Ночью в больнице

верю-не верю Просмотров: 131 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 17:18 by

Этот случай из моей жизни не дает мне покоя по сей день.Но по порядку.В 2013-м году я попала в больницу Скорой помощи в инфарктное отделение. Палата на 4 человека, на ближайшей к выходу койке --лежачая бабушка Катя. Я дальше, возле окна. Уточняю, это важно.К б. Кате каждый день после обеда приходила внучка Наташа и сидела с ней до вечера. Вечером готовила бабушку ко сну и уходила. Ночевать не оставалась.А так как Наташе было скучно просто сидеть, то она разговаривала с нами. Хорошая девушка, отзывчивая, не отказывалась кому-то в аптеку сбегать или медсестру позвать.Пролежала я неделю. Вечер. Всё, как обычно. Общий разговор в палате. Бабушка уже спит. Наташа попрощалась с нами и ушла. Укладываемся, отбой.Ночью я просыпаюсь и вижу, что возле кровати б. Кати на стуле сидит Наташа. Не придавши этому значения, с полузакрытыми глазами прохожу мимо нее, выхожу в коридор и иду по своим делам. Возвращаюсь, уже совсем проснувшаяся и опять прохожу мимо Наташи. Она сидит, смотрит на бабушку. Я говорю -- Наташа, что, бабушке плохо? Может чем помочь?Она поворачивается ко мне и молча машет рукой, ну такой жест, как будто бы --Отстань, не до тебя. И опять отворачивается к бабушке.Я тоже молча укладываюсь и засыпаю. А просыпаюсь от шума и метушни в палате. Бабушку с кровати перекладывают на каталку. Переклали и увезли, как оказалось --- этажом выше, в реанимацию.Потом нам рассказали, что рано утром в палату зашла дежурная м/сестра сделать укол б.Кате, а та лежит без сознания. Вот она и вызвала реанимацию.После обеда к нам пришла Наташа забрать б.Катины вещи и рассказала, что бабушка умерла, не приходя в сознание. Повторный обширный инфаркт.Когда я стала говорить, что видела Наташу ночью, она очень удивилась и ответила мне, что НЕТ, ее ночью в палате не было. Она была дома.Как же так? Ведь я ночью видела ее и даже пыталась с ней заговорить? Ну уж точно мимо нее проходила 2 раза, на выход и назад на свое место. Она сидела там.Спросила соседок, никто ничего не видел.И вот теперь я думаю, кто это был, кто сидел у кровати -- проводник или сама Смерть приходила. Они что, умеют принимать образ живых близких родственников?А если бы я тогда ночью позвала дежурную м/сестру, возможно инфаркта и не было бы. Может быть его можно было предотвратить и б. Катя выжила бы. Тяжело вспоминать.Переживаю по поводу этого случая до сих пор.

Ключевые слова: Больница ночь бабушка внучка смерть авторская история

Другие, подобные истории: