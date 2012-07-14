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Истории из жизни

Полтергейст в Севастополе

Сколько себя помню — я всегда был скептиком-материалистом до мозга костей. Даже если со мной происходило что-то необычное, странное или пугающее, то всему происходящему я усиленно пытался найти рациональное объяснение. Во времена детства я часто интересовался вопросами мистики и сверхъестественного, но больше потому, что мне хотелось в нее верить, а не потому, что я допускал возможность ее реального существования.

За свои 29 лет я слышал много историй от знакомых и друзей, о том как они были свидетелями полтергейста и имели контакты с призраками. Несколько таких историй я напишу на сайте. А сейчас расскажу вам историю об одном доме, в котором мне довелось пожить и впервые в жизни стать свидетелем странных явлений, которым все же я попытался найти разумное объяснение.

2018 и 19 год я прожил в Крыму вместе со своей девушкой. Переехали мы туда спонтанно — в одним дне уволились со своих Московский работ и уже через две недели переехали на ПМЖ в Севастополь. Мы сняли себе хорошую квартиру в центре и прожили в ней год, но в прошлом мае нам пришлось сменить ее на комнату. Новый вариант жилья искали долго; в итоге согласились на предложение одного дедушки. Он предлагал комнату в гостевом доме. Расположение и цена нас вполне устраивали. Несмотря на современность постройки, свиду дом казался старым и довольно мрачным: перед входом тебя встречают большие кованные ворота, на территории небольшой садик. Сам дом имел два этажа и был разделен на два корпуса: в одном жил добродушный дедушка-хозяин, в другом было несколько комнат, которые сдавались в аренду разным жильцам. Мы заселились на второй этаж. Интерьер в комнате был скудный — два шкафа, стол, кровать — но было очевидно, что хозяин постарался сделать ремонт пригодный для жилья.

В день заезда у нас было прекрасное настроение и много приятных забот. Исходя из этого, мы не обратили внимания на некоторые детали (впрочем, любой человек, не страдающий предрассудками, на это также никакого внимания не обратит): дом находился в 1км. от поселка «Кальфа» - огромное действующее кладбище. Если подняться над домом на высоту 10 метров, то до самого горизонта вы увидите поле, утыканное крестами. Причина для беспокойства по этому поводу вполне резонная. Дело в том, что в Крыму огромная проблема с питьевой водой. В Севастополе в многоквартирных домах течет бытовая вода, пить которую не рекомендуется. Поэтому в каждом дворе в городе вы можете увидеть автомат с платной водой. А в частном секторе воду накачивает себе каждый сам — насосом из грунтовых вод! Так было и там! Уже, наверное, понимаете, что это была за вода? Плюс, в доме была очень старая мебель. Сама кровать, на которой мы спали, дышала на ладан. Матрац был какой-то заваленный, пыльный, влажный — словно его достали из сарая. Повторюсь, значение этому я придал уже когда мы там немного пожили — когда со мной произошли необъяснимые вещи, и у нас обоих подорвалось здоровье.

Итак, по порядку.

Первый день переезда был суматошный — мы перевозили вещи со старой квартиры и за день сильно устали. Но под вечер у нас было весьма приподнятое настроение, мы заказали еду и после ужина легли спать. Проснувшись утром, я понял, что ночью сильно замерз, хотя спал в майке, укрывшись одеялом, и дом полностью отапливался. Да и на улице май — в это время в Крыму уже очень тепло.
Через несколько дней я понял, что мое душевное состояние сильно изменилось: у меня появилась необоснованная тревожность, даже какая-то тоска, хотя в жизни все шло своим чередом: работа, девушка, планы. Девушка тоже стала какой-то раздражительной. Чуть позже я заметил закономерность своего состояния: мне становилось неприятно, душно и тоскливо, когда я возвращался домой после работы, т. е. когда находился дома! Все чаще я ловил себя на мысли, что мне гораздо приятней находиться вне дома: на улице, на природе, в горах. А когда я был дома, мне приходилось себя отвлекать от неприятного состояния. Еще каждую ночь мне начали сниться отталкивающие и даже пугающие сны. Интересный факт, что моя девушка после переезда, стала гораздо реже бывать дома. У нее начали появляться дела на работе, она стала задерживаться, на выходных предпочитала отдых с друзьями домашним и совместным делам, хотя раньше за ней такого не замечалось.

Вскоре она уехала на 2 недели погостить к родителям, а я остался в Крыму. Тут-то и началось самое странное. Находясь один в доме по вечерам и ночью (я ложусь спать очень поздно), я стал замечать какие-то непонятные шорохи: то пакет зашелестит, то возня какая-то в шкафу. Сначала списывал все на мышей и не парился. Большую часть времени в одиночестве я провожу увлеченный чтением и писательством, когда я это делаю, то на посторонние звуки не обращаю внимания. А тут сижу на кровати и с увлечением читаю, и вдруг слышу звук, как будто наушники со стола кто-то берет, а краем глаза движение какое-то вижу. Пригляделся — никаких движений, все тихо. Мерещится, думаю! Потом в ванной ночью что-то грохнулось. Встаю, иду смотреть, что там такое. Захожу — на полу валяется пена для бриться. Как она могла с полки сама взять и упасть? С этого момента я уже спал, не выключая телевизор. Хоть я не во что мистическое и не верю, но мне тогда стало жутко. Еще часто меня беспокоил ночной холод. И ладно бы просто холодно и холодно в квартире, укрылся потеплей и спи. Но температура в комнате как-то странно себя вела. Ложишься спать, улегся, тепло, засыпаешь и тут чувствуешь, как воздух в районе твоей головы начинает холодеть. Не сквозняк, не холодный поток — а именно воздух начинает менять температуру. Причем резко, и ты это физически ощущаешь. И как-то ночью случается следующее.

Ложусь спать, и мне снится лютый кошмар.

Я проснулся в диком страхе и физически ощущал чье-то присутствие, и с каждой секундой это чувство усиливалось. Внутри себя я чувствовал какую-то агонию. Было ощущение, что в комнате рядом с тобой находится страшный зверь и вот вот на тебя нападет. Я вскочил с кровати, совершенно не отдавая отчет в том, что делаю, побежал к деду (время было 6 утра), начал стучаться к нему в дверь, он спросони вышел, и я давай просить у него помощи, хотя до конца не понимал, какая помощь мне нужна.
Приехала скорая, мне дали снотворного, я проспал до обеда.

Но с этого дня для меня начались самые неприятные дни в этом жилье.

Находиться дома стало практически невыносимо: тревога стала зашкаливать на ровном месте, особенно когда садился на кровать или ложился спать. Я становился замкнутым, не в силах был отвлечься на творчество. Теперь я стал ощущать плохо себя еще и вне дома.
Как-то раз возвращаюсь домой ночью, подхожу к воротам и понимаю, что не могу зайти во двор! Пытаюсь зайти, но тело стало будто каменное, будто я забыл, как передвигать ногами! Чуть чуть постоял, успокоился — вошел.

И финальным толчком к окончательному нервному расстройству послужило самопроизвольное движение предметов, которое я увидел отчетливо, своими глазами!

Сижу однажды ночью на кровати, на столе лежит моя дорожная косметичка в раскрытом виде, и я отчетливо вижу, как тюбик шампуня в ней начинает с шумом шевелиться! Я, конечно, своим рациональным умом опять понимаю, что это скорее всего мышь влезла туда. Вскакиваю, подбегаю к столу — но следов мышей там нет и в помине! На другую ночь так же на моих глазах с полки сама по себе опрокинулась подушка, которая была достаточно увесистой и устойчивой, от сквозняка упасть бы она точно не смогла.
В общем, еще через пару дней я в буквальном смысле собрал вещи и сбежал оттуда. Я, конечно, материалист, но какое-то непонятное явление повергало меня в ужас.

Кстати, моя девушка, когда отдыхала у родителей была госпитализирована с внутренним кровотечением. Никаких болезней или патологий этому не предшествовали. В эту квартиру ей больше попасть не довелось.

Я потом долго размышлял над тем, какое явление в природе могло вызвать самопроизвольные шумы, падения предметов и негативное влияние на психику и психосоматику. Поизучал немного этот вопрос. Пришел к выводу, что это могли быть геомагнитные аномалии, сейсмическая нестабильность и прочие проблемы связанные с разломами земной коры и конкретно этого места. Но тут в памяти у меня всплыл еще один интересный факт.
В какой-то из дней после заезда мы непринужденно болтали о жизни с дедушкой-хозяином, и он мне показал старый разломанный диван во дворе, который его отец в свое время забрал из «Освенцима»! И вот я думаю, мог ли этот диван быть переносчиком какой либо энергетики, силы, негативной информации и т.п?

Напишите, кто и что думает по этому поводу. Может, есть эксперты в этой области?! Я бы с удовольствием туда вернулся с оборудованием, камер бы поставил, тепловизоров, замерил бы уровень электромагнитного излучения и радиации. Может, кто-то тоже живет в Крыму и сталкивался с местными аномалиями. Расскажите, мне будет очень интересно . Спасибо за внимание!


Новость отредактировал Qusto - Вчера, 18:38
Вчера, 18:38 by Shura_BaranikovПросмотров: 409Комментарии: 7
+13

Ключевые слова: Полтергейст дух кладбище Крым авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Вчера, 18:39
+4
Группа: Главные Редакторы
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Публикаций: 331
Комментариев: 2 570
Довольно подробно описано для ИИЖ, что хочется верить, потому плюсану, +++++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                    
#2 написал: Eifersucht
Вчера, 20:36
+2
Группа: Посетители
Репутация: (55|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 665
Видел много квартир и комнат с намерением снять в студенческие годы с довольно-таки загадочными хозяевами, но никогда не жил в них. Потому что практически на сто процентов в них царила некая гробовая атмосфера.
В данном случае автор рискнул, я бы не стал.
Смотрел много передач про полтергейст. Один сюжет врезался в память. В том сюжете рассказывал мужчина о полтергейсте в своей квартире и показывал видео. Он просто решил установить камеру в месте, где чаще всего двигались предметы. И что... .
В общем и целом камера, установленная под потолком, показывала какое-то время картинку одной из комнат, затем к камере подошёл мальчик лет 6-7 - сын хозяина, остановился от неё в метрах двух - трёх. И из-за спины,резко,кистью руки, опущенной вниз, как-то очень быстро зашвырнул прямо в камеру молоток, она разбилась и уже ничего не показывала - так закончилось видео.
Понимаете, в чём дело, сильно метнуть молоток опущенной рукой, да ещё со спины и сходу попасть с первого раза никто из взрослых не сможет точно, а уж ребёнок и подавно. У детей сила мышц предплечья не развита настолько. А попасть - это вообще запредельно для мальца. Но было весьма очевидно.
Вот что думаю: полтергейст исходит от человека, всё равно малыш это или взрослый. То есть причина в человеке, который, возможно, даже и не осознаёт эту хрень в себе.
Мне кажется, что источник движения предметов, каких-то необычных ситуационных моментов из истории в добродушном дедушке-хозяине, который удачно свалил всё на диван из Освенцима.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#3 написал: АкиАн
Вчера, 22:03
+1
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 148
Про диван из лагеря смерти просто лажа какая-то. Дедушка его кем там был? Если заключённым, то ему бы было не до дивана, да и не было у узников никаких диванов, нары разве...
У диванов там другие хозяева были, но им тоже, вероятно, было не до мебели...
Зарегистрирован: 9.09.2019
#4 написал: Light_a_dark
Вчера, 22:15
+1
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Репутация: (206|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 1 423
Было, упала на наших с мужем глазах кружка с чаем, стоящая на углу стола. Причем расстояние от кружки до края стола с обоих сторон было см по 5. Но она УПАЛА! А мы просто это все видели. Объяснить с точки зрения физики это невозможно.
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#5 написал: Евангелион
Сегодня, 00:00
0
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Репутация: (13|1)
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Комментариев: 611
На счет дивана - дичь конечно. Кое-какие вещи думаю можно отнести к нервам, особенно ощущение холода. Полтергейст, на сколько знаю, бывает в домах, где есть подростки. А так, написано под впечатлением. Как говорится "у страха...", ну вы знаете. Поэтому сложно судить. Но может и правда что то есть в том доме Ответ могут узнать только Ghostbusters
Зарегистрирован: 20.09.2013
  
#6 написал: Сергей Скептик
Сегодня, 00:44
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Группа: Посетители
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Публикаций: 0
Комментариев: 90
За рассказ плюс!

Какой холод в мае в Севастополе? У нас, например, сейчас за окном +36 градусов в тени, потому спать действительно тяжело. А работать – и того труднее)) И кондиционер не справляется. С удовольствием пожил бы в этой квартире)).

"Сижу однажды ночью на кровати, на столе лежит моя дорожная косметичка"

Мне, бедному-несчастному, вообще пришлось прожить всю свою жизнь, не имея косметички))

"Как-то раз возвращаюсь домой ночью, подхожу к воротам и понимаю, что не могу зайти во двор!"

"Раз возвращаюсь домой я к себе,
Улица странною кажется мне.
Левая, правая, где сторона?
Улица , улица, ты, брат, пьяна!

И фонари так неясно горят,
Смирно на месте никак не стоят,
Так и мелькают, туда и сюда,
Эх, да вы пьяные все, господа.

Ты что за рожи там, месяц, кривишь?
Глазки прищурил, так странно глядишь.
Лишний стаканчик хватил, брат, вина,
Стыдно тебе, ведь уж ты старина!"

В.И. Сиротин (1830 –1889) (с) smile
Зарегистрирован: 24.10.2019
#7 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 00:45
0
Онлайн
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Репутация: (46|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 290
Цитата: АкиАн
Про диван из лагеря смерти просто лажа какая-то. Дедушка его кем там был? Если заключённым, то ему бы было не до дивана, да и не было у узников никаких диванов, нары разве...
У диванов там другие хозяева были, но им тоже, вероятно, было не до мебели...

Тоже озадачилась... Не понятно мне.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
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