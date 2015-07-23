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Истории из жизни

Странные явления с которыми я сталкивался в заброшенных деревнях, которые я не могу объяснить

Меня зовут Евгений Хрусталев, занимаюсь приборным поиском более 6 лет. По роду своего хобби, мне приходиться шариться по различным местам, куда нормальный человек и не полезет.
Скажу сразу - я в здравом уме и памяти и справка есть, ничего не употребляю и вам не советую. Но происходило несколько случаев, которые не могу постичь, хотя, скорее всего, с научной точки зрения есть логичное объяснение.
Итак, давайте я составлю пока топ-3. А там, если статья вызовет интерес, напишу еще.

Оклик старой женщины.
Копали возле одной заброшенной деревни. Место действия - старый пересохший родник, прямо у входа в деревню. Товарищ ушел на поле, а я остался там. Время-4 часа утра. Хожу, значит, и вдруг слышу:
- Солда-а-а-атик... Солда-а-а-атик...
Голос тихий, со стороны деревни, но слышно явно и отчетливо. Судя по всему, принадлежит старой женщине. Я-то в камуфляже был, думал - кто-то приехал в деревню. Хотя в округе на 8-10 км и одного поселения нет. Вылез из овражка, огляделся. Никого не увидел. Еще пару раз туда приезжал, ничего подобного не случалось.

Скрип качелей.
Тоже - заброшенная деревня. Вся заросшая, ни одного дома нет - только фундаментные ямы. Ветра тоже нет. Время - 2 утра. Копал минут 40 и вдруг где-то на грани слуха услышал скрип. Такой монотонный.
Из памяти сразу вылезло определение: так скрипят старые качели, советские. Пошел на звук. Сначала направление было четкое, а потом, он как бы растворился. Такое ощущение, что звук был вокруг. По итогу - не нашел источник. Топтался на одной площадке и все. После узнал, что на ней находились деревенские, колхозные ясли.

Преследование невидимкой.
Снова заброшенная деревня. Пересекаю ее по центральной улице. Есть остатки пары домов. И краем глаза замечаю какое-то едва уловимое движение - очень резкое и размытое. Останавливаюсь, осматриваюсь - никого не вижу. Продолжаю движение - снова, какой-то резкий рывок. Хм...
При том, что там полно сухой травы и сучьев, но нет ни единого звука.
В общем, таких рывков от условного укрытия до укрытия насчитал штук 7. Размер "преследователя" примерно с ребенка лет семи.
Такие дела.
Возможно, воображение сыграло злую шутку или слуховые галлюцинации, только от соратников я слыхал такие истории, от которых захватывает дух.

Автор - канал поиск монет с Хрусталёвым.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:31
Сегодня, 12:31 by зелёное яблочкоПросмотров: 272Комментарии: 4
+6

Ключевые слова: Деревня копатели странности голос невидимка

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 12:33
+2
Группа: Редакторы
Репутация: (1761|0)
Публикаций: 189
Комментариев: 2 398
Вот не понимаю я этого: " я в здравом уме и памяти и справка есть, ничего не употребляю". Автор так намекает, что все остальные - спившиеся и скурившиеся наркоманы или эти пассажи должны резко доверие вызвать? О_о
Каждый раз натыкаюсь, каждый раз недоумение.
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#2 написал: верю-не верю
Сегодня, 12:40
+1
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Репутация: (20|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 623
Слабенькие истории, ничего особенного. Что-то послышалось, что-то привиделось. Без оценки.
Зарегистрирован: 17.05.2019
  
#3 написал: Eifersucht
Сегодня, 14:00
0
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Публикаций: 13
Комментариев: 1 636
Мне понравились истории. Из малого может начаться крупное. Скорее всего, поисковик из Ленинградской области. Я служил на Кольском полуострове, мне очень даже знакомы ощущения белых ночей. Автор очень даже смел, потому с ним будут довольно-таки часто случаться подобные казусы. Я немножко послабее. Более полно отвечу в истории о подглядывающем, там тема та же.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#4 написал: Jako tako
Сегодня, 17:59
0
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Репутация: (26|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 234
Преследование невидимкой - жутковатенько, если представить.
Я люблю истории копателей. Некоторое время назад целенаправленно сидела на одном их форуме и читала жуткие истории, которые случались с людьми во время таких работ.
Почему-то есть ощущение, что таким людям не за чем придумывать. Возможно я ошибаюсь.
Историям ставлю плюс.
Зарегистрирован: 14.09.2019
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