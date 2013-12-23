Саблезубый

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 09:52

V.V.Pukin Просмотров: 825 Комментарии: 8 +28 Вчера, 09:52 by

Этот давнишний случай я накрепко запомнил с детства. Кто-то из взрослых рассказывал…В одной глухой деревушке Новосибирской области стали происходить странные и даже страшные события. По ночам повадился лазить в курятники к селянам невиданный доселе зверь. Правда, видели его всего пару раз. Но те, кто видел, рассказывали такие жуткие вещи, что кровь стыла в жилах. Мол, у чудища лесного короткое туловище на длиннющих лапах с когтями. А из маленькой головы торчат вниз два огромных клыка. Можно сказать, бивня. Меж собой деревенские сразу нарекли ночного визитёра «саблезубым».На крупную скотину и людей неуловимый монстр пока не нападал, только по курам да гусям специализировался, но, тем не менее, страху нагнал немалого. Особенно пугало, что жуткое существо не пожирало свою добычу, а драло на части. Будто его только кровь интересовала, которой в изодранных птицах практически не оставалось. Из-за такого необычного внешнего вида и поведения местные вмиг напридумывали баек про оборотня, что скоро передушит всю деревню.С наступлением темноты, как по команде, сельчане забивались по избам, вооружившись ружьями да топорами с вилами.Так продолжалось пару месяцев. Ночные налёты совершались регулярно с периодичностью раз в три-четыре дня. Деревенские мужики и засады устраивали, и капканы ставили вокруг курятников, в которые свои же собаки дурные заскакивали. Но изловить или подстрелить ночного кровопийцу никак не удавалось. Тот словно знал, где таится опасность и обходил все засады и ловушки стороной, появляясь там, откуда не ждали.Но неожиданно всё прекратилось. Наводивший ужас на всю деревню «саблезубый» пропал, словно и не было никогда. По привычке местные ещё с месяц закрывались вечерами на все засовы. Но постепенно успокоились, а деревенская жизнь возвратилась в прежнее мирное русло…Года два жили - не тужили. Да вдруг новая напасть. Волки. Зима тогда выдалась лютая, сибирские морозы под сорок градусов. И снег валил чуть не каждый день. Не успевали калитки расчищать. В лесу дичи мало стало – помёрзла. Вот волки и повадились в деревню за лёгкой добычей. То жучку зазевавшуюся утащат, то вовсе в стойло к скотине заберутся. Да рыскали стаями по десятку и более голов. Не каждый хозяин отважится отпор дать. Даже с ружьём. Так что хозяйничали серые разбойники в деревне ночами, как у себя дома.Но всё же совсем им волю не давали. Мужики-охотники ночами были начеку. Как только где по деревне раздавались выстрелы – и очередной сельчанин отражал волчью атаку, сразу всей толпой с ружьями спешили тому на подмогу.Так произошло и одним студёным февральским вечером. На окраине деревни, со двора бабы Вали донеслось несколько ружейных раскатов. К ней по тревоге бросились мужики из ближайших домов. Хорошо, не успели ещё спать лечь, споро подхватились.Баба Валя давно жила одна. Муж Валентин с войны не вернулся. Пришло письмо, что пропал без вести. Вот она и продолжала верно ждать своего любимого. Свято верила, что обязательно объявится её Валечка. С другим мужчиной судьбу не связала, деток так и не завела. А женщина была добрая. К тому же ветеринаром трудилась в колхозе. Деревенская пацанва то котёнка хроменького, то птичку подраненную всё к ней в дом тащила. Знали, баба Валя никому не откажет, всем поможет, всех спасёт. Как доктор Айболит почти…Когда мужики с ружьями наперевес примчались на Валин двор, их глазам предстала печальная картина.Женщина сидела, опустив голову, в окровавленном снегу возле растерзанного тела, кажется, собаки. Бережно держа на коленях звериную морду, она нежно её гладила ладонью и горько всхлипывала:- Рыжик, бедный ты мой Рыжик…Но, подойдя ближе, охотники поняли, что это не собака. Да и не держала она пса уже давно. На коленях у Вали покоилась странная голова с двумя огромными верхними клыками, словно у саблезубого тигра. Длинные когтистые лапы безвольно вытянулись вдоль разодранного в клочья тела с коротким хвостом. Окрас шерсти было не разобрать, так как вся шкура превратилась в кровавое месиво. Зверь, по которому так убивалась баба Валя, был мёртв…Заплаканную Валентину отвели в дом и отпоили горячим чаем. После, немного успокоившись, она рассказала свою историю.Два года назад, как и вся деревня, баба Валя закрывалась по ночам от жуткого «саблезубого», надеясь на то, что беда обойдёт дом и цыпочек стороной. Не обошла…Как-то посреди ночи её разбудил переполошенный шум из курятника. Женщина подскочила с кровати и, схватив мужнину двустволку, бросилась на помощь своим цыпочкам. Куры, истошно кудахча, метались по птичнику, а из дальнего угла затравленно сверкал зелёными глазищами странный рыжий зверь с тёмными кисточками на ушах и двумя длиннющими клыками в верхней челюсти. Женщина хотела уже спустить курок, как что-то вдруг её остановило. Забившийся в угол и сжавшийся в рыжий комочек «саблезубый» совсем не походил на жуткого монстра. Как опытный зоолог, Валя сразу поняла, что это молодая рысь. К тому же, передняя лапа зверя была перебита и на ней висел волчий капкан.Баба Валя опустила двустволку. А потом и вовсе прислонила ружьё к стене. Успокаивающе приговаривая, потихоньку двинулась к рысёнышу. Тот то и дело прижимал уши и пытался грозно шипеть. Но на Валю не кидался. Пока медленно, без резких движений, приближалась к «монстру», державшему в страхе всю деревню, рассмотрела его внимательно. У молодого самца рыси была выраженная патология пасти. Нижняя челюсть почти отсутствовала. В результате этого верхние клыки не стачивались и выросли до невероятных размеров. Странно было вообще, как зверь до сих пор не погиб от голода и истощения. Потому что с таким физическим дефектом охотиться и жевать ему было невероятно сложно.Но как бы то ни было, Валя - профессиональный ветеринар и просто добрая душа, твёрдо решила помочь зверюге. Приблизившись вплотную, очень осторожно освободила когтистую лапу из стальных тисков. К счастью, на сильном морозе пружина ослабла, и удар не произвёл сокрушительного воздействия на кости «саблезубого», повредив только шкуру и мягкие ткани. Обработала рану перекисью водорода, чтобы не сильно щипало. Рысёныш, словно чувствуя доброту и уверенность женщины, сидел смирно и не пытался противиться спасительной операции. Лишь время от времени скалился и шипел. Но уже не так угрожающе, как вначале.Вблизи Валя рассмотрела, насколько зверь исхудал. Теперь стала понятна его жажда к птичьей крови. Просто иначе он не мог утолять свой голод. Жевать мясо, а тем более грызть кости, не позволяло строение его деформированной пасти. Только драть добычу когтями и слизывать кровь.Добрая женщина пожалела несчастное животное. Закрыв его в пустой стайке, чтоб не сбежал ненароком, пошла в дом, где накрутила фарш из свежего мяса.С этим диетическим блюдом вернулась к рысёнышу. Взяв в ладонь небольшой шарик мягкого фарша, протянула его зверю. Тот, пошипев для порядка, высунул меж своих страшных клыков розовый язык и слизнул угощение. Потом ещё, и ещё. Вскоре Вале пришлось идти за добавкой…Так началась необычная дружба между человеком и диким зверем. Пока заживала лапа, Рыжик, как женщина назвала питомца, обитал в стайке. Там было достаточно тепло, чтобы не замёрзнуть. Кормить продолжала его фаршем с рук.Таких деликатесов прежде «саблезубый» не знал. Вся жизнь его проходила впроголодь, а тут он отъедался до отвала. Баба Валя только успевала удивляться прожорливости своего незваного гостя. Через неделю эдакого курорта Рыжика стало не узнать. Бока округлились, шерсть залоснилась. И что поразило Валю, он замурлыкал даже после сытного обеда. Но гладить себя так и не позволял. Сразу прижимал свои уши с кисточками и предупреждающе шипел.Соседям Валя про своего найдёныша не рассказывала. Знала, что сразу пустят в расход животинку. Как же, это ведь монстр ночной!Через пару недель отперла дверь в стайку:- Беги, Рыжик, домой! В лес. И не попадайся больше в капканы!Зверь, словно понял слова, выбрался наружу. Обнюхал воздух, внимательно огляделся по сторонам, а потом затрусил в сторону лесной чащи, слегка прихрамывая.Валя даже слезу уронила на прощанье. Жаль расставаться. Привыкла к рыжему рысёнышу, как к какому-нибудь котейке. Да ведь дикого зверя не удержишь в домашней стайке. К тому же взрослого хищника, родившегося и выросшего в лесу. Пусть бежит. А я чем смогла, помогла…Но не сдержала радости, когда «саблезубый» появился через несколько дней. Ночью он легко перемахнул на своих длинных лапах забор, окружавший Валин двор. В курятник не полез, а подошёл к двери в дом и, улёгшись на крыльце, терпеливо ожидал, пока женщина проснётся и выйдет.Утром, получив добрую порцию фарша из рук своей спасительницы-кормилицы, благодарно помурлыкал и побежал обратно в лес.Так Рыжик и стал периодически навещать Валин двор. В дом не заходил, но гладить себя уже позволял. При этом довольно щурился и мурчал громко, за троих котов…А в тот морозный февральский вечер баба Валя вышла из своей баньки, стоявшей на краю участка, и двинулась в сторону дома. Но, пройдя половину пути, в испуганном оцепенении замерла на месте. Впереди, между ней и спасительной избой, по снегу перемещались зловещие тени. Волки! Не побоялись, окаянные, пробраться во двор! Ружьё в доме. А в руках из оружия лишь пустое ведро…Обратно в баню уже не успеть добежать. Вмиг догонят и разорвут на части. Стоять на месте – тоже смерти подобно. Вон они уже начали приближаться, рыская по сторонам…Баба Валя судорожно сжала рукой дужку ведра. Похоже, вот и смертушка моя пришла.Внезапно с крыши сарая, стоявшего у дома, словно пущенная стрела, мелькнула тень и сбила с ног одного из серых хищников. Тут же раздался свирепый рёв и уже второй волк закрутился, сцепившись в клубке с кем-то, дерущим его задними лапами так, что во все стороны летели клочья окровавленной шерсти.Опешившая было от неожиданности стая опомнилась и подключилась к побоищу, сместившись в сторону от тропинки.Воспользовавшись моментом, баба Валя во весь дух помчалась к дому. Хорошо, что дверь оставила не запертой. Ворвавшись в избу, схватила заряженное загодя ружьё. Выскочила обратно на крыльцо и дуплетом выстрелила в воздух, распугивая проклятых волков. Потом перезарядила и снова бабахнула разом из двух стволов.Лесные разбойники моментально исчезли во тьме.На перепачканном кровью снегу остались лежать только два тела. Одно волчье, а другое…Баба Валя подошла ближе и увидела запрокинутую морду с длинными клыками. «Саблезубый» ещё дышал. Но всё реже, реже…Женщина села в снег рядом, бережно положив голову самоотверженного спасителя на колени. В кошачьих зелёных глазах быстро угасала жизнь. Горячий язык лизнул женскую ладонь и обмяк…- Рыжик, бедный ты мой Рыжик…Вскоре подбежали соседские мужики. От одного из них я и услышал позже эту удивительную историю…13.05.2020

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