но… с одним условием, мне надо посетить церковь. Если дословно, то «постоять под куполами». Если честно, она меня заинтриговала. Я ведь нашла церковь, посетила службу и записалась на прием к «массажистке». Надежда начала обычный сеанс массажа, при этом немного рассказав про себя. В Индии она изучала мануальную терапию, и «еще что-то», но об этом Надя только намекнула. Закончив со спиной, она предложила мне сделать массаж лица. Я, конечно, согласилась и закрыла глаза, но до моего лица никто не дотронулся. Глаза я приоткрыла и увидела, что Надя делает какие-то пасы и чего-то беззвучно шепчет (судя по движению губ). Вдруг у меня перед глазами закружилась цветная воронка. Она набирала скорость, а потом я почувствовала, как в груди что-то потянуло. Затем тянуть уже стало в горле, реально, как будто из меня что-то тянут. А дальше из этой воронки стал появляться маленький черный человечек в шляпе-цилиндре. Джокер. Первая моя мысль была - Джокер. Он появился из моего горла, его закружило с большой скоростью, а потом бах… и он взорвался.

Понемногу я стала приходить в себя, у меня было стойкое ощущение, что только что я была в состоянии транса. Открыла глаза, Надя стояла рядом, заулыбалась и подмигнула.
- Ну, что видела?
Я молча кивала головой.
- А что это вообще было?
- Ты сама все видела.
Перед отъездом домой, у меня с Надей был разговор, она очень мне советовала как можно чаще посещать церковь.
Вот такую историю я услышала. За что купила, за то и продаю.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:10
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 04:10 by Мария СайгинаПросмотров: 847Комментарии: 11
+14

Ключевые слова: Бес церковь сеанс авторская история

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Комментарии

#1 написал: daytaler
Сегодня, 08:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 199
Посещать церковь.Хороший совет.У нас стоят в церкви и размышляют о мирском или стоят переминаются с ноги на ногу, да на часы поглядывают от скуки.Беса мыслю прогнала, так почему не поделилась мыслью?Почему не надоумила с какими мыслями церковь посещать?Вот уж жадная.Ууть!
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#2 написал: Jako tako
Сегодня, 10:49
+2
Группа: Посетители
Репутация: (37|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 349
Интересная история. По описанию похоже на гипноз, но ведь героиня была с закрытыми глазами..
Не понятно, кем была массажистка на самом деле. Вряд ли ведьмой. Елена после этого случая стала чувствовать себя лучше? Что-то изменилось?
Напомнило случай со мной. Мне в 10-12 лет, проверяя мои способности, предложили представить призму, держа меня за руки. Я даже знать не знала, как она выглядит, но начала представлять что-то волшебное, розовое, вроде ленты. Сидели мы так не 5 минут, я начала скучать и отвлеклась. И тут мгновенно эта женщина, с которой мы сидели, называет меня по имени и говорит: «Не отвлекайся».. и вот тут я офигела smile
Истории плюс.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:57
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1717|-2)
Публикаций: 115
Комментариев: 6 124
Может просто оморочила и наоборот навредила. Мало ли что можно из этих Индий привезти
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#4 написал: акжана
Сегодня, 12:14
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1062|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 024
Согласна с предыдущим комментом, насчет того что возможно навредила. Не верю я что вот так используя индийские учения можно изгнать беса. Всегда считала что экзорцист должен быть человек обладающий особой силой духа и пр. Вряд ли этому можно научиться на курсах.
Тем не менее рассказ очень даже ничего, заинтриговал, читала с интересом. Название "Бесовая" звучит весьма колоритно. Автор ловите плюс!
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#5 написал: Kate23
Сегодня, 14:36
+1
Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 32
Цитата: зелёное яблочко
Может просто оморочила и наоборот навредила. Мало ли что можно из этих Индий привезти



Согласна. Вроде бы в Индии в основном - на наш язык - занимаются парапсихологией. Ну а вообще странная манипуляция была.
Зарегистрирован: 11.04.2020
#6 написал: Евангелион
Сегодня, 15:01
+2
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Репутация: (14|1)
Публикаций: 0
Комментариев: 616
В каждом из нас есть свои бесы :))
Зарегистрирован: 20.09.2013
  
#7 написал: NEMO 1
Сегодня, 16:56
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Комментариев: 251
Да уж))) чего только не узнаёшь, массажистка-экзорцист, просто Суперрр, хотя чего у нас не бывает smiley. Да бес опоздал, ощущение, что он из хрономирожа(цилиндр). Но история по своему интересная и точно из жизни +
Зарегистрирован: 2.01.2019
#8 написал: Kinigos
Сегодня, 17:32
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Репутация: (53|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 758
Подозрительная эта Надя, со своими трюками и недомолвками. Бесы в цилиндрах прыгают, черти в штиблетах скачут, демоны со своими ключами ходят, очеловечиваются.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#9 написал: NEMO 1
Сегодня, 17:43
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 251
Цитата: Kinigos
Подозрительная эта Надя, со своими трюками и недомолвками. Бесы в цилиндрах прыгают, черти в штиблетах скачут, демоны со своими ключами ходят, очеловечиваются.

А кто сказал, что будет легко blush
Зарегистрирован: 2.01.2019
#10 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 18:21
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Репутация: (46|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 1 295
Цитата: daytaler
Посещать церковь.Хороший совет.У нас стоят в церкви и размышляют о мирском или стоят переминаются с ноги на ногу, да на часы поглядывают от скуки.Беса мыслю прогнала, так почему не поделилась мыслью?Почему не надоумила с какими мыслями церковь посещать?Вот уж жадная.Ууть!

Нет, не надоумила. Просто посещать церковь

Цитата: Jako tako
Интересная история. По описанию похоже на гипноз, но ведь героиня была с закрытыми глазами..
Не понятно, кем была массажистка на самом деле. Вряд ли ведьмой. Елена после этого случая стала чувствовать себя лучше? Что-то изменилось?
Напомнило случай со мной. Мне в 10-12 лет, проверяя мои способности, предложили представить призму, держа меня за руки. Я даже знать не знала, как она выглядит, но начала представлять что-то волшебное, розовое, вроде ленты. Сидели мы так не 5 минут, я начала скучать и отвлеклась. И тут мгновенно эта женщина, с которой мы сидели, называет меня по имени и говорит: «Не отвлекайся».. и вот тут я офигела smile
Истории плюс.

Спасибо))) ага, умеют люди. Нет, Лена даже не намекала, что у Нади что-то ведьмачье было.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#11 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 18:46
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Репутация: (46|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 1 295
Спасибо всем!!! Редактору благодарность))
Не знаю, что это было. Ну Лена у меня уверена, что бес из неё вышел. Чем Надя занималась в Индии, кто его знает? Про мануалку рассказывала много, про остальное нет.
Кстати, был ещё момент, не указала в истории. Лена - это дочь моего бывшего мужа smeh Так уж сложилось у неё в жизни, что с отцом перестала общаться в 18 лет, вообще. Мимо друг друга проходят как чужие люди. С матерью очень натянутые отношения. Вот она меня и держится с 7 лет. Кому говорим, кем друг другу приходимся, нормальной реакции от людей ещё не встречали. Так вот в продолжении истории :
С мужем я разошлась, собрала вещи и попросила освободить мой "объект недвижимости" smeh. Витя страдал не долго. Через полгода переехал от родителей к третьей жене. Прям вымпел переходящий. Лене было 18 лет, и отношения с отцом разладились. Его как отвернуло от родной дочери. Хотя живя со мной, он в ней души не чаял, я даже ревновала немного. И естественно, Ленка очень переживала, сама ему звонила, нет, не в какую её знать не хочет. Даже рождение внуков, ситуацию не исправили. На сегодняшний день он их не видел. Хотя живут в одном районе. Так вот Лена спрашивала у Нади наладятся ли отношения у неё с отцом. На что та ответила, нет. Дословно её слова :
-Бесполезно, он зомби. Живёт не своей жизнью.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
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