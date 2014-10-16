Призрачный рыбак

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:20

V.V.Pukin Просмотров: 580 Комментарии: 8 +16 Сегодня, 07:20 by

Случай этот произошёл года три назад. Услышал о нём от заядлого рыболова-любителя Дениса. Мужик – фанатик рыбалки. При каждой нашей случайной встрече разговор всегда один – снасти, клёвые места, трофейный улов. Причём, перевести беседу в другое русло нет никакой возможности. Из любой темы Денис в течение минуты вновь возвращался к своим любимым крючкам и щукам.Я, конечно, тоже не лишён этой «пагубной» страсти, но не до такой степени. К тому же, предпочитаю только её летний, более комфортный вариант. В отличие от Дениски, который мотается на водоёмы круглогодично. Не по разу облазил мужик берега, наверное, всех озёр в Челябинской области. Вот на одном из этих озёр и приключилась с ним необычная история…Названия озера уже не припомню. Кажется, Иртяш. Хотя, могу ошибаться.Рыбачил в тот июньский день Денис один. Погода не радовала. Рыба, соответственно, тоже. Клёва не было. Упрямый рыболов, как заведённый, закидывал спиннинг, но из тёмной глубины – ни ответа, ни привета.День будний, да ещё ненастный с северным ветром. Вокруг ни одной живой души. Понятное дело: нормальные рыбаки даже не суются пытать удачу - только время зря терять. На поросшем густыми кустами и лесом заболоченном берегу тишина. Даже птички замолкли – нет настроения чирикать в такую смурную пору.И вдруг слышит Денис чуть в стороне от себя короткий свист от взмаха забрасываемой снасти. То ли спиннинга, то ли фидера. Но, странное дело: всплеска воды от упавшей блесны или кормушки далее не последовало. Через минуту шелестящий свист повторяется, и опять тишина на воде – ни единого всплеска. Что за чудеса? Звук забрасываемой снасти ни с чем не перепутать, тем более, такому бывалому удильщику, как Денис… А бесшумные забросы тем временем продолжаются. Но кто там так странно рыбачит - сквозь густые кусты не разглядеть.Мужик не выдержал и, чтобы удовлетворить любопытство, направился, обходя прибрежные заросли, в сторону загадочного рыбака. Судя по звуку, тот находился всего в десяти-пятнадцати шагах левее.Но, пройдя вдоль берегового откоса метров сто, обескураженный Денис никого не обнаружил. Вернулся обратно на своё место и вскоре вновь услышал знакомый короткий свист забрасываемой снасти. Что за наваждение?..Опять обогнул кусты и спустился к воде как раз в том месте, где только что слышал этот странный звук. Никого. Но местечко вполне удобное для заброса. Хоть и тесновато, сильно не размахнёшься – с обеих сторон маленького пятачка густая растительность нависла над водой. Чисто для проформы: Денис вполсилы закинул блесну. И тут же почувствовал удар. Да какой! Леску рвануло в сторону и потащило на глубину, чуть не сдёрнув рыбака в воду. Да, это тебе не какой-нибудь залётный окунишка или щурёнок-недоросль. Серьёзный экземпляр попался на крючок!..После десятиминутной упорной борьбы, мужик с колотящимся от азарта сердцем подвёл к берегу рыбину килограмм в десять. Ну и щучища! За свою долгую рыбацкую биографию Денис видел подобных лишь в северных реках, да и то пару раз всего.Ещё десять минут ушли на то, чтобы загнать зубастого монстра в подсак и выволочь наконец-то на сушу.Справившись с чудовищных размеров щукой, Денис радостно рассмеялся, взглянув на трясущиеся от напряжения и волнения руки. Не теряя времени, воодушевлённый неслыханной удачей, с удвоенной энергией принялся забрасывать спиннинг. И со счастливого места, и с близлежащих небольших пятачков. Но тщетно. Озеро вновь словно вымерло…Проведя несколько бесплодных часов на берегу, так и не дождавшись больше ни одной поклёвки, уже затемно рыбак со своим единственным (но каким!) трофеем двинулся в обратный путь.Несколько следующих вылазок со спиннингом Денис совершил к другим водоёмам. Но всё тянуло на то самое озеро, где выловил огромную щуку. И хоть не любил возвращаться в одно и то же место, вернулся-таки туда, не прошло и двух недель. Так уж работает рыбацкая мысля – коли повезло раз в каком-то месте, кажется, - и дальше там будет ловиться рыбка большая-пребольшая.На этот раз приехал с другом-напарником. Погода благоприятствовала, клёв был. Но попадалась одна мелочь. Несколько разочарованные Денис с товарищем, до того готовые остаться с ночёвкой, вечером вернулись домой.Разумно решив, что гигантские щуки, как и снаряды, не попадают дважды в одну точку, лето рыбак провёл на других водоёмах.Опять на это место мой знакомый вернулся уже в конце августа, спустя почти два месяца. И то случайно. Решил заехать по пути ненадолго, возвращаясь с дальних челябинских озёр.Сделал на знакомом берегу пару забросов, как вдруг услышал в стороне знакомый свист, от которого сердце вдруг в волнении застучало. Всё повторялось в точности, как тогда – шелест закидываемой снасти и тишина. Ни шлепка по воде, ни всплеска.Денис с волнением двинулся на звук. Опять в кустах никого. Место, правда, уже другое, чуть в стороне от того, где была поймана десятикилограммовая щука. Но что-то подсказывало мужику, что надо быть готовым к хорошему улову.И наитие не подвело. С первого же не очень дальнего заброса, на блесну крепко села озёрная хищница. Зубастая была поменьше той, первой, но и шестикилограммовый экземпляр радует рыбака немало. К тому же, за час Денис выудил ещё две такие же рыбины.Нагруженный трофеями мужик вернулся домой. И уже ничуть не сомневался, что его рыбацкая удача тесно связана со странным свистом, подсказывавшим уловистые места.До глубокой осени он продолжал ездить на полюбившееся озеро. И как-то в один из приездов застал на берегу странную пару – молодых парня c девушкой. Те были в цивильной одежде и без рыбацких принадлежностей. Но что больше всего озадачило Дениса, положили к берёзе, росшей на возвышении у самого берега, букет цветов. Словно к памятнику или могиле.В завязавшемся разговоре выяснилось, что на этом месте ровно год назад умер отец парня. Вернее, нашли его тело. Мужчина был заядлый рыбак. Уезжал в свои лесные походы на несколько дней. Один. Не любил компании. И никогда не возвращался с пустыми руками. Причём, привозил такие экземпляры, что у других рыбаков челюсти отваливались.Когда у отца начались проблемы с сердцем, врачи и родные убеждали поберечься. Но мужик не представлял себя сидящего сиднем дома у аптечки с валокордином. Продолжал ездить рыбачить, как раньше. В конечном итоге, одна такая поездка закончилась плачевно.Обнаружили умершего рыбака случайные путники. Место, где настигла его смерть, было довольно удалённое и заболоченное. К тому же труднодоступное. Не на каждом автомобиле можно было пробраться сюда по лесным ухабам, перевитым корневищами сосен да елей. Так что труп пролежал не меньше трёх суток, пока на него не наткнулись…Услышанное сильно омрачило Дениса. И запало в душу. Он был почти уверен, что странный свист, который указывал ему клёвые места, издавала невидимая снасть именно этого, умершего здесь, рыбака. От такого невероятного предположения невольно становилось не по себе. Больше в тот день он не рыбачил. Вскоре после отъезда парня с девушкой тоже собрался и покатил домой.Где-то в те дни и рассказал мне обо всех этих необычных событиях.Осень выдалась холодная. А за ней пришла и ранняя зима. Летние снасти были отложены до следующего года.За долгие зимние месяцы грустная история с погибшим рыболовом подзабылась. И с приходом майских дней Денис с прежним азартом выбрался со спиннингом на берег, который сулил столь желанную рыбацкую удачу.Он не планировал оставаться до утра, ночи ещё стояли довольно холодные. Но к вечеру домой не вернулся. Не появился и на следующий день. Жена забила тревогу. Через три дня организовали было поиски, но они не потребовались. Труп, застрявший в камышах, нашли случайные рыбаки, проплывавшие на лодке по озеру.Короткое расследование пришло к выводу, что смерть ненасильственная. Мужчина по неосторожности зашёл слишком глубоко в резиновых забродниках и засел в илистом вязком дне. Выбраться без посторонней помощи не получилось. От резких движений трясина засасывала всё глубже. А поднятая ветром волна довершила дело – рыбак захлебнулся. Так и стоял утопленник три дня в камышах, удерживаемый вздувшейся курткой.На берегу, в его «Ниве», лежали две протухшие здоровенные щуки. Спиннинга не было нигде. Скорее всего, Денис зацепил на блесну третью трофейную щуку, но в пылу борьбы с ней зашёл слишком глубоко. Что и погубило… А щука вместе со снастью уплыла восвояси.Но, конечно, это лишь предположение.Совпадение или закономерность - он почти точь-в-точь повторил трагическую судьбу своего предшественника - призрачного рыбака, о котором рассказывал…20.06.2020.

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