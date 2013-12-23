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Истории из жизни

Саблезубый

Этот давнишний случай я накрепко запомнил с детства. Кто-то из взрослых рассказывал…

В одной глухой деревушке Новосибирской области стали происходить странные и даже страшные события. По ночам повадился лазить в курятники к селянам невиданный доселе зверь. Правда, видели его всего пару раз. Но те, кто видел, рассказывали такие жуткие вещи, что кровь стыла в жилах. Мол, у чудища лесного короткое туловище на длиннющих лапах с когтями. А из маленькой головы торчат вниз два огромных клыка. Можно сказать, бивня. Меж собой деревенские сразу нарекли ночного визитёра «саблезубым».

На крупную скотину и людей неуловимый монстр пока не нападал, только по курам да гусям специализировался, но, тем не менее, страху нагнал немалого. Особенно пугало, что жуткое существо не пожирало свою добычу, а драло на части. Будто его только кровь интересовала, которой в изодранных птицах практически не оставалось. Из-за такого необычного внешнего вида и поведения местные вмиг напридумывали баек про оборотня, что скоро передушит всю деревню.

С наступлением темноты, как по команде, сельчане забивались по избам, вооружившись ружьями да топорами с вилами.

Так продолжалось пару месяцев. Ночные налёты совершались регулярно с периодичностью раз в три-четыре дня. Деревенские мужики и засады устраивали, и капканы ставили вокруг курятников, в которые свои же собаки дурные заскакивали. Но изловить или подстрелить ночного кровопийцу никак не удавалось. Тот словно знал, где таится опасность и обходил все засады и ловушки стороной, появляясь там, откуда не ждали.

Но неожиданно всё прекратилось. Наводивший ужас на всю деревню «саблезубый» пропал, словно и не было никогда. По привычке местные ещё с месяц закрывались вечерами на все засовы. Но постепенно успокоились, а деревенская жизнь возвратилась в прежнее мирное русло…

Года два жили - не тужили. Да вдруг новая напасть. Волки. Зима тогда выдалась лютая, сибирские морозы под сорок градусов. И снег валил чуть не каждый день. Не успевали калитки расчищать. В лесу дичи мало стало – помёрзла. Вот волки и повадились в деревню за лёгкой добычей. То жучку зазевавшуюся утащат, то вовсе в стойло к скотине заберутся. Да рыскали стаями по десятку и более голов. Не каждый хозяин отважится отпор дать. Даже с ружьём. Так что хозяйничали серые разбойники в деревне ночами, как у себя дома.

Но всё же совсем им волю не давали. Мужики-охотники ночами были начеку. Как только где по деревне раздавались выстрелы – и очередной сельчанин отражал волчью атаку, сразу всей толпой с ружьями спешили тому на подмогу.

Так произошло и одним студёным февральским вечером. На окраине деревни, со двора бабы Вали донеслось несколько ружейных раскатов. К ней по тревоге бросились мужики из ближайших домов. Хорошо, не успели ещё спать лечь, споро подхватились.

Баба Валя давно жила одна. Муж Валентин с войны не вернулся. Пришло письмо, что пропал без вести. Вот она и продолжала верно ждать своего любимого. Свято верила, что обязательно объявится её Валечка. С другим мужчиной судьбу не связала, деток так и не завела. А женщина была добрая. К тому же ветеринаром трудилась в колхозе. Деревенская пацанва то котёнка хроменького, то птичку подраненную всё к ней в дом тащила. Знали, баба Валя никому не откажет, всем поможет, всех спасёт. Как доктор Айболит почти…

Когда мужики с ружьями наперевес примчались на Валин двор, их глазам предстала печальная картина.

Женщина сидела, опустив голову, в окровавленном снегу возле растерзанного тела, кажется, собаки. Бережно держа на коленях звериную морду, она нежно её гладила ладонью и горько всхлипывала:

- Рыжик, бедный ты мой Рыжик…

Но, подойдя ближе, охотники поняли, что это не собака. Да и не держала она пса уже давно. На коленях у Вали покоилась странная голова с двумя огромными верхними клыками, словно у саблезубого тигра. Длинные когтистые лапы безвольно вытянулись вдоль разодранного в клочья тела с коротким хвостом. Окрас шерсти было не разобрать, так как вся шкура превратилась в кровавое месиво. Зверь, по которому так убивалась баба Валя, был мёртв…

Заплаканную Валентину отвели в дом и отпоили горячим чаем. После, немного успокоившись, она рассказала свою историю.

Два года назад, как и вся деревня, баба Валя закрывалась по ночам от жуткого «саблезубого», надеясь на то, что беда обойдёт дом и цыпочек стороной. Не обошла…

Как-то посреди ночи её разбудил переполошенный шум из курятника. Женщина подскочила с кровати и, схватив мужнину двустволку, бросилась на помощь своим цыпочкам. Куры, истошно кудахча, метались по птичнику, а из дальнего угла затравленно сверкал зелёными глазищами странный рыжий зверь с тёмными кисточками на ушах и двумя длиннющими клыками в верхней челюсти. Женщина хотела уже спустить курок, как что-то вдруг её остановило. Забившийся в угол и сжавшийся в рыжий комочек «саблезубый» совсем не походил на жуткого монстра. Как опытный зоолог, Валя сразу поняла, что это молодая рысь. К тому же, передняя лапа зверя была перебита и на ней висел волчий капкан.

Баба Валя опустила двустволку. А потом и вовсе прислонила ружьё к стене. Успокаивающе приговаривая, потихоньку двинулась к рысёнышу. Тот то и дело прижимал уши и пытался грозно шипеть. Но на Валю не кидался. Пока медленно, без резких движений, приближалась к «монстру», державшему в страхе всю деревню, рассмотрела его внимательно. У молодого самца рыси была выраженная патология пасти. Нижняя челюсть почти отсутствовала. В результате этого верхние клыки не стачивались и выросли до невероятных размеров. Странно было вообще, как зверь до сих пор не погиб от голода и истощения. Потому что с таким физическим дефектом охотиться и жевать ему было невероятно сложно.

Но как бы то ни было, Валя - профессиональный ветеринар и просто добрая душа, твёрдо решила помочь зверюге. Приблизившись вплотную, очень осторожно освободила когтистую лапу из стальных тисков. К счастью, на сильном морозе пружина ослабла, и удар не произвёл сокрушительного воздействия на кости «саблезубого», повредив только шкуру и мягкие ткани. Обработала рану перекисью водорода, чтобы не сильно щипало. Рысёныш, словно чувствуя доброту и уверенность женщины, сидел смирно и не пытался противиться спасительной операции. Лишь время от времени скалился и шипел. Но уже не так угрожающе, как вначале.

Вблизи Валя рассмотрела, насколько зверь исхудал. Теперь стала понятна его жажда к птичьей крови. Просто иначе он не мог утолять свой голод. Жевать мясо, а тем более грызть кости, не позволяло строение его деформированной пасти. Только драть добычу когтями и слизывать кровь.

Добрая женщина пожалела несчастное животное. Закрыв его в пустой стайке, чтоб не сбежал ненароком, пошла в дом, где накрутила фарш из свежего мяса.

С этим диетическим блюдом вернулась к рысёнышу. Взяв в ладонь небольшой шарик мягкого фарша, протянула его зверю. Тот, пошипев для порядка, высунул меж своих страшных клыков розовый язык и слизнул угощение. Потом ещё, и ещё. Вскоре Вале пришлось идти за добавкой…

Так началась необычная дружба между человеком и диким зверем. Пока заживала лапа, Рыжик, как женщина назвала питомца, обитал в стайке. Там было достаточно тепло, чтобы не замёрзнуть. Кормить продолжала его фаршем с рук.

Таких деликатесов прежде «саблезубый» не знал. Вся жизнь его проходила впроголодь, а тут он отъедался до отвала. Баба Валя только успевала удивляться прожорливости своего незваного гостя. Через неделю эдакого курорта Рыжика стало не узнать. Бока округлились, шерсть залоснилась. И что поразило Валю, он замурлыкал даже после сытного обеда. Но гладить себя так и не позволял. Сразу прижимал свои уши с кисточками и предупреждающе шипел.

Соседям Валя про своего найдёныша не рассказывала. Знала, что сразу пустят в расход животинку. Как же, это ведь монстр ночной!

Через пару недель отперла дверь в стайку:

- Беги, Рыжик, домой! В лес. И не попадайся больше в капканы!

Зверь, словно понял слова, выбрался наружу. Обнюхал воздух, внимательно огляделся по сторонам, а потом затрусил в сторону лесной чащи, слегка прихрамывая.

Валя даже слезу уронила на прощанье. Жаль расставаться. Привыкла к рыжему рысёнышу, как к какому-нибудь котейке. Да ведь дикого зверя не удержишь в домашней стайке. К тому же взрослого хищника, родившегося и выросшего в лесу. Пусть бежит. А я чем смогла, помогла…

Но не сдержала радости, когда «саблезубый» появился через несколько дней. Ночью он легко перемахнул на своих длинных лапах забор, окружавший Валин двор. В курятник не полез, а подошёл к двери в дом и, улёгшись на крыльце, терпеливо ожидал, пока женщина проснётся и выйдет.

Утром, получив добрую порцию фарша из рук своей спасительницы-кормилицы, благодарно помурлыкал и побежал обратно в лес.

Так Рыжик и стал периодически навещать Валин двор. В дом не заходил, но гладить себя уже позволял. При этом довольно щурился и мурчал громко, за троих котов…

А в тот морозный февральский вечер баба Валя вышла из своей баньки, стоявшей на краю участка, и двинулась в сторону дома. Но, пройдя половину пути, в испуганном оцепенении замерла на месте. Впереди, между ней и спасительной избой, по снегу перемещались зловещие тени. Волки! Не побоялись, окаянные, пробраться во двор! Ружьё в доме. А в руках из оружия лишь пустое ведро…

Обратно в баню уже не успеть добежать. Вмиг догонят и разорвут на части. Стоять на месте – тоже смерти подобно. Вон они уже начали приближаться, рыская по сторонам…

Баба Валя судорожно сжала рукой дужку ведра. Похоже, вот и смертушка моя пришла.

Внезапно с крыши сарая, стоявшего у дома, словно пущенная стрела, мелькнула тень и сбила с ног одного из серых хищников. Тут же раздался свирепый рёв и уже второй волк закрутился, сцепившись в клубке с кем-то, дерущим его задними лапами так, что во все стороны летели клочья окровавленной шерсти.

Опешившая было от неожиданности стая опомнилась и подключилась к побоищу, сместившись в сторону от тропинки.

Воспользовавшись моментом, баба Валя во весь дух помчалась к дому. Хорошо, что дверь оставила не запертой. Ворвавшись в избу, схватила заряженное загодя ружьё. Выскочила обратно на крыльцо и дуплетом выстрелила в воздух, распугивая проклятых волков. Потом перезарядила и снова бабахнула разом из двух стволов.

Лесные разбойники моментально исчезли во тьме.

На перепачканном кровью снегу остались лежать только два тела. Одно волчье, а другое…

Баба Валя подошла ближе и увидела запрокинутую морду с длинными клыками. «Саблезубый» ещё дышал. Но всё реже, реже…

Женщина села в снег рядом, бережно положив голову самоотверженного спасителя на колени. В кошачьих зелёных глазах быстро угасала жизнь. Горячий язык лизнул женскую ладонь и обмяк…

- Рыжик, бедный ты мой Рыжик…

Вскоре подбежали соседские мужики. От одного из них я и услышал позже эту удивительную историю…

13.05.2020


Новость отредактировал Elfin - Вчера, 09:52
Вчера, 09:52 by V.V.PukinПросмотров: 825Комментарии: 8
+28

Ключевые слова: Новосибирск деревня старая история лес ночь волки рысь монстр ружьё двустволка клыки Сибирь зима мороз снег кровь авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 10:20
+7
Группа: Комментаторы
Репутация: (1697|-2)
Публикаций: 106
Комментариев: 6 005
Мистики особо не видно. Но жалко Рыжика, независимо сушествовал он или нет
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#2 написал: ARTEMIDA
Вчера, 11:00
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1103|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 784
Хорошая история, пусть и творческая, но вполне может быть основана на реальных событиях. Часто животные, даже хищники, привязываются к своим спасителям, они становятся самыми преданными и настоящими друзьями! Побольше бы таких людей, как бабушка Валя из этого рассказа. Спасибо Автору, от меня +++++

Цитата: зелёное яблочко
Мистики особо не видно. Но жалко Рыжика, независимо сушествовал он или нет


Тут скорее мнимая мистика, которую жильцы села себе навоображали.
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#3 написал: Estellan
Вчера, 15:32
0
Группа: Редакторы
Репутация: (1760|0)
Публикаций: 189
Комментариев: 2 397
Докатились, поднимаем рейтинг на котиках?
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#4 написал: Tigger power
Вчера, 16:26
+4
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Репутация: (2391|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 235
Вполне могла быть такая история, я уж думала очередная чупакабра завелась. Но кстати, описание чупакабры как тощего, лысого существа с клыками как раз и наталкивает на мысль о простом животном с дефектом челюсти, а не исчадия ада которое явилось пить кровь живых существ. Мне кажется подобным образом можно объяснить многое "мистическое" +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#5 написал: toks1972
Вчера, 16:53
+1
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Публикаций: 1
Комментариев: 295
плюс поставлю, но докопаюсь.
если идет снег, то лютого мороза быть не может.
Зарегистрирован: 25.02.2014
#6 написал: Arhip
Вчера, 18:53
+1
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Публикаций: 64
Комментариев: 1 294
Цитата: Tigger power
Вполне могла быть такая история, я уж думала очередная чупакабра завелась.

Тоже про чупакабру подумал :-)
Цитата: toks1972
если идет снег, то лютого мороза быть не может.

Еще как может. После снегопада как правило теплеет, но не во время. Да и лютый мороз - понятие относительное.
Зарегистрирован: 29.08.2017
     
#7 написал: Nlo
Вчера, 19:51
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Комментариев: 475
Одна из лучших историй получилась. Вполне в стиле Сетона-Томпсона или Бианки. Прямо в детство вернуло, спасибо +++
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
#8 написал: Olga-Viculia
Вчера, 23:27
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Публикаций: 4
Комментариев: 495
Точно!!!Я помню историю про воока и белую волчицу,над которой рыдала.
Плюс за историю.
Зарегистрирован: 22.03.2013
 
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