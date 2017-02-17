Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Воспоминания о собаке

Я схожу с ума или случилось что-то иное? Я не религиозный человек и в целом я не верю в мир духов. Я верю в то, что всегда есть разумное объяснение всех этих странных вещей. Однако один момент заставляет меня усомниться в моем собственном здравомыслии.

Когда я был ребенком, у меня была собака. Это был черный пес, похожий на овчарку, по прозвищу Каам. Я отлично помню, как эта собака была рядом со мной, как я гулял с ней, кормил ее, играл с ней. Помню даже как мы возили ее на прием к ветеринару.

Каам часто спал в моей комнате, кусал мои игрушки, иногда я просыпался от его слишком шумного храпа. Однажды он слишком сильно цапнул меня за лодыжку, когда я пытался оттащить его от другой собаки на прогулке. От этого на моей лодыжке остался белый шрам, а рана была не маленькая, на нее накладывали швы.

У меня в памяти сохранилось бесчисленное количество воспоминаний о Кааме. И они затрагивали многие годы.

Годами позже, уже будучи взрослым, я пытался как-то рассказать об этих воспоминаниях членам моей семьи и оказалось, что ни один человек не помнит, чтобы в их доме когда-либо жила собака. Наша семья в целом не держала собак, у нас жили только кошки.

Также оказалось, что никто из моих соседей и друзей не держал похожую на Каама собаку, таким образом я даже там не мог видеть ее и случайно "приписать" в свои воспоминания.

Я был так ошеломлен этим, что пошел искать старые семейные фотографии, пытаясь найти на них снимки с Каамом, а еще я искал свои игрушки, на которых могли остаться следы его зубов. И я ничего не нашел. Вообще ничего.

Ни одна из моих старых игрушек, что я нашел, не была покусанной и пожеванной животным. На всех семейных снимках и моих отдельных фотографиях не было никакой собаки.

Однако у меня до сих пор в наличии шрам на лодыжке. При этом, когда я рассказал о нем маме и показал ей его, она была удивлена. Она знала обо всех моих детских травмах и шрамах, но она никогда ранее не видела этого шрама у меня и сказала, что не знает, откуда он мог взяться.

Я не могу объяснить этот феномен. Откуда в моей памяти взялся пес Каам, причем все эти воспоминания до сих пор очень реальные. Но нет никаких доказательств его существования.

Я не верю в то, что он мог быть моим воображаемым другом. Я никогда не создавал себе воображаемых друзей, но я отлично помню эту собаку. Я даже помню, что ревновал Каама к моей сестре, потому что считал, что она ему нравится больше меня. Какой ребенок мог создать настолько реального воображаемого друга?

Я хорошо помню как выглядел Каам, какого цвета была его шерсть, как он лаял. какие у него были глаза, что один кончик его уха свисал вниз, а когда я чистил его щеткой, его мех потом красиво блестел.

Я помню, что к ветеринару мы возили его, потому что один наш кот поцарапал ему нос. А на мой День Рождения, когда мне исполнилось 8 лет, я одел Каама в красивый праздничный костюм, похожий на мою одежду. Еще я помню, как моя сестра как-то хотела побрить Каама, чтобы он стал похожим на пуделя.

Кто-то сказал мне, что, возможно, мой пес умер, и что члены моей семьи солгали о его существовании, чтобы скрыть от меня эту детскую травму. Однако я убежден, что такого не было, моя семья, увы, была не настолько чутка к детским чувствам, чтобы сделать такое.

Я не помню точного момента, когда Каам пропал, я не помню как он умер, я просто заметил в какой-то день, что его уже нет рядом со мной. А потом я просто забыл о нем. Но если он никогда не был реальностью, откуда тогда взялись все мои многочисленные воспоминания о нем?



Автор - ReverseShoplifter.
источник.

Сегодня, 09:46 by TalishaПросмотров: 510Комментарии: 5
+13

Ключевые слова: Память собака воспоминания детские воспоминания эффект Манделы шрам

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: ZelD
Сегодня, 10:14
+1
Группа: Посетители
Репутация: (45|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 539
Взялся из ниоткуда, и пропал в никуда... Похоже что бурная детская фантазия. Появились некоторые вопросы, жаль автора нет на сайте. Плюс.
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#2 написал: Uralets85
Сегодня, 11:14
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 32
Судя по странной кличке собаки, напрашивается вывод, что пес был явно не из нашего мира, если исключить детскую фантазию. Либо разломы в нашей реальности, сбой в матрице мироздания. У самого есть похожая история с черным котом на балконе квартиры-неизвестно откуда взялся и так же быстро исчез.
Зарегистрирован: 4.02.2014
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 11:16
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2340|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 089
Опять в деле, похоже, параллельные реальности) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#4 написал: Pmariam
Сегодня, 14:48
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1197|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 3 643
Цитата: Tigger power
Опять в деле, похоже, параллельные реальности) +
похоже на то
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#5 написал: Barbelo
Сегодня, 16:05
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 67
Читала на других сайтах эту историю. Поставила. +
Зарегистрирован: 29.10.2019
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.