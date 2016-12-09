Черный гробовщик

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:09

Причина: Стилистика автора сохранена.

sawnik Просмотров: 873 Комментарии: 14 +18 Вчера, 23:09 by

История эта была рассказана мне моей мамой. В конце двадцатых годов прошлого столетия, во время НЭПа, жизнь в городе была трудной. У дяди моей мамы, еще до революции, была небольшая мастерская по пошиву одежды. Сразу после революции мастерскую пришлось закрыть, а вот в годы НЭПа вновь появилась возможность заработать деньги по своей профессии.Правда, в городе клиентов было немного, но выручала деревня. В то время в деревне жила не только беднота, жили и «зажиточные люди» – люди богатые, с достатком, правда, позднее их всех изничтожили. Вот и приходилось дяде ходить и ездить по деревням и принимать заказы. Часто, когда ехать было недалеко, дядя брал с собой одиннадцатилетнюю дочку - Анну и ее двоюродную сестру, Лизу – мою маму. И вот однажды, после очередного похода в большую (сто пятьдесят дворов) богатую деревню, они возвращались на железнодорожную станцию. Идти нужно было лесом двенадцать километров. Был вечер, солнце еще не зашло, но уже смеркалось, дорога петляла. Анечка все время забегала вперед, проверяла, что там за поворотом – боялись встретить волка.И вот, в очередной раз после проверки, что там за поворотом, Анечка резко развернулась и со всех ног бросилась навстречу отцу. «Тятя, тятя (в те времена многие так называли своего отца) там идет очень высокий человек и несет подмышкой какую то коробочку». До поворота оставалось метров тридцать, и в это самое мгновение навстречу дяде, Анечке и моей маме выходит человек огромного роста. Облаченный в черное, длинное, до пят, пальто с поясом, напоминающее рясу. На голове надета широкополая шляпа черного цвета, а подмышкой маленький детский гробик. Тут дядя, человек не из робкого десятка, встревоженным, но уверенным голосом скомандовал: «Дети, быстро переходите на левую сторону дороги и читайте молитву «Отче наш», и продолжайте, не оглядываясь по сторонам, идти вперед, как только поравняетесь с черным человеком, ускорьте шаг, но не бегите. Я же, ненадолго задержусь, а вы не бойтесь, я вас скоро догоню». Мама с Анечкой все так и сделали, как говорил дядя. Зайдя за поворот, мама и Анечка остановились, чтобы перевести дух. Минут через пять появился и дядя, но тревога и обеспокоенность с дядиного лица так и не пропала, поэтому всю оставшуюся дрогу до станции шли молча.А мама только и осмелилась - спросить у дяди, кто это был. На что он ответил: «Это черный гробовщик, все это не к добру, дети, но вы не бойтесь, я вас сумел защитить». Что делал дядя, когда оставался один, для моей мамы оказалось нераскрытой тайной. А через три месяца на деревню нашла страшная напасть – эпидемия дифтерии. Больше половины детского населения деревни, куда мама ходила с дядей и двоюродной сестрой, Анечкой, умерла. Вот такую грустную историю, в свое время, поведала мне моя мама.

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