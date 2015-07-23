Что это было?!

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:25

Причина: Стилистика автора сохранена.

Beautiful Monster Просмотров: 278 Комментарии: 6 0 Вчера, 21:25 by

Всех приветствую! Я читаю этот замечательный сайт уже на протяжении 4-х лет, с 2016 года. Долго я не решалась здесь зарегистрироваться, но все же, очень уж хочется оставлять свои истории и комментарии на любимом сайте, тем более, я обожаю писать.Все необычное и необъяснимое всегда привлекало меня, с самого детства, хотя странностей в моей жизни было не так уж и много - можно сказать, их почти не было. Но все же, есть несколько вещей, которые произошли со мной, и связанные с ними вопросы, на которые я не могу найти ответ до сих пор. Может быть, у кого-то из читателей этого замечательного сайта есть какие-то версии, что это было? В общем, пишите в комментарии. Возможно, мои истории не покажутся вам страшными, даже не знаю, насколько в них есть мистика, но я думаю, что всё-таки она в них есть. В общем судить вам, но не судите, пожалуйста, строго, ведь я в первый раз пишу на этот сайт. Начну-ка я, наверное, с историй, которые произошли со мной в раннем детстве, а потом перейду к тем, что произошли недавно.1. Видение?Помню, это было ещё в те времена, когда я с родителями жила в Мичуринской области. Мне было примерно 2 или 3 года. Я лежала на одном конце дивана, а мама на другом. Был поздний вечер, комнату тускло освещал светильник. Как вдруг все вокруг потемнело, и... Это сложно описать, что я увидела, но я это помню до сих пор. Постараюсь описать. Какая-то светло-серая, с желтоватым оттенком, ветка или рука. От неё исходил свет, она два раза колыхнулась под странные звуки или слова, я не смогла их разобрать. Но я до сих пор это отчётливо помню. Я вскрикнула, испугалась, и все пропало. Я, перепуганная, чуть не плача, бросилась к маме. Возможно, мне все это просто показалось, но я слишком отчётливо это видела и помню до сих пор, спустя много лет. Да и родители видели, как сильно я испугалась. Поэтому я склоняюсь к тому, что мне это всё-таки не показалось. Что же это было? Может быть, какое-то видение?2. Ёлочный шар.Эта история произошла уже намного позже, когда я была гораздо старше. Мне было 9 лет, я училась в 3-м классе. Были первые дни января 2008 года. В один из таких солнечных дней я была дома с папой, вдвоём. Он сидел на кресле, а я лежала на диване и рассматривала ёлку. В самом низу, на маленькой ветке висел шарик. Сейчас опишу, как он выглядел, это важно: он был небольшой, меньше других шариков, золотистого цвета, но самое главное - его поверхность была состоящей из небольших квадратиков. Как, знаете, на дискотеке шары, только этот маленький, ёлочный. Так вот, не знаю зачем, но у меня в те времена было такое, как бы это сказать... "увлечение": долгое время без отрыва в одну точку смотреть. Сама не знаю, для чего я это делала.Так вот, и уставилась я на этот шарик на ветке. Смотрела, смотрела, как вдруг он начал очень быстро, резко и стремительно приближаться ко мне. Прямо-таки на меня "поехала" эта ветка с шариком. Я с криками вскочила с дивана и бросилась к папе на кресло, рассказала ему обо всем. Мне он сказал, что это просто обман зрения. Я боялась на этот шарик некоторое время взглянуть, но когда я все-таки решилась на это, он был в прежнем положении, спокойно висел себе на ветке и никуда не сдвинулся. Когда я рассказала об этом случае маме, она сказала, что такие шары (то есть состоящие из квадратиков) используются для гипноза, и что, возможно, я сама себя загипнотизировала, и что, быть может, даже у меня есть какие-нибудь способности. Не знаю, что это было, но примерно в то же время был ещё один похожий случай: я рассматривала узор на занавесках, проснувшись утром и валяясь в постели, и тут тоже уставилась на него, не отводя взгляд.Узор резко начал меняться, а когда я в испуге пошевелилась, все пропало. Мне до сих пор интересно, что это было? И самое интересное, что бы было, если б я набралась смелости и продолжила, не отводя взгляда, наблюдать за "поехавшим" шариком? Но этого уже нам никак не узнать.***А теперь я перейду к историям, которые случились со мной относительно недавно (последняя из них даже в этом году).3. Стуки в окно.Это случилось зимой прошлого года. Живу я в одном городе, а учусь в другом. Так вот, в тот самый вечер я, как всегда, приехала к себе на съёмную квартиру. Был примерно конец февраля. Сделав все свои дела, как всегда, поздно ночью, я отправилась спать. Лежу, засыпаю, как вдруг слышу небольшие частые стуки в окно. Как будто кто-то веткой или рукой по стеклу стучит. Раньше ничего подобного я в этой квартире не слышала, хотя прожила я там, на тот момент, полтора года. Когда стуки утихли, я расслабилась и стала пытаться уснуть, и тут опять... Мне, конечно, было страшно, но, пересилив себя, я всё-таки взглянула в окно. Конечно же, там я ничего не увидела. Так повторилось несколько раз, пока я, наконец, не уснула. Квартира та находилась на 4 этаже, дождя в ту ночь не было. Да и если б это был дождь, стуки бы не такие были. Ветка дерева - тоже исключено, так как за окном находился торговый центр, и никаких деревьев там не было. По-моему, в ту ночь мне в окно ещё светила луна. И, что ещё интересно, моя интернет-подруга из другого города описывала точно такие же стуки. Она их слышала летом.4. Шаги.Это было уже летом того же года. Я пришла с учебы, был день. Как только я зашла домой, с пакетом покупок из магазина, как услышала сзади себя шаги. Я подумала, что это соседка прошла мимо меня из комнаты в кухню. Но, на кухне ее не оказалось, зато в комнате было слышно, как она говорит с кем-то по телефону. Кто же это тогда был?5. Сверчки в ноябре.Это было уже осенью, когда я переехала на свою квартиру. Я приехала в город на учебу, иду с остановки, и вот, подхожу к своему дому. Около входа во двор - гаражи и кусты. Был ноябрь, уже было темно, как ночью, время около 7 вечера. Как вдруг из этих кустов я услышала стрекотание! Как будто там сидели кузнечики или сверчки! Я не испугалась, я, скорее, удивилась. Я подошла поближе к тем гаражам и кустам, немного постояла. Стрекотание не превращалось, я пошла дальше. Когда я вошла к себе во двор, я снова слышала это стрекотание из-за деревьев. Когда я проходила к себе во двор мимо них, я тоже его слышала. С тех пор, проходя по тем местам, ни до этого, ни после, ничего подобного я не слышала. Что бы это могло быть.6. И снова стуки.А это было уже примерно на новый год. Глубокой ночью, когда родители сидели в другой комнате, а я общалась по интернету с подругами, я услышала какие-то толчки в окна. Но не такие как в предыдущем рассказе, они были более короткие. И, что самое интересное, когда я приехала к себе в квартиру в другой город, однажды вечером, я услышала те же стуки! Они были точно такими же! Хотя это мне, быть может, конечно и показалось.

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