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Истории из жизни

Черный гробовщик

История эта была рассказана мне моей мамой. В конце двадцатых годов прошлого столетия, во время НЭПа, жизнь в городе была трудной. У дяди моей мамы, еще до революции, была небольшая мастерская по пошиву одежды. Сразу после революции мастерскую пришлось закрыть, а вот в годы НЭПа вновь появилась возможность заработать деньги по своей профессии.

Правда, в городе клиентов было немного, но выручала деревня. В то время в деревне жила не только беднота, жили и «зажиточные люди» – люди богатые, с достатком, правда, позднее их всех изничтожили. Вот и приходилось дяде ходить и ездить по деревням и принимать заказы. Часто, когда ехать было недалеко, дядя брал с собой одиннадцатилетнюю дочку - Анну и ее двоюродную сестру, Лизу – мою маму. И вот однажды, после очередного похода в большую (сто пятьдесят дворов) богатую деревню, они возвращались на железнодорожную станцию. Идти нужно было лесом двенадцать километров. Был вечер, солнце еще не зашло, но уже смеркалось, дорога петляла. Анечка все время забегала вперед, проверяла, что там за поворотом – боялись встретить волка.

И вот, в очередной раз после проверки, что там за поворотом, Анечка резко развернулась и со всех ног бросилась навстречу отцу. «Тятя, тятя (в те времена многие так называли своего отца) там идет очень высокий человек и несет подмышкой какую то коробочку». До поворота оставалось метров тридцать, и в это самое мгновение навстречу дяде, Анечке и моей маме выходит человек огромного роста. Облаченный в черное, длинное, до пят, пальто с поясом, напоминающее рясу. На голове надета широкополая шляпа черного цвета, а подмышкой маленький детский гробик. Тут дядя, человек не из робкого десятка, встревоженным, но уверенным голосом скомандовал: «Дети, быстро переходите на левую сторону дороги и читайте молитву «Отче наш», и продолжайте, не оглядываясь по сторонам, идти вперед, как только поравняетесь с черным человеком, ускорьте шаг, но не бегите. Я же, ненадолго задержусь, а вы не бойтесь, я вас скоро догоню». Мама с Анечкой все так и сделали, как говорил дядя. Зайдя за поворот, мама и Анечка остановились, чтобы перевести дух. Минут через пять появился и дядя, но тревога и обеспокоенность с дядиного лица так и не пропала, поэтому всю оставшуюся дрогу до станции шли молча.

А мама только и осмелилась - спросить у дяди, кто это был. На что он ответил: «Это черный гробовщик, все это не к добру, дети, но вы не бойтесь, я вас сумел защитить». Что делал дядя, когда оставался один, для моей мамы оказалось нераскрытой тайной. А через три месяца на деревню нашла страшная напасть – эпидемия дифтерии. Больше половины детского населения деревни, куда мама ходила с дядей и двоюродной сестрой, Анечкой, умерла. Вот такую грустную историю, в свое время, поведала мне моя мама.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:09
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 23:09 by sawnikПросмотров: 873Комментарии: 14
+18

Ключевые слова: Встреча лес гробовщик авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 23:56
+7
Группа: Модераторы
Репутация: (2410|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 247
История жутко интересная, но это предложение я перечитывала несколько раз.
Анечка все время забегала вперед, проверяла, что там за поворотом – боялись встретить волка.
Т. е Анечку, если встреча с волком все же произошла бы, не жалко? Или я не так поняла на ночь глядя. Про Черного Гробовщика впервые читаю +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#2 написал: Мастер Талий
Вчера, 23:58
+3
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 138
Дядя, конечно, мужик. Прямо подробный инструктаж провёл. Буд-то не в первый раз имеет дело с таким.
+
Зарегистрирован: 11.05.2019
#3 написал: Luminary
Сегодня, 00:31
+4
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 13
Комментариев: 1 202
Хорошая история для антипрививочников))) от дифтерии сейчас хорошие прививки есть, а болезнь то давняя, если не вакцинировать, может снова вернуться( как и чума всякая...
Зарегистрирован: 20.01.2014
   
#4 написал: vikki z
Сегодня, 00:40
+3
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 102
Интересная история, необычная. Прям я себе представила этого гробовщика, жутко конечно. Безусловно +
Зарегистрирован: 21.01.2020
#5 написал: daytaler
Сегодня, 02:40
-2
Группа: Посетители
Репутация: (35|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 939
Карабас-Барабас под мышкой, нёс гробик для Буратино.Допрыгался.
Зарегистрирован: 16.10.2014
  
#6 написал: Light_a_dark
Сегодня, 08:48
0
Группа: Посетители
Репутация: (175|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 1 316
Цитата: Tigger power
Анечка все время забегала вперед, проверяла, что там за поворотом – боялись встретить волка.
Т. е Анечку, если встреча с волком все же произошла бы, не жалко?

Ну, это как то, что женщину вперед надо пропускать. Что это пошло издревле, если дикий зверь на женщину, выходящую из пещеры не нападал, то выходить можно без опаски)
А так история очень даже жуткая +
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#7 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:44
+1
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Группа: Комментаторы
Репутация: (1705|-2)
Публикаций: 108
Комментариев: 6 040
Цитата: Luminary
Хорошая история для антипрививочников))) от дифтерии сейчас хорошие прививки есть, а болезнь то давняя, если не вакцинировать, может снова вернуться( как и чума всякая...

А их ничто не убедит. Они узкозапрограммированные биороботы
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#8 написал: sawnik
Сегодня, 10:58
+1
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Публикаций: 3
Комментариев: 23
Дело в том, что волки опасны, обычно зимой,а здесь событие происходило осенью. Дядя волков конечно не боялся - боялись дети и то,как бы условно,на уровне игры.

Цитата: Мастер Талий
Дядя, конечно, мужик. Прямо подробный инструктаж провёл. Буд-то не в первый раз имеет дело с таким.
+

Дядя был как раз не мужик. Мужик это человек от сохи, человек, без оружия. Дядя, участник первой мировой войны, офицер.
Зарегистрирован: 3.05.2018
#9 написал: Ksenya078
Сегодня, 11:02
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Комментариев: 2 501
Достаточно интересная история. Про такого гробовщика первый раз слышу, предвестник смерти какой-то. Спасибо, истории плюс,+.
Зарегистрирован: 6.01.2016
     
#10 написал: Jako tako
Сегодня, 11:14
+1
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Комментариев: 257
Вот это дети раньше были - 12 км пешком. Наверняка воспринимали это как удивительное времяпрепровождение. Я бы в детстве уже изнылась вся.
Истории плюс.
Зарегистрирован: 14.09.2019
#11 написал: VENDETTA
Сегодня, 12:34
0
Группа: Друзья Сайта
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Комментариев: 5 981
Интересная и загадочная история +
Зарегистрирован: 29.03.2010
               
#12 написал: верю-не верю
Сегодня, 13:45
0
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Публикаций: 4
Комментариев: 765
Дядя, по видимому, откупился. Верю в историю на все 100 %. Плюс.
Зарегистрирован: 17.05.2019
  
#13 написал: GILYOTINA
Сегодня, 14:50
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Комментариев: 1 753
Интересно, а што б произошло, если б дети ослушались дядю и сделали всё не по плану?! +++
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#14 написал: Фингал
Сегодня, 15:15
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Комментариев: 69
Цитата: зелёное яблочко
А их ничто не убедит. Они узкозапрограммированные биороботы


не все так просто
вот например от прививки от гепатита Б во Франции резко увеличилось количество заболеваний рассеянного склероза (это заболевание указано в числе побочных явлений от прививки в самой инструкции к прививке), а это весьма неприятное заболевание и даже очень
а в инструкции к прививке от гепатита А в качестве побочного явления прописан - летальный исход
вот тут уж задумаешься - а стоит ли делать

Цитата: sawnik
Дядя был как раз не мужик. Мужик это человек от сохи, человек, без оружия. Дядя, участник первой мировой войны, офицер.


Если дядя был офицером в Первой мировой - он вполне может быть и от сохи. Так как кадровых офицеров за долгую войну повыбивало, поэтому брали на ускоренные офицерские курсы всех желающих
Зарегистрирован: 11.08.2019
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