Мистическая, но в то же время - реальная история из моей жизни...Моё первое чудо – я сейчас знаю, что это чудо, потому что мне позже сказали об этом… произошло со мной, когда мне было 4 года.
Вся семья у меня не стандартная, верит в то, что чувствует, наверное, и я такая поэтому.
До 4 лет мы жили в деревне, после переехали в город.
У меня были две бабушки – мамина мама – бабуля и бабулина мама – баба старая – так мы ее звали.
Ещё ее звали баба Феша – она очень уникальна.
Жила она на краю деревни, высокая, с гордой осанкой – несмотря на свои лета… травы и выпечка – это аромат в ее маленьком, даже можно сказать - крошечном доме, ещё она шила и вышивала, пряла на веретене и меня научила…
Молчаливая, никогда она не "сюсюкала" с нами – внуками… очень часто пропадала в лесу… к ней приезжали лечиться – она лечила травами…
Всегда говорила: «Все под ногами. Все – внутри нас!»
В тот жаркий июньский день я приехала к бабуле, это было лето переездов, потому как все – тетя, дядя с их семьями и мы - переезжали в город.
Мне было скучно, я помаялась во дворе и решила пойти к двоюродному брату, Димке, их дом был рядом.
Дома их не оказалось, и мое внимание привлек их старый – ослепший пёс - Черныш, он сидел на цепи, в теньке, и во сне пытался скоротать жаркий летний день…
Я подсела к нему и начала гладить, пытаться рассмотреть его зубы… ну, вы понимаете – мне было 4 года…
Потом я помню то, что очнулась у бабули…
Всегда красиво убрана кровать – была расправлена – я лежала на белой, похожей на облако постели, мне казалось, что она светится от ярких лучей солнца заливающих всю комнату…
Вокруг меня суетились все…
Я не сразу поняла, что меня искусал Черныш, очень сильно искусал – вся правая сторона лица и правая рука…
Паника, дикий ужас в глазах взрослых… мне не было больно или страшно… я просто не понимала, что случилось…
Потом в комнате появилась – баба старая, она молча достала какую-то бутылку с зеленой жижей, налила немного в блюдце, затем она склонилась надо мной, она что-то жевала, глядя внимательно мне в глаза…
Ее лицо было так близко, старое, уставшие… и невозмутимое, она была очень сосредоточена на том, что делала… я думаю, про себя она читала молитву, она всегда так делала…
Затем она выплюнула все изо рта в блюдце – это была трава, только что сорванная – по дороге… (сами подумайте, трава по дороге, старые зубы – никакой стерилизации… это мы так думаем, я же тогда не думала ни о чем, просто наблюдала).
Начала перемешивать пальцем – очень сосредоточенно… после она всю эту смесь выложила мне на раны, меня забинтовали… я была похожа на Фантомаса… 2 месяца я так ходила…
Перед уходом баба сказала, чтобы мне при смене повязок не давали посмотреться в зеркало, тогда я все забуду…
Однажды я увернулась и посмотрела – на лице как будь то прилепили какой-то белый фарш…
У меня не осталось ни страха перед собаками, ни шрамов – ни одного!!!
Мама узнала о происшествии, когда приехала за мной через два месяца – уже следов от укуса не осталось почти…
Моя мама медик, всю жизнь она проработала в больнице…
Мама сказала, что это чудо, что после таких укусов – пластическая хирургия… и то, если поможет…
А бабушка сказала: «Все под ногами. Все – внутри нас!»
Верьте в чудеса!!! Все реально, если веришь с чистым сердцем!
Автор - Снежана Поляк.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:00
Сегодня, 03:00 by зелёное яблочкоПросмотров: 45Комментарии: 0
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