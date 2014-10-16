Морг и тихие мертвецы

Морг и тихие мертвецыКогда-то давно работал со мной бывший медбрат кардиологической реанимации – Толя. Работали мы на промышленном предприятии, где зарплаты были не такие чтобы уж фонтан, посему супруга истово пилила Толю, дабы он нашел себе занятие получше, поденежней. Соответственно частенько пролистывались газеты с объявлениями (в те времена инет был редкостью), ну и иногда там попадались весьма оригинальные объявления.
И вот попало на глаза Толе объявление, крепко заставившее его задуматься. В областной морг требовался ночной сторож, по совместительству – уборщик помещений. В моргах, в виду былой работы в кардиореанимации, Толику бывать приходилось, причем нередко (сердечко – предмет тонкий, умирающих в стенах кардиореанимации было далеко не мало), поэтому мертвецов ему бояться было не с руки. Зарплата (наверное, в виду отсутствия желающих в связи со спецификой заведения) была весьма и весьма недурна. И Толик решился. Бросил свою промышленную карьеру и подался в обитель мертвых.
Подался и подался. Как был, так и пропал – текучка у нас была не малая, поэтому особо никто ничего и не приметил. А спустя месяц-полтора Толик вернулся к нам на производство. И стал я его в долгие и нудные ночные смены пытать:
- Толян, а что не устроило то? По зарплате нае… обманули?
- Нет, все по честному, все как и обещались.
- А что?
- Знаешь, что такое областной морг?
- Нет, и надеюсь, что если и узнаю, то уже не при жизни.
- Так-то да. А областной морг – это здоровое здание, где мертвецы кругом и всюду свалены. И подснежники, и неопознанные, и с деревень туда везут – там вдоль стен коридоров мертвецы штабелями сложены, все завалено. И по ночам там жутко и вонь еще эта.
- Ты же говорил не боишься мертвецов.
- Это другое, там такое количество их, что как, не знаю… как ад, тихий круг ада.
- И что, тебе же по деньгам почти в три раза…
- Я бы и не ушел, - Толик, помолчал, потом по сторонам посмотрел, будто в громыхающем цеху нас кто-то мог подслушивать, - только нашим никому не рассказывай.
- Толян, могила!
- Короче… Выхожу на улицу покурить, ночь безлунная, ветерок – чтобы хоть воздухом подышать, а не всем этим… И мужик у крылечка сидит на лавочке. Нормальный мужик – одет нормально, щуплый, курит. Я к нему подсел. За жизнь перетерли, спросил, какого он рожна тут устроился, не знает, что за место это что ли? Говорит что знает, сказал, что вообще по жизни хрень у него творится, что в ментовке, что поприжали его там за что то, короче – полная амба, хоть стреляйся. Покурили хорошенько, мужик говорит, что пора ему, встает и уходит. А я вижу, что у него половины затылка нет, как будто ствол в рот сунул и мозги себе вышиб.
- Ты там бухал что ли?
- Если бы…
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Автор - volchek1024.
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Сегодня, 17:41 by ЛетягаПросмотров: 137Комментарии: 7
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