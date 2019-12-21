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Истории из жизни

Кто живет в сумерках елового леса?

Было это прошлым летом.
Мы с мужем - любители походить по лесу. Грибов в наших лесах немного. Но прогулка по лесу и сама по себе приятна, и в один пасмурный день выбрались мы на очередную вылазку за лисичками и решили проверить местечко, где еще не бывали.
Лес там обычный смешанный, а у кромки леса также видны плотные ряды темных елей.

И вот, припарковались мы у края леса и пошли знакомиться с местностью. Прошли небольшой участок с кочками, травой и кустарником и стали продвигаться вглубь. Муж шел впереди, я за ним, отставая метров на 10. И тут мое внимание привлек ельник.

Красивые, высокие ели выделялись на общем фоне леса тем, что в рядах этих деревьев было как-то завораживающе-темно: света туда проникает мало из-за их пушистых ветвей, отчего кажется, что под деревьями царят сумерки, хотя вокруг белый день.
Не смогла я пройти мимо такого очарования, свернула с пути и пошла напрямик сквозь высокую траву к промежутку между елями, чтоб немного постоять под куполом смыкающихся над головой веток, прежде чем пойти за ушедшим вперед мужем. Но в тот день познать красоты остальной части леса мне так и не удалось: в ельнике со мной случилось нечто, что изменило наши планы и заставило нас оттуда уехать...

...Стою я под еловыми ветками и просто упиваюсь красотой и тишиной. Не знаю, отчего там было тише, чем в остальном лесу, ведь глубоко в ельник я не пошла, а остановилась почти у края. Ни шелеста, ни дуновения ветерка, только сумерки и редкий шорох капель, стекающих с веток и падающих на почву. Я сделала несколько шагов по рядку между елями и замерла, прислушиваясь к тишине. Постояла минуту, любуясь: как же тут обворожительно и тихо, как в сказке! Решила позвать мужа. А потом думаю, да зачем кричать - может, и не услышит, позвоню лучше, он вроде видел, где я свернула. Может, захочет подойти и тоже полюбоваться.

Тут мой матерчатый капюшон на голове сверху за что-то зацепился. Я, не глядя вверх, качнула головой, чтоб освободиться от мешающей ветки, но чувствую - не вышло, за капюшон будто что-то тоненькое зацепилось, и при движении головы его немного подергивает. Вынимаю правую руку из кармана, провожу над головой, чтоб отцепить ветку, а... нечего отцеплять. Пусто. Смотрю вверх... Боже мой, да какая там ветка? От самых низких ветвей до моей головы, наверно, не меньше полуметра, а то и больше - вытянув руку вверх, я не смогла бы достать даже самую низкую из них. Только если в прыжке!

Странно, а что тогда цеплялось и дергало? Ладно... Достаю-таки из кармана телефон... И тут чувствую странное ощущение на сгибе среднего пальца правой руки. Будто тяжестью наливается. Смотрю - припух сустав пальца. Это еще что? Впервые такое. Никто не кусал, пока стояла, руки держала в карманах. Вот только что нормально все было, и тут ощущение, будто разбухает. Стою, рассматриваю - покраснение и с внутренней стороны, и с внешней, аж капилляры стали видны. Как раз тот сустав, где костяшка пальца, которой обычно в дверь стучим (чтоб было понятнее). И ЭТОТ СУСТАВ ПРЯМО У МЕНЯ НА ГЛАЗАХ СТАЛ РАСПУХАТЬ И НАЛИВАТЬСЯ ВСЕ СИЛЬНЕЕ И СИЛЬНЕЕ.

Тут уж было не до звонков - пошла оттуда быстрым шагом по направлению к мужу. Кричу ему. Выходит навстречу с горсткой лисичек - успел немного набрать. Показываю уже прилично распухший сустав... Смотрит, удивляется и говорит:
- Ну, вижу... реально распух. Пойдем-ка лучше к машине.
Идем, удивляемся.
-Не кусали?
-Не кусали! Не ударялась, не поцарапала, никто по руке не ползал. Просто резко набух и покраснел, даже не сгибается! Еще и это подергивание капюшона...

Никакими заболеваниями не страдаю... Никогда такого не было прежде даже от укусов насекомых. Нет, ну комары кусали, бывало, в пальцы, но чтоб распухало прям так, это ж какой шершень должен так цапнуть? В том лесу и комаров-то не было видно, не то, что ос, пчел и прочих, да и укусы обычно либо чешутся, либо болят, или все вместе взятое. А тут боли или зуда нет совсем. Просто сильный отек и покраснение...

Вернулись мы к машине. И тут я думаю, ну, прям странное дело, а не обмыть ли мне руки водичкой с молитвой? Поможет - не поможет, а лишним не будет. Но отчего-то во мне все-таки возникла уверенность, что эти действия мне сейчас должны помочь... Взяла я у мужа колпачок от какого-то баллончика из машины, в качестве тары, налила водички в него и пошла искать место. Не на дороге же, в грязи... Никаких премудростей я не знаю, но помню, когда-то кое-что слышала... Например, что отдельно стоящие деревца на открытой, хорошо освещенной полянке - это место хорошее и "чистое".

Метрах в ста от машины, подальше от леса, увидела три березки. Дошла, присела, шепотом над водой три раза прочла "Отче наш", дальше полила на руку, потом на вторую, затем влажной рукой протерла лицо и вылила остатки водички под березу с просьбой очистить меня от этой... гадости.

Вернулась к машине, и поехали мы к "нашему" лесу, где обычно грибы собираем, и где всегда было спокойно и без приключений. Ехать туда от этого места минут 5-6. Еду, а сама то и дело на палец смотрю. Уже в начале поездки опухоль начала спадать. К моменту, как приехали, уже осталось только небольшое покраснение, а когда вошли в лес - палец принял свой обычный вид, будто ничего и не было. То есть, от момента распухания до момента, когда от отека и следа не осталось, прошло не более 20 минут!

Муж говорит: "Это тебя предупредили: не суйся сюда. Хорошо, хоть только палец распух, а не колено, например, или еще чего похуже".

А вы что об этом думаете, это укус насекомого или проявление "нехорошего" места? Бывало ли у вас что-то странное с суставами или еще с чем, что само проходило после ухода из лесу?

Может, кому интересно, где этот ельник - рискнете прогуляться? Координаты: 55.305270, 37.508479.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 11:46
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 11:46 by ReneПросмотров: 1 176Комментарии: 12
+21

Ключевые слова: Лесной дух лес ельник авторская история

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Комментарии

#1 написал: Славянин777
Вчера, 12:19
+3
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Репутация: (81|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 173
Здравствуйте!
История Ваша Красочная и Интересная!
Плюс от Души!+++
Вердикт Вашего Супруга, по поводу предупреждения меня Впечатлил!
Вполне возможно, что так и есть!
Лес - Полон Тайн и Загадок...
За любовь к Природе Вам отдельный Плюс!)
Зарегистрирован: 21.12.2019
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 12:43
+3
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Комментариев: 6 013
Ммм. Загадочное, неведомое нечто зацепило за капюшон, а потом и «укусило» ещё. Странная история. Но хорошо, что ритуал помог, а может просто вера в него.
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#3 написал: Глюпискатин
Вчера, 14:12
+4
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Комментариев: 93
У меня бывало, тоже очень быстро образовалась опухоль, только не на пальце, а на мягких частях. Так что дело было под одеждой и оценить скорость на глаз не пришлось. Зато и опухоль была знатная, двадцать сантиметров в длину, ну и толщиной сантиметра два. Дело было вообще в городе, так что врачам было показано моментально. Те сказали, что укус насекомого и аллергическая реакция. Меня кусали и шершни и оводы и муравьи и куча ещё всякой живности, которым я и названия-то не знаю, и ничего даже близко столь же впечатляющего не было. На мои робкие протесты, что на природу не выезжаю, что аллергий сроду не было, как и насекомых в нашей средней полосе, которые бы так злобно кусались, врачи пожали плечами и сказали, если не верю, идти к аллергологам, выделять конкретный аллерген. От себя присовокупив, что особой пользы в этом не видят, но запретить не могут. Ничего не прописали. Пока шли поиски аллерголога, опухоль рассосалась. Не за пару часов, конечно, за сутки, наверное. Без опухоли к аллергологу идти уже было лень)))
Зарегистрирован: 27.01.2015
#4 написал: Barbelo
Вчера, 14:27
+2
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Интересно что это было, на самом деле. Плюс.
Зарегистрирован: 29.10.2019
#5 написал: conjure one
Вчера, 19:01
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Комментариев: 2 783
В лесу всякой нечисти хватает, и кто-то из неё так "подшутил" над вами. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#6 написал: верю-не верю
Вчера, 22:55
+1
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Не понятно "за что" и "почему" noknow . Чистая мистика.
Вы молодец, быстро сориентировались. Не так уже и важно--молитва помогла или вера в нее, главное, что все хорошо закончилось. Плюс.
Зарегистрирован: 17.05.2019
  
#7 написал: vikki z
Вчера, 23:24
+2
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 74
Да история красочная +++, видимо что-то не хотело вас туда впускать, хорошо, что все обошлось. У меня как то летом было такое что от воды холодной так распухли руки и сводило, хотя до этого такого в жизни не было, и не кусал никто . Потом ещё посуду помыло посводило, я уж думала холодовпя аллергия от воды или что но потом т вовсе прошло.
Зарегистрирован: 21.01.2020
#8 написал: Tanusha13666
Сегодня, 00:24
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Комментариев: 219
Интересно) нечисть какая-то на пальце из лесу "уехала" crazy
Зарегистрирован: 9.11.2019
#9 написал: Сергей Скептик
Сегодня, 00:40
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 74
Моё субъективное мнение – всё же какое-то насекомое. Тут ведь как: ужалит меня оса в палец – ну и что? Пощиплет минут пять и пройдёт. У кого-то палец вполне может распухнуть – аллергическая реакция. А у некоторых людей укус самой обыкновенной осы вообще может вызвать анафилактический шок. В общем, индивидуально для каждого человека.

У меня вот тоже однажды какой-то брат наш меньший решил кровушки попить (возможно, слепень, хотя не уверен). Никакой аллергии никогда у себя не наблюдал, но шея болела дня три. Потому что пил, гад, прямо из горлА))
Зарегистрирован: 24.10.2019
#10 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 00:42
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Комментариев: 6 059
С мамой случай был, опухать стала верхняя губа, аж черты лица изменились, испугались очень сильно , вроде никто не кусал, а потом резко спала опухоль. Отделались испугом, произошло всё очень быстро. Я маленькой была, точно время не помню, 15 или 40 минут . Просто словами не передать, как же было страшно, когда это началось. Сидим за столом, и вдруг у мамы лицо начинает меняться, она не знает, что делать, а я и подавно. А потом на убыль пошло. До сих пор не знаю, что это было, решили, что аллергия.
Мама часто молилась, но тогда не помню, читала ли какую молитву, по моему забыла от шока. Я думаю добрая молитва, и чистая вода никому не навредят.
Ещё почему-то думается, что именно мужу туда идти было не нужно, вы то себя там не плохо чувствовали.+++++
Зарегистрирован: 10.08.2013
               
#11 написал: Rene
Сегодня, 03:44
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Публикаций: 3
Комментариев: 93
Цитата: vikki z
Да история красочная +++, видимо что-то не хотело вас туда впускать, хорошо, что все обошлось. У меня как то летом было такое что от воды холодной так распухли руки и сводило, хотя до этого такого в жизни не было, и не кусал никто . Потом ещё посуду помыло посводило, я уж думала холодовпя аллергия от воды или что но потом т вовсе прошло.


Есть такое, знаю... В одном ресторане не было долгое время горячей воды, и у посудомойщицы потом тоже распухли обе руки. Это воспаление стенок кровеносных сосудов, в результате чего лимфа плохо циркулирует и появляется отек. Так что, осторожнее с холодной водой) мистики в том точно нету)
Зарегистрирован: 17.06.2019
#12 написал: Rene
Сегодня, 04:16
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Комментариев: 93
Цитата: Сергей Скептик
Моё субъективное мнение – всё же какое-то насекомое. Тут ведь как: ужалит меня оса в палец – ну и что? Пощиплет минут пять и пройдёт. У кого-то палец вполне может распухнуть – аллергическая реакция.


Да, разумеется, я бы так и остановилась на версии укуса насекомого, это первое, что приходит в голову. Самое разумное объяснение для того, кто ходит по лесу. Но вот чтоб ни боли, ни зуда и так быстро возникло и прошло- с этим не сталкивалась. Если бы не тот факт, что капюшон что-то трогало в пустом пространстве над головой- мне бы и в мысли не пришло водичкой отливать. Но реально что-то цеплялось, хотя я стояла неподвижно...Капюшончик совсем тоненький, трикотажный и в облипку, прилегал к волосам. И чуство "цепляния ткани веточкой" хорошо ощутила, и после того, как провела над головой рукой, оно исчезло. 1-2 секунды - и сразу отек начался. Оттого и попахивает мистикой. Цепочка событий... А реальные укусы я плохо переношу, комариные чешутся неделю- две, расчесываю - не могу удержаться. Укус осы вообще болючий...Любой впрыснутый яд я ощутила бы, прежде всего, покалыванием или болью, в том и дело...
Если бы пощипывало хотя бы, и прошло не так быстро и беследно- то и истории этой бы не было)
Зарегистрирован: 17.06.2019
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