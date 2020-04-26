Венец безбрачия

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:47

V.V.Pukin Просмотров: 31 Комментарии: 0 0 Сегодня, 01:47 by

Эту давнишнюю историю мне рассказала одна пожилая женщина. Речь пойдёт о её подруге юности по имени Полина.Вообще их было три девчонки, что крепко дружили с самого детства: Оля, Поля и сама рассказчица Ира. Вместе играли, вместе учились, вместе мечтали о будущих женихах и счастливой семейной жизни.Но, увы, замуж вышла только одна Ирина. Уже в восемнадцатилетнем возрасте. А Ольга с Полиной до тридцати так и ходили в девицах. Хотя ни лицом, ни статью особо не отличались от своей более удачливой в лямурных делах приятельницы.В то время как Ирина воспитывала уже двоих пацанят-сорванцов да от разных отцов, и ждала дочку от третьего законного супруга, её подружки-вековушки всё ещё ждали своего первого принца.Несмотря на разницу в судьбе, дружба трёх женщин не прекращалась. Они регулярно встречались поболтать о своём, о женском, за чашечкой чая. А то и рюмочкой винца домашнего. Понятно, что частенько, в конце концов, разговор сводился к «горемычной» доле Оли и Поли. К обсуждению причин, по которым вполне здоровые и симпатичные женщины никак не могли создать семью. Нет, совсем синими чулками они, конечно, не были. Парни и мужчины появлялись временами у обеих. Но вот до торжественного момента предложения руки и сердца ни у одной дело не доходило ни разу.В беседах подружек всё чаще стала проскальзывать тема сглаза, порчи и «венца безбрачия». Ну, в самом деле, как ещё объяснить хроническое невезение в любви?Дообсуждались до того, что решили к бабке-ведунье сходить на приём. И та, к их неописуемому ужасу, прямо с порога заявила, что на обеих подругах висит зловещий «венец». Девушки, с перепугу, потратили несколько дней и немалые деньги, чтобы бабушка сняла с них страшное заклятие. Когда всё было закончено, и бабуля объявила об удачном избавлении от напасти, счастью женщин не было конца.Но всё же, ради успокоения, они заглянули к ещё одной знахарке. Всё с тем же вопросом про неудачи в личной жизни. И тут словно ушат ледяной воды на их головы вылили. Вторая старушка, ничтоже сумнящеся, буквально слово в слово повторила приговор, услышанный от первой две недели назад!Обескураженные, в расстроенных чувствах, подруги со слезами примчались к Ирине. Та, как могла, их успокоила, отпоив валерьянкой и домашним вином. А после, явившись на приём к бабуле-прорицательнице с «контрольной закупкой», в подтверждение своей догадки тоже услышала:- «Венец безбрачия» на тебе, деточка! Век не дождаться супружнего счастья, коль не снять то чёрное проклятие!..Ни слова не говоря в ответ и едва сдерживаясь от смеха, женщина, имеющая троих детей и третьего законного мужа, покинула «колдовскую» обитель…Суеверия суевериями, но странное дело – буквально через полмесяца у Полины появился жених. Алексей. Познакомились они на дне рождения Ольги. По правде говоря, пригласили парня на празднество для более близкого знакомства именно с ней. Да вышло как вышло. У Полины и Алёши закрутился бурный роман. Таких пылких чувств молодая женщина не испытывала в своей жизни никогда. Это была настоящая любовь. Все мужчины, которых она знала раньше, не шли ни в какое сравнение с новым избранником. Алёшка носил любимую буквально на руках. Но особенно Полину трогало то, как загорались его глаза при взгляде на неё. Такое не сыграть и не сымитировать. Женщина с замиранием сердца всем нутром ощущала страстную энергию, льющуюся в её сторону от Алексея. «Вот он мой единственный и на всю жизнь!», - ловила себя на мысли чуть не каждый день.Первое время она чувствовала вину перед Ольгой. Но та дулась недолго, а вскоре и вовсе забыла свои упрёки. Крепкая женская дружба трёх девчат продолжалась. А две удачливые подруги с двойным усердием стремились подыскать отстающей Ольге подходящую пару.Тем временем Полина переехала от своей мамы к Алексею. Благо у того имелась своя небольшая квартира. И хотя они были знакомы пока несколько месяцев, женщина уже с нетерпением ждала от любимого главных слов. После которых их гражданский брак стал бы уже полноценным и законным. Прямо задать вопрос об этом Алексею ей не позволяла гордость. Сам же он почему-то не проявлял инициативу.Постепенно такая неопределённость стала угнетать Полину. Всё чаще женщина чувствовала раздражение и обиду. Особенно, когда Алексей задерживался после работы, а она в это время в одиночестве ждала дома. Такие задержки стали происходить почти ежедневно. Парень со странной улыбкой объяснял всё тем, что засиделся с мужиками в гараже. Действительно, у него был отцовский гараж на окраине города. Но уважительную причину, по которой можно пропадать там каждый вечер, Полина не находила.А тут ещё подруга Оля подлила масла в огонь, намекнув, что, похоже, ловкий женишок нашёл себе ещё одну невестушку. Такая мысль и самой Полине, как червь, заползала в голову, да она старалась сразу её отгонять. Но теперь… Даже подруга догадывается! Значит, действительно завёл изменщик коварный кого-то на стороне! Вот и сегодня. Уже темнеет за окном, а его опять где-то носит!.. Нет чтобы вместе вечер провести, как нормальные люди. Тем более, у любимой женщины день рождения вот-вот. А он, наверняка и не помнит совсем. Зачем ему? Раз другую нашёл…Наконец раздался звонок. Явился – не запылился!..Открыла дверь. Отстранившись от радостно протянутых навстречу Алёшкиных рук, Полина поёжилась и молча ушла в комнату. Тот непонимающе пошагал вслед за ней, но нарвался на грубое:- Хватит надо мной издеваться! Нашёл другую – признайся честно! А меня не надо дурить!..Как не силился озадаченный мужчина успокоить Полину, ничего не выходило. Женщина лишь сильнее распалялась и наконец выкрикнула:- Всё! Ты со своим враньём уже достал меня! Я ухожу!..Пока ошарашенный и пытавшийся что-то возразить Алексей топтался возле разбушевавшейся суженой, та схватила сумочку, набросила на плечи пальто и, громко хлопнув дверью, выскочила вон из квартиры.Парень в замешательстве постоял с минуту, а потом, очнувшись от потрясения, торопливо сунул ноги в ботинки и ринулся вслед за любимой, крича на ходу:- Полина! Полина, подожди!.. Давай поговорим! Я всё объясню!..Но женщина грохнула дверью подъезда и быстро зашагала по улице. Алексей, сломя голову, мчался следом, ничего не понимая. У них всё же было так хорошо!..Полина успела перебежать на мигающий зелёный пешеходный переход, когда услышала сзади визг тормозов и громкий глухой удар. Тут же, стоящая на обочине, к ней лицом, женщина, в ужасе округлив глаза, невольно зажала ладошкой рот, чтобы не закричать.Полина машинально оглянулась назад и, словно во сне, увидела лежащее на асфальте скомканное тело. Рядом стали останавливаться автомобили и скапливаться народ. На ватных ногах женщина медленно приблизилась к образовавшейся толпе. Из-за спин зевак мало что было видно, но неожиданно она заметила до боли знакомый ботинок, сиротливо лежащий в стороне. Тут же всё поняла… Дальнейшее Полина помнила смутно. И то, как ей совали под нос ватку с нашатырём, и испуганные глаза подруг Ирины с Ольгой, ведущих её к маминому дому…День похорон Алёши совпал с днём рождения Полины.Поминки в общепите родственники решили не устраивать. Народу было не много. С кладбища все поехали в просторную квартиру к его отцу.Когда большинство поминающих разошлись, Алёшкин отец молча взял Полину за руку и повёл в глубь коридора. Та, совершенно опустошённая горем, не удивилась и не противилась.Зайдя в небольшую комнату-мастерскую, пропахшую масляными красками, увидела мольберт в центре помещения. На нём стояла потрясающая своим реализмом картина. Полина приблизилась, и слёзы полились из глаз. На полотне она узнала Алёшку и себя. Нарисованная пара стояла под ясным синим небом, крепко взявшись за руки, в самом начале дороги, петляющей вдоль цветочных лугов и скрывающейся далеко у самого горизонта…Словно издалека услышала голос своего несостоявшегося тестя:- Почти два месяца Лёша рисовал эту картину. Вечерами после работы приходил сюда. Тебе просил ничего не говорить. Хотел сюрприз сделать ко дню рождения. Как раз в день трагедии наконец закончил. Очень радовался, что успел… И вот ещё…Пожилой мужчина протянул Полине открытую маленькую коробочку. На красном бархате искрилось разноцветными лучиками бриллиантовое колечко:- Возьми. Это тебе. Сын собирался сделать предложение. Как раз ждал дня рождения, чтобы преподнести подарок… Но вот не дождался…С того дня много лет прошло. Ольга вскоре удачно вышла замуж. Живёт с мужем и детьми счастливо до сей поры. Как и Ирина.А Полина так ни с кем не связала свою судьбу. Может, и впрямь «венец безбрачия» лежит на ней…26.04.2020

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