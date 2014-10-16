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Истории из жизни

Морг и тихие мертвецы

Когда-то давно работал со мной бывший медбрат кардиологической реанимации – Толя. Работали мы на промышленном предприятии, где зарплаты были не такие чтобы уж фонтан, посему супруга истово пилила Толю, дабы он нашел себе занятие получше, поденежней. Соответственно частенько пролистывались газеты с объявлениями (в те времена инет был редкостью), ну и иногда там попадались весьма оригинальные объявления.

И вот попало на глаза Толе объявление, крепко заставившее его задуматься. В областной морг требовался ночной сторож, по совместительству – уборщик помещений. В моргах, в виду былой работы в кардиореанимации, Толику бывать приходилось, причем нередко (сердечко – предмет тонкий, умирающих в стенах кардиореанимации было далеко не мало), поэтому мертвецов ему бояться было не с руки. Зарплата (наверное, в виду отсутствия желающих в связи со спецификой заведения) была весьма и весьма недурна. И Толик решился. Бросил свою промышленную карьеру и подался в обитель мертвых.

Подался и подался. Как был, так и пропал – текучка у нас была не малая, поэтому особо никто ничего и не приметил. А спустя месяц-полтора Толик вернулся к нам на производство. И стал я его в долгие и нудные ночные смены пытать:

- Толян, а что не устроило то? По зарплате нае… обманули?

- Нет, все по честному, все как и обещались.

- А что?

- Знаешь, что такое областной морг?

- Нет, и надеюсь, что если и узнаю, то уже не при жизни.

- Так-то да. А областной морг – это здоровое здание, где мертвецы кругом и всюду свалены. И подснежники, и неопознанные, и с деревень туда везут – там вдоль стен коридоров мертвецы штабелями сложены, все завалено. И по ночам там жутко и вонь еще эта.

- Ты же говорил не боишься мертвецов.

- Это другое, там такое количество их, что как, не знаю… как ад, тихий круг ада.

- И что, тебе же по деньгам почти в три раза…

- Я бы и не ушел, - Толик, помолчал, потом по сторонам посмотрел, будто в громыхающем цеху нас кто-то мог подслушивать, - только нашим никому не рассказывай.

- Толян, могила!

- Короче… Выхожу на улицу покурить, ночь безлунная, ветерок – чтобы хоть воздухом подышать, а не всем этим… И мужик у крылечка сидит на лавочке. Нормальный мужик – одет нормально, щуплый, курит. Я к нему подсел. За жизнь перетерли, спросил, какого он рожна тут устроился, не знает, что за место это что ли? Говорит что знает, сказал, что вообще по жизни хрень у него творится, что в ментовке, что поприжали его там за что то, короче – полная амба, хоть стреляйся. Покурили хорошенько, мужик говорит, что пора ему, встает и уходит. А я вижу, что у него половины затылка нет, как будто ствол в рот сунул и мозги себе вышиб.

- Ты там бухал что ли?

- Если бы…

Больше к этой теме не возвращались.



Автор - volchek1024.
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Сегодня, 17:41 by ЛетягаПросмотров: 137Комментарии: 7
+7

Ключевые слова: Морг медбрат мертвецы рассказ перекур

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Комментарии

#1 написал: daytaler
Сегодня, 17:48
0
Онлайн
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Публикаций: 0
Комментариев: 973
предмет тонкий, умирающих в стенах кардиореанимации было далеко не мало, поэтому мертвецов ему бояться было не с руки
Знает просто, что мертвый не придет к медбрату мстить, за роковую оплошность во время операции.Он придет к врачу.
Зарегистрирован: 16.10.2014
  
#2 написал: Nlo
Сегодня, 18:03
+2
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Комментариев: 498
там вдоль стен мертвецы штабелями сложены
+++
На ночь то почитать самое то scream
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
#3 написал: Kinigos
Сегодня, 18:22
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 581
Безлунной ночью углядел деформацию черепа? Мужик, похоже, довольно распедаленый, может получил в какой-то раз по черепу, трепанацию перенёс, а пластику делать не стал. Слабонервный брат, тем более после работы в рао.

Цитата: daytaler
не придет к медбрату мстить, за роковую оплошность во время операции.Он придет к врачу.

Косяки за всеми водятся, во всех производственных структурах, некоторые государственные органы реально могут до кондрашки довести, так что прийти могут к любому.

Сейчас многие живут без мозга, и, прямо сказать, неплохо так живут.
Зарегистрирован: 5.10.2019
 
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:35
+1
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Комментариев: 6 049
И конечно же - это история из жизни laughing. А почему бы и нет?
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#5 написал: Jako tako
Сегодня, 18:46
+2
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Публикаций: 2
Комментариев: 271
Правда-неправда, а нервы история пощекотала. Я почему-то ожидала именно такого развития сюжета.
Плюс. )
Зарегистрирован: 14.09.2019
#6 написал: Sisi
Сегодня, 19:05
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Комментариев: 122
Может там фонарь был и увидел...

У нас в моргах действительно есть комнаты в которые просто скидывают трупы , просто гора. Да и в Медине есть бассейн с трупами ... У меня уйма родственников и знакомых -медики , рассказывали.
Зарегистрирован: 1.07.2019
#7 написал: daytaler
Сегодня, 19:20
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Комментариев: 973
Цитата: Sisi
скидывают трупы , просто гора

Да они там что, в игру играют — Царь горы?
Зарегистрирован: 16.10.2014
  
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