Полтергейст в Севастополе

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 18:38

Shura_Baranikov Просмотров: 409 Комментарии: 7 +13 Вчера, 18:38 by

Сколько себя помню — я всегда был скептиком-материалистом до мозга костей. Даже если со мной происходило что-то необычное, странное или пугающее, то всему происходящему я усиленно пытался найти рациональное объяснение. Во времена детства я часто интересовался вопросами мистики и сверхъестественного, но больше потому, что мне хотелось в нее верить, а не потому, что я допускал возможность ее реального существования.За свои 29 лет я слышал много историй от знакомых и друзей, о том как они были свидетелями полтергейста и имели контакты с призраками. Несколько таких историй я напишу на сайте. А сейчас расскажу вам историю об одном доме, в котором мне довелось пожить и впервые в жизни стать свидетелем странных явлений, которым все же я попытался найти разумное объяснение.2018 и 19 год я прожил в Крыму вместе со своей девушкой. Переехали мы туда спонтанно — в одним дне уволились со своих Московский работ и уже через две недели переехали на ПМЖ в Севастополь. Мы сняли себе хорошую квартиру в центре и прожили в ней год, но в прошлом мае нам пришлось сменить ее на комнату. Новый вариант жилья искали долго; в итоге согласились на предложение одного дедушки. Он предлагал комнату в гостевом доме. Расположение и цена нас вполне устраивали. Несмотря на современность постройки, свиду дом казался старым и довольно мрачным: перед входом тебя встречают большие кованные ворота, на территории небольшой садик. Сам дом имел два этажа и был разделен на два корпуса: в одном жил добродушный дедушка-хозяин, в другом было несколько комнат, которые сдавались в аренду разным жильцам. Мы заселились на второй этаж. Интерьер в комнате был скудный — два шкафа, стол, кровать — но было очевидно, что хозяин постарался сделать ремонт пригодный для жилья.В день заезда у нас было прекрасное настроение и много приятных забот. Исходя из этого, мы не обратили внимания на некоторые детали (впрочем, любой человек, не страдающий предрассудками, на это также никакого внимания не обратит): дом находился в 1км. от поселка «Кальфа» - огромное действующее кладбище. Если подняться над домом на высоту 10 метров, то до самого горизонта вы увидите поле, утыканное крестами. Причина для беспокойства по этому поводу вполне резонная. Дело в том, что в Крыму огромная проблема с питьевой водой. В Севастополе в многоквартирных домах течет бытовая вода, пить которую не рекомендуется. Поэтому в каждом дворе в городе вы можете увидеть автомат с платной водой. А в частном секторе воду накачивает себе каждый сам — насосом из грунтовых вод! Так было и там! Уже, наверное, понимаете, что это была за вода? Плюс, в доме была очень старая мебель. Сама кровать, на которой мы спали, дышала на ладан. Матрац был какой-то заваленный, пыльный, влажный — словно его достали из сарая. Повторюсь, значение этому я придал уже когда мы там немного пожили — когда со мной произошли необъяснимые вещи, и у нас обоих подорвалось здоровье.Итак, по порядку.Первый день переезда был суматошный — мы перевозили вещи со старой квартиры и за день сильно устали. Но под вечер у нас было весьма приподнятое настроение, мы заказали еду и после ужина легли спать. Проснувшись утром, я понял, что ночью сильно замерз, хотя спал в майке, укрывшись одеялом, и дом полностью отапливался. Да и на улице май — в это время в Крыму уже очень тепло.Через несколько дней я понял, что мое душевное состояние сильно изменилось: у меня появилась необоснованная тревожность, даже какая-то тоска, хотя в жизни все шло своим чередом: работа, девушка, планы. Девушка тоже стала какой-то раздражительной. Чуть позже я заметил закономерность своего состояния: мне становилось неприятно, душно и тоскливо, когда я возвращался домой после работы, т. е. когда находился дома! Все чаще я ловил себя на мысли, что мне гораздо приятней находиться вне дома: на улице, на природе, в горах. А когда я был дома, мне приходилось себя отвлекать от неприятного состояния. Еще каждую ночь мне начали сниться отталкивающие и даже пугающие сны. Интересный факт, что моя девушка после переезда, стала гораздо реже бывать дома. У нее начали появляться дела на работе, она стала задерживаться, на выходных предпочитала отдых с друзьями домашним и совместным делам, хотя раньше за ней такого не замечалось.Вскоре она уехала на 2 недели погостить к родителям, а я остался в Крыму. Тут-то и началось самое странное. Находясь один в доме по вечерам и ночью (я ложусь спать очень поздно), я стал замечать какие-то непонятные шорохи: то пакет зашелестит, то возня какая-то в шкафу. Сначала списывал все на мышей и не парился. Большую часть времени в одиночестве я провожу увлеченный чтением и писательством, когда я это делаю, то на посторонние звуки не обращаю внимания. А тут сижу на кровати и с увлечением читаю, и вдруг слышу звук, как будто наушники со стола кто-то берет, а краем глаза движение какое-то вижу. Пригляделся — никаких движений, все тихо. Мерещится, думаю! Потом в ванной ночью что-то грохнулось. Встаю, иду смотреть, что там такое. Захожу — на полу валяется пена для бриться. Как она могла с полки сама взять и упасть? С этого момента я уже спал, не выключая телевизор. Хоть я не во что мистическое и не верю, но мне тогда стало жутко. Еще часто меня беспокоил ночной холод. И ладно бы просто холодно и холодно в квартире, укрылся потеплей и спи. Но температура в комнате как-то странно себя вела. Ложишься спать, улегся, тепло, засыпаешь и тут чувствуешь, как воздух в районе твоей головы начинает холодеть. Не сквозняк, не холодный поток — а именно воздух начинает менять температуру. Причем резко, и ты это физически ощущаешь. И как-то ночью случается следующее.Ложусь спать, и мне снится лютый кошмар.Я проснулся в диком страхе и физически ощущал чье-то присутствие, и с каждой секундой это чувство усиливалось. Внутри себя я чувствовал какую-то агонию. Было ощущение, что в комнате рядом с тобой находится страшный зверь и вот вот на тебя нападет. Я вскочил с кровати, совершенно не отдавая отчет в том, что делаю, побежал к деду (время было 6 утра), начал стучаться к нему в дверь, он спросони вышел, и я давай просить у него помощи, хотя до конца не понимал, какая помощь мне нужна.Приехала скорая, мне дали снотворного, я проспал до обеда.Но с этого дня для меня начались самые неприятные дни в этом жилье.Находиться дома стало практически невыносимо: тревога стала зашкаливать на ровном месте, особенно когда садился на кровать или ложился спать. Я становился замкнутым, не в силах был отвлечься на творчество. Теперь я стал ощущать плохо себя еще и вне дома.Как-то раз возвращаюсь домой ночью, подхожу к воротам и понимаю, что не могу зайти во двор! Пытаюсь зайти, но тело стало будто каменное, будто я забыл, как передвигать ногами! Чуть чуть постоял, успокоился — вошел.И финальным толчком к окончательному нервному расстройству послужило самопроизвольное движение предметов, которое я увидел отчетливо, своими глазами!Сижу однажды ночью на кровати, на столе лежит моя дорожная косметичка в раскрытом виде, и я отчетливо вижу, как тюбик шампуня в ней начинает с шумом шевелиться! Я, конечно, своим рациональным умом опять понимаю, что это скорее всего мышь влезла туда. Вскакиваю, подбегаю к столу — но следов мышей там нет и в помине! На другую ночь так же на моих глазах с полки сама по себе опрокинулась подушка, которая была достаточно увесистой и устойчивой, от сквозняка упасть бы она точно не смогла.В общем, еще через пару дней я в буквальном смысле собрал вещи и сбежал оттуда. Я, конечно, материалист, но какое-то непонятное явление повергало меня в ужас.Кстати, моя девушка, когда отдыхала у родителей была госпитализирована с внутренним кровотечением. Никаких болезней или патологий этому не предшествовали. В эту квартиру ей больше попасть не довелось.Я потом долго размышлял над тем, какое явление в природе могло вызвать самопроизвольные шумы, падения предметов и негативное влияние на психику и психосоматику. Поизучал немного этот вопрос. Пришел к выводу, что это могли быть геомагнитные аномалии, сейсмическая нестабильность и прочие проблемы связанные с разломами земной коры и конкретно этого места. Но тут в памяти у меня всплыл еще один интересный факт.В какой-то из дней после заезда мы непринужденно болтали о жизни с дедушкой-хозяином, и он мне показал старый разломанный диван во дворе, который его отец в свое время забрал из «Освенцима»! И вот я думаю, мог ли этот диван быть переносчиком какой либо энергетики, силы, негативной информации и т.п?Напишите, кто и что думает по этому поводу. Может, есть эксперты в этой области?! Я бы с удовольствием туда вернулся с оборудованием, камер бы поставил, тепловизоров, замерил бы уровень электромагнитного излучения и радиации. Может, кто-то тоже живет в Крыму и сталкивался с местными аномалиями. Расскажите, мне будет очень интересно . Спасибо за внимание!

Ключевые слова: Полтергейст дух кладбище Крым авторская история

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