Кто живет в сумерках елового леса?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 11:46

Причина: Стилистика автора сохранена.

Rene Просмотров: 1 176 Комментарии: 12 +21 Вчера, 11:46 by

Было это прошлым летом.Мы с мужем - любители походить по лесу. Грибов в наших лесах немного. Но прогулка по лесу и сама по себе приятна, и в один пасмурный день выбрались мы на очередную вылазку за лисичками и решили проверить местечко, где еще не бывали.Лес там обычный смешанный, а у кромки леса также видны плотные ряды темных елей.И вот, припарковались мы у края леса и пошли знакомиться с местностью. Прошли небольшой участок с кочками, травой и кустарником и стали продвигаться вглубь. Муж шел впереди, я за ним, отставая метров на 10. И тут мое внимание привлек ельник.Красивые, высокие ели выделялись на общем фоне леса тем, что в рядах этих деревьев было как-то завораживающе-темно: света туда проникает мало из-за их пушистых ветвей, отчего кажется, что под деревьями царят сумерки, хотя вокруг белый день.Не смогла я пройти мимо такого очарования, свернула с пути и пошла напрямик сквозь высокую траву к промежутку между елями, чтоб немного постоять под куполом смыкающихся над головой веток, прежде чем пойти за ушедшим вперед мужем. Но в тот день познать красоты остальной части леса мне так и не удалось: в ельнике со мной случилось нечто, что изменило наши планы и заставило нас оттуда уехать......Стою я под еловыми ветками и просто упиваюсь красотой и тишиной. Не знаю, отчего там было тише, чем в остальном лесу, ведь глубоко в ельник я не пошла, а остановилась почти у края. Ни шелеста, ни дуновения ветерка, только сумерки и редкий шорох капель, стекающих с веток и падающих на почву. Я сделала несколько шагов по рядку между елями и замерла, прислушиваясь к тишине. Постояла минуту, любуясь: как же тут обворожительно и тихо, как в сказке! Решила позвать мужа. А потом думаю, да зачем кричать - может, и не услышит, позвоню лучше, он вроде видел, где я свернула. Может, захочет подойти и тоже полюбоваться.Тут мой матерчатый капюшон на голове сверху за что-то зацепился. Я, не глядя вверх, качнула головой, чтоб освободиться от мешающей ветки, но чувствую - не вышло, за капюшон будто что-то тоненькое зацепилось, и при движении головы его немного подергивает. Вынимаю правую руку из кармана, провожу над головой, чтоб отцепить ветку, а... нечего отцеплять. Пусто. Смотрю вверх... Боже мой, да какая там ветка? От самых низких ветвей до моей головы, наверно, не меньше полуметра, а то и больше - вытянув руку вверх, я не смогла бы достать даже самую низкую из них. Только если в прыжке!Странно, а что тогда цеплялось и дергало? Ладно... Достаю-таки из кармана телефон... И тут чувствую странное ощущение на сгибе среднего пальца правой руки. Будто тяжестью наливается. Смотрю - припух сустав пальца. Это еще что? Впервые такое. Никто не кусал, пока стояла, руки держала в карманах. Вот только что нормально все было, и тут ощущение, будто разбухает. Стою, рассматриваю - покраснение и с внутренней стороны, и с внешней, аж капилляры стали видны. Как раз тот сустав, где костяшка пальца, которой обычно в дверь стучим (чтоб было понятнее). И ЭТОТ СУСТАВ ПРЯМО У МЕНЯ НА ГЛАЗАХ СТАЛ РАСПУХАТЬ И НАЛИВАТЬСЯ ВСЕ СИЛЬНЕЕ И СИЛЬНЕЕ.Тут уж было не до звонков - пошла оттуда быстрым шагом по направлению к мужу. Кричу ему. Выходит навстречу с горсткой лисичек - успел немного набрать. Показываю уже прилично распухший сустав... Смотрит, удивляется и говорит:- Ну, вижу... реально распух. Пойдем-ка лучше к машине.Идем, удивляемся.-Не кусали?-Не кусали! Не ударялась, не поцарапала, никто по руке не ползал. Просто резко набух и покраснел, даже не сгибается! Еще и это подергивание капюшона...Никакими заболеваниями не страдаю... Никогда такого не было прежде даже от укусов насекомых. Нет, ну комары кусали, бывало, в пальцы, но чтоб распухало прям так, это ж какой шершень должен так цапнуть? В том лесу и комаров-то не было видно, не то, что ос, пчел и прочих, да и укусы обычно либо чешутся, либо болят, или все вместе взятое. А тут боли или зуда нет совсем. Просто сильный отек и покраснение...Вернулись мы к машине. И тут я думаю, ну, прям странное дело, а не обмыть ли мне руки водичкой с молитвой? Поможет - не поможет, а лишним не будет. Но отчего-то во мне все-таки возникла уверенность, что эти действия мне сейчас должны помочь... Взяла я у мужа колпачок от какого-то баллончика из машины, в качестве тары, налила водички в него и пошла искать место. Не на дороге же, в грязи... Никаких премудростей я не знаю, но помню, когда-то кое-что слышала... Например, что отдельно стоящие деревца на открытой, хорошо освещенной полянке - это место хорошее и "чистое".Метрах в ста от машины, подальше от леса, увидела три березки. Дошла, присела, шепотом над водой три раза прочла "Отче наш", дальше полила на руку, потом на вторую, затем влажной рукой протерла лицо и вылила остатки водички под березу с просьбой очистить меня от этой... гадости.Вернулась к машине, и поехали мы к "нашему" лесу, где обычно грибы собираем, и где всегда было спокойно и без приключений. Ехать туда от этого места минут 5-6. Еду, а сама то и дело на палец смотрю. Уже в начале поездки опухоль начала спадать. К моменту, как приехали, уже осталось только небольшое покраснение, а когда вошли в лес - палец принял свой обычный вид, будто ничего и не было. То есть, от момента распухания до момента, когда от отека и следа не осталось, прошло не более 20 минут!Муж говорит: "Это тебя предупредили: не суйся сюда. Хорошо, хоть только палец распух, а не колено, например, или еще чего похуже".А вы что об этом думаете, это укус насекомого или проявление "нехорошего" места? Бывало ли у вас что-то странное с суставами или еще с чем, что само проходило после ухода из лесу?Может, кому интересно, где этот ельник - рискнете прогуляться? Координаты: 55.305270, 37.508479.

Ключевые слова: Лесной дух лес ельник авторская история

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