От моего товарища из п. Садаковский

Про Баню.

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:58

Вятка Мистическая Просмотров: 385 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 07:57 by

"Живу я с родителями в своём деревянном доме. Так вот...Надумали родители мои ремонт делать в избе, полы менять, печь перекладывать. Вроде всё ничего - пол разобрали, а ночевали родители в соседней летней комнате, через стенку. Меня тогда в Кирове не было, отец мне рассказывал."Дальше рассказ идёт от отца моего приятеля:- Проснулся я среди ночи и слышу за стенкой: как будто кто-то ходит-шаркает по полу, ощущение такое, что небольшого роста, как ребёнок или человечек небольшой какой-то... Ходит, гремит, стукает, топает по полу (которого нет). Двигает - выдвигает-задвигает ящики, которые над потолком расположены, и так громко это делает - явно не мышь скребется... Взял я фонарик и в избу направился. Посветил - никого. Кто мог ходить - непонятно, досок-то, то есть пола, нет. Жутко стало!Ночные явления повторялись не раз - до самого завершения ремонта. Вот так вот наш домовой проявлял своё недовольство к ремонту в доме.Один случай: "Поздно затопили баню, пошёл я мыться уж где-то часов в 10 вечера. Залез на полати, сижу, потею. Вдруг возникает у меня такое ощущение, что кто-то находится в углу и пристально смотрит на меня... Это ощущение присутствия кого-то рядом не спутать ни с чем. Сижу и боковым зрением замечаю то ли тень, то ли черное пятно такое. Повернулся - нет никого".Другой случай: "Снова в бане. Спиной к баку и камням сижу. Вдруг кто-то брызгает горячей водой на спину (как будто рукой). Повернулся - никого. Дальше сижу и снова то же самое. На воду в бачке глянул, а там круги по воде, как будто кто-то камушек бросил. Сама по себе вода никак не могла так брызгать из бака - это уж точно я знаю. Конечно же, я не выбежал из парилки, но мытье я в 3 раза ускорил. Сразу вспоминаются рассказы про Банника, Банницу".Автор: А.М.Н.По рассказам И. Гончарова.

Ключевые слова: Кировская область нечистая сила баня ремонт домовой товарищ

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