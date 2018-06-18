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Истории из жизни

Подглядывающий

Было это лет 13 назад. Живём в маленьком городке, в частном секторе, дом одноэтажный. В то время были проблемы с уличным освещением. Фонари не горели от слова совсем. Лунный свет да свет от окон домов освещали пустые улицы моно города. После 21.00 наш городок будто вымирал до утра.

Так вот. Мы как раз закончили делать ремонт в спальне. И так мне хотелось поскорее разобрать вещи, расставить всё по местам. Кто делал капитальный ремонт, понимает, какой это хаос. Оставалась совсем немного, было уже за полночь, но я всё равно хотела доделать до конца. Так как был июль, окна открыты настежь. Я замечаю в окне чью-то морду. Меня прямо потянуло к окну. Да так сильно, что я уперлась носом в москитную сетку. И вот смотрю я на ЭТО и не понимаю, что я вижу. Вроде бы это просто тень от чего-то брошенного во дворе, а нет. Четко видны глаза и пасть. Только не животное это вовсе и не человек. Гибрид какой-то. Смотрит на меня, даже не моргнёт. Словно ожидает чего-то. И сидит ОНО странно, то ли на коленках, то ли на четвереньках. Я внимательно всматриваюсь, пытаюсь разглядеть получше и говорю:

- А ты кто такой?
Сказано это было с таким вызовом, как будто я хотела надрать ему уши за несанкционированное проникновение. Вместо ответа ОНО просто метнулась в темный угол сада. Ещё какое-то время я стояла у окна и всматривалась в темноту, но больше ничего не увидела. Страха не было, было любопытство, ведь это что-то необычное. Мозг пытался проанализировать увиденное и дать логическое заключение. Что это было? Почему следило за мной? Почему меня просто потянуло к окну? И почему ЭТО так поспешно ретировалось?
Про этот случай я забыла на долгие 13 лет, просто забыла и всё. Как будто это обыденная история, ну с кем не бывает.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:55
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 12:55 by Ксения84Просмотров: 306Комментарии: 7
+11

Ключевые слова: Ночь окно двор авторская история

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Комментарии

#1 написал: neststalin
Сегодня, 13:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 149
очень интересно, много есть в мире не известного +
Зарегистрирован: 18.06.2018
#2 написал: Йожык
Сегодня, 14:17
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 14
Гость из другого измерения. Наверно сам перепугался будь здоров.
Зарегистрирован: 11.02.2019
#3 написал: Eifersucht
Сегодня, 14:18
0
Группа: Посетители
Репутация: (51|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 636
Наш мир содержит калитки выхода в другие миры. Не только мы иногда смотрим туда, но и оттуда порой смотрят на нас. Это происходит со всеми людьми на этой стороне, но, к сожалению, мы всегда об этом забываем. Это может быть ожидаемый звонок телефона, который не звонил, это может быть окрик, скрип, визуальная картинка невообразимого и сюрреалистического. Мы тут же отмахиваемся от этих иллюзий, стараемся забыть, но совершенно никто не пытается эту вещь исследовать и продвинуться хоть на сантиметр в таинственную область иллюзий. В такие моменты с огромным упорством побеждает мир, в котором мы живём и наша воля держит зубами картинку привычного по причине нашего невероятного страха. А надо всего ничего: ослабить хватку объяснений реальности и тогда эта реальность растворится в другом мире, который, возможно, более реален, чем наш.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 14:38
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1697|-2)
Публикаций: 108
Комментариев: 6 009
Надрать уши за несанкционированное проникновение)))+++?
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#5 написал: AlphaOme
Сегодня, 15:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 220
Это был чертенок, любопытный.Попал случайно.Испугался-убежал.
Зарегистрирован: 2.04.2017
#6 написал: Terrox
Сегодня, 17:38
0
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 5
Вообще, многие любят подглядывать за молоденькими девушками, особенно, когда ночь и никого рядом нет, кто бы мог спалить. Спугнули бедолагу. Могли бы уж дать насладиться зрелищем.

Цитата: Eifersucht
Наш мир содержит калитки выхода в другие миры. Не только мы иногда смотрим туда, но и оттуда порой смотрят на нас. Это происходит со всеми людьми на этой стороне, но, к сожалению, мы всегда об этом забываем. Это может быть ожидаемый звонок телефона, который не звонил, это может быть окрик, скрип, визуальная картинка невообразимого и сюрреалистического. Мы тут же отмахиваемся от этих иллюзий, стараемся забыть, но совершенно никто не пытается эту вещь исследовать и продвинуться хоть на сантиметр в таинственную область иллюзий. В такие моменты с огромным упорством побеждает мир, в котором мы живём и наша воля держит зубами картинку привычного по причине нашего невероятного страха. А надо всего ничего: ослабить хватку объяснений реальности и тогда эта реальность растворится в другом мире, который, возможно, более реален, чем наш.


Ну, или оттуда выплеснется туман с кровожадными монстрами, который поглотит наш мир с концами.
Зарегистрирован: 8.05.2020
#7 написал: Jako tako
Сегодня, 17:46
0
Онлайн
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Репутация: (26|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 234
Что это было за существо - непонятно от слова совсем.
И от слова совсем непонятно, что ему было нужно...
Зарегистрирован: 14.09.2019
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