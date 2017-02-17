Воспоминания о собаке

Talisha Просмотров: 510 Комментарии: 5 +13 Сегодня, 09:46 by

Я схожу с ума или случилось что-то иное? Я не религиозный человек и в целом я не верю в мир духов. Я верю в то, что всегда есть разумное объяснение всех этих странных вещей. Однако один момент заставляет меня усомниться в моем собственном здравомыслии.Когда я был ребенком, у меня была собака. Это был черный пес, похожий на овчарку, по прозвищу Каам. Я отлично помню, как эта собака была рядом со мной, как я гулял с ней, кормил ее, играл с ней. Помню даже как мы возили ее на прием к ветеринару.Каам часто спал в моей комнате, кусал мои игрушки, иногда я просыпался от его слишком шумного храпа. Однажды он слишком сильно цапнул меня за лодыжку, когда я пытался оттащить его от другой собаки на прогулке. От этого на моей лодыжке остался белый шрам, а рана была не маленькая, на нее накладывали швы.У меня в памяти сохранилось бесчисленное количество воспоминаний о Кааме. И они затрагивали многие годы.Годами позже, уже будучи взрослым, я пытался как-то рассказать об этих воспоминаниях членам моей семьи и оказалось, что ни один человек не помнит, чтобы в их доме когда-либо жила собака. Наша семья в целом не держала собак, у нас жили только кошки.Также оказалось, что никто из моих соседей и друзей не держал похожую на Каама собаку, таким образом я даже там не мог видеть ее и случайно "приписать" в свои воспоминания.Я был так ошеломлен этим, что пошел искать старые семейные фотографии, пытаясь найти на них снимки с Каамом, а еще я искал свои игрушки, на которых могли остаться следы его зубов. И я ничего не нашел. Вообще ничего.Ни одна из моих старых игрушек, что я нашел, не была покусанной и пожеванной животным. На всех семейных снимках и моих отдельных фотографиях не было никакой собаки.Однако у меня до сих пор в наличии шрам на лодыжке. При этом, когда я рассказал о нем маме и показал ей его, она была удивлена. Она знала обо всех моих детских травмах и шрамах, но она никогда ранее не видела этого шрама у меня и сказала, что не знает, откуда он мог взяться.Я не могу объяснить этот феномен. Откуда в моей памяти взялся пес Каам, причем все эти воспоминания до сих пор очень реальные. Но нет никаких доказательств его существования.Я не верю в то, что он мог быть моим воображаемым другом. Я никогда не создавал себе воображаемых друзей, но я отлично помню эту собаку. Я даже помню, что ревновал Каама к моей сестре, потому что считал, что она ему нравится больше меня. Какой ребенок мог создать настолько реального воображаемого друга?Я хорошо помню как выглядел Каам, какого цвета была его шерсть, как он лаял. какие у него были глаза, что один кончик его уха свисал вниз, а когда я чистил его щеткой, его мех потом красиво блестел.Я помню, что к ветеринару мы возили его, потому что один наш кот поцарапал ему нос. А на мой День Рождения, когда мне исполнилось 8 лет, я одел Каама в красивый праздничный костюм, похожий на мою одежду. Еще я помню, как моя сестра как-то хотела побрить Каама, чтобы он стал похожим на пуделя.Кто-то сказал мне, что, возможно, мой пес умер, и что члены моей семьи солгали о его существовании, чтобы скрыть от меня эту детскую травму. Однако я убежден, что такого не было, моя семья, увы, была не настолько чутка к детским чувствам, чтобы сделать такое.Я не помню точного момента, когда Каам пропал, я не помню как он умер, я просто заметил в какой-то день, что его уже нет рядом со мной. А потом я просто забыл о нем. Но если он никогда не был реальностью, откуда тогда взялись все мои многочисленные воспоминания о нем?Автор - ReverseShoplifter.

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