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Истории из жизни

Счастливый домовой

Случилось мне однажды поселиться в одной петербургской коммуналке.
Для тех, кто с этой атмосферой лично не знаком, оговорюсь, что такое жильё зачастую - смесь увядшей красоты и большого количества неудобств. Фасад дома может остаться очень красивым, но вот внутри могут оказаться закопченные потолки, продранные обои, пожароопасная проводка, поганки, растущие на мебели, крысы и даже неработающий водопровод. Этакий старый замок с вываливающимися из стен кирпичами. При этом всякий, алчущий простой съемной комнаты, может неожиданно для себя очутиться в бывшем дворце или бывшем жилище известного писателя.

Коммуналки снабжены не только крысами и копотью, но еще, нередко, изразцовыми печами, загадочными чуланами и уж обязательно - не одной, а двумя дверьми во внешний мир, одна на парадную лестницу, другая - на чёрную, на которой можно найти оставшиеся от жильцов памятники культуры (вроде плетеных корзин, тридцатилетних банок с опятами, самоваров и забытых фотоальбомов) и, конечно, в конце - выход на крышу. Понятно, какая бурная фантазия начинает расти на такой романтической почве. Про коммуналки любят снимать фильмы, документальные, бытовые ("Странные взрослые", например) и мистические ("Лестница").

Историй про привидений, обитающих в таких квартирах - не перечесть, у кого-то всё время шуршит в дымоходе, у моей подруги однажды пропали все её церковные крестики (она верующая, их было много), кроме одного, который подарила ей я. И хоть я человек не очень суеверный, однажды и со мной приключилось нечто из ряда вон.

Так вот, в то время я поселилась в старом особняке в самом центре города. Внутри дома о его прошлом статусе не напоминало уже ничего, кроме высоты потолков. При мысли, что когда-нибудь может понадобиться заменить перегоревшую лампочку, у меня по спине пробегал холодок, навыков альпиниста у меня не было. Вместе со мной в комнате жила еще одна девушка.
Спустя два или три дня после новоселья, я проснулась посреди ночи с ощущением, что на ногах у меня лежит кто-то вроде кота. Только вот кота не было ни у одного человека во всей квартире.

Обычно в таких историях далее следует "меня сковал ужас", "я не мог пошевелиться от страха" - но в моей всё вышло с точностью наоборот. Не могу про себя сказать, что я человек отчаянной храбрости, но в компании этого "кота" мне вдруг стало непередаваемо уютно, спокойно и хорошо. Ощущение было такое, словно от него идет волна дружелюбия, словно он очень рад моему появлению.
Где-то через полчаса нашего мирного соседства, под кроватью начало стучать, будто ребенок запустил мячик-попрыгунчик. Это меня тоже не напугало, слишком сильным было чувство, что мне здесь рады.

Проснувшись по будильнику, я засобиралась на работу. Смены у меня тогда были суточные, то есть, вернуться я должна была следующим утром. Перекинулись парой фраз с соседкой, рассказала ей про "кошака" и "стуки", она сонно покивала и поддакнула.
Через день я нашла соседку несколько побледневшей, и вот что она мне сказала: "Слушай, я вчера думала, тебе всё это приснилось, но этой ночью я тоже стук под твоей кроватью слышала!"
Как знать, может, это и правда был "сон в майскую ночь", а стук шёл от какой-нибудь странной деятельности соседей в глухую пору? Точно сказать не возьмусь. В любом случае, я рада, что, либо наяву, либо в грезах однажды повстречалась с таким добрым и ласковым домовым.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:28
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 18:28 by AraliyaПросмотров: 597Комментарии: 10
+18

Ключевые слова: Домовой коммуналка приветствие авторская история

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Комментарии

#1 написал: Плюшечка
Вчера, 20:01
+2
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 42
Спасибо, ощущение будто побывала в подобной коммуналке))
Зарегистрирован: 22.01.2018
#2 написал: Kate23
Вчера, 22:09
+2
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Репутация: (9|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 20
Чудная история! ))
Зарегистрирован: 11.04.2020
#3 написал: Jako tako
Вчера, 22:56
+2
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Репутация: (27|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 242
И правда, приятная история.
Плюс
Зарегистрирован: 14.09.2019
#4 написал: верю-не верю
Вчера, 23:09
+2
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 703
Вот и хорошо, что так доброжелательно прошло первое знакомство. Мне на съемной квартире в Киеве не давали расслабиться.
Зарегистрирован: 17.05.2019
  
#5 написал: Kate23
Вчера, 23:21
+1
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 20
Цитата: верю-не верю
Вот и хорошо, что так доброжелательно прошло первое знакомство. Мне на съемной квартире в Киеве не давали расслабиться.


Домовой? )))
Зарегистрирован: 11.04.2020
#6 написал: Madame Margo
Сегодня, 01:46
+2
Группа: Посетители
Репутация: (34|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 429
Плюс за ностальгию, что напомнили мне о любимом городе. Когда-то хотела снять жильё в центре Северной столицы в подобной коммуналке, меблированной ещё старинной мебелью(точнее тем, что от неё осталось), но остановило меня предупреждение о проблемах с водой в том доме. А камины там и в парадных ещё сохранились, красивые. В такой атмосфере чувствуется мистика, прошлое...
Зарегистрирован: 27.02.2013
 
#7 написал: Tanusha13666
Сегодня, 02:01
+3
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Публикаций: 6
Комментариев: 229
Таким чудесным слогом написана история! Такая приятная! Аплодирую! good
Зарегистрирован: 9.11.2019
#8 написал: Летяга
Сегодня, 08:13
+2
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Публикаций: 859
Комментариев: 9 074
До чего же приятно читать хорошо написанную историю!
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                             
#9 написал: supik
Сегодня, 09:22
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 585
почему счастливый домовой?? 363
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#10 написал: Araliya
Сегодня, 09:32
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2
Цитата: верю-не верю
Вот и хорошо, что так доброжелательно прошло первое знакомство. Мне на съемной квартире в Киеве не давали расслабиться.


Расскажите, пожалуйста!

Цитата: supik
почему счастливый домовой?? 363


Потому что рад очень был.

Цитата: Плюшечка
Спасибо, ощущение будто побывала в подобной коммуналке))


Большое всем спасибо за тёплые слова!
Зарегистрирован: 25.05.2020
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