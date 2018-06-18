Подглядывающий

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:55

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ксения84 Просмотров: 306 Комментарии: 7 +11 Сегодня, 12:55 by

Было это лет 13 назад. Живём в маленьком городке, в частном секторе, дом одноэтажный. В то время были проблемы с уличным освещением. Фонари не горели от слова совсем. Лунный свет да свет от окон домов освещали пустые улицы моно города. После 21.00 наш городок будто вымирал до утра.Так вот. Мы как раз закончили делать ремонт в спальне. И так мне хотелось поскорее разобрать вещи, расставить всё по местам. Кто делал капитальный ремонт, понимает, какой это хаос. Оставалась совсем немного, было уже за полночь, но я всё равно хотела доделать до конца. Так как был июль, окна открыты настежь. Я замечаю в окне чью-то морду. Меня прямо потянуло к окну. Да так сильно, что я уперлась носом в москитную сетку. И вот смотрю я на ЭТО и не понимаю, что я вижу. Вроде бы это просто тень от чего-то брошенного во дворе, а нет. Четко видны глаза и пасть. Только не животное это вовсе и не человек. Гибрид какой-то. Смотрит на меня, даже не моргнёт. Словно ожидает чего-то. И сидит ОНО странно, то ли на коленках, то ли на четвереньках. Я внимательно всматриваюсь, пытаюсь разглядеть получше и говорю:- А ты кто такой?Сказано это было с таким вызовом, как будто я хотела надрать ему уши за несанкционированное проникновение. Вместо ответа ОНО просто метнулась в темный угол сада. Ещё какое-то время я стояла у окна и всматривалась в темноту, но больше ничего не увидела. Страха не было, было любопытство, ведь это что-то необычное. Мозг пытался проанализировать увиденное и дать логическое заключение. Что это было? Почему следило за мной? Почему меня просто потянуло к окну? И почему ЭТО так поспешно ретировалось?Про этот случай я забыла на долгие 13 лет, просто забыла и всё. Как будто это обыденная история, ну с кем не бывает.

Ключевые слова: Ночь окно двор авторская история

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