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Истории из жизни

"Агтека"

В предыдущей моей истории читатели обратили внимание на два момента: отсутствие вокруг людей в то время, когда окружающая действительность оказывается не такой, какой должна быть; и возвращение в исходную точку, как способ выйти из условной параллельной реальности.

Мне рассказывали еще один очень похожий случай, и тоже с отсутствием людей. Но если в отношении мамы я могу поручиться за достоверность, то во второй истории замешан алкоголь, да и человек мне не близкий друг, чтобы верить безоговорочно. Так что расскажу, а судить вам.

Поведал мне об этом случае один знакомый по имени Олег. В конце нулевых однажды зависал он с компанией друзей на квартире одного из них, на Ленинградском шоссе, с целью хорошо "погудеть". Так вот, собралась молодежь, прилично выпили, пошумели, к середине ночи завалились спать. Олег проснулся первым, примерно в десять утра, башка трещала. Пока все спят, решил дойти до магазина, купить минералочки. Во дворе, вроде, все было нормально, или он просто ничего не заметил.

Вышел на Ленинградку, и сразу ему показалось, что что-то не так. Первой бросилась в глаза надпись над аптекой "АГТЕКА". Ну, тут, казалось бы, вообще ничего загадочного, одна "палка" от буквы П отвалилась. Но Олег говорил, что никаких следов отвалившейся части, и вообще шрифт такой, что из П не получится Г.

Странности на этом не кончились - сразу после входа в эту аптеку-агтеку асфальт на тротуаре обрывался и шла полоса желтого песка. Метров через десять снова виднелся заасфальтированный участок, а за ним опять желтая полоса. На проезжей части асфальт был обычным.

Но самое жуткое, что до него дошло только через пару минут, на улице не было ни людей, ни машин. Москва. Ленинградка. Десять утра, будний день. Машин нет. Говорил, как только заметил это, так сразу услышал тишину, вдарившую по ушам. На этом моменте Олега накрыло страхом. Плюнув на магазин и минералку, он рванул назад в квартиру, выпил воды из-под крана и лег спать дальше. Что интересно - заснул сразу, несмотря на испуг.

Проснулся во второй половине дня, вышел из хаты уже с вместе с друзьями. "Агтека" была снова обычной аптекой, асфальт лежал сплошняком, в общем, все было в порядке.

Олег говорил, от увиденного утром осталось впечатление, будто мир поломался, и его склепали обратно кое-как, на скорую руку.

После этого случая он, по его словам, полгода не брал в рот спиртного.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:24
Сегодня, 06:24 by Саша ХоффманнПросмотров: 674Комментарии: 5
+12

Ключевые слова: Параллельный мир другая реальность странное место авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 06:32
0
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Публикаций: 70
Комментариев: 4 266
Да, тот же вариант - "вышел не туда", как и в первой истории. А в состоянии жесткого бодуна вполне мог оказаться в очень нехорошей версии реальности. Правильно, что вернулся обратно.
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#2 написал: Eifersucht
Сегодня, 07:15
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Публикаций: 12
Комментариев: 1 626
Как понять "после входа в аптеку асфальт на тротуаре обрывался"?. История не закончена, нет причинно-следственных переходов. Страх не может служить выбросом, насколько мне известно, он может служить проводником. С помощью страха нельзя выйти из параллели, наоборот, можно уже не выйти. Выбросом служит апатия. Да и то, что уснул, доказывает, что испуга не было posteriori. Путано и невозможно что-либо уяснить по ходу сюжета истории. Нет связей смысловых. Противоречивость. "Пахнет" наркотой.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:16
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Комментариев: 5 954
Да и вообще, выходил ли он сам. Может физическое тело никуда и не ходило.
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#4 написал: верю-не верю
Сегодня, 12:41
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У меня 2 варианта. Первый ---это просто был сон.
Второй ---Олежа все сочинил.
grinning
Зарегистрирован: 17.05.2019
 
#5 написал: Мастер Талий
Сегодня, 14:42
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Публикаций: 0
Комментариев: 90
Можно и на алкоголь скинуть. Вполне. Либо последующие галлюцинации, либо... Кхм... Как бы правильнее сказать... Ослабленную ауру. Думаю, такие напитки вполне могут влиять на неё. Не просто же при "белочке" часто видят всякую... нечисть. Может и выпадают люди в некие параллельные миры.

К сожалению часто приходилось видеть, как добротно поддатые мужики теряются в паре домов. Ты им говоришь: "Идём домой, ты очень плохо выглядишь", а он такой: "Не, дружище, мой дом там!" и показывает в совершенно обратную сторону. Уговариваешь, а он всё на своём. "Ну ладно, веди". Чисто ради интереса идешь за ним, авось протрезвеет от прогулки на свежем воздухе. Проходишь пару метров, а он говорит: "Тю, куда я забрёл? Ну-ка, пойдём туда" И так по кругу ходит. Только если за собой начать волочить, тогда можно добраться. А по утру начинается: "Мне ж надо отдать какую-то ложку, какому-то Валерьевичу! Я ж её вчера одолжил!". Мужик, ты вчера как до кровати добрался, так тебя и срубило. А этот самый Валерьевич вчера вообще всю ночь в гараже с машиной провозился. Не было ему до тебя никакого дела.

Что тут можно сказать. Спиртное вредит вашему здоровью! Не нужно доставлять проблем себе и своим близким, злоупотребляя такими напитками.
Зарегистрирован: 11.05.2019
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