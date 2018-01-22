Счастливый домовой

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:28

Причина: Стилистика автора сохранена.

Araliya Просмотров: 597 Комментарии: 10 +18 Вчера, 18:28 by

Случилось мне однажды поселиться в одной петербургской коммуналке.Для тех, кто с этой атмосферой лично не знаком, оговорюсь, что такое жильё зачастую - смесь увядшей красоты и большого количества неудобств. Фасад дома может остаться очень красивым, но вот внутри могут оказаться закопченные потолки, продранные обои, пожароопасная проводка, поганки, растущие на мебели, крысы и даже неработающий водопровод. Этакий старый замок с вываливающимися из стен кирпичами. При этом всякий, алчущий простой съемной комнаты, может неожиданно для себя очутиться в бывшем дворце или бывшем жилище известного писателя.Коммуналки снабжены не только крысами и копотью, но еще, нередко, изразцовыми печами, загадочными чуланами и уж обязательно - не одной, а двумя дверьми во внешний мир, одна на парадную лестницу, другая - на чёрную, на которой можно найти оставшиеся от жильцов памятники культуры (вроде плетеных корзин, тридцатилетних банок с опятами, самоваров и забытых фотоальбомов) и, конечно, в конце - выход на крышу. Понятно, какая бурная фантазия начинает расти на такой романтической почве. Про коммуналки любят снимать фильмы, документальные, бытовые ("Странные взрослые", например) и мистические ("Лестница").Историй про привидений, обитающих в таких квартирах - не перечесть, у кого-то всё время шуршит в дымоходе, у моей подруги однажды пропали все её церковные крестики (она верующая, их было много), кроме одного, который подарила ей я. И хоть я человек не очень суеверный, однажды и со мной приключилось нечто из ряда вон.Так вот, в то время я поселилась в старом особняке в самом центре города. Внутри дома о его прошлом статусе не напоминало уже ничего, кроме высоты потолков. При мысли, что когда-нибудь может понадобиться заменить перегоревшую лампочку, у меня по спине пробегал холодок, навыков альпиниста у меня не было. Вместе со мной в комнате жила еще одна девушка.Спустя два или три дня после новоселья, я проснулась посреди ночи с ощущением, что на ногах у меня лежит кто-то вроде кота. Только вот кота не было ни у одного человека во всей квартире.Обычно в таких историях далее следует "меня сковал ужас", "я не мог пошевелиться от страха" - но в моей всё вышло с точностью наоборот. Не могу про себя сказать, что я человек отчаянной храбрости, но в компании этого "кота" мне вдруг стало непередаваемо уютно, спокойно и хорошо. Ощущение было такое, словно от него идет волна дружелюбия, словно он очень рад моему появлению.Где-то через полчаса нашего мирного соседства, под кроватью начало стучать, будто ребенок запустил мячик-попрыгунчик. Это меня тоже не напугало, слишком сильным было чувство, что мне здесь рады.Проснувшись по будильнику, я засобиралась на работу. Смены у меня тогда были суточные, то есть, вернуться я должна была следующим утром. Перекинулись парой фраз с соседкой, рассказала ей про "кошака" и "стуки", она сонно покивала и поддакнула.Через день я нашла соседку несколько побледневшей, и вот что она мне сказала: "Слушай, я вчера думала, тебе всё это приснилось, но этой ночью я тоже стук под твоей кроватью слышала!"Как знать, может, это и правда был "сон в майскую ночь", а стук шёл от какой-нибудь странной деятельности соседей в глухую пору? Точно сказать не возьмусь. В любом случае, я рада, что, либо наяву, либо в грезах однажды повстречалась с таким добрым и ласковым домовым.

Ключевые слова: Домовой коммуналка приветствие авторская история

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