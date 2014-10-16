Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

От моего товарища из п. Садаковский

"Живу я с родителями в своём деревянном доме. Так вот...

Надумали родители мои ремонт делать в избе, полы менять, печь перекладывать. Вроде всё ничего - пол разобрали, а ночевали родители в соседней летней комнате, через стенку. Меня тогда в Кирове не было, отец мне рассказывал."

Дальше рассказ идёт от отца моего приятеля:

- Проснулся я среди ночи и слышу за стенкой: как будто кто-то ходит-шаркает по полу, ощущение такое, что небольшого роста, как ребёнок или человечек небольшой какой-то... Ходит, гремит, стукает, топает по полу (которого нет). Двигает - выдвигает-задвигает ящики, которые над потолком расположены, и так громко это делает - явно не мышь скребется... Взял я фонарик и в избу направился. Посветил - никого. Кто мог ходить - непонятно, досок-то, то есть пола, нет. Жутко стало!

Ночные явления повторялись не раз - до самого завершения ремонта. Вот так вот наш домовой проявлял своё недовольство к ремонту в доме.

Про Баню.


Один случай: "Поздно затопили баню, пошёл я мыться уж где-то часов в 10 вечера. Залез на полати, сижу, потею. Вдруг возникает у меня такое ощущение, что кто-то находится в углу и пристально смотрит на меня... Это ощущение присутствия кого-то рядом не спутать ни с чем. Сижу и боковым зрением замечаю то ли тень, то ли черное пятно такое. Повернулся - нет никого".

Другой случай: "Снова в бане. Спиной к баку и камням сижу. Вдруг кто-то брызгает горячей водой на спину (как будто рукой). Повернулся - никого. Дальше сижу и снова то же самое. На воду в бачке глянул, а там круги по воде, как будто кто-то камушек бросил. Сама по себе вода никак не могла так брызгать из бака - это уж точно я знаю. Конечно же, я не выбежал из парилки, но мытье я в 3 раза ускорил. Сразу вспоминаются рассказы про Банника, Банницу".

Автор: А.М.Н.
По рассказам И. Гончарова.
Источник.

От моего товарища из п. Садаковский


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:58
Сегодня, 07:57 by Вятка МистическаяПросмотров: 385Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Кировская область нечистая сила баня ремонт домовой товарищ

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: daytaler
Сегодня, 08:33
+1
Группа: Посетители
Репутация: (37|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 077
Я бы сказал:спинку мне потрите, пожалуйста.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#2 написал: Tanusha13666
Сегодня, 13:00
+1
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 256
У меня наверно супердобрый банник, ибо я люблю в баньке в 11-12 ночи помыться, а то и в 2 часа ночи. Ни разу никто не трогал, а вот мать пугали пару раз странными звуками. Но всегда есть ощущение присутствия кого-то, хоть и незаметное. +
Зарегистрирован: 9.11.2019
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.