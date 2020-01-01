Мистическая, но в то же время - реальная история из моей жизни...

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:00

зелёное яблочко Просмотров: 45 Комментарии: 0 0 Сегодня, 03:00 by

Моё первое чудо – я сейчас знаю, что это чудо, потому что мне позже сказали об этом… произошло со мной, когда мне было 4 года.Вся семья у меня не стандартная, верит в то, что чувствует, наверное, и я такая поэтому.До 4 лет мы жили в деревне, после переехали в город.У меня были две бабушки – мамина мама – бабуля и бабулина мама – баба старая – так мы ее звали.Ещё ее звали баба Феша – она очень уникальна.Жила она на краю деревни, высокая, с гордой осанкой – несмотря на свои лета… травы и выпечка – это аромат в ее маленьком, даже можно сказать - крошечном доме, ещё она шила и вышивала, пряла на веретене и меня научила…Молчаливая, никогда она не "сюсюкала" с нами – внуками… очень часто пропадала в лесу… к ней приезжали лечиться – она лечила травами…Всегда говорила: «Все под ногами. Все – внутри нас!»В тот жаркий июньский день я приехала к бабуле, это было лето переездов, потому как все – тетя, дядя с их семьями и мы - переезжали в город.Мне было скучно, я помаялась во дворе и решила пойти к двоюродному брату, Димке, их дом был рядом.Дома их не оказалось, и мое внимание привлек их старый – ослепший пёс - Черныш, он сидел на цепи, в теньке, и во сне пытался скоротать жаркий летний день…Я подсела к нему и начала гладить, пытаться рассмотреть его зубы… ну, вы понимаете – мне было 4 года…Потом я помню то, что очнулась у бабули…Всегда красиво убрана кровать – была расправлена – я лежала на белой, похожей на облако постели, мне казалось, что она светится от ярких лучей солнца заливающих всю комнату…Вокруг меня суетились все…Я не сразу поняла, что меня искусал Черныш, очень сильно искусал – вся правая сторона лица и правая рука…Паника, дикий ужас в глазах взрослых… мне не было больно или страшно… я просто не понимала, что случилось…Потом в комнате появилась – баба старая, она молча достала какую-то бутылку с зеленой жижей, налила немного в блюдце, затем она склонилась надо мной, она что-то жевала, глядя внимательно мне в глаза…Ее лицо было так близко, старое, уставшие… и невозмутимое, она была очень сосредоточена на том, что делала… я думаю, про себя она читала молитву, она всегда так делала…Затем она выплюнула все изо рта в блюдце – это была трава, только что сорванная – по дороге… (сами подумайте, трава по дороге, старые зубы – никакой стерилизации… это мы так думаем, я же тогда не думала ни о чем, просто наблюдала).Начала перемешивать пальцем – очень сосредоточенно… после она всю эту смесь выложила мне на раны, меня забинтовали… я была похожа на Фантомаса… 2 месяца я так ходила…Перед уходом баба сказала, чтобы мне при смене повязок не давали посмотреться в зеркало, тогда я все забуду…Однажды я увернулась и посмотрела – на лице как будь то прилепили какой-то белый фарш…У меня не осталось ни страха перед собаками, ни шрамов – ни одного!!!Мама узнала о происшествии, когда приехала за мной через два месяца – уже следов от укуса не осталось почти…Моя мама медик, всю жизнь она проработала в больнице…Мама сказала, что это чудо, что после таких укусов – пластическая хирургия… и то, если поможет…А бабушка сказала: «Все под ногами. Все – внутри нас!»Верьте в чудеса!!! Все реально, если веришь с чистым сердцем!Автор - Снежана Поляк.

Ключевые слова: Бабушка чудо исцеление собака

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