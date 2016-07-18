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Истории из жизни

Токсичный человек

Несколько лет назад я работал менеджером по продажам в одной конторке, которая специализировалась на продаже оргтехники и расходных материалов к ней. Я был начинающим звеном, мелкой сошкой, поэтому и отношение ко мне было скотское, особенно от моего шефа, который упивался властью и заставлял нас работать допоздна. Но история не об этом.

У меня был коллега - Владимир.

В тот период я заканчивал университет по специальности близкой к продажам, а Володя (его так все называли, даже шеф) учился на психиатра. Я не мог понять, почему человек, потратив свыше 5 лет на учебу в медицинском университете, все так яростно пытается выбиться в элиту нашей фирмы, аж пеной у рта брызжет. На все открытые вакансии в фирме налетал, везде оставлял свое резюме, рекрутеры от него шарахались.

Не знаю, какой из него психиатр, знаю лишь, что менеджер он никудышный, постоянно подходил ко мне с вопросами, а сам во время рабочего дня никак от телефона не мог отлипнуть. Да еще голосом таким тихим говорил, будто пускал свои волны в мой мозг, программировал. Я по - началу охотно помогал, коллега как-никак, но потом меня злость взяла, ибо платят нам одинаково, а почему пахать я один должен?!

В наши обязанности входил обзвон бывших клиентов для «налаживания будущих бизнес – процессов», в ходе которого мы должны были опросить клиента по списку вопросов, а затем все данные проанализировать и представить руководству итоговый отчет. Шеф был так воодушевлен анкетой обратной связи, что приказал в течение месяца заниматься только обзвоном. С коллегой Владимиром мы поделили зоны, каждому досталось по региону.

Через месяц я понял, что никому Владимир не звонил, а все данные сфабриковал, так как шеф не проверял и не обзванивал повторно. Я даже убедился в этом самолично. Попросил скинуть его файл с результатами обзвона для формирования итогового отчета, а сам в выходной день позвонил нескольким случайным людям из списка. Никакой Владимир с ними не связывался, никто их не опрашивал.

Рассказав об этом шефу, я надеялся, что наконец–то правда восторжествует. Шеф даже пообещал разместить вакансию на поиск нового менеджера. Однако и тут Владимир выиграл. Он сказал шефу, что у него произошел сбой в данных, мол, файл повредился, поэтому он стал фиксировать все по памяти. Даже приплел меня: сказал, что я был в курсе. Естественно, он мне ничего не говорил. Выкрутился он тогда мастерски, ничего не скажешь.

Еще в самом начале нашего общения я стал замечать, что при длительном времяпрепровождении с Володей я чувствую себя вяло, устало, память отшибает, рассеянным становлюсь. Когда его не было в офисе, то из меня била ключом энергия. Я списывал все на неприязнь к этому человеку и старался максимально отгородиться от него, но, к сожалению, не получалось никак, так как наше взаимодействие – часть моей работы. Думал уволиться, но вариантов лучше не нашел, поэтому решил добить учебный год, а там, если ничего не поменяется, уволиться.

Рядом с нашим рабочим место стоял кулер с водой. Я сидел около кулера, а Владимир через место от меня. Он всегда игнорировал этот кулер, так как носил бутыль со своей водой. Тем не менее, когда он заметил, что я перестал общаться с ним на иные темы, стал постоянно просить передать ему воду. По 2-3 раза протягивал бутылку со словами: «Налей, пожалуйста, туда воды, а то мне далеко». Бутылку он удерживал до той поры, пока я не возьму ее в руки.

Меня данный факт начал смущать уже через неделю, когда мое самочувствие совсем ухудшилось. Меня сморил жуткий жар и упадок сил. Врачи списали все на стресс и переутомление, выписали лекарства, однако жар никак не спадал. Местный врач уже настаивала на госпитализации, и меня должны были отправить в инфекционку.

Я жил с девушкой Дианой, которая была мнительной и верила в порчу, сглаз и прочее. В один из вечеров мы беседовали с ней о причинах моей внезапной болезни, и я в шутку сказал:
- Думаю, Володька это, меня сгубить хочет.

Рассказал я ей про его странную привычку постоянно просить налить ему воду в бутылку. Диана на это покачала головой и сказала, что зря я вообще согласился, так как он за это время нехило мои силы отобрал. Энергетическим вампиром его назвала и сказала, что лучше мне уволиться, иначе он от меня не отстанет.

Положили меня все – таки в инфекционку, проверили анализы и определили в местную больницу, так как результаты анализов ничего не подтвердили. Полежал я под капельницами, немного оклемался и спустя 2 месяца наконец–то вернулся к работе. В тот период моя девушка по матушкам ходила, за меня сетовала, чтобы огородили от Владимира.

Вернулся на работу с энтузиазмом, который убил Володя в первый же день. Помня слова Дианы, я все же пытался максимально избежать его, но просьба о том, чтобы я снова помог ему с водой, выбила меня из колеи. Сославшись на занятость, я сказал, чтобы он это сделал сам. Владимир нахмурился, посмотрел на меня, но воду так и не налил.

В тот день он раз 5 пытался меня вынудить налить ему воду, но я отказывался. На 5 раз он очень тихим и злым голосом сказал:

- Почему ты мне отказываешь? Я тебе зла никогда не желал.

Дабы не разогревать конфликт, я передвинул кулер ближе к его рабочему месту и заверил, что теперь вода будет у него под боком. В тот момент Владимир был темнее тучи. К кулеру он больше не прикасался.

Я проработал с ним еще около 2-х месяцев. Он постоянно пытался то одно попросить, то другое, но я все отказывал, ссылаясь на работу и срочные дела. Через два месяца я все–таки уволился, не выдержал напора этого странного человека. Решил, что моя психика и здоровье важнее.

Спустя 6 месяцев Владимир случайно отобразился у меня в рекомендованных друзьях. Я мельком просмотрел его профиль. Оказалось, что он ранее работал в той фирме, но был еще более мелкой сошкой (курьером). Были посты и с его трудовой на фоне офиса, где он писал, что свобода наконец–то наступила. Зачем он снова вернулся в эту фирму, а также всеми силами пытался пробиться по карьерной лестнице, я так и не понял.

А еще я узнал, что Владимир любил тему с черной магией, рунами и прочими таинственными увлечениями. Была даже фотография с его загородной поездки, где он и еще десяток ребят сжигали круг из травы.

Не знаю, кого в этой истории считать психом, а кого нормальным человеком. Тем не менее, я рад, что тогда уволился из компании и нашел новое место работы, где уже не было Владимира.

К слову, через 3 месяца после моего увольнения, фирма разорилась, и всех сотрудников попросили уволиться. Уж не знаю, как это случилось, ибо на момент моего ухода дела были неплохи, но через неделю после разорения фирмы у Владимира был опубликован пост, где он с той же трудовой сделал фотографию на фоне того же офиса. Подпись под ней гласила:

«Ура! Теперь я точно свободен! Наконец–то я счастлив!»


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:24
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 17:24 by GlebbyПросмотров: 940Комментарии: 12
+19

Ключевые слова: Сглаз недоброжелатель порча авторская история

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Комментарии

#1 написал: Fleur Delacour
Вчера, 20:33
+6
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (275|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 487
Шарашкина контора какая-то. Почему-то думаю, что с зп там дела не очень были. Для первого опыта? Пойдёт. И то - лучше другое место поискать, если есть возможность. Вам изначально надо было, кмк, рассматривать это как временный вариант.
А вообще Ваш Володя напомнил мне одного персонажа на моей первой работе. Много букв. Пожалуйста, не ругайтесь, я подробнее расскажу о нём сейчас.
Первая моя работа - выдача полисов ОМС. Три точки, с двух девушки уволились. Оставался один - убожище по имени Игорёк. Лет на семь точно старше меня. Тоже, кстати, типа психологией увлекался, при церкви какой-то там служка. Озабот, девственник в 26 и стукач. Хобби - находить у себя болезни и лизать начальственные зады, попутно жалуясь на бедность.
Я пришла на место одной из девушек (она тоже пару месяцев проработала), моя напарница же вышла из декрета как раз и стала работать вместо другой. Напарница мне практически сразу в одном из разговоров выдала, мол, странный он какой-то, Игорёк тот. Ну странный и странный, кушать его не требуется. А потом стало весело и лично мне особенно. Так сложилось, что именно моя точка не особо людная была. Два дня я должна была проводить в офисе, три - на точке, ещё два - выходной. Ну и платили там самый минимум, так что я особо не напрягалась. В офисе редко в эти два дня подменяла напарницу в нерабочие дни. Ух, как горела с этого тощая задница Игорька! Началось - то отпуск у него за свой счёт, то попросился у начальства поменять точки на месяц, то опять отпуск, ибо ему душно сидеть на точке, поэтому пусть там Настя сидит. А духота и толпа там была действительно нереальная, одно слово - ЦРБ. Меня там чуть не сносили порой вместе со столом. laughing Сейчас вспомнить весело, а тогда я дохлая приходила домой. При этом Игорёк умудрялся при встречах щипать меня за задницу, отпускать шутки в мою сторону про минет и т.п. Потом - слал тааааакие письма начальству в Саратов с донесениями на меня, пальчики оближешь! У него хватило ума делать это с деловой почты, которую кто угодно из нас троих мог использовать. Больше того - хотел добиться моего увольнения по статье. Почему, с чего, как он мне это собирался организовать, - я хз, конечно. На что рассчитывал - неизвестно, продвижения по карьерной лестнице предусмотрено не было. Ну ушла и ушла, всю жизнь на такой зп и с таким ограниченным функционалом должностных обязанностей всю жизнь сидеть не станешь. Там, по-моему, даже среднего профессионального образования не требовалось. Вляпалась, правда, потом на целый год почти в работу на Почте России, но это совсем другая история laughing
Он и на главного врача больницы, в которой на точке сидел, жалобы строчил. У них там вообще взаимная "любовь" была, а кому понравится, если под ним кресло какая-то завистливая сволочь кресло шатает? Ладно я, мне и терять там нечего было. После обнаружения кляуз я вообще стала его просто игнорировать. Разговоры - только по работе, хотя он и пытался после этого прилепиться ко мне, чтоб проводить меня после работы домой. Лобхлоп. Потом пару раз вылазил, когда пытался зафрендить зачем-то во всех соцсетях моё нынешнее начальство, но тот то ли уже в курсе, что это за персонаж, то ли ещё что, но везде его заявки проигнорил...
В общем, мне кажется, Вашего Володю хорошо было б с Игорьком зашипперить. Сладкая была б парочка!
Зарегистрирован: 18.07.2016
 
#2 написал: daytaler
Сегодня, 00:17
0
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Репутация: (37|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 173
Здесь дело куда серьезней.Эти твари — люди-клещи, на своих сходках пишут сценарий бизнеса, затем снимают помещение и завлекают туда людей, и все, мышеловка захлопнулась.Их цель выводить людей во время рабочего время на эмоции, скандалы, интриги и так далее, главное чтобы человек постоянно нервничал.Главы повыше, создают час пик по всей планете, они знают как жрать нас.Деньги?До лампочки.Все банки принадлежат кураторам "Девятого круга сатаны" —  они в сговоре с ними, это просто бумага резанная, палочки на мониторе.Люди веками работаю за нарисованную палочку.Главный у них кандук, владелец человеческой пасеки.Он упоминался в фильме "Вий" — только там панночка говорила:Заклинаю тебя гайдуком, песьим хвостом, нетопырем ...
Им главное ваша энергия.Во всех отраслях имеются его сборщики праны, вот вам и депрессии, суициды. Внезапные вспышки гриппа во всех учебных и рабочих помещениях, и так далее, это все они.Да это еще цветочки, это так, паразиты не нашим не вашим, а есть еще операторы Люцифера.Работы полно, вот воевать с ними никто не хочет, любви нет в сердцах людских к себе подобным.
Вот пример, от просто, на работе спешите телом, а не духом, никаких эмоций, вот плюньте на их мыслеприказы в сознании, и вы увидите их подлинный лик, который прячется за памятью.Подходят и начинают рассказывать только плохое, а вы им в ответ, как только они подошли к вам, скажите им: вот плохое я уже слушал, расскажи что-то доброе, веселое, обрадуй меня.Мигом кислая мина, разворачиваются и уходят.Все.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#3 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 00:45
+3
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Репутация: (45|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 262
Видите, автор, девушка ваша сразу неладное почувствовала. После увольнения у вас были такие упадки сил?
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#4 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 01:04
+3
Группа: Посетители
Репутация: (45|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 262
Цитата: Fleur Delacour
убожище по имени Игорек. Озабот, девственник в 26 и стукач. Потом - слал тааааакие письма начальству в Саратов с донесениями на меня, пальчики оближешь!

О да.... Это тема. Видимо такие везде есть. В моем случае - Сергуля. Человек - г..... но. Ему в глаза говорят всё, что о нем думают, а он с довольной рожей идёт творить новые гадости. 443
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#5 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 01:43
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (249|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 599
Такого работника можно в любой конторе встретить.
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#6 написал: DRUID
Сегодня, 03:03
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (316|-1)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 421
Неудивительно, что фирма развалилась,с таким шефом и сотрудниками.
Я меняла 6 раз работу, никогда не сталкивалась с такими людьми. В основном начальство было не в себе. Однажды меня уволили за то что "я давно работаю и много знаю", это был магазин канцелярии.
Но последнее время я стала понимать их страх, ведь после них я устроилась в другое место и через 9 лет отжала бизнес у моего шефа. Вернее купила бизнес на грани банкротства, но бывшая владелица возненавидела меня за это. Люди очень странные существа.
У меня есть близкий человек, иногда я думаю, что она вампир. Она постоянно трещит без умолку, я очень сильно устаю от этого. Одножды сказала ей, что это напрягает, она сказала, что вообще молчит всегда.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#7 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 03:37
+3
Группа: Журналисты
Репутация: (3168|-1)
Публикаций: 2 162
Комментариев: 12 592
Такое сейчас сплошь и рядом происходит везде. Особо это касается больших городов, вот где рассадник карьеризма и выживания. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
#8 написал: Kinigos
Сегодня, 04:33
+2
Группа: Посетители
Репутация: (51|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 723
Цитата: daytaler
Их цель выводить людей во время рабочего время на эмоции, скандалы, интриги и так далее, главное чтобы человек постоянно нервнича

Цель таких персонажей- прежде всего осуществить первоинстинкты, то есть, "размножаться"; а в силу того, что воплотить это они, как правило, не могущи и всегда крайне опустошены, восполняют нехватку энергии тупо качая её выходом на повышенный эмоциональный фон во всем его разнообразии. Ничем не гнушаются ("жрать" ведь хочецца), видать их за версту; противостоять им легко (многие здесь знают приемы); сложнее, когда это происходит на производстве, но и там можно самому такого (за ради защиты, стеба, скуки, отместки...итп) декомпенсировать вплоть до эпикфейла, тут уже вопрос ресурсности и совести.
За историю плюс, как это всё знакомо.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#9 написал: Kinigos
Сегодня, 05:06
+2
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Репутация: (51|0)
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Комментариев: 723
Да, ещё плюсом к этому, при всей неполноценности и ущербности, идет инстинкт доминирования (при "победах"- на уровне "status lokalis"; вне работы- уровень кухонного боксера, чаще всего "морального", тк физуха тоже скудна; ну и в общем- ненависть к себе (иногда наоборот чрезмерное самолюбие), ко всем окружающим, к миру- в целом.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#10 написал: Шахерезада
Сегодня, 09:51
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 876
Цитата: Мать_Драконов
Такого работника можно в любой конторе встретить.

Такие люди даже на форумах встречаются, в жизни наверное отовсюду получают звездюлей, вот и прутся на форумы покушать. smile
Рассказ понравился++++++
Судя по всему Володя делал крадник, откачивал Вашу энергию, ресурсы, во время Вы перекрыли ему кислород, а потом и вовсе ушли чем сохранили свое здоровье, а может и жизнь.
Зарегистрирован: 24.05.2014
  
#11 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 10:11
+1
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Публикаций: 103
Комментариев: 6 120
Цитата: DRUID
Однажды меня уволили за то что "я давно работаю и много знаю", это был магазин канцелярии.

smeh Это была секретная база ЦРУ, не меньше! Кнопки- скрепки для отвода глаз. Вы много знали, могли догадаться, но от Вас вовремя избавились. )))
Не хотелось бы флудить, но я заинтригована, хотелось бы подробней прочесть о деталях вашего увольнения. Прямо так и сказали, или намёками? Ржу не могу!

За историю ПЛЮС, Комменты вообще бомба!

Цитата: Kinigos
Да, ещё плюсом к этому, при всей неполноценности и ущербности, идет инстинкт доминирования (при "победах"- на уровне "status lokalis"; вне работы- уровень кухонного боксера, чаще всего "морального", тк физуха тоже скудна; ну и в общем- ненависть к себе (иногда наоборот чрезмерное самолюбие), ко всем окружающим, к миру- в целом.

Это верно, комплекс не полноценности, шагает с манией величия рука об руку. Работать с такими сомнительное удовольствие, а на работе в среднем человек 8 часов в день проводит, в сутках 24 часа, минимум 7 мы спим, плюс сжигаем время глядя в экраны, я к тому, что с энерго-вампирами мы общаемся чаще, чем с близкими родственниками.
Зарегистрирован: 10.08.2013
                
#12 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 10:34
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Комментариев: 487
Цитата: Мария Сайгина
Цитата: Fleur Delacour
убожище по имени Игорек. Озабот, девственник в 26 и стукач. Потом - слал тааааакие письма начальству в Саратов с донесениями на меня, пальчики оближешь!

О да.... Это тема. Видимо такие везде есть. В моем случае - Сергуля. Человек - г..... но. Ему в глаза говорят всё, что о нем думают, а он с довольной рожей идёт творить новые гадости. 443

Угу. И потом общается как ни в чём не бывало?)
Зарегистрирован: 18.07.2016
 
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