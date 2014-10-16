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Истории из жизни

Ночью в больнице

Этот случай из моей жизни не дает мне покоя по сей день.
Но по порядку.

В 2013-м году я попала в больницу Скорой помощи в инфарктное отделение. Палата на 4 человека, на ближайшей к выходу койке --лежачая бабушка Катя. Я дальше, возле окна. Уточняю, это важно.
К б. Кате каждый день после обеда приходила внучка Наташа и сидела с ней до вечера. Вечером готовила бабушку ко сну и уходила. Ночевать не оставалась.

А так как Наташе было скучно просто сидеть, то она разговаривала с нами. Хорошая девушка, отзывчивая, не отказывалась кому-то в аптеку сбегать или медсестру позвать.
Пролежала я неделю. Вечер. Всё, как обычно. Общий разговор в палате. Бабушка уже спит. Наташа попрощалась с нами и ушла. Укладываемся, отбой.

Ночью я просыпаюсь и вижу, что возле кровати б. Кати на стуле сидит Наташа. Не придавши этому значения, с полузакрытыми глазами прохожу мимо нее, выхожу в коридор и иду по своим делам. Возвращаюсь, уже совсем проснувшаяся и опять прохожу мимо Наташи. Она сидит, смотрит на бабушку. Я говорю -- Наташа, что, бабушке плохо? Может чем помочь?
Она поворачивается ко мне и молча машет рукой, ну такой жест, как будто бы --Отстань, не до тебя. И опять отворачивается к бабушке.

Я тоже молча укладываюсь и засыпаю. А просыпаюсь от шума и метушни в палате. Бабушку с кровати перекладывают на каталку. Переклали и увезли, как оказалось --- этажом выше, в реанимацию.
Потом нам рассказали, что рано утром в палату зашла дежурная м/сестра сделать укол б.Кате, а та лежит без сознания. Вот она и вызвала реанимацию.

После обеда к нам пришла Наташа забрать б.Катины вещи и рассказала, что бабушка умерла, не приходя в сознание. Повторный обширный инфаркт.
Когда я стала говорить, что видела Наташу ночью, она очень удивилась и ответила мне, что НЕТ, ее ночью в палате не было. Она была дома.

Как же так? Ведь я ночью видела ее и даже пыталась с ней заговорить? Ну уж точно мимо нее проходила 2 раза, на выход и назад на свое место. Она сидела там.
Спросила соседок, никто ничего не видел.

И вот теперь я думаю, кто это был, кто сидел у кровати -- проводник или сама Смерть приходила. Они что, умеют принимать образ живых близких родственников?

А если бы я тогда ночью позвала дежурную м/сестру, возможно инфаркта и не было бы. Может быть его можно было предотвратить и б. Катя выжила бы. Тяжело вспоминать.
Переживаю по поводу этого случая до сих пор.

Сегодня, 17:18 by верю-не верюПросмотров: 131Комментарии: 4
+6

Ключевые слова: Больница ночь бабушка внучка смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: daytaler
Сегодня, 17:42
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Катя выжила бы.
Нет.Тело обречено на смерть.
Зарегистрирован: 16.10.2014
  
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:21
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А что это "метушня"?
Подобие Наташи могло бы предупредить. Но не захотело. Не надо себя винить. Бабы Кати часы пробили уже.
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#3 написал: Jako tako
Сегодня, 18:42
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Ой, жутко. Плюс.
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#4 написал: daytaler
Сегодня, 19:06
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Публикаций: 0
Комментариев: 973
Цитата: зелёное яблочко
часы пробили

О-оу-и-я-и-ё! Батарейка села!
Зарегистрирован: 16.10.2014
  
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