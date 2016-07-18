Токсичный человек

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:24

Причина: Стилистика автора сохранена.

Glebby Просмотров: 940 Комментарии: 12 +19 Вчера, 17:24 by

Несколько лет назад я работал менеджером по продажам в одной конторке, которая специализировалась на продаже оргтехники и расходных материалов к ней. Я был начинающим звеном, мелкой сошкой, поэтому и отношение ко мне было скотское, особенно от моего шефа, который упивался властью и заставлял нас работать допоздна. Но история не об этом.У меня был коллега - Владимир.В тот период я заканчивал университет по специальности близкой к продажам, а Володя (его так все называли, даже шеф) учился на психиатра. Я не мог понять, почему человек, потратив свыше 5 лет на учебу в медицинском университете, все так яростно пытается выбиться в элиту нашей фирмы, аж пеной у рта брызжет. На все открытые вакансии в фирме налетал, везде оставлял свое резюме, рекрутеры от него шарахались.Не знаю, какой из него психиатр, знаю лишь, что менеджер он никудышный, постоянно подходил ко мне с вопросами, а сам во время рабочего дня никак от телефона не мог отлипнуть. Да еще голосом таким тихим говорил, будто пускал свои волны в мой мозг, программировал. Я по - началу охотно помогал, коллега как-никак, но потом меня злость взяла, ибо платят нам одинаково, а почему пахать я один должен?!В наши обязанности входил обзвон бывших клиентов для «налаживания будущих бизнес – процессов», в ходе которого мы должны были опросить клиента по списку вопросов, а затем все данные проанализировать и представить руководству итоговый отчет. Шеф был так воодушевлен анкетой обратной связи, что приказал в течение месяца заниматься только обзвоном. С коллегой Владимиром мы поделили зоны, каждому досталось по региону.Через месяц я понял, что никому Владимир не звонил, а все данные сфабриковал, так как шеф не проверял и не обзванивал повторно. Я даже убедился в этом самолично. Попросил скинуть его файл с результатами обзвона для формирования итогового отчета, а сам в выходной день позвонил нескольким случайным людям из списка. Никакой Владимир с ними не связывался, никто их не опрашивал.Рассказав об этом шефу, я надеялся, что наконец–то правда восторжествует. Шеф даже пообещал разместить вакансию на поиск нового менеджера. Однако и тут Владимир выиграл. Он сказал шефу, что у него произошел сбой в данных, мол, файл повредился, поэтому он стал фиксировать все по памяти. Даже приплел меня: сказал, что я был в курсе. Естественно, он мне ничего не говорил. Выкрутился он тогда мастерски, ничего не скажешь.Еще в самом начале нашего общения я стал замечать, что при длительном времяпрепровождении с Володей я чувствую себя вяло, устало, память отшибает, рассеянным становлюсь. Когда его не было в офисе, то из меня била ключом энергия. Я списывал все на неприязнь к этому человеку и старался максимально отгородиться от него, но, к сожалению, не получалось никак, так как наше взаимодействие – часть моей работы. Думал уволиться, но вариантов лучше не нашел, поэтому решил добить учебный год, а там, если ничего не поменяется, уволиться.Рядом с нашим рабочим место стоял кулер с водой. Я сидел около кулера, а Владимир через место от меня. Он всегда игнорировал этот кулер, так как носил бутыль со своей водой. Тем не менее, когда он заметил, что я перестал общаться с ним на иные темы, стал постоянно просить передать ему воду. По 2-3 раза протягивал бутылку со словами: «Налей, пожалуйста, туда воды, а то мне далеко». Бутылку он удерживал до той поры, пока я не возьму ее в руки.Меня данный факт начал смущать уже через неделю, когда мое самочувствие совсем ухудшилось. Меня сморил жуткий жар и упадок сил. Врачи списали все на стресс и переутомление, выписали лекарства, однако жар никак не спадал. Местный врач уже настаивала на госпитализации, и меня должны были отправить в инфекционку.Я жил с девушкой Дианой, которая была мнительной и верила в порчу, сглаз и прочее. В один из вечеров мы беседовали с ней о причинах моей внезапной болезни, и я в шутку сказал:- Думаю, Володька это, меня сгубить хочет.Рассказал я ей про его странную привычку постоянно просить налить ему воду в бутылку. Диана на это покачала головой и сказала, что зря я вообще согласился, так как он за это время нехило мои силы отобрал. Энергетическим вампиром его назвала и сказала, что лучше мне уволиться, иначе он от меня не отстанет.Положили меня все – таки в инфекционку, проверили анализы и определили в местную больницу, так как результаты анализов ничего не подтвердили. Полежал я под капельницами, немного оклемался и спустя 2 месяца наконец–то вернулся к работе. В тот период моя девушка по матушкам ходила, за меня сетовала, чтобы огородили от Владимира.Вернулся на работу с энтузиазмом, который убил Володя в первый же день. Помня слова Дианы, я все же пытался максимально избежать его, но просьба о том, чтобы я снова помог ему с водой, выбила меня из колеи. Сославшись на занятость, я сказал, чтобы он это сделал сам. Владимир нахмурился, посмотрел на меня, но воду так и не налил.В тот день он раз 5 пытался меня вынудить налить ему воду, но я отказывался. На 5 раз он очень тихим и злым голосом сказал:- Почему ты мне отказываешь? Я тебе зла никогда не желал.Дабы не разогревать конфликт, я передвинул кулер ближе к его рабочему месту и заверил, что теперь вода будет у него под боком. В тот момент Владимир был темнее тучи. К кулеру он больше не прикасался.Я проработал с ним еще около 2-х месяцев. Он постоянно пытался то одно попросить, то другое, но я все отказывал, ссылаясь на работу и срочные дела. Через два месяца я все–таки уволился, не выдержал напора этого странного человека. Решил, что моя психика и здоровье важнее.Спустя 6 месяцев Владимир случайно отобразился у меня в рекомендованных друзьях. Я мельком просмотрел его профиль. Оказалось, что он ранее работал в той фирме, но был еще более мелкой сошкой (курьером). Были посты и с его трудовой на фоне офиса, где он писал, что свобода наконец–то наступила. Зачем он снова вернулся в эту фирму, а также всеми силами пытался пробиться по карьерной лестнице, я так и не понял.А еще я узнал, что Владимир любил тему с черной магией, рунами и прочими таинственными увлечениями. Была даже фотография с его загородной поездки, где он и еще десяток ребят сжигали круг из травы.Не знаю, кого в этой истории считать психом, а кого нормальным человеком. Тем не менее, я рад, что тогда уволился из компании и нашел новое место работы, где уже не было Владимира.К слову, через 3 месяца после моего увольнения, фирма разорилась, и всех сотрудников попросили уволиться. Уж не знаю, как это случилось, ибо на момент моего ухода дела были неплохи, но через неделю после разорения фирмы у Владимира был опубликован пост, где он с той же трудовой сделал фотографию на фоне того же офиса. Подпись под ней гласила:

Ключевые слова: Сглаз недоброжелатель порча авторская история

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