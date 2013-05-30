Фантом из сна

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 08:04

зелёное яблочко Просмотров: 662 Комментарии: 5 +19 Вчера, 08:04 by

Эта история произошла во время моего отдыха на Черноморском побережье. Хотя началась она раньше.Я никогда не был подвержен мистике и не придавал особого значения необычным фактам в моей жизни. Тем более снам. Считал это совпадением. До поры, до времени! После этого случая я понял, что кто-то постоянно присматривает за нами. А подсказки, как себя вести, поджидают нас везде и во всём. Надо только быть внимательным.Я ехал в Сочи на поезде. Дорога не очень дальняя, но ночь поспать пришлось. Я лёг на нижнюю полку, согласно билету. Так как фильм на ютубе оказался с ужасным переводом, то я начал быстро "залипать" с мыслью: "Лучше бы я залез на верхнюю полку".Временно свободная полка в адлеровском поезде - это редкость!Из полуосвещенного прохода плацкартного вагона появилась фигура мужчины. Он целенаправленно приблизился ко мне. Следующего жеста я вообще не понял! Он похлопал ладошкой по пустой (?) верхней полке. Склонился надо мной и сказал: "Не лезь сюда, не будь дураком!".На мгновение я чётко увидел его лицо и даже почувствовал холодный взгляд смерти.Поезд затрясло при торможении. Я проснулся. Фу! Это был всего лишь сон. Что к чему? Ничего не понял!Остаток ночи был похож на экстремальный аттракцион со взлётами и падениями.На протяжение недели я ни разу не вспомнил о том случае. Загорал, купался и пил холодное пиво теплыми сочинскими вечерами.Даже когда на море шторм, можно найти занятие по душе.Отпуск в самом разгаре. Количество посещённых развлечений становилось всё больше, душа требовала экстрима. Как-то бесцельно болтаясь по городу, увидел рекламу горного джиппинга. По бездорожью и горным рекам к водопадам на уазике! Это то, что надо!Через час-два был на месте. От увиденного немного расстроился. Уазики были "ушатаны" как снаружи, так и внутри. Это не самое страшное. Напрягало то, что в каждой машине было столько народу, сколько в метро в час пик! Хотя... и это не остановило меня!Я всеми частями тела начал раздвигать толпу. Успел схватиться рукой за борт и попытался залезть. Но вдруг какой-то мужчина из машины крепко сжал мою руку в районе запястья. Я поднял голову и увидел очень знакомый холодный взгляд из моего сна. "Не лезь сюда!"- почти закричал мне ночной фантом. Я опешил от неожиданности. Тут же услышал из толпы, которая делила места в машине, женский крик: "Не будь дураком!". Не знаю, кому это было сказано, но этот призыв вернул меня в реальность. Я отошел от уазика и попытался рассмотреть того, кто повторил мне с такой точностью услышанное в поезде предупреждение. Его просто не было! Бред! Глюк! Но я же чётко видел и слышал!Ошарашенный сел под дерево и долго приходил в себя. Уже не было желания ощутить экстрим. Даже думать получалось с трудом.Машина с фантомом давно уехала по маршруту. Следующая "грузилась" так же ажиотажно и нервно. А я побрёл потихоньку вниз с горы.Через 200-300 метров зашёл в придорожное кафе. Сидел, пил холодное пиво и пытался увидеть во всём этом взаимосвязь. Настроение было на нуле, и я даже не сразу обратил внимание на возникшую суету в кафе. Некоторые люди побежали вверх по горной дороге, в сторону стоянки с джиппингом. Некоторые куда-то звонили, что-то пытаясь выяснить.В моей голове всё сложилось! Я был уверен, что произошла автокатастрофа. Так и случилось. Тот битком набитый уазик соскользнул с дороги на пути к водопадам. Подробностей я не знаю, но жертвы были. Вечером в новостях по местному телевидению я не услышал об этой трагедии. Может, по другим каналам говорили, не знаю.Авария сама по себе не страшна. Страшными бывают последствия.Конечно, я много думал об этом. Первое время даже винил себя в том, что не предупредил организаторов джиппинга о своем видении. Наверное, отпуск бы закончил в психушке. Но, что случилось, то случилось. Когда уезжал, зашел в храм архангела Михаила. Постоял на службе. Поставил свечки.После этого случая я больше стал прислушиваться к себе. Если есть АНГЕЛЫ ХРАНИТЕЛИ, то мне с НИМИ повезло.Автор - REZORstudio.

Ключевые слова: Поезд сон джиппинг авария хранитель предупреждение машина

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