Случай на кладбище, у заброшенной деревни

Сделано_в_СССР Просмотров: 114 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 07:59 by

Жара в тот год стояла неимоверная. В тракторе она чувствовалась особенно сильно, и я, обливаясь потом, еле соображал совершенно одуревшей от пекла головой, куда ехать. Скорее бы вечер, и домой, в летний душ.Загонка кончилась, мы остановились на заправку. Василич, управляющий, тоже измучился от жары и выглядел не лучше нас. Конечно, откуда в УАЗе кондиционер?- Василич, может, передохнём в теньке, - я махнул рукой на опушку лесочка недалеко от поля. - Совсем мочи нет.- Можно, - согласился он. - Отдохните, ребята, с полчаса, пока шефа нет.Втроём мы отправились в лесок, прихватив с собой термос с ледяным квасом.Когда-то здесь была деревня, заброшенная сразу после войны. Жителей переселили к нам, дома снесли, распахали всё, остался лишь погост, прятавшийся в лесочке, куда мы отправлялись отдохнуть.Давненько там никого не было. Тут и там стояли покосившиеся кресты и ржавые железные памятники. Но кое-где даже было видно, что обитатели ещё не совсем забыты, убрано, могилки поправлены, цветы пластиковые не выцветшие. Видимо, предков не забывают.Чтобы не тревожить покой обитателей, мы прилегли на травке невдалеке, попивая квас.- Ребятки, подсобите бабушке, - раздался голос со стороны погоста. - Одной не сподручно.Мы обернулись. Старушка, лет восьмидесяти, стояла позади нас.- Отчего не помочь? В чём дело, мать?- Да памятник покосился совсем, а я одна поднять не могу. А вам втроём легко будет.Пройдя немного с бабушкой, мы устранили беду. Подняв памятник, покосившийся от времени, мы переставили его прямо. Могила была настолько старой, что непонятно было, где насыпь, и где она вообще находится. Но под руководством бабули всё нашлось.- Ой, спасибо, дай Бог вам здоровья!- Да не за что, мать! - мы отправились обратно.И тут коллега, Серёга, остановился на месте.- Слушай, мужики, а как она сюда добралась? Пятнадцать километров от деревни, она что, пешком пришла?И правда. В шоке мы посмотрели друг на друга, а затем пошли обратно, чтобы найти бабулю. Обойдя все закоулки небольшого погоста, ни одной живой души мы не увидели и вернулись на могилу, памятник которой мы только что поправили.Никого. Только надпись на табличке под выцветшей фотографией:Автор - Копилка историй.

Ключевые слова: Жара деревня погост бабушка памятник могила

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