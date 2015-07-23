Ведьмин колодец

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:01

Сделано_в_СССР Просмотров: 629 Комментарии: 15 +7 Вчера, 22:01 by

Рассказывают, что в прошлом ведьмы могли прятать в колодцах золото и клады. Только делали они это так, чтобы никто чужой достать и забрать их не мог. Ни случайно подошедший к колодцу не должен был это сделать, ни специально.Последний год моей службы в Вооружённых Силах в качестве офицера проходил в Белоруссии. Там, куда была передислоцирована наша часть, были город Ганцевичи и деревня Ганцевичи. Все люди как люди - в город подались, а мы с женой в деревню. Все к части и к цивилизации поближе, а мы к свежему воздуху и природе. А что, нормально, романтика.И всё бы ничего, если бы не одна проблема. Нам никак не удавалось найти в деревне пустующий дом, который можно было бы снять. Но усилия не прошли даром, нашли. Примерно посередине деревни был один участок, на котором стояло два дома. Большой дом стоял у дороги. В нем жили хозяева участка. Дальше от дороги стоял маленький домик, примерно 15-20 квадратных метров. Вот он как раз и был свободен. Через дорогу, напротив участка, было деревенское кладбище.Когда мы договаривались с хозяйкой, то она сказала нам так:- Хорошо, я вас пущу на постой, но только на один месяц. Дальше ищите себе другой дом и уезжайте отсюда прочь.При этом она назначила нам цену за съём жилья и сказала, что свет мы будем оплачивать отдельно. Мы согласились.Домик был окружен забором, имел свою калитку, которая тоже смотрела в сторону железной дороги, идущей к моей части. Изнутри был полностью выбелен. В нем было три окна. Одно окно смотрело на хозяйский дом и на кладбище. Другие два окна смотрели в сторону железной дороги. На окнах висели кроваво-красные занавески.В доме была печка и минимум мебели. Небольшая перегородка отделяла небольшой закуток и соединялась с печкой. В результате получалось что-то вроде кухни. С другой стороны перегородки была спальня. Там стояло две кровати. На одной разместились мы с женой, а на второй спала наша дочка. Ещё в комнате был небольшой шкаф и стол со стульями. Получалось что-то вроде третьей неполноценной комнаты. В этой части дома можно было посидеть за столом самим или принимать гостей. Рядом с входом мы поставили коробку для своей собаки, породы английский пинчер. Вместе с ней было два ещё полуслепых щенка.В шкафу лежали деревянные вешалки, хорошие и плохие. Хозяйка пояснила нам:- Дочь у меня в химчистке работает. Это списанные вешалки. Хорошие и крепкие не трогайте, их по назначению используйте. Плохие и ломаные можете на брать для растопки печи. Сначала из мешка берите. Дрова пока можете наши брать, потом везите свои. Посуда есть на кухне, можете пользоваться. Воду будете брать из моего колодца. Как из калитки выйдете, повернете налево и пойдете в сторону моего дома. Там в пяти метрах от вас будет колодец. Вот из него и будет брать воду.Нас устраивало всё, кроме того, что мы должны были жить напротив кладбища. С этим пришлось временно смириться, ведь другого свободного жилья в деревне не нашлось. Правда, было еще кое-что, с чем тоже пришлось мириться.Во-первых. В девять часов вечера хозяйка отключала нам электричество. И как я не уговаривал её не делать этого, предлагая даже дополнительную плату за свет, она не соглашалась.Во-вторых. Находясь в доме, нужно было постоянно держать себя в тонусе. Стоило только расслабиться на мгновение, как ничего не хотелось делать. Можно было целый день лежать и не вставать, чтобы поесть. Можно было просто валяться на постели, валяться и валяться. Если нужно было куда-то идти, то надо было собраться с силами, чтобы подняться.Для того чтобы что-то делать по дому, нужно было постоянно держать себя в напряжении. Например, если нужно было приготовить обед или топить печь. Стоило расслабиться, и тебе уже ничего было не нужно. Но, стоило встать и удалиться от дома на три метра, как всё это наваждение проходило.Это был хозяйский колодец. Ходить к нему было просто страшно даже среди белого дня.Вообще-то я не знал об этой проблеме, пока за водой меня не послала жена. Раньше она делала это сама.- Слушай, сходи и набери воды, пока я заканчиваю возиться с обедом. Принесёшь воду, и будем кушать, у меня уже всё готово, - сказала мне жена. – Я ждала тебя. Вот только вода закончилась.Я взял ведро и пошёл на улицу. Был день, светило яркое Солнце, туч почти нигде не было. Свернув за угол забора, я почувствовал себя не комфортно. У меня по спине пробежали мурашки. Видимых причин для этого не было. Да и парень я был не из робкого десятка. Нет, не герой конечно из былинных сказок, но всё же не трус.Чем ближе я приближался к колодцу, тем сильнее становился мой страх. Он был где-то внутри меня. Описать его трудно, но можно лишь с чем-то сравнить. Например, нужно пойти ночью по безлюдной улице, где свирепствуют маньяки. Вдруг вы слышите приглушенные стоны и шаги в вашу сторону. Ощущение будет схожим.Когда я подошёл к колодцу, то видел, что возле него есть выступ для ведра. На шесте было подвешено ведро прикрепленное цепью, чтобы набирать им воду. Я открыл дверцу колодца. Накатила волна панического страха. Заглядывать в колодец совсем не хотелось. Пришлось опускать ведро не глядя на воду. Набрал ведро, закрыл колодец и направился к дому. Чувство страха ушло лишь тогда, когда я повернул за угол в сторону калитки.Как только я вошёл с водой в дом, жена тут же стала расспрашивать меня:- Ну, как тебе? Что скажешь?- А что ты хочешь услышать от меня? Я должен что-то сказать? – говорил я. – Ах, ну да, я воду принёс. Жена, подавай кушать!- Я тебя серьёзно спрашиваю. Скажи, только честно, тебе было страшно? – спросила жена.- Мне? Да, ты что, ни в жизнь, - отшутился я.- Шутишь!? Знаю, что было. Мне всегда жутко, когда я туда иду. Ночью так я туда и за все богатства мира бы не пошла за водой. И я не могу объяснить этого чувства. Мне так страшно, когда я туда хожу, что не могу описать это. А тебе было страшно? Скажи, только честно!- Было, - со вздохом сказал я.В выходные мы ждали гостей, двух моих ротных прапорщиков, командиров взводов, с которыми у меня были очень дружеские отношения. Одного мы звали Андрюшкой, он был москвичом, не очень высокого роста, весёлым шалопаем. Второго называли Александром, а иногда даже и с отчеством. Он был высоким и очень серьёзным, но очень хорошим другом, хозяйственным и практичным человеком. Когда мы жили в Казахстане, в общежитии, то он у нас заведовал хозяйством в комнате. Что-то вроде Василия Алибабаевича из фильма «Джентльмены удачи». Скидывались в общую кассу, а он покупал всё необходимое. Это были не только продукты, но и посуда. Когда же в Белоруссии мы разъехались по разным жилищам, то ребята отдали нам сковородку и новую латку для дичи, которые в своё время покупал Александр Иванович. Этими латкой и сковородкой мы пользуемся до сих пор.Всё было готово для празднования новоселья. Были салаты, тушёная картошка с мясом, борщ для желающих, колбасы, сыры, шпроты, огурцы и помидоры, прочие яства и даже шашлыки. Правда, последние были ещё только замаринованы, готовили их мы уже все вместе. Из выпивки была лишь одна бутылка коньяка «Белый аист». Этот коньяк нравился Александру, а нам всем было без разницы, никто не планировал напиваться и валяться под столом. Чуть-чуть коньяка для поднятия настроения и чтобы не сказали, что это не новоселье без выпивки. Ребята пришли около двух часов дня. Теперь моя очередь была проверять наши ощущения на других. Я, в качестве подопытного, выбрал Андрея.- Послушай, - сказал я ему, - Андрюха, уже всё готово к столу, вот только вода у нас в доме закончилась. Мы сейчас будем накрывать и ставить всё на стол, а ты пока сходи за водой, чтобы потом не бегать, если понадобится.- Хорошо, - сказал Андрей.- Вот тебе ведро. Как выйдешь за калитку, то сверни налево, обойди забор и опять поверни налево. Там уже не промахнешься. Колодец в пяти метрах от угла будет, сам увидишь.Андрей вышел из дома. Прошло немного времени до того момента, как он вернулся. Его рубашка и брюки были мокрыми, а в глазах был ужас. В ведре было лишь пара сантиметров воды.- Что случилось? – с улыбкой спросил я. – Там что, сильный ветер, тебя словно обрызгали водой.- Там, там... нет, не ветер. Я просто упал, - сказал Андрей.- И что теперь делать? Без воды будем? – спросил я.- Нет, я сейчас ещё раз схожу.На этот раз он принёс лишь треть ведра.- Можно, я больше туда не пойду? – говорил прапорщик, форма которого была наполовину мокрой. – Обещаю, что я пить не попрошу.- Ладно, расслабься, - сказал я, - вольно! Садись к столу напротив печи, скорее высохнешь. Не нужно больше воды, этого хватит.Новоселье удалось, вечер тоже прошёл замечательно. Когда отключили свет и зажгли свечи, то Андрей ушёл домой, а Сашу мы уговорили остаться и посидеть с нами ещё.- Оставайся у нас ночевать, - предложил ему я. У нас есть что постелить. Организуем тебе постель, а утром вместе пойдем на службу.Утром Саше стало худо, он чуть не попрощался с жизнью, пока находился в доме и одевался. Я знал, что его нужно вывести за пределы дома и отвести за калитку метра на два или три, тогда всё пройдет, и он будет чувствовать себя снова нормально. На следующий день, но уже в части, Александр Иванович сказал мне следующее:- Вот что, командир, ты можешь думать что хочешь, но я к вам в гости, пока вы живёте в этом доме, больше не пойду. Я вырос в деревне и кое-что слышал, и знаю. Можешь мне не верить и даже смеяться надо мной, но ваша хозяйка ведьма. Это не от выпивки мне стало плохо. При такой закуске ведро водки выпить можно было.Он перечислил несколько причин, по которым считал себя правым. Некоторых вещей он не знал, о которых знали мы, но предположил их очень точно.- Потом мы говорили с Андреем, он так же думает, - сказал мне Александр.Прожили мы в этом доме ровно сорок дней. Было не найти другого пустующего дома. Хотя потом оказалось, что таких домов в деревне было несколько, что есть несколько желающих пустить нас в них жить. Перед отъездом хозяйка попросила очень завышенную плату. Я хотел возмутиться, но не смог. Она что-то бормотала себе под нос, и я не смог ей возражать, а потому согласился. Хозяйка с сорокалетним сыном стали осматривать дом, после того как мы оттуда уже забрали и увезли все свои вещи в другой дом.- Где топор? – спросила хозяйка.- Возможно, случайно забрали. Да он же без топорища в земле валялся, плохой, - пытался оправдываться я, хотя действительно забрал его. Думал, что хозяйка не знала о нём.- Вешалки, зачем взяли?Тут я возмутился:- Какие вешалки? Их там без счёту валяется. Сами на растопку говорили брать.Мои возмущения и тон подействовали на хозяйку, но она всё равно сказала мне:- А топор верни!- Хорошо, - сказал я и позже выполнил своё обещание.Дома я рассказал это всё жене.- Представляешь, о тарелке, что мы разбили и выкинули, она ничего не сказала, а вот про топор и вешалки начала говорить. Да зачем они нам нужны? Купим, если нужно будет, - возмущался я.- А ты знаешь, - сказала мне жена, - ведь я и правду взяла из шкафа пару штук. Думала, не заметит, мы же ими даже печку растапливали.Автор - Валерий Малютин.

Ключевые слова: Прошлое ведьмы золото клады колодцы деревня дом кладбище наваждение чувство страха

Другие, подобные истории: