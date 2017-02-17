Воспоминания о собаке

Воспоминания о собакеЯ схожу с ума или случилось что-то иное? Я не религиозный человек и в целом я не верю в мир духов. Я верю в то, что всегда есть разумное объяснение всех этих странных вещей. Однако один момент заставляет меня усомниться в моем собственном здравомыслии.
Когда я был ребенком, у меня была собака. Это был черный пес, похожий на овчарку, по прозвищу Каам. Я отлично помню, как эта собака была рядом со мной, как я гулял с ней, кормил ее, играл с ней. Помню даже как мы возили ее на прием к ветеринару.
Каам часто спал в моей комнате, кусал мои игрушки, иногда я просыпался от его слишком шумного храпа. Однажды он слишком сильно цапнул меня за лодыжку, когда я пытался оттащить его от другой собаки на прогулке. От этого на моей лодыжке остался белый шрам, а рана была не маленькая, на нее накладывали швы.
У меня в памяти сохранилось бесчисленное количество воспоминаний о Кааме. И они затрагивали многие годы.
Годами позже, уже будучи взрослым, я пытался как-то рассказать об этих воспоминаниях членам моей семьи и оказалось, что ни один человек не помнит, чтобы в их доме когда-либо жила собака. Наша семья в целом не держала собак, у нас жили только кошки.
Также оказалось, что никто из моих соседей и друзей не держал похожую на Каама собаку, таким образом я даже там не мог видеть ее и случайно "приписать" в свои воспоминания.
Я был так ошеломлен этим, что пошел искать старые семейные фотографии, пытаясь найти на них снимки с Каамом, а еще я искал свои игрушки, на которых могли остаться следы его зубов. И я ничего не нашел. Вообще ничего.
Ни одна из моих старых игрушек, что я нашел, не была покусанной и пожеванной животным. На всех семейных снимках и моих отдельных фотографиях не было никакой собаки.
Однако у меня до сих пор в наличии шрам на лодыжке. При этом, когда я рассказал о нем маме и показал ей его, она была удивлена. Она знала обо всех моих детских травмах и шрамах, но она никогда ранее не видела этого шрама у меня и сказала, что не знает, откуда он мог взяться.
Я не могу объяснить этот феномен. Откуда в моей памяти взялся пес Каам, причем все эти воспоминания до сих пор очень реальные. Но нет никаких доказательств его существования.
Я не верю в то, что он мог быть моим воображаемым другом. Я никогда не создавал себе воображаемых друзей, но я отлично помню эту собаку. Я даже помню, что ревновал Каама к моей сестре, потому что считал, что она ему нравится больше меня. Какой ребенок мог создать настолько реального воображаемого друга?
Я хорошо помню как выглядел Каам, какого цвета была его шерсть, как он лаял. какие у него были глаза, что один кончик его уха свисал вниз, а когда я чистил его щеткой, его мех потом красиво блестел.
Я помню, что к ветеринару мы возили его, потому что один наш кот поцарапал ему нос. А на мой День Рождения, когда мне исполнилось 8 лет, я одел Каама в красивый праздничный костюм, похожий на мою одежду. Еще я помню, как моя сестра как-то хотела побрить Каама, чтобы он стал похожим на пуделя.
Кто-то сказал мне, что, возможно, мой пес умер, и что члены моей семьи солгали о его существовании, чтобы скрыть от меня эту детскую травму. Однако я убежден, что такого не было, моя семья, увы, была не настолько чутка к детским чувствам, чтобы сделать такое.
Я не помню точного момента, когда Каам пропал, я не помню как он умер, я просто заметил в какой-то день, что его уже нет рядом со мной. А потом я просто забыл о нем. Но если он никогда не был реальностью, откуда тогда взялись все мои многочисленные воспоминания о нем?
Автор - ReverseShoplifter.
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Сегодня, 09:46 by TalishaПросмотров: 510Комментарии: 5
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