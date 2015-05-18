"Агтека"

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:24

Саша Хоффманн Просмотров: 674 Комментарии: 5 +12 Сегодня, 06:24 by

В предыдущей моей истории читатели обратили внимание на два момента: отсутствие вокруг людей в то время, когда окружающая действительность оказывается не такой, какой должна быть; и возвращение в исходную точку, как способ выйти из условной параллельной реальности.Мне рассказывали еще один очень похожий случай, и тоже с отсутствием людей. Но если в отношении мамы я могу поручиться за достоверность, то во второй истории замешан алкоголь, да и человек мне не близкий друг, чтобы верить безоговорочно. Так что расскажу, а судить вам.Поведал мне об этом случае один знакомый по имени Олег. В конце нулевых однажды зависал он с компанией друзей на квартире одного из них, на Ленинградском шоссе, с целью хорошо "погудеть". Так вот, собралась молодежь, прилично выпили, пошумели, к середине ночи завалились спать. Олег проснулся первым, примерно в десять утра, башка трещала. Пока все спят, решил дойти до магазина, купить минералочки. Во дворе, вроде, все было нормально, или он просто ничего не заметил.Вышел на Ленинградку, и сразу ему показалось, что что-то не так. Первой бросилась в глаза надпись над аптекой "АГТЕКА". Ну, тут, казалось бы, вообще ничего загадочного, одна "палка" от буквы П отвалилась. Но Олег говорил, что никаких следов отвалившейся части, и вообще шрифт такой, что из П не получится Г.Странности на этом не кончились - сразу после входа в эту аптеку-агтеку асфальт на тротуаре обрывался и шла полоса желтого песка. Метров через десять снова виднелся заасфальтированный участок, а за ним опять желтая полоса. На проезжей части асфальт был обычным.Но самое жуткое, что до него дошло только через пару минут, на улице не было ни людей, ни машин. Москва. Ленинградка. Десять утра, будний день. Машин нет. Говорил, как только заметил это, так сразу услышал тишину, вдарившую по ушам. На этом моменте Олега накрыло страхом. Плюнув на магазин и минералку, он рванул назад в квартиру, выпил воды из-под крана и лег спать дальше. Что интересно - заснул сразу, несмотря на испуг.Проснулся во второй половине дня, вышел из хаты уже с вместе с друзьями. "Агтека" была снова обычной аптекой, асфальт лежал сплошняком, в общем, все было в порядке.Олег говорил, от увиденного утром осталось впечатление, будто мир поломался, и его склепали обратно кое-как, на скорую руку.После этого случая он, по его словам, полгода не брал в рот спиртного.

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