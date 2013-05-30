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Истории из жизни / Сны

Фантом из сна

Эта история произошла во время моего отдыха на Черноморском побережье. Хотя началась она раньше.

Я никогда не был подвержен мистике и не придавал особого значения необычным фактам в моей жизни. Тем более снам. Считал это совпадением. До поры, до времени! После этого случая я понял, что кто-то постоянно присматривает за нами. А подсказки, как себя вести, поджидают нас везде и во всём. Надо только быть внимательным.

Я ехал в Сочи на поезде. Дорога не очень дальняя, но ночь поспать пришлось. Я лёг на нижнюю полку, согласно билету. Так как фильм на ютубе оказался с ужасным переводом, то я начал быстро "залипать" с мыслью: "Лучше бы я залез на верхнюю полку".

Временно свободная полка в адлеровском поезде - это редкость!

Из полуосвещенного прохода плацкартного вагона появилась фигура мужчины. Он целенаправленно приблизился ко мне. Следующего жеста я вообще не понял! Он похлопал ладошкой по пустой (?) верхней полке. Склонился надо мной и сказал: "Не лезь сюда, не будь дураком!".

На мгновение я чётко увидел его лицо и даже почувствовал холодный взгляд смерти.

Поезд затрясло при торможении. Я проснулся. Фу! Это был всего лишь сон. Что к чему? Ничего не понял!

Остаток ночи был похож на экстремальный аттракцион со взлётами и падениями.

На протяжение недели я ни разу не вспомнил о том случае. Загорал, купался и пил холодное пиво теплыми сочинскими вечерами.

Даже когда на море шторм, можно найти занятие по душе.

Отпуск в самом разгаре. Количество посещённых развлечений становилось всё больше, душа требовала экстрима. Как-то бесцельно болтаясь по городу, увидел рекламу горного джиппинга. По бездорожью и горным рекам к водопадам на уазике! Это то, что надо!

Через час-два был на месте. От увиденного немного расстроился. Уазики были "ушатаны" как снаружи, так и внутри. Это не самое страшное. Напрягало то, что в каждой машине было столько народу, сколько в метро в час пик! Хотя... и это не остановило меня!

Я всеми частями тела начал раздвигать толпу. Успел схватиться рукой за борт и попытался залезть. Но вдруг какой-то мужчина из машины крепко сжал мою руку в районе запястья. Я поднял голову и увидел очень знакомый холодный взгляд из моего сна. "Не лезь сюда!"- почти закричал мне ночной фантом. Я опешил от неожиданности. Тут же услышал из толпы, которая делила места в машине, женский крик: "Не будь дураком!". Не знаю, кому это было сказано, но этот призыв вернул меня в реальность. Я отошел от уазика и попытался рассмотреть того, кто повторил мне с такой точностью услышанное в поезде предупреждение. Его просто не было! Бред! Глюк! Но я же чётко видел и слышал!

Ошарашенный сел под дерево и долго приходил в себя. Уже не было желания ощутить экстрим. Даже думать получалось с трудом.

Машина с фантомом давно уехала по маршруту. Следующая "грузилась" так же ажиотажно и нервно. А я побрёл потихоньку вниз с горы.

Через 200-300 метров зашёл в придорожное кафе. Сидел, пил холодное пиво и пытался увидеть во всём этом взаимосвязь. Настроение было на нуле, и я даже не сразу обратил внимание на возникшую суету в кафе. Некоторые люди побежали вверх по горной дороге, в сторону стоянки с джиппингом. Некоторые куда-то звонили, что-то пытаясь выяснить.

В моей голове всё сложилось! Я был уверен, что произошла автокатастрофа. Так и случилось. Тот битком набитый уазик соскользнул с дороги на пути к водопадам. Подробностей я не знаю, но жертвы были. Вечером в новостях по местному телевидению я не услышал об этой трагедии. Может, по другим каналам говорили, не знаю.

Авария сама по себе не страшна. Страшными бывают последствия.

Конечно, я много думал об этом. Первое время даже винил себя в том, что не предупредил организаторов джиппинга о своем видении. Наверное, отпуск бы закончил в психушке. Но, что случилось, то случилось. Когда уезжал, зашел в храм архангела Михаила. Постоял на службе. Поставил свечки.

После этого случая я больше стал прислушиваться к себе. Если есть АНГЕЛЫ ХРАНИТЕЛИ, то мне с НИМИ повезло.

Автор - REZORstudio.
Источник.


Новость отредактировал Elfin - Вчера, 08:04
Вчера, 08:04 by зелёное яблочкоПросмотров: 662Комментарии: 5
+19

Ключевые слова: Поезд сон джиппинг авария хранитель предупреждение машина

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Вчера, 09:09
+6
Группа: Посетители
Репутация: (51|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 634
Вот зачем в фактах придумывать и добавлять небылицы, ведь история хороша и без настроения на нуле, без желания и рассуждений о предупреждении и психушке, ошарашенность и так далее. Не знаю, для чего пишут всякую ахинею, которая, ну, ни в какие ворота... .
Плюсанул. Мне история понравилась, но без надуманной глупости, чрезмерной демонстрации себя родимого. Присматривают за нами мы сами из вечности. А знаки преподносит дух, надо только замечать их и следовать указанному направлению - согласен с автором.
Скорее всего, автор - добрейшей души человек, который на железной дороге никого не обидел, не оскорбил пассажиров, никогда ничего не портил в вагоне. Уважал дорогу, поезд и пассажиров, и даже комаров. И ему дух дороги подсказал, чем автор и воспользовался, тем самым спас себе жизнь.
Надо обязательно везде и всюду проявлять уважение: если за рулём, то уважай других водителей, дорогу, пешеходов, животных и дух тебе даст подсказку; если на производстве: уважай подчинённых, коллег, а не только начальников, животных и насекомых, растения и дух обязательно в опасный момент даст подсказку; в магазине, в кинотеатре, на улице проявляй уважение и дух вечности отвернёт тебя от пропасти.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#2 написал: Jako tako
Вчера, 13:11
+2
Группа: Посетители
Репутация: (26|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 231
Цитата: Eifersucht
Надо обязательно везде и всюду проявлять уважение: если за рулём, то уважай других водителей, дорогу, пешеходов, животных и дух тебе даст подсказку; если на производстве: уважай подчинённых, коллег, а не только начальников, животных и насекомых, растения и дух обязательно в опасный момент даст подсказку; в магазине, в кинотеатре, на улице проявляй уважение и дух вечности отвернёт тебя от пропасти.

Лайк Вашему комментарию.
Зарегистрирован: 14.09.2019
#3 написал: Black Bagira
Вчера, 19:25
+1
Группа: Посетители
Репутация: (852|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 505
Цитата: Eifersucht
Присматривают за нами мы сами из вечности.

задумалась над этой фразой....
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#4 написал: Славянин777
Вчера, 19:49
0
Группа: Посетители
Репутация: (78|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 167
Здравствуйте!
Безусловный Плюс!!!
Спасибо за Историю!!!
Верил, Верю и Буду Верить в Знаки Судьбы!!!
А эта История Весомое Подтверждение моей Вере!!!
Замечать Знаки помогает интуиция. Главное грамотно их растолковать, чтоб своевременно Применить - с этим сложнее...
Классная История!!!
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Зарегистрирован: 21.12.2019
#5 написал: Nlo
Вчера, 20:09
0
Группа: Посетители
Репутация: (27|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 475
Приятная история, так бывает. А еще звукорежиссер у этих ангелов что надо! Изящно реплики распределены +++
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
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