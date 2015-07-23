Странные явления с которыми я сталкивался в заброшенных деревнях, которые я не могу объяснить

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:31

зелёное яблочко Просмотров: 272 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 12:31 by

Меня зовут Евгений Хрусталев, занимаюсь приборным поиском более 6 лет. По роду своего хобби, мне приходиться шариться по различным местам, куда нормальный человек и не полезет.Скажу сразу - я в здравом уме и памяти и справка есть, ничего не употребляю и вам не советую. Но происходило несколько случаев, которые не могу постичь, хотя, скорее всего, с научной точки зрения есть логичное объяснение.Итак, давайте я составлю пока топ-3. А там, если статья вызовет интерес, напишу еще.Оклик старой женщины.Копали возле одной заброшенной деревни. Место действия - старый пересохший родник, прямо у входа в деревню. Товарищ ушел на поле, а я остался там. Время-4 часа утра. Хожу, значит, и вдруг слышу:- Солда-а-а-атик... Солда-а-а-атик...Голос тихий, со стороны деревни, но слышно явно и отчетливо. Судя по всему, принадлежит старой женщине. Я-то в камуфляже был, думал - кто-то приехал в деревню. Хотя в округе на 8-10 км и одного поселения нет. Вылез из овражка, огляделся. Никого не увидел. Еще пару раз туда приезжал, ничего подобного не случалось.Скрип качелей.Тоже - заброшенная деревня. Вся заросшая, ни одного дома нет - только фундаментные ямы. Ветра тоже нет. Время - 2 утра. Копал минут 40 и вдруг где-то на грани слуха услышал скрип. Такой монотонный.Из памяти сразу вылезло определение: так скрипят старые качели, советские. Пошел на звук. Сначала направление было четкое, а потом, он как бы растворился. Такое ощущение, что звук был вокруг. По итогу - не нашел источник. Топтался на одной площадке и все. После узнал, что на ней находились деревенские, колхозные ясли.Преследование невидимкой.Снова заброшенная деревня. Пересекаю ее по центральной улице. Есть остатки пары домов. И краем глаза замечаю какое-то едва уловимое движение - очень резкое и размытое. Останавливаюсь, осматриваюсь - никого не вижу. Продолжаю движение - снова, какой-то резкий рывок. Хм...При том, что там полно сухой травы и сучьев, но нет ни единого звука.В общем, таких рывков от условного укрытия до укрытия насчитал штук 7. Размер "преследователя" примерно с ребенка лет семи.Такие дела.Возможно, воображение сыграло злую шутку или слуховые галлюцинации, только от соратников я слыхал такие истории, от которых захватывает дух.Автор - канал поиск монет с Хрусталёвым.

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